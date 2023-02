https://scheerpost.com/2023/02/12/chris-hedges-there-are-no-permanent-allies-only-permanent-power/

Genug Seil geben – von Mr. Fish

Es gibt keine dauerhaften Verbündeten, nur dauerhafte Macht

Von Chris Hedges / Original bei ScheerPost

12. Februar 2023

Am Sonntag, den 19. Februar, werde ich um 12 Uhr am Lincoln Memorial in Washington bei der Antikriegskundgebung “Rage Against the War Machine” sprechen. Dort werde ich zusammen mit Jimmy Dore, Dennis Kucinich, Ann Wright, Jill Stein, Max Blumenthal, Cynthia McKinney, Anya Parampil, David Swanson und anderen linken Anti-Kriegs-Aktivisten sprechen, mit denen ich seit vielen Jahren gemeinsam auftritt. Auch Ron Paul, Scott Horton und rechtsliberale Kriegsgegner, mit deren politischen und kulturellen Ansichten ich oft nicht übereinstimme, werden dabei sein. Die Einbeziehung des rechten Flügels hat dazu geführt, dass von mir geschätzte Antikriegsgruppen wie die Veterans for Peace (VFP) sich weigern, an der Kundgebung teilzunehmen. In einer mir am Freitag zugesandten Erklärung von VFP heißt es: “Die Unterstützung dieser Veranstaltung hätte zu einer großen Störung bei VFP geführt und wenig Einfluss auf das Ergebnis der Demonstration gehabt.” Der Vorstand von Code Pink bat seine Mitbegründerin Medea Benjamin, eine der wichtigsten und effektivsten linken und Anti-Kriegs-Aktivistinnen der Nation, ihre geplante Rede auf der Kundgebung abzusagen.

“Die Linke ist in den USA weitgehend irrelevant geworden, weil sie nicht in der Lage ist, mit der Rechten zusammenzuarbeiten”, sagte Nick Brana, Vorsitzender von The People’s Party, die die Kundgebung zusammen mit Libertären organisiert hat. “Sie klammert sich an die Identitätspolitik, wenn es um Arbeitsplätze, Gesundheitsfürsorge, Löhne und Krieg geht, und verurteilt die Hälfte des Landes als bedauernswerte Menschen.

Wir werden die Macht der Konzerne und die Kriegsmaschinerie nicht allein stürzen. Es muss eine Links-Rechts-Koalition geben, der auch Menschen angehören, deren Meinungen nicht nur unangenehm, sondern sogar abstoßend sind, oder wir werden an den Rand gedrängt und wirkungslos bleiben. Das ist eine Tatsache des politischen Lebens. Allianzen werden um bestimmte Themen herum gebildet, in diesem Fall um den permanenten Krieg, die oft auseinanderfallen, wenn sie mit anderen Anliegen konfrontiert werden. Wenn ich die Kundgebung organisiert hätte, hätte ich einige Redner nicht eingeladen. Das habe ich aber nicht getan. Das bedeutet nicht, dass es keine roten Linien gibt: Ich würde nicht an einem Protest teilnehmen, an dem Neonazi-Gruppen wie die Aryan Nations oder Milizen wie die Proud Boys oder Oath Keepers teilnehmen.

Mein Vater, ein presbyterianischer Pfarrer, der während des Zweiten Weltkriegs als Feldwebel in Nordafrika stationiert war, war Mitglied von Concerned Clergy and Laity About Vietnam, einer Antikriegsgruppe, der auch die radikalen katholischen Priester Philip und Daniel Berrigan angehörten. Er nahm mich mit anderen Geistlichen, die fast alle Veteranen waren, zu Antikriegskundgebungen mit. Es gab vieles in der Antikriegsbewegung, das er und andere Mitglieder der religiösen Gruppe ablehnten, von den Yippies – die 1968 ein 145 Pfund schweres Schwein namens Pigasus der Unsterbliche als Präsidentschaftskandidaten aufstellten – bis hin zu Gruppen wie dem Weather Underground, die Gewalt befürworteten. Ihm und den anderen Geistlichen missfiel der weit verbreitete Drogenkonsum und die Neigung einiger Demonstranten, die Polizei zu beleidigen und zu ködern. Mit den Maoisten, Stalinisten, Leninisten und Trotzkisten innerhalb der Bewegung hatten sie wenig gemeinsam. Daniel Berrigan, einer der wichtigsten Antikriegsaktivisten in der amerikanischen Geschichte, der ständig im Gefängnis saß und zwei Jahre in einem Bundesgefängnis verbrachte, war gegen Abtreibung – eine Haltung, für die er heute wahrscheinlich von vielen Linken verunglimpft werden würde. Diese Geistlichen verstanden, dass die Herren des Krieges ihre wahren Feinde waren. Sie verstanden, dass der Erfolg der Anti-Kriegs-Bewegung bedeutete, Bündnisse mit Menschen zu schließen, deren Ideologien und Überzeugungen weit von ihrem Pazifismus, ihrem enthaltsamen Lebensstil und ihrem christlichen Glauben entfernt waren. Als ich etwa 12 Jahre alt war, sagte mir mein Vater, dass er mit mir ins Gefängnis gehen würde, wenn der Krieg noch andauerte, wenn ich 18 Jahre alt würde und eingezogen würde. Der Schock dieses Versprechens hat mich mein ganzes Leben lang nicht losgelassen.

Die Forderungen der Kundgebung von “Rage Against the War Machine” teile ich. Dazu gehören: “Keinen Cent mehr für den Krieg in der Ukraine”, “Friedensverhandlungen”, “Stoppt die Kriegsinflation”, “Auflösung der NATO”, “Globale nukleare De-Eskalation”, “Kürzung des Pentagon-Budgets”, “Abschaffung der CIA und des militärisch-industriellen Tiefenstaates”, “Abschaffung von Krieg und Imperium”, “Wiederherstellung der bürgerlichen Freiheiten” und “Freiheit für Julian Assange”.

Ich kenne den Krieg. Ich habe zwei Jahrzehnte lang über Konflikte auf der ganzen Welt berichtet, darunter viele Monate in Gaza, dem größten Freiluftgefängnis der Welt, in dem zwei Millionen Menschen leben, darunter über eine Million Kinder. Ich habe gesehen, wie Tausende von Leben durch das militärische Abenteurertum der Vereinigten Staaten in Mittelamerika, Afrika und im Nahen Osten zerstört wurden. Dutzende von Menschen, die ich kannte und mit denen ich zusammenarbeitete, darunter Kurt Schork, ein Reuters-Reporter, und der spanische Kameramann Miguel Gil Moreno de Mora, starben eines gewaltsamen Todes.

Wir müssen das jahrzehntelange zügellose und sinnlose industrielle Töten beenden. Dazu gehört die Beendigung des Stellvertreterkriegs in der Ukraine. Dazu gehören drastische Kürzungen bei der Finanzierung der US-Kriegsmaschinerie, einem Staat im Staat. Dazu gehört auch die Auflösung der NATO, die gegründet wurde, um die sowjetische Expansion nach Ost- und Mitteleuropa zu verhindern, und nicht, um rund um den Globus Krieg zu führen. Wäre das Versprechen des Westens an Moskau, die NATO nicht über die Grenzen des vereinten Deutschlands hinaus zu erweitern, eingehalten worden, hätte es den Ukraine-Krieg wohl nie gegeben.

Für diejenigen, die direkt unter der US-Aggression leiden, sind diese Forderungen keine akademischen und theoretischen Fragen. Die Opfer dieses Militarismus haben nicht den Luxus von Tugendhaftigkeit. Sie wollen, dass die Rechtsstaatlichkeit wiederhergestellt wird und das Gemetzel aufhört. Sie freuen sich über jeden Verbündeten, der sich dem endlosen Krieg widersetzt. Für sie ist es eine Frage von Leben und Tod. Wenn einige der Rechten gegen den Krieg sind, wenn sie auch Julian Assange befreien wollen, dann macht es keinen Sinn, sie zu ignorieren. Das sind dringende existenzielle Fragen, die, wenn wir uns nicht bald mobilisieren, dazu führen könnten, dass wir in eine direkte Konfrontation mit Russland und vielleicht China abgleiten, die zu einem Atomkrieg führen könnte.

Die Demokratische Partei ist, ebenso wie der größte Teil der Republikanischen Partei, den Militaristen hörig. Jedes Jahr erhöht der Kongress das Budget für die Kriegsindustrie, auch für das Haushaltsjahr 2023. Er bewilligte 847 Milliarden Dollar für das Militär – eine Summe, die sich auf 858 Milliarden Dollar erhöht, wenn man die Konten einbezieht, die nicht in die Zuständigkeit des Ausschusses für Streitkräfte fallen. Die Demokraten, darunter fast alle 100 Mitglieder des Progressiven Kongressausschusses des Repräsentantenhauses, und die Republikaner geben dem Pentagon sklavisch alles, was es verlangt.

Bei der Kundgebung am 19. Februar geht es nicht um die Abschaffung von Sozialversicherung und Medicare oder die Abschaffung des Mindestlohns, wie sie von vielen Libertären vorgeschlagen wird. Es ist keine Kundgebung, die die Rechte der LGBTQ-Gemeinschaft anprangert, die von mindestens einem der Redner angegriffen wurde. Es ist eine Kundgebung zur Beendigung des permanenten Krieges. Sollten sich diese rechten Teilnehmer um diese anderen Themen organisieren, werde ich auf der anderen Seite der Barrikaden stehen.

Ich habe die “Rage Against the War Machine”-Kundgebung von Anfang an unterstützt und unterstütze sie auch heute noch, auch wenn ich nicht zu den Rednern gehören werde, weil die Organisation, mit der ich seit 20 Jahren verbunden bin, CODEPINK, mich aufgefordert hat, nicht zu sprechen”, teilte mir Medea Benjamin in einer E-Mail mit. “Die CODEPINK-Mitarbeiter waren der Meinung, dass meine Teilnahme dem Ansehen der Gruppe bei anderen Koalitionen, die sich für die Rechte von Homosexuellen, Frauen und gegen Rassismus einsetzen, schaden würde. Sie waren der Meinung, dass Jackson Hinkle Positionen vertritt, die schwulen-, trans-, frauen- und islamfeindlich sind, und sie waren besorgt über die Unterstützung des Mises Caucus der Libertarian Party, der nach Angaben des Southern Poverty Law Center Verbindungen zu weißen Nationalisten hat.”

“Warum unterstütze ich die Kundgebung?”, fragte sie. “Weil ich untröstlich bin über den Krieg, der in der Ukraine so viel Tod und Zerstörung verursacht. Weil ich echte Ängste habe, dass dieser Krieg uns in den Dritten Weltkrieg oder eine nukleare Konfrontation führen könnte. Weil beide politischen Parteien mitschuldig sind, indem sie der Ukraine über 100 Milliarden Dollar geben, um diesen Krieg am Laufen zu halten. Weil die Regierung Biden diesen Krieg vorantreibt, um Russland zu schwächen, anstatt Lösungen zu fördern. Weil wir dringend so viele Stimmen wie möglich brauchen, die sich aus den unterschiedlichsten Perspektiven äußern, damit wir den Kongress und das Weiße Haus effektiver unter Druck setzen können, um diesen Konflikt vom blutigen Schlachtfeld an den Verhandlungstisch zu verlagern. Die Zukunft unserer Welt steht auf dem Spiel.”

Benjamin sagte, sie werde zwar nicht sprechen, aber bei der Kundgebung dabei sein, um die Redner anzufeuern, und plant zwei Tage später, am 21. Februar, einen Lobbytag für diejenigen, die ihre Antikriegsbotschaft direkt in die Büros des Kongresses tragen wollen. Sie können sich hier für den Lobbytag anmelden.

Ralph Nader, der gerade den Capitol Hill Citizen, eine auf den Kongress ausgerichtete Zeitung, gegründet hat, befürwortet seit langem eine Links-Rechts-Koalition als einzigen wirksamen Mechanismus, um gegen die Macht der Konzerne vorzugehen. Er argumentiert, dass diejenigen auf der Linken, die sich weigern, einer Links-Rechts-Koalition beizutreten, “Selbstverbrennung” begehen. Diese Weigerung führe zu politischer Lähmung, nicht unähnlich der Lähmung angesichts der Hexenjagd von Senator Joseph McCarthy in den 1950er Jahren gegen angebliche Kommunisten. Obwohl viele McCarthy verabscheuten, weigerte sich das republikanische Establishment, sich mit den Liberalen und Demokraten zusammenzuschließen, um die Verleumdung, die schwarze Liste und die Inhaftierung von Dissidenten zu beenden. Die Links-Rechts-Koalition ist besonders wichtig, wenn wir die Gewerkschaften wieder aufbauen wollen, so Nader, den einzigen Mechanismus, der die herrschende Oligarchie lähmen kann. Wenn wir die ideologischen Gräben nicht überwinden können, werden wir uns selbst die Kehle durchschneiden.

“Ein Links-Rechts-Bündnis zu jedem einzelnen Thema, sei es ein existenzsichernder Lohn, die Beendigung der endlosen Angriffskriege der Vereinigten Staaten, sei es ein hartes Vorgehen gegen Unternehmensverbrechen, Betrug und Missbrauch, sei es eine universelle Krankenversicherung, ist eine unschlagbare Bewegung”, sagte mir Nader, als ich ihn telefonisch erreichte. “Stellen Sie sich vor, dass ein Senator zehn Wähler aus seinem Heimatland empfängt, von denen fünf Liberale und fünf Konservative sind. Wie soll ein Senator mit ihnen spielen? Wie soll ein Senator sie beschönigen? Das ist sehr schwierig. Jedes Mal, wenn es ein Links-Rechts-Bündnis gibt, wie bei der Verabschiedung des Federal False Claims Act vor über 30 Jahren, um gegen den Betrug von Unternehmen bei staatlichen Programmen und Verträgen vorzugehen, ist das eine unschlagbare Kombination.”

Die von führenden Republikanern und Demokraten unterstützten Änderungen des False Claims Act von 1986 wurden von der Bundesregierung genutzt, um mehr als 62 Milliarden Dollar an Betrugs- und Misshandlungsgeldern zurückzubekommen, die von Unternehmen mit Regierungsverträgen gestohlen wurden.

“Wenn man den Kongress dazu bringen will, seine verfassungsmäßigen Pflichten zu erfüllen und sich nicht an Kriegen zu beteiligen oder ohne eine Kriegserklärung des Kongresses zu Mitkriegsparteien zu werden – der letzte Krieg, der vom Kongress erklärt wurde, war der Zweite Weltkrieg, und seitdem haben wir viele Kriege geführt und tun dies auch weiterhin -, dann braucht man eine Links-Rechts-Koalition”, sagte Nader. Da es im Kongress keine Koalition gibt, sind sowohl die Republikaner als auch die Demokraten Kriegsparteien. Sie unterstützen einen Pentagon-Haushalt, der den Generälen mehr gibt, als sie verlangen. Das haben sie fast acht Jahre lang getan, zuletzt gaben sie dem Pentagon 48 Milliarden Dollar mehr, als die Generäle und Präsident Biden gefordert hatten, anstatt dieses Geld für die öffentliche Gesundheit einzusetzen, um Pandemien, Tod, Verletzungen und Krankheiten zu verhindern.”

Diejenigen, die den höchsten Preis für diese Lähmung zahlen werden, sind die von der Kriegsmaschinerie Getöteten, Verwundeten und Vertriebenen, einschließlich der über 900.000 Zivilisten, die direkt und Millionen weitere indirekt als Folge der US-Kriege nach dem 11. September im Irak, in Afghanistan, im Jemen, in Syrien, in Libyen, in Somalia und in Pakistan getötet wurden. Aber auch die Linke, die von einem selbstzerstörerischen Boutique-Aktivismus hypnotisiert ist, zahlt einen Preis. Während das Imperium zerfällt, marginalisiert und diskreditiert sich die wache Linke, die moralischen Absolutismus fordert, in einem Moment der Krise selbst. Diese Kurzsichtigkeit ist ein Geschenk an die Oligarchen, Militaristen und christlichen Faschisten, die wir besiegen müssen. Übersetzt mit Deepl.com

ANMERKUNG VON CHRIS HEDGES AN DIE LESER DER SCHEERPOST: Es gibt keine Möglichkeit mehr für mich, weiterhin eine wöchentliche Kolumne für die ScheerPost zu schreiben und meine wöchentliche Fernsehsendung ohne Ihre Hilfe zu produzieren. Die Mauern des unabhängigen Journalismus schließen sich mit erschreckender Geschwindigkeit, und die Eliten, einschließlich der Eliten der Demokratischen Partei, schreien nach immer mehr Zensur. Bob Scheer, der die ScheerPost mit einem schmalen Budget betreibt, und ich werden in unserem Engagement für unabhängigen und ehrlichen Journalismus nicht nachlassen, und wir werden die ScheerPost niemals hinter eine Paywall stellen, ein Abonnement dafür verlangen, Ihre Daten verkaufen oder Werbung akzeptieren. Bitte, wenn Sie können, melden Sie sich unter chrishedges.substack.com an, damit ich weiterhin meine nun wöchentliche Montagskolumne auf ScheerPost veröffentlichen und meine wöchentliche Fernsehsendung, den Chris Hedges Report, produzieren kann.

Chris Hedges ist ein mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneter Journalist, der fünfzehn Jahre lang als Auslandskorrespondent für die New York Times tätig war, wo er das Büro für den Nahen Osten und das Büro für den Balkan leitete. Zuvor arbeitete er im Ausland für The Dallas Morning News, The Christian Science Monitor und NPR. Er ist der Gastgeber der Sendung The Chris Hedges Report.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …