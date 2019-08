Epstein, Fraktion und Neopatrimonialismus von Dan Corjescu Dissident Voice

Epstein, Faction, and Neopatrimonialism Faction: a number of citizens, whether amounting to a minority or majority of the whole, who are united and actuated by some common impulse of passion, or of interest, adverse to the rights of other citizens, or to the permanent and aggregate interests of the community.

Epstein, Fraktion und Neopatrimonialismus

von Dan Corjescu / 11. August 2019

Fraktion: eine Reihe von Bürgern, unabhängig davon, ob es sich um eine Minderheit oder eine Mehrheit des Ganzen handelt, die vereint sind und durch einen gemeinsamen Impuls der Leidenschaft oder des Interesses angetrieben werden, der den Rechten anderer Bürger oder den ständigen und aggregierten Interessen der Gemeinschaft widerspricht.

Noch nie wurde das Wort „Verschwörung“ so leicht ausgesprochen.

Noch nie war das dunkle Böse, der Fraktionalismus und der Neopatrimonialismus, so stark ausgestellt.

Wenn man bedenkt, dass Jeffrey Epstein, ein Mann mit übermäßiger, stark irregeführter Lebenslust, sich selbst getötet hat, anstatt von seinen einstigen „Freunden und Mitarbeitern“ ermordet zu werden, hat man die rote Pille noch nicht genommen.

Die Schriftsteller der Federalist Papers waren bekanntlich besorgt über die Möglichkeit einer Fraktionierung in den Vereinigten Staaten; ihre Angst wurde zum Teil durch ihr Verständnis der menschlichen Psychologie und der alten Geschichte begründet. Sie waren zu Recht skeptisch gegenüber der Möglichkeit, den Aufstieg einer organisierten Sammlung von Individuen, die den Staat einnehmen und damit ihren Einfluss und ihre Macht im gesamten Gefüge der Zivilgesellschaft verbreiten würden, völlig zu vermeiden.

Eine so große Fraktion existiert heute, obwohl sie größtenteils in ihrer täglichen Arbeit verborgen ist. Wie die Gründerväter gut verstanden haben, ist nichts natürlicher als eine Gruppe von Personen, die stillschweigend zustimmen, zusammenzuarbeiten, um ihre eigenen privaten Interessen zu fördern, auf Kosten aller anderen, die nicht in ihrem heimlichen Vertrag enthalten sind. Die Gruppe, die den Zustand erfolgreich erfassen kann, ist Herr über alles andere. Diese Aktivität ist nachdrücklich nicht das direkte Ergebnis des Kapitalismus, sondern etwas viel Älteres und Ursprünglicheres; die Lust auf totale Kontrolle und unbegrenzte Macht. Kabalen, Cliquen, Kompakte, Verschwörungen, geheime Hierarchien gab es in allen Arten von Politiken, Orten und Zeiten. Machiavelli sprach ausführlich darüber. Sogar Kant erwähnte es. Es ist nichts Seltsames oder Neues. Die Menschen werden nach unfairen Vorteilen und Privilegien suchen; sogar Tiere tun es regelmäßig.

Das Problem ist aber, dass der Mensch auch einen Sinn für Gerechtigkeit und Fairplay hat. Wenn ein Staat, der vorgibt, das Ideal eines modernen demokratischen Staates mit Rechtsstaatlichkeit, repräsentativer Regierung, Gewaltenteilung, unparteiischer Bürokratie und Karrieren, die allen Talenten offen stehen, de facto nichts dergleichen ist, wird es unvermeidlich, dass Symptome von Verfall, Fäulnis und unverschämtem menschlichem Laster, nicht anders als das des Römischen Reiches, zunehmend auftreten.

Wenn eine Fraktion, wie groß auch immer, eine Gesellschaft übernommen hat, wird die Gesellschaft zu dem, was als neopatrimonial bekannt ist. Selbst konservative Denker wie Francis Fukuyama haben auf die sich beschleunigende Natur dieser politischen Krankheit hingewiesen, die wie ein Krebs ihre Tentakel in den politischen Körpern der Welt verbreitet, selbst in den „fortschrittlichsten“. Neopatrimonialismus setzt mächtige Eliten voraus, die als Gönner eng mit Armeen weniger mächtiger Klienten zusammenarbeiten, die oft von ihnen für aktuelle Positionen, mögliche Fortschritte und andere Privilegien und Vergütungen abhängig sind, die nicht auf sich selbst beschränkt sind, sondern entscheidend auch für ihre Nachkommen. Ein Telefonanruf, eine manipulierte E-Mail, ein Mittagessen, eine stillschweigende Zustimmung mächtiger Gesetzgeber bis hin zu geheimen Richtlinien, die von den Sicherheitskräften und der „Exekutive“ (oft, vielleicht immer, einer der de facto Verwaltungschefs nicht des „Volkes“, sondern der „Fraktion“) maßgeschneidert werden; alles sind nur einige Beispiele dafür, wie Neopatrimonialismus funktioniert.

Manchmal zeigt sich die Heftigkeit der Fraktion ebenso wie ihre hochmütige Missachtung und Unbekümmertheit bei der öffentlichen Exposition. So sicher sind diese vollendeten Attentäter des Körpers politisch von ihrer perfekten Unangreifbarkeit. So sicher sind diese coolköpfigen Anführer in ihrem totalen Kommando über das Reale, dass nichts ihre Mobilität, Reichweite und morpheanische Macht über die Herstellung kollektiver Leichtgläubigkeit gefährden kann. Schafe sind zu scheren und die Fraktionsregeln zu befolgen.

Irgendwo auf der Linie verriet Jeffrey Epstein mit all seiner Macht, seinem Reichtum und seinen Verbindungen das Vertrauen derer, die ihn nicht nur vor buchstäblich nichts aufzogen, sondern ihn auch so viele Jahre lang beschützten. Ein Schutz, der sich, nicht überraschend, vor dem Staat selbst erstreckte. Die „Fraktion“ hat die Macht, die „Ausnahme“ zu entscheiden. Und Jeffrey Epstein war lange Zeit eine dieser Ausnahmen.

Wenn Sie glauben, dass Epsteins sexuelle Verwüstungen das sind, was ihn letztendlich zu Fall gebracht hat, sind Sie ein verwirrendes Mittel mit der Ursache. Der tödliche Bruch, der zu seiner Inhaftierung und schließlich zum Mord im Herzen des American Empire führte (denn es ist wirklich New York City und nicht Washington D.C.; der erste ist die eiserne Faust, der zweite der theatralische Handschuh), wird das Publikum nie erfahren. Aber die drakonischen Regeln der Fraktion sind klar; wir sind viele und ihr seid nur eins; nichts, nicht Milliarden, Ruhm, potenzieller Nutzen, verspätete Bescheidenheit, kann die diktatorischen Regeln des Fraktionalismus in einem neopatrimonialen Staat, der sich als repräsentative Demokratie ausgibt, entschuldigen. Jeffrey Epsteins Ableben ist nicht ein Gewissen, Angst, Selbstmitleid, Häftlingswut oder ironische Gerechtigkeit; der gefräßige Bienenstock hat bewusst und mahnend eines seiner eigenen verschlungen.

Dan Corjescu lehrt politische Philosophie und Globalisierung an der Zeppelin University in Friedrichshafen, Deutschland. Weitere Artikel von Dan lesen.

