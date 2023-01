Schurkenstaaten unter sich, machen sich keinen Druck, sondern haben die gleichen “Werte” Evelyn Hecht-Galinski



Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu trifft den US-Außenminister Antony Blinken am 30. Januar 2023. (Foto: Büro des israelischen Premierministers via APA Images)



Nach Ansicht der Palästinenser zeigen die Äußerungen von Antony Blinken in Jerusalem, dass die USA weiterhin voreingenommen sind. “Wenn die USA eine Gleichsetzung zwischen dem Schlächter und dem Geschlachteten vornehmen, stehen sie zwangsläufig auf der Seite des Schlächters”, sagt Ubai Aboudi.

“Es gibt keinen Druck auf Israel, sich zu ändern”: Palästinenser reagieren auf Blinken-Besuch in Jerusalem

Von Mariam Barghouti

30. Januar 2023

Am Montag, 30. Januar, traf US-Außenminister Anthony Blinken in Jerusalem ein und hielt eine Rede an der Seite des wiedergewählten israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu.

Die Ankunft des Außenministers erfolgte vor dem Hintergrund zweier bahnbrechender Ereignisse in der vergangenen Woche. Der erste war die Ermordung von 10 Palästinensern bei einem Einmarsch der israelischen Armee in das Flüchtlingslager Dschenin am 26. Januar, der von Augenzeugen als “Massaker” bezeichnet wurde. Der zweite Fall war eine Guerillaschießerei des 21-jährigen Khairi Alkam in der illegalen israelischen Siedlung Neve Yaacov in Ostjerusalem, bei der sechs israelische Siedler und ein ukrainischer Staatsbürger getötet wurden.

“Wir wollen sicherstellen, dass ein Umfeld entsteht, in dem wir … die Voraussetzungen dafür schaffen können, dass Israelis und Palästinenser gleichermaßen ein Gefühl der Sicherheit wiedererlangen”, bekräftigte der Außenminister auf einer Pressekonferenz im Anschluss an ein Treffen mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu, bei dem Biden erneut eine Zwei-Staaten-Lösung forderte.

Für die Palästinenser scheint die Zunahme der israelischen Angriffe auf Palästinenser jede Wiederherstellung der Sicherheit unmöglich zu machen, und Bidens Botschaft spiegelte nur den voreingenommenen Ansatz der Regierung Biden vor Ort wider. “Die amerikanische Reaktion war und ist einseitig auf die Besatzung ausgerichtet”, sagte Ubai Aboudi, Geschäftsführer des Bisan Center for Research and Development, gegenüber Mondoweiss.

“Wenn die USA eine Gleichsetzung zwischen dem Schlächter und dem Geschlachteten vornehmen, sind sie zwangsläufig auf der Seite des Schlächters”, sagte Aboudi.

“Wir warten immer noch auf die Aufklärung des Falls Shireen [Abu Akleh], und wir bezweifeln, dass die Ermordung eines bekannten Journalisten, der auch amerikanischer Staatsbürger ist, zur Rechenschaft gezogen wurde, ebenso wie die Ermordung von Omar Assad”, sagte Aboudi und erinnerte an die ermordeten palästinensischen Amerikaner, die im vergangenen Jahr zusammen mit 230 anderen getötet wurden.

Abu Akleh und Assad, ein 80-jähriger palästinensischer Amerikaner, der einen Herzinfarkt erlitt, als er im vergangenen Jahr von israelischen Soldaten im Westjordanland aufgehalten wurde, waren amerikanische Staatsbürger, und dennoch wurden beide nicht zur Rechenschaft gezogen.

Blinken kündigte auch die Normalisierungsbemühungen der Regierungen Biden und Trump an, um die diplomatischen, militärischen und wirtschaftlichen Beziehungen Israels in der Region zu stärken.

“Während wir die Integration Israels vorantreiben”, sagte der Außenminister, “können wir dies auf eine Weise tun, die das tägliche Leben der Palästinenser im Westjordanland und im Gazastreifen verbessert”.

Viele Palästinenser warten immer noch darauf, dass die Regierung Biden mehrere Maßnahmen der Regierung Trump rückgängig macht, darunter die Verlegung der amerikanischen Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem. Die Kontinuität zwischen den US-Administrationen fördert nur die Ansicht, dass die amerikanische Außenpolitik die verstärkte und anhaltende Expansion der israelischen Siedler und Gewalt unterstützt.

“Die Botschaft von Blinken ist klar und deutlich”, sagte der palästinensische Beamte und Direktor für die Überwachung der Siedlungsaktivitäten im Westjordanland, Ghassan Daghlas, gegenüber Mondoweiss. “Es gibt keinen Druck auf Israel, seine Praktiken zu ändern.”

Während einige dachten, der Amtsantritt der neuen rechtsextremen israelischen Regierung würde die US-Politik verändern, scheint Blinkens Besuch darauf hinzudeuten, dass dies nicht der Fall ist.

“Die USA mögen einen Blick auf die Form der israelischen Regierung haben”, sagte Daghlas über die neue israelische Regierung, “aber das sind interne [israelische] Fragen, die nichts mit den Palästinensern und ihren Rechten zu tun haben.”

Ein weiterer Schwerpunkt der Reise ist der Ausbau der bilateralen Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Israel, wozu auch das Programm für visumfreies Reisen gehört, das israelischen Bürgern die Einreise in die USA ohne vorherige Beantragung eines Visums ermöglicht.

Der US-Botschafter in Israel, Tom Nides, veröffentlichte in Abstimmung mit Blinkens Reise ein neues Video, in dem er die israelische Bewegung in Richtung eines Beitritts zum Programm für visumfreies Reisen erläutert. Nides schloss seine Botschaft mit einem Satz, der eine geeinte amerikanisch-israelische Brüderlichkeit signalisiert: “Wie wir in der Botschaft zu sagen pflegen: Blau ist blau.”

Der Botschafter wies zwar darauf hin, dass auch Inhaber amerikanischer Pässe frei nach Israel reisen können, “einschließlich palästinensischer Amerikaner”, aber nur als Inhaber amerikanischer Pässe.

Doch selbst im Falle der Sicherheit der Staatsbürgerschaft zeigt die amerikanische Position weiterhin eine diskriminierende Reaktion gegenüber den Palästinensern.

Blinken wird sich am Dienstag mit dem palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas treffen. Übersetzt mit Deepl.com

