Erklärt: Wer sind die palästinensischen Bürger Israels? Von Alex MacDonald

Bild: Palestinians in Israel carry the coffin of Mousa Hassouna, killed during demonstrations, in Lod on 11 May 2021 (AFP).

Erklärt: Wer sind die palästinensischen Bürger Israels?



Während in ganz Israel Demonstrationen der palästinensischen Minderheit des Staates ausbrechen, erklärt MEE



Von Alex MacDonald

13. Mai 2021

Die Explosion der Wut, die diese Woche in der Stadt Lod ausbrach, hat viele in Israel überrascht.

Palästinensische Bürger Israels rissen israelische Symbole herunter und hängten die palästinensische Flagge in der gemischt arabisch-jüdischen Stadt auf, die sich innerhalb der international anerkannten Grenzen Israels befindet.

Obwohl Palästinenser in Israel schon früher regelmäßig Palästinenser in den besetzten Gebieten unterstützt haben, zeigt das Ausmaß und die Art der Demonstrationen in Lod, das auf Arabisch Lydd genannt wird, dass die Beziehung zwischen den beiden Gruppen stärker denn je ist.

Aber diese Beziehung war schon oft angespannt. Viele der so genannten 48er Palästinenser – diejenigen, die innerhalb der Grenzen des 1948 gegründeten Staates leben – haben einen echten Groll auf ihre Geschichte und bestehen darauf, dass sie sich nicht Israel angeschlossen haben, sondern dass Israel sich ihnen angeschlossen hat, indem es ihre Häuser übernommen hat. Manchmal benutzen sie das Wort “Besatzung”, um ihren Status innerhalb der Grenzen Israels von 1948 zu beschreiben.

Der Rest der Welt – und auch viele Israelis – missverstehen immer noch das Leben und die Motivationen einer Gruppe, die schätzungsweise 20 Prozent der israelischen Bevölkerung ausmacht.

Wer sind die palästinensischen Bürger in Israel?

Während der Begriff “arabisch-israelisch” manchmal verwendet wird, um die palästinensischen Bürger Israels zu beschreiben, nennen sich viele “48 Palästinenser”, in Anlehnung an das Jahr der Gründung Israels.

Im Jahr 1948 wurde der Staat Israel ausgerufen. Für die Israelis kam dies nach dem, was sie als ihren Unabhängigkeitskrieg betrachten – aber für die Palästinenser war es der Beginn der Nakba, oder “Katastrophe”.

Mehr als 750.000 Palästinenser wurden während der Kämpfe vertrieben oder flohen aus ihren Häusern. Zionistische Milizen errichteten nach dem Abzug der britischen Mandatsmacht und der militärischen Kräfte die Kontrolle über das historische Palästina.

Ein Bild aus der Zeit vor 1937 während der britischen Mandatszeit in Palästina zeigt Araber, die in der Altstadt von Jerusalem gegen die jüdische Einwanderung nach Palästina demonstrieren (AFP)

Am Ende des Krieges wurde der Staat Israel proklamiert. Jordanien kontrollierte das Westjordanland und Ostjerusalem. Ägypten kontrollierte den Gazastreifen.

Aber viele palästinensische Araber blieben in ihren Häusern und innerhalb der Grenzen – bekannt als die “48 Grenzen” – dessen, was heute Israel genannt wird. Sie erhielten die Staatsbürgerschaft – aber sie lebten nicht als gleichberechtigte Bürger.

Zwischen 1949 und 1966 wurden diese palästinensischen Araber von der Militärherrschaft regiert und mussten Reisegenehmigungen, Ausgangssperren und Inhaftierungen über sich ergehen lassen. Sie wurden auch aus ihren Häusern und von ihrem Land vertrieben, das oft an jüdische Siedler oder staatlich unterstützte Einrichtungen vergeben wurde.

Seit 1966 und dem Ende der Militärherrschaft gibt es eine Zunahme öffentlicher Äußerungen des politischen Bewusstseins palästinensischer Bürger in Israel.

Dazu gehören Veranstaltungen wie der Land Day, der an die Ermordung von sechs unbewaffneten Palästinensern im Jahr 1976 erinnert, die gegen die Enteignung von Land in Galiläa durch den israelischen Staat demonstrierten. Er wird nun jedes Jahr begangen und ist zu einem Protest gegen die israelische Kolonisierung geworden, als politische Organisationen wie die Israelische Kommunistische Partei und die Black Panthers Palästinenser mit linken Juden und Juden aus arabischen Ländern zusammenbrachten.

Palästinensische Bürger Israels demonstrieren im März 1976 in Nazareth während eines Streiks, um gegen die Enteignung von Land durch die israelische Regierung zu protestieren (AFP)

Dennoch haben sich palästinensische Bürger Israels oft in einer schwierigen Lage befunden.

Zu einem bestimmten Zeitpunkt versuchten einige palästinensische Bürger Israels, ihre Identität zu verschleiern, indem sie jüdische Namen annahmen und untereinander nur Hebräisch sprachen, nur um dann festzustellen, dass sie von der palästinensischen Disapora und denjenigen in den Flüchtlingslagern verachtet wurden.

Aber auch andere arabische Regierungen betrachteten sie lange Zeit mit Misstrauen, weil sie die israelische Staatsbürgerschaft annahmen und an den Institutionen des Landes teilnahmen.

In Israel werden sie oft als Verräter angesehen. Ihre Organisationen und Parteien werden regelmäßig verboten und ihre Anführer werden strafrechtlich verfolgt.

Sind sie gleichberechtigte Bürger?

Befürworter Israels lenken regelmäßig von “Apartheid”-Vorwürfen ab, die gegen den Staat erhoben werden, indem sie auf die Rechte verweisen, die palästinensische Bürger in Israel genießen, sowie auf den Erfolg prominenter Persönlichkeiten der palästinensischen Gemeinschaft.

Eine solche Argumentation führt vorsätzlich in die Irre: Das Etikett “Apartheid” wird in der Regel verwendet, um die Behandlung der Palästinenser in den besetzten Gebieten, einschließlich der Westbank und des Gazastreifens, zu kritisieren.

Ein solches Argument missversteht absichtlich den Punkt: Das Etikett “Apartheid” wird gewöhnlich verwendet, um die Behandlung von Palästinensern in den besetzten Gebieten, einschließlich der Westbank und des Gazastreifens, zu kritisieren.

Palästinenser demonstrieren im März 1998 in Sakhnin am Jahrestag der Ermordung von sechs israelischen Palästinensern, die gegen Landkonfiszierungen durch Israel protestierten (AFP)

Es ist auch ungenau zu sagen, dass palästinensische Bürger Israels im Vergleich zu jüdischen Israelis gleiche Rechte und gleichen Status im Land genießen.

Ein Großteil der Diskriminierung bezieht sich auf den Landbesitz. Man nimmt an, dass der Jüdische Nationalfonds (JNF), eine staatlich unterstützte internationale Organisation, die 1901 mit dem Ziel gegründet wurde, Land im historischen Palästina zu kaufen und zu verteilen, etwa 13 Prozent des gesamten israelischen Landes besitzt.

Ein Teil der Aufgabe des JNF ist es, das Land, das er besitzt, nur an Juden zu verteilen, etwas, das Adalah, die wichtigste Interessengruppe für Minderheitenrechte in Israel, als eine “diskriminierende Politik [bezeichnet hat], die zur Institutionalisierung von rassisch getrennten Städten und Dörfern im ganzen Staat beiträgt”.

Adalah hat eine weitere Liste von israelischen Gesetzen zusammengestellt, die explizit seine arabischen Bürger diskriminieren.

Im Jahr 2018 verabschiedete die Knesset in einem ungeheuerlichen Beispiel gesetzlicher Diskriminierung das Nationalstaatsgesetz, das in den eigenen Worten von Premierminister Benjamin Netanjahu offiziell erklärt, dass Israel “der Nationalstaat des jüdischen Volkes ist – und nur dieses.”

Ergebnis: Palästinensische Bürger Israels haben mehr Rechte als Palästinenser in den besetzten Gebieten, einschließlich des Wahlrechts, der Übernahme von Ämtern, der Nutzung der zivilen Gerichte usw. Aber es gibt eine Reihe von Gesetzen, die sie im Vergleich zu jüdischen Israelis zu Bürgern zweiter Klasse degradieren.

Sind sie arabisch-israelische Bürger oder Palästinenser?

Die Beziehung zwischen palästinensischen Bürgern Israels und ihrem Gefühl, israelische, arabische oder palästinensische Identität zu haben, ist komplex.

Umfragen in den Jahren 2003 und 2017 zeigten, dass sich die Mehrheit der arabischen Bevölkerung Israels als “palästinensisch” betrachtet, obwohl eine andere Umfrage des Jewish People Policy Institute im April 2020 etwas anderes zu suggerieren schien.

Unabhängig davon haben seit der Gründung Israels aufeinanderfolgende Regierungen und die meisten Medien fast immer den Begriff “arabisch-israelisch” verwendet, um seine palästinensischen Bürger zu beschreiben.

Die einstige israelische Premierministerin Golda Meir, abgebildet 1973, leugnete einst, dass es “ein palästinensisches Volk in Palästina” gibt (AFP)

Vieles davon wurde von Kritikern als ein Versuch angesehen, die palästinensische Identität auszulöschen. Infamerweise kommentierte die damalige israelische Premierministerin Golda Meir 1969, es sei “nicht so, als ob es ein palästinensisches Volk in Palästina gäbe und wir kämen und würden sie hinauswerfen und ihnen ihr Land wegnehmen. Sie existierten nicht.”

Während sich einige Palästinenser in Israel als “48 Palästinenser” bezeichnen, bezeichnen sich andere als “67 Palästinenser”. Sie leben in der Regel in den von Israel nach dem Krieg von 1967 besetzten Gebieten, wie dem Westjordanland, dem Gazastreifen und Ostjerusalem.

Währenddessen identifizieren sich die drusischen Bürger Israels – die hauptsächlich im Norden Israels und auf den besetzten Golanhöhen leben – im Vergleich zu anderen nicht-jüdischen Gemeinschaften eher als “Araber” oder einfach als “Israeli”. Während christliche und muslimische Palästinenser vom Militärdienst befreit sind, sind es israelische Drusen nicht.

Es gibt viele Gründe für den “bevorzugten Minderheitenstatus”, der den Drusen in Israel zugestanden wird. Sicherlich wurden sie von den zionistischen Führern seit den 1920er Jahren als Verbündete gegen die christlichen und muslimischen Gruppierungen kultiviert.

Aber in den letzten Jahrzehnten haben sich viele Drusen abgesetzt, weil sie sich auf ein ähnliches Maß an Armut und Diskriminierung berufen wie palästinensische Muslime. Die Verabschiedung des Nationalstaatsgesetzes im Jahr 2018 war ein besonderer Schlag für die Wahrnehmung der Drusen als “loyale” Minderheit in Israel.

Politik und 48 Palästinenser

Die palästinensischen Bürger Israels stehen seit langem vor einer Reihe von Dilemmata, wenn es um die politischen und nationalen Bestrebungen der Palästinenser geht.

Einerseits wollen viele ihre angestammte Heimat innerhalb Israels beibehalten und von dem vergleichsweise höheren Lebensstandard in Israel profitieren; andererseits identifizieren sie sich stark mit dem Wunsch nach palästinensischer Nationalität und Selbstbestimmung.

Anhänger der Kommunistischen Partei Israels halten ein “Stoppt den Krieg”-Transparent, als sich Tausende von ihnen am 62. Juli 2014 auf dem Rabin-Platz in Tel Aviv versammeln (AFP)

Anhänger der israelischen kommunistischen Partei protestieren auf dem Rabin-Platz in Tel Aviv im Juli 2014 (AFP)

Nirgendwo war dies problematischer als in den Diskussionen um die Zwei-Staaten-Lösung. In der Vergangenheit haben zahlreiche israelische Politiker vorgeschlagen, dass es im Falle der Gründung eines palästinensischen Staates einen Landtausch geben müsse, bei dem palästinensische Bürger Israels im Tausch gegen israelische Siedler in den neuen Staat gezwungen würden.

Für palästinensische Bürger in Israel konzentriert sich die Politik häufig auf Fragen der Bürgerrechte und die Beendigung der jüdischen Privilegien innerhalb Israels.

Historisch gesehen ist die vielleicht einflussreichste Organisation für palästinensische Bürger in Israel die Israelische Kommunistische Partei. Da offene pro-palästinensische und antizionistische Politik für einen Großteil der israelischen Geschichte verboten war, bot die Kommunistische Partei einen Raum für die Organisation mit linken und nicht-zionistischen Juden für die Rechte der palästinensischen Bürger.

Heute ist Hadash – die Nachfolgerin der Kommunistischen Partei Israels – die führende Kraft in der Gemeinsamen Liste, der wichtigsten arabischen politischen Partei in Israel. Die Koalition umfasst eine Reihe verschiedener politischer Bewegungen, von der marxistisch-leninistischen Hadash bis zu den säkularen arabischen Nationalisten Ta’al und Balad.

Bis vor kurzem war auch die islamistische Vereinigte Arabische Liste Mitglied, aber sie verließ die Koalition im Jahr 2021 aufgrund von Streitigkeiten mit den sozialliberalen und säkularen Tendenzen der anderen Parteien.

Zahlreiche Mitglieder der Gemeinsamen Liste und ihrer Teilparteien wurden strafrechtlich verfolgt und die Immunität von Knessetmitgliedern wurde aufgehoben.

Insbesondere Ayman Odeh, der Vorsitzende der Gemeinsamen Liste, hat versucht, auf einer zivilen Plattform Wahlkampf zu machen, die sowohl Juden und Palästinenser in Israel als auch andere Randgruppen umfasst.

“Wochen der gewaltsamen und aufgeregten Unterdrückung durch die Netanjahu-Regierung und das Verbrennen von Gebieten in Jerusalem sind heute Nacht für uns alle im Inneren explodiert”, twitterte er am Dienstag auf Hebräisch als Reaktion auf die israelischen Angriffe auf den Gazastreifen.

“Es gibt keine Rechtfertigung dafür, unschuldige Zivilisten zu verletzen. Es gibt keine Rechtfertigung dafür, irgendeinen Bürger zu verletzen.”

“Gerade an solchen Tagen müssen wir gemeinsam handeln, Araber und Juden, gegen Aufwiegelung und Gewalt, Belagerung und Besatzung, und für Frieden und Sicherheit für alle.” Übersetzt mit Deepl.com

