Der außenpolitische Tiefpunkt ist die Verurteilung der legitimen Raketenabwehr aus Gaza durch die USA und den deutschen Außenminister Maas (SPD, der Mann, der wegen Auschwitz in die Politik ging); die mantrahafte Betonung von „Israels Recht auf Selbstverteidigung“ ist geradezu obszön, denn mit ihrer Verteidigung der israelischen Luftangriffe zeigen sie nur, dass sie die kriminellen zionistischen Völkerrechtsverbrechen willfährig unterstützen. Ins gleiche Horn stießen viele andere politische Claqueure in Deutschland, von AfD bis zu den Grünen, die „fest an der Seite Israels“ stehen. Was für eine deutsche Schande! Seit Merkels „Staatsräson“-Regierung an der Macht ist, hat sich der zionistische Siedlungsbau auf palästinensischem Gebiet so massiv erweitert, dass „Friedensgespräche“ von israelischer Seite obsolet sind.