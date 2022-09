It’s Not Okay For Grown Adults To Say The Ukraine Invasion Was “Unprovoked” ❖ On a recent interview with the Useful Idiots podcast, Noam Chomsky repeated his argument that the only reason we hear the word “unprovoked” every time anyone mentions Russia’s invasion of Ukraine in the mainstream news media is because it absolutely was provoked, and they know it.

Es ist nicht in Ordnung, wenn Erwachsene sagen, die Invasion der Ukraine sei “unprovoziert” gewesen

von Caitlin Johnstone

7. September 2022

In einem kürzlichen Interview mit dem Podcast Useful Idiots wiederholte Noam Chomsky sein Argument, dass der einzige Grund, warum wir jedes Mal, wenn in den Mainstream-Nachrichtenmedien die russische Invasion in der Ukraine erwähnt wird, das Wort “unprovoziert” hören, der ist, dass sie absolut provoziert war, und sie wissen das.

“Wenn man jetzt ein seriöser Autor ist und in den wichtigsten Zeitschriften über den russischen Einmarsch in die Ukraine schreiben will, muss man es ‘die unprovozierte russische Invasion in der Ukraine’ nennen”, sagte Chomsky. “Das ist ein sehr interessanter Ausdruck, der noch nie verwendet wurde. Schauen Sie zurück, schauen Sie sich den Irak an, der völlig unprovoziert war, und niemand hat ihn jemals ‘die unprovozierte Invasion des Irak’ genannt. Ich weiß gar nicht, ob der Begriff jemals verwendet wurde – wenn, dann nur am Rande. Wenn man jetzt bei Google nachschlägt, erhält man Hunderttausende von Treffern. In jedem Artikel, der erscheint, ist von der unprovozierten Invasion in der Ukraine die Rede.”

“Warum? Weil sie ganz genau wissen, dass es provoziert war”, sagte Chomsky. “Das rechtfertigt ihn nicht, aber er wurde massiv provoziert. US-Spitzendiplomaten sprechen seit 30 Jahren darüber, sogar der Chef der CIA.”

Chomsky hat hier natürlich recht. Die imperialen Medien und ihre gehirngewaschenen Automaten haben ein halbes Jahr lang gedankenlos das Wort “unprovoziert” im Zusammenhang mit diesem Krieg geblökt, aber eine Frage, auf die keiner von ihnen je eine klare Antwort hat, ist folgende: Wenn der Einmarsch in die Ukraine unprovoziert war, wie kommt es dann, dass so viele westliche Experten jahrelang davor gewarnt haben, dass die Handlungen westlicher Regierungen eine Invasion der Ukraine provozieren würden?

Denn, wie Chomsky feststellt, ist das tatsächlich der Fall. Ein paar Tage nach Beginn der Invasion im Februar dieses Jahres stellte ein Mann namens Arnaud Bertrand einen extrem viralen Twitter-Thread zusammen, in dem es um die verschiedenen Diplomaten, Analysten und Akademiker im Westen geht, die im Laufe der Jahre davor gewarnt haben, dass eine gefährliche Konfrontation mit Russland bevorstehe, und zwar aufgrund der NATO-Vorstöße in Richtung seiner Grenzen, des Interventionismus in der Ukraine und verschiedener anderer Aggressionen. Hier finden sich Beispiele wie John Mearsheimer, der 2015 ausdrücklich davor warnte, dass “der Westen die Ukraine auf den Pfad der Primel führt, und das Endergebnis ist, dass die Ukraine zerstört wird”, und Pat Buchanan, der bereits 1999 warnte: “Indem wir die NATO vor Russlands Haustür gebracht haben, haben wir eine Konfrontation des einundzwanzigsten Jahrhunderts geplant.”

Die Apologeten des Imperiums behaupten gerne, der Einmarsch in die Ukraine habe nichts mit dem Expansionsdrang der NATO zu tun (ihre Behauptungen beruhen im Allgemeinen auf dreisten Falschdarstellungen dessen, was Wladimir Putin über die Gründe Russlands für den Krieg gesagt hat), aber das ist Unsinn. Die US-Kriegsmaschinerie hat die Möglichkeit einer NATO-Mitgliedschaft der Ukraine bis zum Einmarsch immer wieder ins Spiel gebracht, eine Drohung, die sie nicht vom Tisch nehmen wollte, seit sie sie 2008 in den Raum gestellt hatte, obwohl sie genau wusste, dass diese Drohung eine Provokation für Moskau war.

Ganz zu schweigen davon, dass das US-Imperium 2014 aktiv einen gewaltsamen Aufstand schürte, der die amtierende Kiewer Regierung stürzte und das Land in die eher Moskautreue Bevölkerung im Osten und die eher US-/EU-freundlichen Teile des Landes spaltete. Dies führte zur Annexion der Krim (die von der dort lebenden Bevölkerung mit überwältigender Mehrheit unterstützt wurde) und zu acht Jahren brutaler Kriegsführung gegen die von Russland unterstützten Separatisten im Donbass. Es ist bekannt, dass die ukrainischen Angriffe auf diese Separatisten in den Tagen vor der Invasion exponentiell zugenommen haben, und es wird argumentiert, dass dies Putins endgültige Entscheidung für die Invasion provoziert hat (die nach Angaben der US-Geheimdienste in letzter Minute getroffen wurde).

Das US-Machtbündnis hätte diesen Krieg sehr leicht verhindern können, wenn es ein paar kostengünstige Zugeständnisse gemacht hätte, wie die Verankerung der ukrainischen Neutralität, den Rückzug seiner Kriegsmaschinerie von Russlands Grenzen und die ernsthafte Bemühung um Entspannung mit Moskau, anstatt Verträge zu zerreißen und die Eskalation des Kalten Krieges voranzutreiben. Wahrscheinlich hätte sie diesen Krieg allein dadurch verhindern können, dass sie Präsident Selenskyj vor den Moskau-feindlichen rechtsextremen Nationalisten geschützt hätte, die offen damit drohten, ihn zu lynchen, wenn er die Minsker Vereinbarungen einhalten und den Frieden mit Russland anstreben würde, wozu er ursprünglich gewählt worden war.

Stattdessen entschied es sich wissentlich für den gegenteiligen Weg: Es stellte weiterhin die Möglichkeit einer formellen NATO-Mitgliedschaft der Ukraine in Aussicht, während es das Land mit Waffen versorgte und es mehr und mehr zu einem De-facto-Mitglied der NATO machte, das immer enger mit der US-Kriegsmaschinerie verbunden ist, und dann den aggressiven Angriff der Ukraine auf die Separatisten im Donbass entweder anordnete, ermutigte oder duldete.

Warum hat sich das Imperium für Provokation statt für Frieden entschieden? Der Kongressabgeordnete Adam Schiff gab im Januar 2020, als der Weg zum Krieg geebnet wurde, eine ziemlich gute Antwort auf diese Frage: “Damit wir Russland dort drüben bekämpfen können und nicht hier.” Wenn man von der infantilen Idee absieht, dass das US-Imperium seinem guten Freund Ukraine hilft, weil es das ukrainische Volk liebt und ihm Freiheit und Demokratie wünscht, ist es nicht schwer zu erkennen, dass die USA einen bequemen Stellvertreterkrieg ausgelöst haben, weil es in ihrem geostrategischen Interesse lag und weil es nicht ihr Leben und ihr Eigentum sein würde, das in den Sand gesetzt wird.

Brian Berletic hat vor ein paar Tagen ein gutes Video über ein vom Pentagon finanziertes Papier der Rand Corporation aus dem Jahr 2019 mit dem Titel “Extending Russia – Competing from Advantageous Ground” veröffentlicht, das genau das ist, wonach es klingt. Das von der US-Armee in Auftrag gegebene Papier beschreibt detailliert, wie das Imperium Stellvertreterkriege, Wirtschaftskriege und andere Taktiken des Kalten Krieges einsetzen kann, um seinen langjährigen geopolitischen Feind an den Rand zu drängen, ohne dass dies amerikanische Menschenleben kostet oder einen Atomkonflikt auslöst. Die Ukraine wird Hunderte Male erwähnt, und es werden ausdrücklich dieselben Taktiken der Wirtschaftskriegsführung erörtert, die wir heute erleben, wie Sanktionen und Angriffe auf Russlands Energieinteressen in Europa (wobei Berletic darauf hinweist, dass letzteres auch dazu dient, die Vorherrschaft der USA über ihre Vasallen in der EU zu stärken).

Das Papier spricht sich sogar ausdrücklich dafür aus, der Ukraine weiterhin mit einer NATO-Mitgliedschaft zu drohen, um eine aggressive Reaktion Moskaus hervorzurufen: “Zwar ist es aufgrund des Erfordernisses der Einstimmigkeit in der NATO unwahrscheinlich, dass die Ukraine in absehbarer Zeit Mitglied werden könnte, doch wenn Washington auf diese Möglichkeit drängt, könnte dies die ukrainische Entschlossenheit stärken und Russland dazu veranlassen, seine Anstrengungen zu verdoppeln, um eine solche Entwicklung zu verhindern.”

Präsident Biden hat Aufrufe zu einem Regimewechsel in Moskau gemacht, die man nicht einmal mehr als dünn getarnt bezeichnen kann, und Verteidigungsminister Lloyd Austin hat offen gesagt, dass der Plan darin besteht, diesen Krieg zu nutzen, um Russland zu “schwächen”, was nach Aussagen anderer US-Beamter in der Presse tatsächlich die Politik ist. Aus Kommentaren der Biden-Administration geht immer wieder hervor, dass die US-Allianz sich darauf versteift, diesen Krieg noch jahrelang fortzusetzen, was gut zu Washingtons bekannter Erfolgsbilanz passen würde, Russland absichtlich in einen militärischen Sumpf gegen US-Vertreter sowohl in Afghanistan als auch in Syrien zu ziehen.

Machen Sie also keinen Fehler, hinter all dem falschen Händeringen und Fahnenschwenken bekommt das zentralisierte US-Imperium genau das, was es von diesem Konflikt will. Es kann Russland militärisch und finanziell übervorteilen, seine Erzählungen in der ganzen Welt verbreiten, das Image des US-Interventionismus rehabilitieren, die Internetzensur ausweiten, militärisch expandieren, die Kontrolle über seine europäischen Klientelstaaten verstärken, und alles, was es kostet, ist ein wenig vorgetäuschtes Reichsgeld, das ohnehin in den militärisch-industriellen Komplex fließt.

Als es in den ersten Tagen des Konflikts so aussah, als würde der Frieden ausbrechen, schickte das Imperium Boris Johnson, um Zelensky mitzuteilen, dass er zwar bereit sei, den Krieg zu beenden, seine Partner im Westen aber nicht.

Wie Sie also sehen, ist die Vorstellung, dass dieser Krieg “unprovoziert” ist, ein furzhirniges Märchen für Idioten und Kinder; es gibt keine Entschuldigung für einen erwachsenen Menschen mit Internetzugang und funktionierendem Gehirn, so etwas jemals zu sagen. Wenn China einen Staatsstreich in Mexiko unterstützt hätte und nun einen treuen Vasallen in Mexiko-Stadt hätte, der Peking Waffen entlang der US-Grenze verteilen ließe, während es ständig englischsprachige Separatisten in Baja California beschießt, die eine Annexion durch die USA anstreben, würde Washington dies zweifellos als Provokation betrachten und entsprechend reagieren. Sie können mir sagen, dass das nicht wahr ist, aber wir würden beide wissen, dass Sie lügen.

Aber wie Chomsky schon sagte, die Presse verbreitet diesen “unprovozierten” Unsinn trotzdem weiter.

“Es wird weithin angenommen, dass Russland von der selbstbewussten und einheitlichen Reaktion des Westens auf seine unprovozierte Invasion in der Ukraine überrascht wurde”, heißt es in einem CNBC-Artikel, der nur wenige Minuten vor dem Verfassen dieses Artikels veröffentlicht wurde.

“Der diplomatische Besuch unterstreicht die Bedeutung der Beziehungen zu Russland für China, selbst angesichts des internationalen Gegenschlags gegen Moskau nach dem unprovozierten Einmarsch in die Ukraine Anfang des Jahres”, heißt es in einem neuen, druckfrischen Bericht von CNN.

“Es war ein unprovozierter Angriff auf ein souveränes Land”, wird eine Quelle in einem anderen CNN-Artikel zitiert, der vor einigen Stunden veröffentlicht wurde.

Es ist, wie Chomsky feststellte, wirklich verrückt, wie sehr sie uns jedes Mal mit dieser Aussage bombardieren, wenn die Invasion in der Ukraine erwähnt wird. Es scheint, als ob sie jedes Mal, wenn es zur Sprache kommt, verpflichtet sind, es zu sagen, so wie Michael Jackson eine Quote hatte, wie oft MTV-Moderatoren verpflichtet waren, ihn als “The King of Pop Michael Jackson” zu bezeichnen, wenn sein Name erwähnt wurde.

In den Massenmedien darf man nicht über die bekannten Aktionen der USA, der NATO und der Ukraine sprechen, vor denen Experten seit vielen Jahren gewarnt haben und die uns dahin geführt haben, wo wir jetzt stehen. Man darf nur sagen, dass Putin die Ukraine völlig unprovoziert angegriffen hat, in einem Vakuum, nur weil er böse ist und die Freiheit hasst. Und dabei muss man bei jeder Gelegenheit das Wort “unprovoziert” sagen.

Die Apologeten des Imperiums regen sich auf, wenn man davon spricht, dass dieser Krieg provoziert wurde, weil ein großer Teil der Apologetik des Imperiums im Jahr 2022 darauf beruht, so zu tun, als gäbe es keine Provokation. Durch einen Trick des Orwellschen Doppeldenkens ist dieses Konzept, das wir alle unser ganzes Leben lang kennen und verstehen, nun plötzlich eine verrückte und lächerliche Erfindung des Kremls.

Wir sind alle schuldig, die Dinge zu tun, für die wir uns bewusst entscheiden. Wenn ich jemanden dazu provoziere, etwas Schlechtes zu tun, dann ist er schuldig, weil er sich entschieden hat, das Schlechte zu tun, aber ich bin auch schuldig, ihn zu provozieren. Ich sage hier nichts Neues; dies ist der Plot hinter jedem Film oder jeder Serie mit einem hinterhältigen oder manipulativen Bösewicht, und es ist seit der Antike Teil unserer Geschichten. Niemand ist jemals aus Shakespeares Othello herausgegangen und hat gedacht, dass Jago vielleicht nur ein unschuldiger Zuschauer war, der seinen Freunden helfen wollte.

Die meisten von uns haben als Kinder unter Geschwistern gelernt, dass Provokation real ist, wenn man den anderen unter den Tisch tritt oder was auch immer, um einen lauten Ausbruch zu provozieren, und wir haben das seither verstanden. Aber im Jahr 2022 tun alle so, als sei dieses äußerst grundlegende Konzept, das auf Kindergartenniveau liegt, eine Art bizarres, fremdartiges Kauderwelsch. Das ist äußerst dumm und muss aufhören.

Die Apologeten des Imperiums werden auch argumentieren, dass die Behauptung, Russland sei durch das US-Imperium zur Invasion provoziert worden, der Behauptung gleichkommt, ein Vergewaltigungsopfer habe seinen Vergewaltiger provoziert, weil es einen engen Rock trug, oder eine misshandelte Ehefrau habe ihren Peiniger provoziert, weil sie ihm nicht gehorchte. Und als Überlebende mehrerer Vergewaltigungen und einer missbräuchlichen Beziehung muss ich sagen, dass ich es äußerst beleidigend finde, wenn Leute das mächtigste Imperium, das je existiert hat, für seine gut dokumentierten Aggressionen verantwortlich machen, mit Opfern von Vergewaltigung und häuslicher Gewalt vergleichen. Das arme, kleine, weltumspannende Imperium ist nicht mit einem Vergewaltigungsopfer vergleichbar, und wenn Sie glauben, dass es das ist, ist es an der Zeit, Ihre gesamte Weltanschauung zu überdenken.

Es ist nicht in Ordnung, im September 2022 erwachsen zu sein und immer noch zu sagen, dass der Einmarsch in die Ukraine unprovoziert war. Sie haben ein Gehirn zwischen den Ohren und ein ganzes Internet voller Informationen zur Hand. Nutze sie. Übersetzt mit Deepl.com

