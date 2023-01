Growing Up Means Extracting The Beliefs That Were Placed In Your Head By Others ❖ Most people never grow up. Not really. Growing up means maturing. It means becoming independent. It means developing into your own person and standing on your own two feet. Few people really do this. Because few people ever get around to extracting all the beliefs that were placed in their heads by other people.

Erwachsen werden bedeutet, die Überzeugungen zu überwinden, die einem von anderen in den Kopf gesetzt wurden

von Caitlin Johnstone

4. Januar 2022

❖

Die meisten Menschen werden nie erwachsen. Nicht wirklich.

Erwachsen werden heißt reifen. Es bedeutet, unabhängig zu werden. Es bedeutet, sich zu einer eigenen Person zu entwickeln und auf eigenen Beinen zu stehen.

Nur wenige Menschen tun dies wirklich. Denn nur wenige Menschen schaffen es, all die Überzeugungen abzulegen, die ihnen von anderen Menschen in den Kopf gesetzt wurden.

Die meisten Menschen haben ähnliche Ansichten über das Leben, die Gesellschaft, die Politik und die Religion wie ihre Eltern. Wenn es nicht die Eltern sind, dann sind es andere einflussreiche Personen in ihrem Leben, wie Freunde, Lehrer oder die Medienexperten, denen sie folgen.

Noch wichtiger ist, dass die meisten Menschen viele Überzeugungen über sich selbst und ihren Platz in der Welt haben, die ihnen von Menschen, die ihnen wichtig sind, eingetrichtert wurden. Der Durchschnittsmensch geht von der Wiege bis zur Bahre, ohne jemals ernsthaft seine Überzeugungen darüber zu überprüfen, wer er ist, wie er ist, oder irgendeine der anderen Ideen über sich selbst, die ihm durch die verbale und nonverbale Kommunikation der Menschen in seinem Umfeld eingeimpft werden.

Bei den meisten Menschen wird ein großer Teil ihrer Persönlichkeit in der frühen Kindheit durch die Lebenserfahrungen, die sie in dieser Zeit mit anderen Menschen gemacht haben, festgeschrieben. Sie sind im Wesentlichen immer noch die, die sie als Kinder waren, aber wir nennen sie erwachsen, nur weil sie ein bestimmtes Alter erreicht haben und selbst Kinder haben können.

Wirklich erwachsen zu werden bedeutet, die harte, ernsthafte Arbeit zu leisten, um all den Schwachsinn loszuwerden, der uns im Laufe unseres Lebens von Menschen eingeimpft wurde, die genauso unreif, traumatisiert und verwirrt waren wie wir. Es bedeutet, dass wir unsere Überzeugungen über uns selbst, über das Leben und über unsere Welt wirklich ausgraben, bis hin zu den alten unterbewussten Überzeugungen, die so tief in uns vergraben sind, dass wir sie normalerweise nicht einmal bemerken.

Das ist nicht leicht. Es erfordert Arbeit, es erfordert Hingabe, und es erfordert Mut, denn lang gehegte Grundüberzeugungen wirklich aufzugeben, ist wie eine Art von Tod. Aber solange wir das nicht getan haben, können wir nicht wirklich sagen, dass wir als Menschen gereift sind, weil wir immer noch mehr oder weniger in dem Zustand existieren, in dem wir als Kinder waren: schwammartige Nachahmer, die alles aufgesogen haben, was uns von vertrauten Autoritäten in den Kopf gesetzt wurde.

Und um die Sache noch schwieriger zu machen, stellt sich heraus, dass es eine ganz andere Kategorie von Menschen gibt, die uns Überzeugungen in den Kopf gesetzt haben, und das sind völlig Fremde. Es hat sich herausgestellt, dass mächtige Leute enorme Mengen an Reichtum und Aufwand in die Manipulation der Art und Weise, wie die Öffentlichkeit denkt, spricht und sich verhält, gesteckt haben, um Zustimmung für Agenden und Status-quo-Politiken zu erzeugen, die ihnen nützen.

Das ist widerlich unfair, wenn man darüber nachdenkt. Man macht sich die Mühe, all den dummen Unsinn aus dem Kopf zu kriegen, der einem von den Eltern, Predigern und Lehrern in den Kopf gesetzt wurde, seit man klein war, nur um dann festzustellen, dass man einen Haufen anderen Müll im Kopf hat, der dort von den Nachrichtenmedien und den Herstellern der Mainstream-Kultur zum Nutzen einiger weniger mächtiger Arschlöcher abgeladen wurde. Gerade als du deine Schaufel weggelegt hast und dich entspannen wolltest, musst du sie wieder aufheben und gleich wieder schaufeln.

Aber verdammt, das ist der Job. Das ist es, was es braucht, um ein reifer Mensch zu werden. Du musst all den Mist aus dem Weg räumen, der dir im Laufe deines Lebens von verwirrten Ältesten und korrupten Manipulatoren eingetrichtert wurde, wenn du ein Leben führen willst, das auf der Wahrheit und nicht auf Schwachsinn basiert.





Das bedeutet nicht, dass Sie keine Überzeugungen haben können, oder dass Sie keine Überzeugungen haben können, die von anderen Menschen stammen. Die Menschheit ist voll von brillanten Köpfen mit großartigen Ideen, und die Welt ist voll von wahren und hilfreichen Informationen. Der Unterschied besteht darin, dass du dich als reifer Erwachsener bewusst dafür entscheidest, das, was du aufnimmst, so lange du es für nützlich hältst, aufzunehmen, anstatt es gedankenlos in dein Weltbild zu übernehmen, weil es dir jemand gesagt hat.



Und das können Sie erst tun, wenn Sie alles entrümpelt haben. Sie müssen Ihre Weltanschauung von allem befreien, was ihr hinzugefügt wurde, bevor Sie reif genug waren, ihren Wahrheitsgehalt zu hinterfragen, einschließlich Ihrer grundlegenden Annahmen über sich selbst, das Leben und die Realität. Von dort aus können Sie bewusst Ihre eigene Weltanschauung konstruieren, die auf dem basiert, was Sie unabhängig voneinander als wahr erkannt haben.

Auch dies ist etwas, was die meisten Menschen nicht tun, einschließlich der mächtigen Menschen, die unsere Welt zerstören und uns in Richtung Katastrophe und Vernichtung treiben. Unsere Welt wird von verwirrten psychologischen Kleinkindern gesteuert, die noch nicht die Arbeit getan haben, echte Erwachsene zu werden, und es läuft so gut, wie es sich anhört.

Die Menschheit muss reifen, wenn wir die Katastrophe abwenden und eine gesunde Welt schaffen wollen. Jeder von uns ist für seine eigene Rolle in diesem Reifungsprozess verantwortlich. Jeder reife Mensch bringt die Menschheit als Ganzes der Reife ein Stück näher und ist eine weitere Stimme, die dazu beitragen kann, die Welt auf die Wahrheit auszurichten. Die Arbeit beginnt hier und jetzt, unter unseren eigenen Füßen. Übersetzt mit Deepl.com

__________________

