Es geht hier nicht um die Kette, es geht hier um was viel "Größeres" ( das Shoah Business?)



Ein nicht sehr beachteter mehr als unwichtiger Musiker, mit berühmtem Namen, Abi Ofarim scheint entlarvt. Jetzt geht es ihm nicht mehr um den scheinbar gar nicht mehr getragenen Davidstern, sondern nur noch um “etwas viel Größeres”, welches “Größere” er wohl eigentlichmeint? Das “Größere” um die “Holocaust Industrie” wie Norman Finkelstein die Instrumentalisierung des Holocaust beschrieb, am laufen zu halten? Abba Eban der Diplomat und Minister nannte es gar “There is no business like Shoah Business”. Dieses “Business” war sofort zur Stelle, von Zentralratspräsident Schuster, bis “Berlin Holocaust-Denkmal” Lea Rosh, zu Antisemtismusbeauftragten Klein, alle beklagten dwn Antisemitismus und die Angriffe gegen “uns”. Hundete von Bürgern solidarisierten sich mit dem “Angegriffenen”. Wäre das auch der Fall, wenn ein muslimischer Künstler oder Hotelgast mit Islamophobie konfrontiert worden wäre? Meine Bedenken scheinen sich zu bewahrheiten. Durch diese Art der Unterstützung, die letztlich nur den tatsächlichen Antisemitismus und Ressentiments fördern wird, keinem jüdischen Bürger ein Gefallen getan. Oder beutet “das Größere” nur um Ofarim zu zitieren, das “Shoah Business” zu beleben?

Evelyn Hecht-Galinski

Videoaufnahmen werfen Fragen auf: Gil Ofarim: Es geht hier nicht um die Kette Nach den Antisemitismusvorwürfen von Gil Ofarim gegen einen Mitarbeiter eines Hotels werfen Videoaufnahmen angeblich Fragen auf. Nach den Antisemitismusvorwürfen von Gil Ofarim (39) gegen einen Mitarbeiter eines Hotels in Leipzig sollen Videoaufnahmen angeblich Fragen aufwerfen. Anfang Oktober berichtete der Sänger auf Instagram, er sei von einem Mitarbeiter des Hotels dazu aufgefordert worden, seine Halskette mit einem Davidstern einzupacken.

https://www.n-tv.de/mediathek/videos/panorama/Video-wirft-neue-Fragen-im-Fall-Ofarim-auf-article22870865.html

Wende im Fall Gil Ofarim? Neue Videos aus Hotel wecken offenbar Zweifel Musiker Gil Ofarim erhebt Antisemitismus-Vorwürfe gegen einen Mitarbeiter des “The Westin Leipzig” – der Hotel-Manager verspricht Aufklärung. NOZ-Collage: imago images/Viadata; dpa/Tobias Hase Leipzig. Stimmen die Antisemitismus-Vorwürfe von Gil Ofarim gegen den Angestellten eines Leipziger Hotels? Aufnahmen aus Überwachungsvideos stellen seine Schilderungen des Ablaufs offenbar in Frage. Der Sänger reagierte bereits.

Gil Ofarim: Videoaufnahmen aus Hotel werfen offenbar Fragen auf Gil Ofarim hatte bei Instagram berichtet, wegen seiner Kette mit Davidstern in einem Leipziger Hotel diskriminiert worden zu sein. Medienberichten zufolge ist aber nun fraglich, ob der Musiker diese tatsächlich auch trug.

Polizeieskorte für Gil Ofarim Leipzig/Berlin – Nach dem Aufschrei um Antisemitismus-Vorwürfe im Leipziger Hotel „The Westin” wird Sänger Gil Ofarim (39) bedroht. Er soll laut eigenen Aussagen zwischenzeitlich sogar unter Polizeischutz gestanden haben. Das erzählte der Musiker am Montagabend in der TV-Sendung „Zervakis & Opdenhövel. Live.” „Gestern stand plötzlich die Polizei in meiner Garderobe und bat um Auskunft, wo ich nächtigen werde.

