Erklärung zur Verleihung des Literaturnobelpreises an Peter Handke

Beendet die Kampagne gegen Peter Handke!

Von serbischen Universitätsprofessoren, Wissenschaftlern und Schriftstellern

„Handke hat noch nie über Völkermord gesprochen oder geschrieben. Er wird in die Erzählung des Völkermords hineingezogen, um die Serben zu verteufeln, entgegen jeder wahren Darstellung der außergewöhnlich komplexen Konflikte, die mit dem Zerfall Jugoslawiens einhergingen. Wir erheben unsere Stimme zur Verteidigung der Gedankenfreiheit und gegen die gegen Handke gerichtete Moralpredigt in manch westlichen Medien. Gleichzeitig sind wir gegen die Wiederbelebung totalitärer Methoden, die darauf abzielen, den Menschen das Recht zu verweigern, zu sagen, was sie denken, ohne dafür gekreuzigt zu werden, und ohne dass ihre Auszeichnungen aus Gründen, die nichts mit den literarischen Verdiensten ihres künstlerischen Schaffens zu tun haben, herabgewürdigt werden.“ Mit diesen Sätzen endet eine Erklärung von serbischen Universitätsprofessoren, Wissenschaftlern und Schriftstellern, die sie mit Datum vom 30. November 2019 an die Schwedische Königliche Akademie gerichtet haben. Die NRhZ dokumentiert die Erklärung.



Peter Handke am 23. März 2019 in Belgrad (Foto: arbeiterfotografie.com)

An die Schwedische Königliche Akademie, ausländische und inländische Öffentlichkeit

Sehr geehrter Dan Larhammar, Präsident der Königlich-Schwedischen Akademie der Wissenschaften, wir bitten Sie, diesen Brief der serbischen Intellektuellen nicht nur als Unterstützung für den Schriftsteller, Literatur-Nobelpreisträger Peter Handke, sondern auch als Verteidigung der Freiheit des politischen Denkens des Künstlers zu verwenden.

Seitdem das Nobelkomitee für Literatur seine Entscheidung bekannt gab, den diesjährigen Preis an Peter Handke zu vergeben, wurde in einem Segment der Medien in den ehemaligen jugoslawischen Republiken, in vielen westlichen Ländern und sogar in Serbien selbst eine politische Kampagne gegen diese Entscheidung gestartet. Diese Kampagne richtete sich gegen eine Entscheidung über die Literatur, aber ihre Stoßrichtung wandte sich gegen die nicht-literarischen, öffentlich bekannten Positionen des österreichischen Schriftstellers. Solche vulgären Versuche, die Ansichten des prominenten Autors zu sozialen und politischen Themen zu verteufeln, stellen eine Bedrohung für die Gedankenfreiheit dar, die alle zugelassenen Einschätzungen und vorgefertigten Schlussfolgerungen über die Zeiten, Menschen und Ereignisse ablehnt. Der Fall Handke ist ein Beispiel für den Versuch, das Recht auf freies und kritisches Denken abzuschaffen.

Zwei weitreichende Elemente der Kampagne zur Verteufelung des Nobelpreisträgers verdienen Aufmerksamkeit. Die meisten Kritiker im Westen und in der Region Ex-Jugoslawien beziehen sich nicht auf seine Schriften, sondern auf seine offen präsentierten politischen Aussagen über die Rolle der Serben beim Zerfall des jugoslawischen Staates und über den verstorbenen Präsidenten Slobodan Miloševic. Es ist besonders bemerkenswert, dass selbsternannte Liberale und Demokraten bei ihren Angriffen auf den Schriftsteller Handke eifrig totalitäre Methoden anwenden. Viele Schriftsteller, die den Mut hatten, frei zu schreiben, wurden routinemäßig von verschiedenen totalitären Regimen verfolgt und haben dafür manchmal mit dem Leben bezahlt. Die heutigen Kritiker von Handke’s Ansichten über die Serben im letzten Jahrzehnt des zwanzigsten Jahrhunderts erneuern nur die Werkzeuge und Methoden, die in totalitären Zeiten gegen Schriftsteller verwendet werden: sie versuchen, den Schriftsteller wegen seiner Ansichten zu disqualifizieren, nicht wegen seiner Werke.

Eine weitere Folge solcher Angriffe ist die schlimmstmögliche Anschuldigung gegen die Schwedische Akademie und Handke selbst. Einige Kritiker behaupten, dass Handke den Völkermord gerechtfertigt habe und die Schwedische Akademie sich dementsprechend diskreditiert habe, indem sie ihm den Preis verlieh. Diese Anschuldigung erfordert zwei Antworten. Jedes Streben nach der Wahrheit muss auf wissenschaftlichen Methoden beruhen und nicht auf dem politischen, medialen oder gerichtlichen Urteil, das von der Mehrheit der Richter gefällt wird. Der Begriff „Völkermord“ bezeichnet die Vernichtung ganzer nationaler Gemeinschaften. Im zwanzigsten Jahrhundert waren die Opfer Armenier, Juden und Serben. Zweitens kam es während der Kriege im ehemaligen Jugoslawien in den Jahren 1991-95 und 1999 zu keinem Völkermord. Jede politisch motivierte Manipulation des Begriffs „Völkermord“ im Fall Handke ist eine Beleidigung für die Millionen von Opfern in diesem Teil der Welt, die im Laufe des vorigen Jahrhunderts umgekommen sind.

Handke hat noch nie über Völkermord gesprochen oder geschrieben. Er wird in die Erzählung des Völkermords hineingezogen, um die Serben zu verteufeln, entgegen jeder wahren Darstellung der außergewöhnlich komplexen Konflikte, die mit dem Zerfall Jugoslawiens einhergingen.

Wir erheben unsere Stimme zur Verteidigung der Gedankenfreiheit und gegen die gegen Handke gerichtete Moralpredigt in manch westlichen Medien. Gleichzeitig sind wir gegen die Wiederbelebung totalitärer Methoden, die darauf abzielen, den Menschen das Recht zu verweigern, zu sagen, was sie denken, ohne dafür gekreuzigt zu werden, und ohne dass ihre Auszeichnungen aus Gründen, die nichts mit den literarischen Verdiensten ihres künstlerischen Schaffens zu tun haben, herabgewürdigt werden.

Serbische Universitätsprofessoren, Wissenschaftler und Schriftsteller

Serbia, Belgrade, November 30, 2019

1. Prof. Dr. Avramovic Zoran, scientific researcher

2. Prof. Dr. Antonic Slobodan, University of Belgrade

3. Anicic Mikan, art artist

4. Arbutina Petar, writer

5. Dr. Antic Deajan, University of Niš

6. Prof. Dr. Aleckovic Mila, University of Kosovska Mitrovica

7. Prof. Yves Bataille (Iv Bataj) Paris-Belgrade

8. Prof. Dr. Bazic Jovan, University of Kosovska Mitrovica

9. Beckovic Matija, Academician

10. Bakovic Blagoje, writer

11. Bikovic Miloš, film actor

12. Beckovic Danilo, film director

13. Prof. Dr. Brdar Milan, scientific researcher

14. Prof. Bratina Boris, PhD, University of Kosovska Mitrovica

15. Barna Laura, Penwoman

16. Prof. Dr. Bojovic Dragiša, University of Niš

17. Prof. Dr. Božovic Zoran, University of Belgrade and writer

18. Prof. Dr. Vladušic Slobodan, University of Novi Sad and writer

19. Vitezovic Milovan, writer

20. Prof. Dr. Vratusa Vera – Zunjic, University of Belgrade

21. Vojnov Dimitrije, film script

22. Prof. Dr. Grubor Nebojsa, University of Belgrade

23. Dimic LJubodrag, Academician

24. Dugic Bora, music artist

25. Prof. Dr. Danilovic Nejo, president of the International Association of Methodologists of Social sciences

26. Prof. Dr. Despotovic LJubiša, scientific researcher

27. Prof. Dr. Govedarica Milanko, University of Belgrade

28. Prof. Dr. Dušanic Jovan, University of Belgrade

29. Prof. Dr. Davidovic Lazar, Faculty of Medicine, Belgrade

30. Dr. Damnjanovic Jelena, professor

31. Ðogo Gojko, writer

32. Ðidic Ljubisa, writer

33. Prof. Dr. Ðukanovic Borislav, University Donja Gorica, Podgorica

34. Prof. Dr. Ðurkovic Miša, scientific researcher

35. Djordjevic Mladen, film director

36. Prof. Dr. Zivanovic Nenad, University of Niš

37. Zlatic Bogdan, publicist

38. Ignjatovic Srba, writer

39. Dr. Jovanovic Bojan, scientific researcher

40. Dr. Jankovic Slobodan, research fellow

41. Jovanovic Zivadin, diplomat

42. Prof. Dr. Jokic Aleksandar, University of Portland

43. Prof. Dr. Jevtic Miroljub, , University of Belgrade

44. Prof. Dr. Jevtovic Zoran, University of Niš

44. Prof. Dr. Jovanovic Aleksandar, University of Belgrade

45. Jovovic Dušan, visual artist

46. Kanjuh Vladimir, Academician

47. Dr. Kanjuh Snežana

48. Kusturica Emir, film director and writer

49. Dr. Kanjevac Slobodan, president of the Serbian Philosophical Society

50. Kecmanovic Vladimir, writer

51. Prof. Dr. Kostic Aleksandar, University of Kosovska Mitrovica

52.´Prof. Dr. Kovic Miloš, University of Belgrade

53. Prof. Dr. Kovacevic Miloš, University of Kragujevac

54. Prof. Dr. Kovacevic Voja, University of East Sarajevo

55. Kojcic Dragoljub, philosophy professor

56. Knezevic Milos, political scientist

57. Prof. Dr. Kocovic Dragoljub, University of Belgrade

58. Mr Kovac Andjelka, piano professor, East Sarajevo

59. Prof. Dr. Kostic Tmusic Aleksandra, University of Kosovska Mitrovica

60. Dr. Koljevic Bogdana Griffith, research Fellow

61. Lapcevic Nebojša, writer

62. Lilic Milica, Penwoman

63. Prof. Dr. Lompar Milo, University of Belgrade

64. Prof. Dr. Markovic Miodrag, Academician

65. Prof. Dr. Miloševic, Bozo, University of Novi Sad

66. Prof. Dr. Miljkovic Ema, University of Belgrade

67. Prof. Dr. Milosavljevic LJubinko, University of Niš

68. Maksimovic Miodrag, writer

69. Dr. Miloradovic Nenad

70. Prof. Dr. Miladovic Sofija, University of Kosovska Mitrovica

71. Prof. Dr. Milašinovic Srdan, University of Belgrade

72. Prof. Dr. Mitrovic LJubiša, University of Niš

73. Novovic Dragan, lawyer, Novi Pazar

74. Nikcevic Želidarg, writer

75. Dr. Novakovic Nada, research fellow

76. Prof. Dr. Piper Predrag, Academician

77. Prof. Dr. Petrovic Aleksandar, University of Belgrade

78. Prof. Dr. Prelevic Duško, University of Belgrade

79. Petrovic Miloš, writer

80. Petkovic Bratislav, playwright

81. Prof. Dr. Pavlovic Biljana, University of Kosovska Mitrovica

82. Prof. Dr. Petrovic M. Aleksandar, University of Kosovska Mitrovica

83. Prof. Dr. V. Popovic V. Radomir, Faculty of Seminary

84. Prof. Dr. Pitulic Valentina, University of Kosovska Mitrovica

85. Prof. Dr. Pijanovic Petar, University of Belgrade

85. Dr. Rakovic Aleksandar, scientific researcher

86. Padonjic Miodrag, film actor

87. Prof. Dr. Radosavljevic Ivan, University of Belgrade

88. Prof. Dr. Rastovic Aleksandar, scientific researcher

89. Prof. Dr. Rakic Branko, University of Belgrade

90. Dr. Raduski Nada, scientific researcher

91. Prof. Dr. Reljic Mitra, University of Kosovska Mitrovica

92. Radulovic Selimir, writer

93. Rosic Tiodor, writer

94. Prof. Dr. Radoš Jovo, University of Novi Sad

95. Prof. Dr. Reljic Slobodan, University of Belgrade

96. Prof. Dr. Stepic Milomir, scientific researcher

97. Prof. Dr. Stanic Dragan, University of Novi Sad

98. Sladoje Djordjo, writer

99. Sudic Bojan, music artist

100. Dr. Srebro Milivoje, professor at the University of Montenj in Bordeaux

101. Prof. Dr. Stankovic Vuk Dejan, University of Belgrade

102. Prof. Dr. Dragana Sarajlic, University of Kosovska Mitrovica

103. Selimovic Salih, Prof. history, Sjenica

104. Prof. Dr. Tanaskovic Darko, University of Belgrade

105. Prof. Dr. Tanasic Sreto, member of ANURS

106. Prof. Dr. Trifkovic Srda, University ST, FPN, UBL

107. Tešic Milosav, Academician

108. Terzic Slavenko, Academician

109. Uljarevic Radomir, writer

110. Dr. Hamovic Dragan, writer

111. Cvetkovic Petar, writer

112. Prof. Dr. Colic LJiljana, University of Belgrade

113. Prof. Dr. Šljukic Srdan, University of Novi Sad

114. Prof. Dr. Šljukic Marica University of Novi Sad

115. Prof. Dr. Šijakovic Bogoljub, Faculty of Seminary

116. Prof. Dr. Šcepanovic Mihailo, University of Belgrade

117. Prof. Dr. Šuvakovic Uroš, University of Belgrade

Englischsprachige Quelle: beoforum.rs/en, Übersetzung ins Deutsche: NRhZ

