US-Stratcom-Chef Richard: Den USA steht ein “großer Krieg” mit China bevor

Der Chef des Strategischen Kommandos der USA, Admiral Charles Richard, hat eindringlich vor einem größeren Konflikt seines Landes mit China gewarnt. “Der derzeitige Krieg in der Ukraine, betonte der Oberbefehlshaber der US-Atomstreitkräfte bei einer Rede Anfang November vor anderen US-Militärs, sei lediglich das Vorspiel zu einem “sehr langen” Konflikt zwischen China und den USA, da die konventionelle und nukleare Abschreckung der Vereinigten Staaten gegenüber dem Land langsam erodiere.

“Die große Krise (ein Konflikt mit China) wird kommen. Und es wird nicht mehr lange dauern, bis wir auf eine Weise getestet werden, wie es schon lange nicht mehr der Fall war.”

Um sich auf einen drohenden Konflikt mit China vorzubereiten, sei ein dringendes Überdenken der aktuellen US-Verteidigungsstrategien und der Abschreckungsfähigkeiten erforderlich, so Richard. “Wir müssen die Art und Weise, wie wir die Verteidigung dieser Nation angehen, schnell und grundlegend ändern.” Insgesamt gab Richard eine ernüchternde Einschätzung über die derzeitigen Bemühungen Amerikas ab, China militärisch abzuschrecken:

“Wenn ich den Grad unserer Abschreckung gegenüber China einschätze, dann sinkt das Schiff langsam. Es sinkt langsam, aber es sinkt, da China seine Fähigkeiten schneller ausbaut, als wir es tun. Wenn diese Kurven weitergehen, wird es keine Rolle spielen, wie gut unser Operationsplan ist oder wie gut unsere Kommandeure sind oder wie gut unsere Pferde sind – wir werden nicht genug davon haben. Und das ist ein sehr kurzfristiges Problem.”

China hat in den letzten Jahren vermehrt in militärische High-End-Technologien und -ausrüstung investiert, darunter Investitionen in seine Marine, neue fortschrittliche Drohnenkonzepte, modernisierte Kampfjets sowie neue Raketen aller Art. Nahezu jede Facette des Militärs wurde in den letzten zehn Jahren grundlegend überarbeitet.

Seit geraumer Zeit warnen US-Verteidigungsbeamte vor den Gefahren für die regionale Stabilität und die USA, die von Chinas beschleunigter Waffen- und Technologieentwicklung ausgehen. Darüber hinaus würden sich im Falle eines größeren Konflikts mit China erhebliche operative Herausforderungen für die US-Streitkräfte ergeben, insbesondere im Hinblick auf die Logistik.

Als Leiter des Strategischen Kommandos sei es Richard ein besonderes Anliegen, dass die USA in der Lage sind, eine wirksame nukleare Abschreckung gegen China einzusetzen, die eine Rolle dabei spielen könnte, das Land an einer Invasion Taiwans zu hindern. “Die neuen nuklearen Drohungen Russlands und Nordkoreas zeigen anschaulich, wie nukleare Nötigung aussieht und wie man sich dagegen wehren kann”, erklärte er.

Richards Einschätzung legt nahe, dass die USA nicht nur ihre eigenen nuklearen Abschreckungskapazitäten verstärken, sondern sich auch auf die ständige Androhung des Einsatzes von Atomwaffen in künftigen Konflikten durch ihre Gegner vorbereiten müssen. So wächst in den USA unter anderem die Befürchtung, dass Nordkorea im Begriff sein könnte, einen neuen Atomtest durchzuführen. Laut Richard sorgten sich die Vereinigten Staaten jedoch vor allem darüber, dass China neuartige strategische Waffen entwickeln könnte, die das traditionelle Abschreckungsdenken verändern könnten, wozu auch Hyperschallfähigkeiten in einer Teilumlaufbahn und nuklear bestückte Langstreckentorpedos gehören.

Auch deshalb, so Richard, müsse sich die USA erneut vermehrt auf ihre militärische Entwicklung besinnen. Über die nukleare Abschreckung hinaus müsse das US-Militär in der Lage sein, neue Technologien und Fähigkeiten schnell zu entwickeln und einzusetzen, um mit seinen Konkurrenten Schritt zu halten, so Richard. Nur so könne es den Vereinigten Staaten gelingen, ihre Vorherrschaft in der internationalen Militärsphäre auszubauen. “Früher wussten wir, wie man schnell handelt, und das haben wir verlernt. Wir müssen uns wieder darauf besinnen, nicht darüber zu reden, wie wir unser vermeintliches Scheitern abmildern können”, erklärte der Admiral:

“Wir müssen uns wieder auf die Art und Weise besinnen, wie wir früher in diesem Land Fragen gestellt haben, nämlich: Was wird es kosten? Ist es Geld? Sind es Menschen? Braucht man Behörden? Welches Risiko? Auf diese Weise haben wir 1969 den Mond erreicht. Wir müssen etwas davon zurückbringen. Andernfalls wird China uns einfach überflügeln, und Russland wird in absehbarer Zeit nirgendwo hingehen.“

Aus der Vergangenheit zu lernen, um die Beschaffung zu beschleunigen, könnte ein Teil der Lösung sein, bemerkte er. Als Beispiel nannte Richard die Einführung des Marschflugkörpers AGM-28 Hound Dog, der bereits 1960 in Dienst gestellt wurde:

“Als die Air Force in den späten 1950er Jahren herausfand, dass die sowjetischen integrierten Luftverteidigungssysteme so weit fortgeschritten waren, dass die B-52 (Langstreckenbomber) es einfach nicht mehr schaffen würde, und wir ein Ding namens ‘Marschflugkörper’ brauchten, stellten sie sich vor, wie eine Abstandswaffe aussehen könnte. Eine einfache Zeichnung auf einer Serviette bildete dann die Grundlage für neue Entwicklungen.”

Laut Richard seien die USA in einigen Bereichen China militärisch zwar immer noch weit überlegen, etwa bei den Unterwasserfähigkeiten. Aber auch hier könnten Beschaffungsverzögerungen und Wartungsprobleme längerfristig dazu führen, dass sich die Kluft zwischen den beiden Ländern schließt. Die Unterwasserfähigkeiten der USA könnten zwar “immer noch der einzige echte asymmetrische Vorteil sein, den wir gegenüber unseren Gegnern haben”, räumte Richard ein, “aber wenn wir uns nicht beeilen, unsere Wartungsprobleme in den Griff zu bekommen und den Neubau voranzutreiben … wenn wir das nicht hinbekommen … werden wir uns nicht in eine gute Position bringen, um die strategische Abschreckung und die nationale Verteidigung aufrechtzuerhalten.”

China sucht strategische Annäherung statt auf Abschreckung zu setzen

Trotz Richards Bedenken hat Chinas Präsident Xi Jinping kürzlich zu einer besseren Beziehung zwischen den USA und China aufgerufen. In seiner ersten öffentlichen Rede nach seiner Wiederwahl zum Vorsitzenden der Kommunistischen Partei Chinas deutete Xi an, dass die beiden Länder zu einer “gesunden und beständigen Beziehung” zurückkehren sollten. “Die Welt ist heute weder ruhig noch stabil. China und die Vereinigten Staaten sind zwei wichtige Länder. Eine engere Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen uns wird dazu beitragen, mehr Stabilität und Sicherheit in die Welt zu bringen und den Weltfrieden und die Entwicklung zu fördern”, sagte Xi vor dem Nationalen Komitee für die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und China (NCUSCR):

“China ist bereit, mit den Vereinigten Staaten zusammenzuarbeiten, um den richtigen Weg zu finden, um in der neuen Ära auf der Grundlage von gegenseitigem Respekt, friedlicher Koexistenz und Win-Win-Kooperation miteinander auszukommen. Davon werden nicht nur unsere beiden Länder, sondern auch die ganze Welt profitieren.”

