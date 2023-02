https://www.middleeasteye.net/opinion/turkey-syria-earthquake-europe-heartless-face-billions-war

Jana al-Abdo, ein siebenjähriges syrisches Kind, wird am 8. Februar 2023 in einem Krankenhaus in Idlib, Syrien, behandelt (AP)

Erdbeben in der Türkei und Syrien: Europa zeigt mit Milliarden für den Krieg sein wahres, herzloses Gesicht

von David Hearst

10. Februar 2023



Das Erdbeben bietet die Chance, der Welt zu zeigen, dass der Westen nicht nur zerstören, sondern auch wiederaufbauen kann. Aber das ist das letzte Gefühl, das die Festung Europa heute hat

Ein Gebiet, das 12 Mal so groß ist wie Belgien, wurde innerhalb von zwei Tagen von 20 Erdbeben erschüttert.

Das Erdbeben in der Türkei und in Syrien, das eine Stärke von 7,8 auf der Richterskala hatte, löste eine Explosion aus, die 7,5 Millionen Tonnen TNT entspricht. Bald darauf folgten ein Nachbeben der Stärke 6,7 in der Zentral- und Osttürkei und ein Nachbeben der Stärke 5,6 an der türkisch-syrischen Grenze.

Großbritannien hat der Ukraine Waffen im Wert von 2,7 Milliarden Dollar und 23 Millionen Menschen in der Türkei und Syrien 6 Millionen Dollar an Katastrophenhilfe angeboten? Ist das wirklich wahr? Anscheinend ja

Es wurden fast 800 Nachbeben registriert.

Bis zu 23 Millionen Menschen sind betroffen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts – und diese Zahlen ändern sich stündlich – haben 17.674 Menschen in der Türkei und 3.377 in Syrien ihr Leben verloren, 72.879 wurden verletzt. Über 100.000 Menschen in der Türkei und 300.000 in Syrien wurden vertrieben.

Buchstäblich Hunderte von mehrstöckigen Gebäuden, von denen einige 12 Stockwerke hoch sind, wurden in Schutt und Asche gelegt. Ganze Stadtteile sind verwüstet. Fernstraßen und Eisenbahnlinien zwischen den großen Städten wurden zerstört oder sind mit Hilfsgütern verstopft.

Legt man eine Karte dieses Erdbebens auf Großbritannien, so erstreckt sich die Verwerfung diagonal vom Severn im Westen bis zur Humber-Mündung im Norden. Weite Teile Englands, einschließlich der Städte Birmingham, Manchester und Sheffield, wären einer Erschütterung der Stärke sieben ausgesetzt gewesen.

Diese Zahlen skizzieren lediglich die Konturen dieser Katastrophe. Die Einzelheiten werden in den kommenden Tagen und Wochen bekannt gegeben.

Verlust der öffentlichen Aufmerksamkeit

Dutzende von Ländern haben Such- und Rettungsteams entsandt. Aber nur drei Tage nach der Katastrophe, genau zu dem Zeitpunkt, an dem eine Such- und Rettungsaktion zu einer trostlosen, langsamen Bergung von Leichen wird, verschwindet die Tragödie aus den Schlagzeilen in Europa, dem unmittelbaren Nachbarland der Türkei.

Wir wissen, was diesem Verlust an öffentlicher Aufmerksamkeit folgt.

In dieser Woche wurde das Erdbeben durch den Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Großbritannien und Brüssel verdrängt. Der mutige, in Khaki gekleidete Selenskyj, der sich im politischen Bewusstsein zu einer Kreuzung aus Churchill, Boudica und Jeanne d’Arc gemausert hat, ist zu einem heißen politischen Eisen geworden, da jedes Parlament um seine Anwesenheit wetteifert.

Die Tatsache, dass er zuerst Großbritannien und nicht Frankreich und Brüssel besuchte, wurde als Quelle des nationalen Stolzes wahrgenommen. Das Gleiche gilt für die Militärhilfe in Höhe von 2,3 Milliarden Pfund (2,7 Milliarden Dollar), die Großbritannien der Ukraine im vergangenen Jahr gewährt hat und die, wie Premierminister Rishi Sunak versicherte, in diesem Jahr aufgestockt wird. Damit ist Großbritannien der zweitgrößte Geber von Militärhilfe für die Ukraine.

Dies ist die Art von Geld, die in Großbritannien zur Verfügung steht, wenn der politische Wille existiert. Vergleichen Sie dies mit der Summe, die die britische Regierung für das Erdbeben in der Türkei und in Syrien bereitstellen will. Als die 15 Wohltätigkeitsorganisationen, die das Disasters Emergency Committee bilden, am Donnerstag ihren Aufruf zur Bereitstellung von Rettungs- und medizinischer Hilfe, Unterkünften, Decken und Nahrungsmitteln starteten, kündigte Außenminister James Cleverly an, dass das Vereinigte Königreich bis zu 5 Mio. £ (6 Mio. $) der öffentlichen Spenden aufstocken würde.

Cleverly sagte: “Wenn Katastrophen wie diese schrecklichen Erdbeben eintreten, wissen wir, dass das britische Volk helfen will. Sie haben immer wieder gezeigt, dass es nur wenige gibt, die großzügiger und mitfühlender sind.”

2,3 Milliarden Pfund für Waffen an die Ukraine und 5 Millionen Pfund für Katastrophenhilfe für 23 Millionen Menschen? Ist das wirklich wahr? Anscheinend ja.

Über die Politik hinaus

Es gibt zwei Möglichkeiten, dies auf der Richterskala der Unmenschlichkeit des Menschen zu messen.

Auf humanitärer Ebene erfordern Katastrophen globalen Ausmaßes eine globale Reaktion, die über die Politik hinausgeht – oder über das Ausmaß, in dem der türkische Präsident Recep Tayyib Erdogan oder der syrische Präsident Bashar al-Assad auf Versammlungen der Großen und Guten wie Davos als Parias behandelt werden.

Nur einen Tag nach der Katastrophe veröffentlichte die französische Satirezeitschrift Charlie Hebdo eine Karikatur, die ein beschädigtes Gebäude, ein umgestürztes Auto und einen Trümmerhaufen mit der Bildunterschrift zeigte: “Kein Grund, Panzer zu schicken”.

Dies war mehr als nur eine einmalige Karikatur mit schlechtem Geschmack, und Charlie Hebdo ist nicht irgendeine Satirezeitschrift.

Im Jahr 2015 wurde Charlie Hebdo zum Epizentrum dessen, was als Verteidigung der Demokratie und der freien Meinungsäußerung gegen Angriffe von Fanatikern und Terroristen beschrieben wurde – ähnlich wie es heute in der Ukraine dargestellt wird. Die Büros von Hebdo in Paris wurden von Said und Cherif Kouachi angegriffen, die sich als Vertreter der militanten Gruppe al-Qaida ausgaben. Dabei wurden 12 Menschen getötet und 11 weitere verletzt.

Der Anschlag löste Massendemonstrationen aus. Die Parole “Je suis Charlie” wurde zum geflügelten Wort. Charlie Hebdo wurde zum Symbol der Meinungsfreiheit, die von bärtigen Barbaren angegriffen wird. Um diese Ziele zu erreichen, wurde der unverblümte Rassismus von Charlie Hebdo unter den Teppich gekehrt, wie es auch heute noch der Fall ist.

Nur wenige Medienorganisationen wiesen auf die jüngsten Auswüchse hin, obwohl die sozialen Medien nicht lange auf sich warten ließen.

Ein Irrtum von großem Ausmaß

Es ist viel über den langsamen Niedergang der USA und Europas auf der Weltbühne geschrieben worden, die von einer Lumpenarmee der Taliban in Kabul oder selbstmörderischen Frontalangriffen von Wagners Sträflingsarmee im Donbass in die Flucht geschlagen werden.

Das Zögern der EU, in dieser Krise die erste Adresse zu sein, ist völlig freiwillig. Es ist ein unbeabsichtigter Fehler von großem Ausmaß.

Aber das Zögern der EU, in dieser Krise die erste Adresse zu sein, ist völlig freiwillig. Es ist ein unfreiwilliger Fehler großen Ausmaßes. Dies ist eine Chance, Millionen von Menschen moralische Führung und Menschlichkeit zu zeigen. Es ist eine Chance, direkt zu ihnen zu sprechen, nicht zu ihren Regierungen oder Präsidenten, die um ihre Wiederwahl kämpfen.

Es ist eine Chance, der Welt zu zeigen, dass der Westen nicht nur zerstören, sondern auch wieder aufbauen kann. Aber das ist das letzte, was die Festung Europa heute im Sinn hat. Die Festung Europa umzäunt ihren Reichtum. Die hohen Elektrozäune und Drohnenpatrouillen sollen die heidnischen Horden fernhalten.

Welchen stärkeren Anreiz könnte man Millionen von Menschen geben, woanders nach Führung zu suchen?

Während in Großbritannien, Frankreich oder Deutschland noch keine nennenswerten Summen zusammengekommen sind, haben die Saudis vier Tage nach dem Start der Sahem-Plattform mehr als 51 Millionen Dollar für die Hilfe in Syrien und der Türkei gesammelt.

Für ein Mitglied der saudischen Königsfamilie sind das Peanuts, aber für die Saudis selbst ist es eine bedeutende Spende. Das ist eine Schande für Großbritannien. Aber lassen wir die Moral und jeden Sinn für gemeinsame Menschlichkeit beiseite.

Folgen wir dem Zeitgeist des Eigeninteresses.

Erstaunliche Zahlen

Vor dem Krieg in der Ukraine entfielen 2021 25 Prozent der Asylbewerber in Europa auf den Nahen Osten, und davon kamen die meisten aus Syrien, dem Irak und der Türkei an fünfter Stelle. An zweiter Stelle stand Afghanistan.

Der Krieg in Syrien hat die Türkei zum weltweit größten Aufnahmeland für Flüchtlinge gemacht, das mehr als 3,6 Mio. syrische Flüchtlinge und 320.000 bedrohte Personen anderer Nationalitäten beherbergt. Laut einem Bericht von Development Initiatives gab die Türkei im vergangenen Jahr 5,59 Milliarden Dollar für humanitäre Hilfe aus, was 0,86 Prozent ihres BIP entspricht und sie damit weltweit an die Spitze bringt.

In Bezug auf die ausgegebenen Gelder steht die Türkei an zweiter Stelle nach den Vereinigten Staaten. Das sind erstaunliche Zahlen für eine Regierung, die im Westen so oft verunglimpft wird.

Aber diese Bemühungen sind nicht in Stein gemeißelt. Türkische rechtsextreme Parteien wie die Victory-Partei führen Kampagnen durch und sammeln Geld für Bustickets zur Abschiebung von Syrern. Auf der Suche nach einem Schuldigen für die schleppenden Hilfsbemühungen wenden sich einige Türken im Zuge dieser Katastrophe gegen Flüchtlinge.

Diese Ereignisse sind groß genug, um künftige Flüchtlingswellen auszulösen, denn der Wiederaufbau wird Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern.

Es ist absolut im Interesse Europas, dafür zu sorgen, dass die Türkei die Katastrophe bewältigen kann und ihre Politik der Umsiedlung von Flüchtlingen in Nordsyrien fortsetzt. Aber auch Syrien, das einst im Mittelpunkt so vieler verdeckter westlicher Aufrüstung stand, ist aufgegeben worden. Syrische Flüchtlinge starben schon lange vor dem Erdbeben in Aleppo und Idlib an der Kälte.

Man geht davon aus, dass ein Drittel aller Opfer in der Provinz Hatay, gleich hinter der syrischen Grenze, zu beklagen ist. Die Zerstörung in Hatay hat unmittelbare Auswirkungen auf die Hilfslieferungen nach Syrien, die über den Grenzübergang Bab al-Hawa laufen, die Nabelschnur der Hilfe für Millionen von Menschen im Nordwesten Syriens, die in Gebieten außerhalb der Kontrolle der syrischen Regierung leben.

Den Syrern, die sich unter der Kontrolle der Regierung befinden, geht es nicht besser. Der Staat ist durch den Krieg zerrüttet und wird, wie der Iran in den Anfängen der Islamischen Republik, durch Sanktionen gelähmt.

Ein biblisches Schicksal

Jedes Jahr wird die Kluft zwischen dem, was wir tun sollten, und dem, was wir dann tun, größer. Jedes Jahr werden die Äußerungen der europäischen Politiker grotesker.

Es ist absolut im Interesse Europas, dafür zu sorgen, dass die Türkei die Situation bewältigen und ihre Politik der Umsiedlung von Flüchtlingen im Norden Syriens fortsetzen kann.

Im vergangenen Oktober sprach der oberste EU-Außenpolitiker Josep Borrell bei der Einweihung der Europäischen Diplomatischen Akademie in Brüssel am 13. Oktober. Laut der offiziellen Niederschrift sagte er Folgendes:

“Europa ist ein Garten. Wir haben einen Garten gebaut. Alles funktioniert. Es ist die beste Kombination aus politischer Freiheit, wirtschaftlichem Wohlstand und sozialem Zusammenhalt, die die Menschheit je erschaffen konnte – diese drei Dinge zusammen. … Der größte Teil der übrigen Welt ist ein Dschungel, und der Dschungel könnte in den Garten eindringen. Die Gärtner müssen in den Dschungel gehen. Die Europäer müssen sich viel stärker für den Rest der Welt engagieren. Andernfalls wird der Rest der Welt auf unterschiedliche Art und Weise in uns eindringen.

Wenn es jemals eine Gelegenheit gab, diesem primitiven Geschwätz Einhalt zu gebieten, dann ist es jetzt.

Wird Europa diese Gelegenheit ergreifen? Ich bezweifle es, denn ich glaube schon lange nicht mehr an den Fortschritt. Und Borrells Garten Eden hat sein biblisches Schicksal durchaus verdient. Übersetzt mit Deepl.com

David Hearst ist Mitbegründer und Chefredakteur von Middle East Eye. Er ist Kommentator und Redner in der Region und Analyst für Saudi-Arabien. Er war der führende Auslandsautor des Guardian und Korrespondent in Russland, Europa und Belfast. Zum Guardian kam er von The Scotsman, wo er als Bildungskorrespondent tätig war.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …