Turkey-Syria earthquake: Aid gap reveals western double standards A 7.8-magnitude earthquake has struck Turkey and Syria, leaving at least 21,000 dead and tens of thousands injured, with the death toll expected to rise as countless people are trapped under the rubble. According to emergency services, people trapped under the rubble can survive for up to seven days from the date of the earthquake, depending on weather conditions and their location.

Freiwillige verteilen Hilfsgüter an Menschen in Antakya, Südtürkei, am 8. Februar 2023 (AP)

Erdbeben Türkei-Syrien: Hilfslücke offenbart westliche Doppelmoral

von Elijah J Magnier

10. Februar 2023



Länder, die nicht den Anspruch erheben, demokratisch zu sein, haben bei der Hilfe für Erdbebenopfer humaner gehandelt als der Westen

Ein Erdbeben der Stärke 7,8 hat die Türkei und Syrien erschüttert und mindestens 21.000 Tote und Zehntausende Verletzte gefordert. Die Zahl der Toten dürfte noch steigen, da zahlreiche Menschen unter den Trümmern eingeschlossen sind.

Nach Angaben der Rettungsdienste können die unter den Trümmern eingeschlossenen Menschen je nach Wetterbedingungen und Lage bis zu sieben Tage nach dem Erdbeben überleben. Mehr als 75 Länder sind in die Türkei geströmt, um jede Art von Hilfe anzubieten, darunter auch Staaten wie Armenien, Griechenland und Schweden, die mit Präsident Recep Tayyip Erdogan tief zerstritten sind.

Doppelmoral ist das wahre Motto von Ländern, die Zivilisation, Menschlichkeit, Demokratie, Freiheit und die Achtung der Menschenrechte für sich beanspruchen

Die Türkei, die theoretisch auf Naturkatastrophen vorbereitet ist, ist der Ansicht, dass die technische und menschliche Hilfe dem Ausmaß der Katastrophe nicht angemessen ist. Doch der Westen, allen voran die USA und Europa, hat keine Soforthilfe nach Syrien geschickt, das sich erst noch von einem fast 12 Jahre andauernden verheerenden Krieg erholen muss, strengen westlichen Sanktionen unterliegt und nicht einmal einen Bruchteil der Fähigkeiten der Türkei besitzt.

Haben die führenden Politiker des Westens ihre Werte aufgegeben und die Politik über die menschliche Solidarität gestellt, oder waren diese Werte schon immer flexibel?

Der europäische Kontinent hat seinen Reichtum durch die Kolonisierung anderer Länder und Kontinente erlangt. Das portugiesische, das spanische, das britische, das italienische, das österreichisch-ungarische, das französische und das deutsche Imperium plünderten Länder, um ihre natürlichen Ressourcen zu stehlen und den Reichtum auf den europäischen Kontinent zu bringen und eine starke industrielle Wirtschaft aufzubauen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg entstand das US-Imperium auf dem europäischen Kontinent. Es dehnte seine Kontrolle und Autorität über den Kontinent aus, wo es nach der Niederlage Deutschlands die Kriegsbeute einheimste.

Nach dem Ende des Kalten Krieges und dem Rückzug der Sowjetunion von der internationalen Bühne blieben die USA unangefochten auf dem Weltthron. Europa mit seiner kolonialen Mentalität beschloss, sich dem anzuschließen, in der Hoffnung, an der künftigen Beute teilzuhaben, die die USA ihren treuen Verbündeten hinterlassen.

Edles Streben?

Der Westen setzt hohe Maßstäbe, lobt die Menschenrechte und zieht all jene zur Rechenschaft, die sie verletzen. Was wie ein edles Streben aussieht, entpuppt sich jedoch als Vorwand, um jedem Land, das sich dem Diktat des Westens nicht unterwirft, den Krieg zu erklären. Nachdem es dem Westen nicht gelungen ist, “rebellische” Nationen durch militärische Kriege in Afghanistan, Irak, Syrien und Libyen und den Versuch, die iranische Regierung zu stürzen, zu unterwerfen, ist er dazu übergegangen, die Menschen durch harte Sanktionen zu bestrafen.

Diese Sanktionen haben noch nie eine Regierung gestürzt oder ihre Handlungen oder Politik geändert. Das Ziel ist es, die Menschen gegen ihre Herrscher aufzubringen und sie durch andere zu ersetzen, die weicher – oder gehorsamer – gegenüber der US-Politik sind.

Als der ehemalige US-Außenminister Rex Tillerson sein Amt antrat, gab sein Ministerium die allgemeinen Anweisungen vor, die zu befolgen sind. “Wir sollten die Menschenrechte als ein wichtiges Thema in den Beziehungen der USA zu China, Russland, Nordkorea und dem Iran betrachten”, heißt es in einem durchgesickerten Memo, das Tillerson als Leitfaden für seine Politik diente.

Diese Zeilen fassen die tatsächliche Politik des Westens zusammen, die darin besteht, gegenüber rebellischen Ländern einen schweren Knüppel zu schwingen und bei Menschenrechtsverletzungen ein Auge zuzudrücken, wenn es sich um gehorsame Nationen handelt.

Die führenden Politiker des europäischen Kontinents haben die gleichen Richtlinien befolgt, wie Josep Borrell, der Leiter der Abteilung für Außenbeziehungen und Vizepräsident der Hohen Kommission der Europäischen Union, sagte. “Europa ist ein Garten … Der größte Teil der übrigen Welt ist ein Dschungel”, sagte Borrell und offenbarte damit den rassistischen, kolonialen Ansatz der Europäer.

Borrell machte eine weitere erstaunliche Bemerkung, indem er sagte, dass Europas Entscheidung, russische Medien an der Arbeit auf dem Kontinent zu hindern, ein Schutz der Meinungsfreiheit sei. Auch Antonio Guterres, der Generalsekretär der Vereinten Nationen, hat auf die Notwendigkeit hingewiesen, falsche Nachrichten im Internet zu überwachen und zu bekämpfen. Dies zeigt die Übereinstimmung zwischen den Botschaften der UNO und der Eurokraten. Sie sagen der Welt, dass die Meinungsfreiheit – die der Westen seit Jahrzehnten verherrlicht und von der er behauptet, sie unterscheide ihn von anderen Ländern, die die Meinungsfreiheit nicht respektieren – darin besteht, sie einzuschränken.

Dies ist nichts Neues für die USA und Europa, die den Journalisten Julian Assange ins Gefängnis gebracht haben und ihn ausliefern könnten, um ihn für einen Zeitraum von bis zu 175 Jahren zu inhaftieren, weil er Dokumente über die Verbrechen der USA an der Zivilbevölkerung im Irak-Krieg veröffentlicht hat. Assange hat auch die nationalen Sicherheits- und Politikakten der USA aufgedeckt, genau wie die Journalisten in der Watergate-Affäre und in vielen anderen Fällen, die dazu beigetragen haben, dass westliche Staatsoberhäupter straffrei gestürzt wurden.

Fehlinformationskampagne

Wieder einmal wurden das Verhalten und die Werte westlicher Politiker bei ihrem Umgang mit dem Erdbeben in der Türkei und Syrien deutlich. In den Mainstream-Medien wurde fälschlicherweise behauptet, dass Präsident Baschar al-Assad nicht zulasse, dass humanitäre Hilfe die von der Türkei besetzten Gebiete in den nordwestlichen Provinzen Syriens erreicht, einschließlich der Grenzübergänge.

Die türkisch besetzte Provinz Idlib und die von der syrischen Regierung kontrollierten Provinzen Aleppo, Hama, Homs und Latakia wurden von dem Erdbeben schwer getroffen. Im Januar dieses Jahres stimmte die UNO mit Zustimmung der Regierung in Damaskus und der UN-Mitglieder dafür, die Öffnung eines Grenzübergangs zu verlängern, um Hilfsgüter über die Türkei in die nördliche Provinz Idlib zu liefern. Die New York Times berichtete jedoch, dass die Straße von der türkischen Seite aus wegen der Auswirkungen des Erdbebens nun blockiert sei.

“Es wäre eine ziemliche Ironie, wenn nicht sogar kontraproduktiv, wenn wir einer [syrischen] Regierung die Hand reichen würden, die ihr Volk über ein Dutzend Jahre hinweg brutal behandelt hat”, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Ned Price, am Montag.

Ein westlicher Diplomat bestätigte, dass “das Ziel darin besteht, die syrische Bevölkerung dazu zu bringen, ihrem Präsidenten die Schuld für die Verweigerung der Hilfe durch die westlichen Länder zu geben”. Die USA und die EU machen die syrische Regierung für das Ausbleiben der humanitären Hilfe verantwortlich. Auch hier handelt es sich um eine Fehlinformationskampagne, mit der die mangelnde Achtung der Grundwerte durch die europäische Führung vertuscht werden soll.

Diese europäischen Beamten müssen verstehen, dass im Falle eines Krieges oder einer Naturkatastrophe die Aufmerksamkeit der Menschen zunächst auf ihre eigene Sicherheit gerichtet ist. Dann suchen sie nach ihren unmittelbaren Familienangehörigen, einschließlich Kindern, Ehepartnern und Eltern, die mit ihnen lebten und möglicherweise unter den Trümmern begraben wurden.

Der nächste Schritt besteht darin, nach den Überresten ihrer persönlichen Habe zu suchen und zu prüfen, ob es möglich ist, wertvolle Gegenstände zu bergen, da das Erdbeben mitten in der Nacht, um 4:17 Uhr Ortszeit, ohne Vorwarnung stattfand. Dann müssen die Überlebenden zu einem geeigneten beheizten Unterschlupf und einer Übernachtungsmöglichkeit oder einem Ort, an dem sie die nächsten Wochen abwarten können, geleitet werden.

Der nächste Schritt besteht darin, Lebensmittel für die überlebenden Familienmitglieder zu finden und das Schicksal der übrigen, auch der entfernteren Verwandten, zu klären. Nach dem ersten Schock werden viele erkennen, dass ihr “vorübergehender” Aufenthalt in einem Zelt oder einer ausgewählten Unterkunft nicht vorübergehend ist; es wird wahrscheinlich sehr lange dauern, bis die Regierung eine angemessene Lösung für den Wiederaufbau ihrer Häuser gefunden hat.



Fehlende Menschlichkeit

Die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten, Irak, Iran, Russland, China, Algerien und Tunesien haben Flugzeuge geschickt, und andere Länder wie Saudi-Arabien, Indien und Pakistan haben Hilfe geleistet. Syrien benötigt jedoch Hunderte von Milliarden Dollar für den Wiederaufbau des vom Krieg zerrütteten Landes. Der Öl- und Gasreichtum Syriens wird von den USA gestohlen, deren Streitkräfte im von den Kurden kontrollierten Nordosten Syriens stationiert sind. In der Türkei und in Syrien wurden Hunderte von Nachbeben registriert, die weitere Schäden an bereits beschädigten Gebäuden verursachten.

Die von den westlichen Führern gepriesene Menschlichkeit ist in der schlimmsten Katastrophe einer Naturkatastrophe nicht vorhanden. Dutzende von Krankenhäusern wurden zerstört, und Tausende von Menschen haben ihr Leben, ihre Familienangehörigen, ihr Hab und Gut und ihre Unterkünfte verloren. Dies reicht offenbar nicht aus, um die westlichen Staats- und Regierungschefs zu bewegen, die der Ukraine nach dem Krieg Russlands Waffen im Wert von zig Milliarden Dollar zur Verfügung gestellt haben, aber verhindert haben, dass die Krümel diejenigen erreichen, die bei dem Erdbeben nicht ihr Leben verloren haben.

Dies ist ein gefährliches Zeichen dafür, dass die westlichen Führer ihre Grundwerte verloren haben. Doppelte Standards sind die neuen absoluten Werte, wie die jüngsten Ereignisse zeigen. Die westlichen Staats- und Regierungschefs haben sich von den Werten, an die die Europäer und Westler glauben, abgekoppelt.

Länder, die nicht den Anspruch erheben, demokratisch zu sein, haben sich als humaner erwiesen als westliche Länder, wenn es darum geht, den von Naturkatastrophen Betroffenen zu helfen. Die Taten offenbaren die wahren Werte der Nationen, und die Doppelmoral ist das wahre Motto der Länder, die Zivilisation, Menschlichkeit, Demokratie, Freiheit und die Achtung der Menschenrechte für sich beanspruchen.

Elijah J. Magnier ist ein altgedienter Kriegsberichterstatter und politischer Analyst mit mehr als 35 Jahren Erfahrung in der Berichterstattung über jahrzehntelange Kriege im Nahen Osten und Nordafrika.

Aufgrund des Ausmaßes der Zerstörung könnte es viele Wochen dauern, bis die Trümmer beseitigt sind. Nur wenige werden der nationalen oder internationalen Politik ihre Aufmerksamkeit schenken. Die Aufmerksamkeit wird sich auf die soziale Unterstützung des Staates beim Wiederaufbau oder bei der Bewältigung der Katastrophe und auf die Suche nach Lösungen für die Überlebenden richten. Viele Familien wurden auseinandergerissen, Tausende wurden getötet oder verletzt, allein gelassene Minderjährige müssen versorgt werden, und Zehntausende von Menschen benötigen fortlaufende medizinische Betreuung. Die Belastung sowohl für die türkische als auch für die syrische Regierung wird enorm sein.

Die Menschen werden vielleicht nicht auf die Idee kommen, ihre Führer für die Folgen einer Naturkatastrophe verantwortlich zu machen, aber sie werden viel Wut auf andere haben, die die Möglichkeit haben zu helfen, es aber nicht tun. Im Fall von Syrien, einem Land, das durch jahrelange Sanktionen der EU und der USA erschöpft ist, sind die Folgen für die Bevölkerung schmerzhafter als in der Türkei, die Hilfe aus aller Welt erhält.

Theoretisch schließen Sanktionen medizinische Hilfe und Medikamente aus, aber sie können die Bereitstellung solcher Hilfe behindern, wie wir während der Covid-19-Pandemie gesehen haben. Heute behindert der Westen die Lieferung humanitärer Hilfe nach Syrien und gibt dann der syrischen Regierung die Schuld für die mangelnde Menschlichkeit des Westens.

In der Zwischenzeit hat die syrische Regierung an Freunde und Feinde gleichermaßen appelliert, dem syrischen Volk zu helfen. Die Flughäfen von Aleppo und Damaskus stehen allen offen, die humanitäre Hilfe leisten wollen. Übersetzt mit Deepl.com

Wie jetzt berichtet wurde hat die US-Regierung die Sanktionen ausgesetzt, um Hilfsaktionen und Hilfsgüterlieferungen zu gestatten.

Wie großzügig von dem Schurkenstaat! Evelyn Hecht-Galinski

