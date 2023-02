Gilt dieser Spruch nicht auch in Deutschland? Evelyn hecht-Galinski



https://mailchi.mp/1f865456140e/live-at-2pm-estukraine-first-america-later?e=7df990d1c1



Erst die Ukraine, dann Amerika – The Grayzone live

Heute um 2:00 PM EST

Max Blumenthal und Aaron Mate von The Grayzone berichten über Bidens Entscheidung, Selenskyj in der Ukraine zu besuchen, anstatt Amerikaner zu treffen, die unter den Folgen eines Chemieunfalls in East Palestine, Ohio, leiden. Außerdem diskutieren sie über das Scheitern wegweisender Verträge zur Raketenabwehr angesichts der US-Eskalation in der Ukraine und vieles mehr. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …