“Erwartet die Welt von uns, dass wir brave Opfer sind, während wir getötet werden, dass wir abgeschlachtet werden, ohne einen Lärm zu machen?”

Bild:Members of the Qassam Brigades, the military wing of Hamas, display their rockets during a parade in the northern Gaza Strip, 30 May. Nidal Alwaheidi SOPA Images

Es ist an der Zeit, den liberalen Diskurs über die Hamas zu ändern

Von Ali Abunimah



10. Juni 2021

Mitglieder der Qassam-Brigaden, des militärischen Flügels der Hamas, zeigen ihre Raketen während einer Parade im nördlichen Gazastreifen, 30. Mai. Nidal Alwaheidi SOPA Images

Die Abgeordnete Ilhan Omar mag gedacht haben, sie tue den Palästinensern einen Gefallen, als sie am Montag in einer Kongressanhörung den Außenminister Anthony Blinken herausforderte.

Aber ihre Kommentare über die Hamas verstärken nur die israelische Propaganda, die den palästinensischen Widerstand delegitmiert.

Traurigerweise ist Omars Beidseitigkeit ein allgemeines Merkmal des Diskurses, sogar unter angeblich pro-palästinensischen Liberalen.

Omar postete diesen Videoclip von ihrem Austausch mit Blinken. In ihrem Tweet schrieb sie: “Wir müssen das gleiche Maß an Verantwortlichkeit und Gerechtigkeit für alle Opfer von Verbrechen gegen die Menschlichkeit haben.”

Sie behauptete: “Wir haben unvorstellbare Gräueltaten gesehen, die von den USA, der Hamas, Israel, Afghanistan und den Taliban begangen wurden.”

Omar fordert Blinken zu Recht wegen des Widerstands der USA gegen die Untersuchung dieser angeblichen “Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit” durch den Internationalen Strafgerichtshof heraus.

“Ich möchte betonen, dass dies in Israel und Palästina Verbrechen einschließt, die sowohl von den israelischen Sicherheitskräften als auch von der Hamas begangen wurden”, sagt sie. “In Afghanistan schließt es Verbrechen ein, die von der afghanischen nationalen Regierung und den Taliban begangen wurden.”

In ihren gesprochenen Kommentaren lässt Omar vor allem Verbrechen aus, die von den Vereinigten Staaten begangen wurden.

Blinkens Antwort ist – wie viele richtig bemerkt haben – so heuchlerisch und unehrlich wie erwartet. Er behauptet fälschlicherweise, dass Palästinenser in Israel Gerechtigkeit suchen können.

Keine Gleichwertigkeit

Aber es ist zutiefst beunruhigend, dass Omar – die mit ihrer rhetorischen Unterstützung für die Palästinenser Wahlkampfgelder sammelt – palästinensischen Widerstand und Selbstverteidigung als “Verbrechen gegen die Menschlichkeit” bezeichnet und mit Israels kolonialer Gewalt gleichsetzt.

Das ist ein billiger und einfacher Weg, um eine falsche Gleichbehandlung zu demonstrieren, genauso wie die Kritik an Benjamin Netanjahu für US-Politiker ein politisch akzeptabler Weg geworden ist, um den Anschein zu erwecken, gegenüber Israel hart zu sein, ohne dessen grundlegenden Rassismus tatsächlich in Frage zu stellen.

Der politisch schwierigere, aber richtige Fall ist, dass es keine moralische Gleichwertigkeit gibt zwischen einem kolonisierten Volk, das sein international anerkanntes Recht auf Widerstand mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln ausübt, und einem nuklear bewaffneten Staat, der hochentwickelte Waffen einsetzt, um dieses Volk zu ermorden und in die Unterwerfung zu terrorisieren.

Die Liste von Israels Gräueltaten ist zu lang und bekannt, um sie hier zu wiederholen. Zusätzlich zur Vertreibung von 800.000 Palästinensern während seiner Gründung hat Israel seit 1948 etwa 100.000 Palästinenser und Araber getötet – beginnend Jahrzehnte bevor die Hamas 1988 gegründet wurde.

Israels Angriff auf den Gazastreifen im letzten Monat beinhaltete das absichtliche Anvisieren von zivilen Häusern – wobei ganze Familien ausgelöscht wurden – und die groß angelegte Zerstörung von Geschäften, Medienbüros und Infrastruktur.

Der Horror war so krass, dass selbst die New York Times – Israels inoffizielle amerikanische Image-Beratung – ihn nicht mehr einfach unter den Teppich kehren konnte.

Wenn es schon lächerlich ist, die Gewalt der Hamas – sowohl im Kontext als auch in der Quantität – mit derjenigen Israels zu vergleichen, so ist es noch absurder, die palästinensische Gruppe in die Gesellschaft der Vereinigten Staaten zu stellen.

Seit dem Zweiten Weltkrieg haben die USA einen beispiellosen Tribut an Tod und Zerstörung in der Welt hinterlassen.

Millionen sind durch US-Kriege, Putsche und Interventionen von Südostasien über Guatemala bis zum Irak und vielen Ländern dazwischen getötet worden.

Aber was sind die “Gräueltaten”, die Ilhan Omar der Hamas vorwirft?

“Wahllose” Raketen

Uns wird oft gesagt, dass die Hamas schuldig ist, Zivilisten ins Visier zu nehmen, weil sie “wahllos” Tausende von Raketen auf israelische Städte und strategische Anlagen abgefeuert hat.

Der Hauptzweck dieser Raketen ist es, Israel abzuschrecken und ihm einen Preis für seine ethnischen Säuberungen und Angriffe auf Palästinenser aufzuerlegen – ob in Gaza oder Jerusalem.

Ihre Entwicklung war eine Antwort auf Israels Versuch, den Gazastreifen physisch vom Rest Palästinas zu isolieren, um die Palästinenser zu fragmentieren und zu schwächen und den kolonialen Diebstahl ihres Landes zu erleichtern.

Wie Yahya Sinwar, der Hamas-Führer in Gaza, kürzlich in einem Interview mit Vice News erklärte, verwenden die Palästinenser ungelenkte Raketen nicht aus freien Stücken.

“Israel, das über ein komplettes Waffenarsenal, modernste Ausrüstung und Flugzeuge verfügt, bombardiert absichtlich unsere Kinder und Frauen”, sagte Sinwar.

“Das kann man nicht mit denen vergleichen, die Widerstand leisten und sich mit Waffen verteidigen, die im Vergleich dazu primitiv aussehen. Wenn wir die Möglichkeiten hätten, Präzisionsraketen abzuschießen, die auf militärische Ziele zielen, hätten wir die Raketen nicht eingesetzt, die wir eingesetzt haben.”

“Wir sind gezwungen, unser Volk mit dem zu verteidigen, was wir haben, und das ist, was wir haben”, fügte er hinzu.

In der Tat hört man selten jemanden von denen, die sich darüber beschweren, dass die palästinensischen Raketen “wahllos” sind, der die Vereinigten Staaten oder die Europäische Union auffordert, die Palästinenser mit Präzisionswaffen zu bewaffnen, so wie sie Israel bewaffnen.

Es ist jedoch wahr, dass die Raketen für die Zivilbevölkerung nicht harmlos sind.

Während 11 Tagen verschärfter Gewalt im letzten Monat wurden in Israel 11 Menschen durch Raketenbeschuss getötet und ein Soldat wurde nahe der Grenze zwischen Gaza und Israel durch eine Panzerabwehrwaffe getötet.

Laut Sinwar hat die Hamas bei der jüngsten Eskalation nicht ihre vollen Fähigkeiten eingesetzt.

Diese Behauptung würde, wenn sie wahr wäre, darauf hindeuten, dass das Ziel der Gruppe nicht darin bestand, ein Maximum an Tod und Zerstörung zu verursachen, sondern das Minimum an Gewalt anzuwenden, das notwendig war, um die Widerstandsziele der Abschreckung und Selbstverteidigung zu erreichen.

Vergleichen Sie das mit den 250 Palästinensern, darunter mindestens 67 Kinder, die in Gaza getötet wurden, als Israel das Gebiet Tag und Nacht mit seinen “Präzisions”-Waffen bombardierte, um den Widerstand gegen ein Apartheidregime zu zerschlagen.

Jedes Leben ist kostbar, aber die Gleichsetzung von israelischer kolonialer Gewalt mit palästinensischem Widerstand, wie es Omar tut, verdunkelt diese Tatsachen.

Gewalt beginnt mit dem Unterdrücker

Der Vollständigkeit halber müssen wir überlegen, ob sich die von Omar erwähnten “Gräueltaten” der Hamas möglicherweise auf die Selbstmordattentate beziehen, die von Palästinensern ab Mitte der 1990er Jahre als verzweifelte asymmetrische Antwort auf die Gewalt der israelischen Besatzung verübt wurden.

Palästinensische Organisationen haben diese weithin verurteilte Taktik nach 2008 aufgegeben.

Ähnliche Gewalt war jedoch schon immer Teil des antikolonialen Kampfes, wobei indigene Gruppen versuchten, ihren Kolonisatoren eine Kostprobe des Terrors aufzuzwingen, den die Kolonisatoren ihnen zuerst auferlegten.

Nelson Mandela – der heute von westlichen politischen Führern, die Israels Massaker an den Palästinensern unterstützen und den palästinensischen Widerstand verurteilen, wie ein Heiliger behandelt wird – erklärt dies in seiner Autobiographie Der lange Weg zur Freiheit.

“Es ist immer der Unterdrücker, nicht der Unterdrückte, der die Form des Kampfes diktiert”, schreibt Mandela. “Wenn der Unterdrücker Gewalt anwendet, haben die Unterdrückten keine andere Möglichkeit, als mit Gewalt zu antworten. In unserem Fall war es eine legitime Form der Selbstverteidigung.”

“Es liegt an euch, nicht an uns, auf Gewalt zu verzichten”, erinnert sich Mandela, wie er dem Apartheid-Regime sagte.

In den frühen Tagen des bewaffneten Kampfes bekräftigt Mandela, dass sein African National Congress Taktiken bevorzugte, die keine Menschen töten würden.

Aber er stellt klar, dass “wenn Sabotage nicht die gewünschten Ergebnisse brachte, waren wir bereit, zur nächsten Stufe überzugehen: Guerillakrieg und Terrorismus.”

In Palästina begann die Bombardierung von Marktplätzen, Hotels und anderen zivilen Gebieten nicht als Teil eines antikolonialen Kampfes, sondern als eine koloniale Taktik, die von zionistischen Siedlern in den 1930er Jahren eingeführt wurde, um die einheimischen Palästinenser zu terrorisieren und sie daran zu hindern, ihr Recht auf Selbstbestimmung auszuüben.

Selbst wenn die Palästinenser nur den Zionisten nacheiferten, scheint es unwahrscheinlich, dass die Selbstmordattentate der 1990er und frühen 2000er Jahre die “Gräueltaten” sind, auf die sich Omar bezog.

Erstens ist diese Taktik, wie bereits erwähnt, längst aufgegeben worden.

Zweitens wurden Selbstmordattentate nicht nur von der Hamas verübt, sondern auch von anderen palästinensischen Gruppen, einschließlich der Fatah-Fraktion von Mahmoud Abbas, dem von den USA unterstützten Führer der Palästinensischen Autonomiebehörde, der ein enger Verbündeter Israels bleibt und zu dem Blinken gerne wieder warme Beziehungen aufbauen möchte.

Drittens kann man kaum sagen, dass die Opfer solcher Bombenanschläge keinen Zugang zu “Gerechtigkeit” hatten – oder zu dem, was man richtigerweise Rache nennen könnte.

Israel führte zahlreiche außergerichtliche Hinrichtungen durch, angeblich als Reaktion auf die Anschläge, darunter auch an Scheich Ahmad Yasin, dem Hamas-Gründer, der blind war und seit seiner Kindheit einen Rollstuhl benutzte.

Im Jahr 2003, dem Jahr vor der Ermordung von Yasin, tötete Israel laut US-Regierung bei solchen Racheangriffen mehr “Unbeteiligte” als “Terroristen oder mutmaßliche Terroristen”.

Dies wird jedoch von den Vereinigten Staaten nicht als “Terrorismus” angesehen.

Israel hat auch den Fatah-Führer Marwan Barghouti seit 2002 inhaftiert. Es wirft ihm vor, einer der Anführer der “palästinensischen Terrorkampagne von Selbstmordattentaten und Schießereien auf israelische Bürger” während der zweiten Intifada Anfang der 2000er Jahre zu sein.

In einem Prozess, an dem Barghouti sich weigerte, teilzunehmen oder sich zu verteidigen, verurteilte Israel ihn wegen seiner Rolle bei Anschlägen, bei denen fünf Menschen getötet wurden, zu fünfmal lebenslänglich.

Bemerkenswert ist, dass selbst die israelischen Richter – die Barghouti mit “Piloten, die Flugzeuge fliegen und Bomben abwerfen” auf Palästinenser verglich – ihn aus Mangel an Beweisen von der Beteiligung an Dutzenden anderer Gewalttaten freisprachen.

In der Zwischenzeit haben die USA zahllose “Anti-Terrorismus”-Gesetze verabschiedet, die Palästinenser und palästinensische Amerikaner vor US-Gerichten kollektiv für Taten bestrafen, derer die Hamas beschuldigt wird.

Im Gegensatz dazu haben Palästinenser keinen Regress vor US-Gerichten für Israels von den USA gesponserte Verbrechen gegen sie.

Wie Ilhan Omar zu Recht hervorhebt, versuchen die USA nun, den Palästinensern auch den Zugang zur Justiz vor dem Internationalen Strafgerichtshof zu verwehren.

Gleichzeitig wird jede Form des Widerstands der Palästinenser – vom bewaffneten Kampf bis zum gewaltlosen Boykott – routinemäßig von der sogenannten internationalen Gemeinschaft verurteilt.

“Wohlerzogene Opfer”

Einer der einfachsten politischen Schachzüge im Westen ist es, die Hamas – neben anderen palästinensischen Gruppen – als wilde, religiöse Fanatiker zu dämonisieren, die auf Tod und Zerstörung um ihrer selbst willen aus sind, oder aufgrund eines irrationalen Hasses auf Juden.

Das war schon immer Israels Propagandabotschaft, und leider ist es eine, in die Omars Kommentare hineinspielen, ob sie es will oder nicht.

Seit ihrer Gründung, und besonders in den letzten zwei Jahrzehnten, hat sich die Hamas in den Mainstream der palästinensischen nationalen Politik bewegt.

Sie hat ihre Unabhängigkeit von der Muslimbruderschaft, der vor einem Jahrhundert in Ägypten gegründeten transnationalen Organisation, behauptet und die Grenze von 1967 als Grundlage für einen palästinensischen Staat neben Israel akzeptiert.

Sie wies auch ausdrücklich Formulierungen in einigen ihrer früheren Dokumente zurück, die Anleihen bei klassischen europäischen antisemitischen Tropen machten.

Diese Änderungen wurden in einem Dokument bestätigt, das ihre Leitprinzipien umreißt und 2017 veröffentlicht wurde.

“Die Hamas bekräftigt, dass ihr Konflikt mit dem zionistischen Projekt besteht, nicht mit den Juden wegen ihrer Religion”, heißt es in dem Dokument. “Die Hamas führt keinen Kampf gegen die Juden, weil sie jüdisch sind, sondern führt einen Kampf gegen die Zionisten, die Palästina besetzen. Dennoch sind es die Zionisten, die das Judentum und die Juden ständig mit ihrem eigenen kolonialen Projekt und illegalen Gebilde identifizieren.”

Das Dokument bekräftigt auch das Recht der Palästinenser, sich Israel militärisch zu widersetzen, artikuliert aber, dass militärische Aktionen ein Mittel sind, um politische und nationale Ziele zu erreichen, und nicht ein Selbstzweck.

Und es ist auch nicht das bevorzugte Mittel, wie Hamas-Führer Sinwar in seinem Interview mit Vice News erklärte.

“Wir wissen, dass wir keinen Krieg oder Kampf wollen, weil er Leben kostet und unser Volk Frieden verdient”, sagte Sinwar.

In einer wahrscheinlichen Anspielung auf den Großen Marsch der Rückkehr 2018 – auf den Israel mit dem Befehl an Scharfschützen reagierte, Kinder zu erschießen – fügte Sinwar hinzu: “Wir haben lange Zeit friedlichen Widerstand und Volkswiderstand versucht.”

Aber anstatt zu handeln, um Israels Verbrechen und Massaker zu stoppen, “hat die Welt zugesehen, wie die Kriegsmaschine der Besatzung unsere jungen Leute tötet”, sagte Sinwar.

“Erwartet die Welt von uns, dass wir brave Opfer sind, während wir getötet werden, dass wir abgeschlachtet werden, ohne einen Lärm zu machen?”

Eine faktenbasierte Beurteilung der Hamas-Politik widerlegt die rassistische Propaganda und die Lügen, dass es sich lediglich um eine blutrünstige Organisation handelt, die so sehr auf Gewalt aus ist, dass sie sogar palästinensische Kinder als menschliche Schutzschilde benutzen würde.

Die Ablehnung der USA und Israels

Seit vielen Jahren besteht die politische und militärische Strategie der Hamas darin, den politischen Weg nachzuahmen, den andere nationale Befreiungs- und antikoloniale Bewegungen eingeschlagen haben, insbesondere Sinn Fein und die Irish Republican Army.

Diese irischen Gruppen, die von den Briten lange Zeit als “Terroristen” verteufelt wurden, waren nichtsdestotrotz Teil der Verhandlungen, die 1998 zum Belfaster Abkommen führten, das die jahrzehntelange Gewalt im Norden Irlands beendete.

Dieses Abkommen legte auch die politischen Bedingungen fest, mit denen die irischen Nationalisten ihr Ziel erreichen konnten, Nordirland abzuschaffen, den geteilten Staat, der von den Briten geschaffen wurde, um die Macht und die Privilegien der überwiegend protestantischen Siedler-Kolonialgemeinde zu schützen.

Wenn die Hamas und andere palästinensische Gruppierungen ihren militärischen Widerstand fortsetzen, dann deshalb, weil Israel und seine amerikanischen und europäischen Sponsoren alle großzügigen und weitreichenden palästinensischen Angebote für ein Entgegenkommen gegenüber den Israelis zurückgewiesen haben.

Selbst die Hamas hat sich schließlich mit der so genannten Zwei-Staaten-Lösung abgefunden, bei der die Palästinenser einen Staat auf nur 22 Prozent ihres Landes akzeptieren.

Israels Antwort war immer eine totale Ablehnung, die darauf bestand, dass Israel den permanenten Besitz, die Kontrolle und die jüdische Vorherrschaft über das ganze Land zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer behalten sollte.

In der Tat ist diese Ablehnung so extrem, dass die USA zwar direkt mit den Taliban verhandeln – mit denen sie einen Krieg führen -, aber jeden Kontakt mit der Hamas ablehnen, die sich nie im Krieg mit den Vereinigten Staaten befand.

Die von den USA vermittelten Normalisierungsabkommen, die verschiedene arabische Regime im letzten Jahr mit Israel unterzeichneten, gaben Israel ein weiteres grünes Licht, seine ethnischen Säuberungen in Jerusalem zu eskalieren.

Dies zwang die palästinensischen Widerstandsgruppen in Gaza zu einer militärischen Antwort zur Verteidigung der Palästinenser in Jerusalem, die vom Rest der Welt ihrem Schicksal überlassen wurden.

Die Gewalt der palästinensischen Widerstandsgruppen in die gleiche Kategorie zu stellen wie die des kolonialen Besatzers oder der Vereinigten Staaten ist eine verwerfliche moralische Gleichsetzung. Es ist nicht anders als bei denen, die “All Lives Matter” schreien, wenn sie mit der Realität des systematischen Rassismus und der Polizeigewalt gegen Schwarze in den Vereinigten Staaten konfrontiert werden.

Ja, das Leben aller Menschen ist wichtig, aber die Verantwortung für die Gewalt, die diese Leben nimmt, ist nicht gleichmäßig verteilt.

Ohne eine klare Diagnose, wo die Verantwortung liegt – und in Palästina ist die Grundursache aller politischen Gewalt die zionistische Kolonisation – kann es keine Hoffnung auf einen gerechten Frieden geben, der ihr ein Ende setzt. Übersetzt mit deepl.com

Ali Abunimah ist Exekutivdirektor von The Electronic Intifada.

