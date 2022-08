https://www.middleeasteye.net/opinion/israel-gaza-palestinian-divisions-excuses-no-more

Ein palästinensischer Junge mit einer Fahne des Islamischen Dschihad zeigt ein Bild des Anführers der Gruppe, Khaled Mansour, der am 8. August 2022 bei einem israelischen Luftangriff getötet wurde (AFP)





Es gibt keine Ausreden mehr für palästinensische Spaltungen

Von Sansom Milton

12. August 2022



Israels jüngster Angriff auf das belagerte Gebiet unterstreicht die dringende Notwendigkeit einer palästinensischen Einigung

Der jüngste Angriff auf den Gazastreifen zeigt, wie sich die Konfliktdynamik in Israel/Palästina entwickelt. Die Abwesenheit der Hamas in dieser Konfrontation stellt eine bemerkenswerte Veränderung gegenüber früheren Kriegen dar, die größtenteils von einer eskalierenden Logik der Angriffe zwischen ihrem militärischen Flügel und der israelischen Armee bestimmt wurden.

In der vergangenen Woche nahmen israelische Streitkräfte den Führer des Islamischen Dschihad, Bassam al-Saadi, in Dschenin fest, einer Stadt, die zu einem Zentrum des Widerstands in Palästina geworden ist und faktisch außerhalb der Sicherheitskontrolle der Palästinensischen Behörde liegt. Einige Tage später ermordete die israelische Armee Tayseer al-Jabari, einen weiteren Führer des Islamischen Dschihad, im Gazastreifen und begann anschließend mit der Bombardierung des Gebiets in Erwartung von Vergeltungsschlägen.

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass konzertierte Anstrengungen unternommen werden, um die Lage in Gaza zu stabilisieren und zu verändern

Nach dem äußerst zerstörerischen Gaza-Krieg 2014 herrschte sieben Jahre lang eine unruhige, relative Ruhe, bis der Krieg im Mai 2021 ausbrach. Seitdem ist die Lage im Gazastreifen immer unbeständiger geworden. Die Spannungen um die Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem haben sich als Konfliktauslöser erwiesen, und die Konfrontation zwischen dem Islamischen Dschihad und Israel ist ein weiterer wichtiger Krisenherd.

Angriffe auf den Gazastreifen finden häufig vor Wahlen in Israel statt, und der Zeitpunkt dieses jüngsten Angriffs könnte als Versuch der israelischen Regierung gewertet werden, das Image von Premierminister Yair Lapid als harter und entschlossener Führer zu stärken. Israels Vorgehen könnte auch als Angriff auf einen iranischen Stellvertreter interpretiert werden, um die Gespräche zur Erneuerung des Atomabkommens mit dem Iran zu verhindern.

Andere meinen, der israelische Angriff ziele vor allem darauf ab, die von der Hamas im Krieg von 2021 erzielten Erfolge zunichte zu machen, als sie sich als Verteidigerin Jerusalems positionierte und die Situation im Gazastreifen strategisch mit umfassenderen Fragen verknüpfte, die das gesamte palästinensische Heimatland betreffen.

Nach dieser Lesart wird die Abwesenheit der Hamas vom Schlachtfeld als Beeinträchtigung ihrer Glaubwürdigkeit als Widerstandsbewegung und als Blamage für ihre Unfähigkeit, die Aktionen des Islamischen Dschihad zu steuern, angesehen.



Humanitäre Krise

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass konzertierte Anstrengungen unternommen werden, um die Lage in Gaza zu stabilisieren und zu verändern. Es besteht dringender Handlungsbedarf, um eine weitere Verschlechterung der humanitären Lage zu verhindern. Der Gazastreifen erlebt seit Jahren eine humanitäre Katastrophe im Zeitlupentempo: 80 Prozent der Menschen sind auf Hilfe angewiesen, die Armutsquote liegt bei über 50 Prozent und die Arbeitslosigkeit beträgt fast 47 Prozent.

Der jüngste Ausbruch von Gewalt könnte die Lage noch verschlimmern. Er führte zu einer weiteren vorübergehenden Schließung der Grenzübergänge Kerem Shalom und Erez, wodurch der Personen- und Warenverkehr in den und aus dem Gazastreifen verhindert wurde. Es wurde eindringlich davor gewarnt, dass die Krankenhäuser im Gazastreifen angesichts der Treibstoffkrise und der Grenzschließungen bald ihren Betrieb einstellen müssten. Inzwischen hat Israel die Grenzen wieder geöffnet, was für die Fortsetzung der Rehabilitation und des Wiederaufbaus von entscheidender Bedeutung ist.

Trauernde tragen die Leiche eines palästinensischen Jungen, der am 8. August 2022 im nördlichen Gazastreifen von israelischen Streitkräften getötet wurde (AFP)

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass der Waffenstillstand hält und der Gazastreifen nicht erneut in eine längere Periode von Feindseligkeiten hineingezogen wird. Der UN-Beauftragte für den Nahen Osten hat gewarnt, dass der Waffenstillstand zerbrechlich” ist und dass eine erneute Gewalt verheerende Folgen” haben würde.

Es ist auch wichtig festzustellen, dass Israels Fähigkeit, kurze und zerstörerische Militärkampagnen, wie die, die wir gerade erlebt haben, mit sehr geringen politischen Kosten durchzuführen, ein Produkt der schwindenden regionalen und internationalen Unterstützung für Palästina ist.

Die Welle der arabischen Normalisierung mit Israel hat zu dieser Situation beigetragen, während andere Staats- und Regierungschefs dazu neigen, hohle Erklärungen über die “Unterstützung Israels” und “sein Recht, sich zu verteidigen” abzugeben. Dies klingt besonders hohl, wenn man bedenkt, dass die gezielte Ermordung eines politischen Führers, gefolgt von Präventivschlägen, alles andere als ein Verteidigungsfall ist.



Die Notwendigkeit von Einigkeit

Die Tatsache, dass die Unterstützung für die palästinensische Sache abnimmt, unterstreicht die Dringlichkeit von Fortschritten auf dem Weg zur palästinensischen Einheit. Israels jüngste Militäroperation könnte als Versuch gewertet werden, die während des Krieges von 2021 gemachten Schritte in Richtung palästinensischer Einheit rückgängig zu machen, und zwar in Bezug auf die erneute Verknüpfung von Themen über die geografischen und politischen Grenzen hinweg, vom besetzten Westjordanland über die Gebiete von 1948 bis zum Gazastreifen.

‘

Die jüngste Eskalation wird sicherlich die Kluft zwischen dem Islamischen Dschihad und der Hamas vertiefen und die Situation noch brisanter machen. Doch angesichts der schwindenden weltweiten Unterstützung für die palästinensische Sache kann es keine Entschuldigung mehr für die internen Spaltungen geben, die ein großes Hindernis für die Schaffung einer wirksamen politischen Plattform darstellen, die eines Tages die Realität der Besatzung beenden könnte.

Die tödliche Gewalt, die in den letzten Tagen gegen den Gazastreifen verübt wurde, ist eine düstere Erinnerung daran, dass die Lage im ganzen Land höchst unbeständig bleiben wird, bis den Palästinensern Gerechtigkeit widerfährt. Das Leben und die Lebensgrundlage von mehr als zwei Millionen belagerten Palästinensern im Gazastreifen sind der Gnade politischer Formeln ausgeliefert, die eine tropfenweise Versorgung mit humanitärer und Entwicklungshilfe von der Befriedigung israelischer Sicherheitsbedenken abhängig machen.

Diese Formel wurde als “Hilfe für Ruhe” beschrieben, während die israelische Regierung in letzter Zeit eine Politik der “Wirtschaft für Sicherheit” in Gaza verfolgt. Solche Maßnahmen mögen zwar eine minimale Erleichterung und kurzfristige Stabilität bringen, sind aber unter den Bedingungen von Besatzung und Blockade letztlich zum Scheitern verurteilt. Übersetzt mit Deepl.com

Sansom Milton ist Senior Research Fellow am Center for Conflict and Humanitarian Studies in Doha, Katar. Er ist ein Forscher, der sich mit Konflikten und humanitären Maßnahmen mit Schwerpunkt auf dem Nahen Osten beschäftigt. Zuvor war er Forschungsstipendiat an der University of York in Großbritannien.

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...