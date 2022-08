https://caitlinjohnstone.com/2022/08/27/its-gross-to-live-under-the-us-empire-and-spend-your-time-criticizing-russia-and-china/



Es ist widerlich, unter dem US-Imperium zu leben und seine Zeit damit zu verbringen, Russland und China zu kritisieren



Von Caitlin Johnstone



27. August 2022

Neulich machte mir ein australischer Journalist das Leben schwer, weil ich Russland und China nicht so kritisiere, wie ich das US-Imperium kritisiere. Er sagte, es sei ethisch vertretbar, die USA zu kritisieren, aber zum Ausgleich auch die Regierungen zu kritisieren, die die USA nicht mögen.

Ich habe mir die Arbeit dieses Mannes im Internet angesehen und in der Tat Artikel gefunden, in denen China und Russland scharf kritisiert werden, aber auch viel schwächere Regierungen wie Sri Lanka, die Philippinen und die Taliban.

Aber raten Sie mal, welche Regierung ich nicht in seinem Fadenkreuz gesehen habe?

Für mich ist das die schlimmste Form von moralischer Feigheit. In Australien zu leben (faktisch ein Mitgliedstaat des US-Imperiums) und dennoch die ganze Zeit damit zu verbringen, weit schwächere und weit weniger zerstörerische Regierungen als die USA zu kritisieren, ist so, als würde man während des Zweiten Weltkriegs in einem von den Nazis besetzten Gebiet leben und seine Zeit damit verbringen, mit der Faust auf Brasilien zu zeigen. Es ist, als würde man tadeln, wenn die Nachbarin ihre Kinder anschreit, während man selbst damit beschäftigt ist, seine ganze Familie mit einer Axt zu ermorden.

Je mehr ich über die Dynamik globaler Machtverhältnisse lerne und mit immer mehr Menschen auf der ganzen Welt interagiere, die auf das reagieren, was ich zu sagen habe, desto verächtlicher werde ich gegenüber denjenigen, die direkt unter der Fuchtel des US-Imperiums leben und dennoch ihre Zeit damit verbringen, Regierungen wie Russland und China zu kritisieren, die sich nicht daran halten. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes die erbärmlichste, wehleidigste, machtbesessene Position, die man zum jetzigen Zeitpunkt in der Geschichte einnehmen kann.

Das US-Imperium ist unbestreitbar die mörderischste und zerstörerischste Machtstruktur auf der heutigen Weltbühne. Keine andere Macht hat das 21. Jahrhundert damit verbracht, Millionen von Menschen in Angriffskriegen zu töten. Keine andere Macht umkreist den Planeten mit Hunderten von Militärbasen und arbeitet ununterbrochen daran, jede Regierung zu zerstören, die ihr nicht gehorcht. Keine andere Macht lässt ganze Bevölkerungen mit Wirtschaftssanktionen, Militärblockaden und schamlosem Diebstahl hungern. Keine andere Macht hat sich auch nur annähernd so oft in ausländische Wahlen eingemischt. Keine andere Macht terrorisiert Bevölkerungen auf der ganzen Welt mit Kriegen, verdeckten Operationen, Drohnenangriffen, Stellvertreterkonflikten und inszenierten Putschen und Aufständen. Keine andere Macht nutzt ihre militärische, wirtschaftliche, diplomatische und mediale Dominanz, um die Welt zu zwingen, ihren Interessen zu dienen. Die USA exportieren den größten Teil ihrer Tyrannei außerhalb ihrer eigenen Grenzen (wenn auch sicherlich nicht alles), aber sie sind dennoch ganz klar das tyrannischste Regime der Welt.

Alle Menschen auf der Welt sollten ihre Aufmerksamkeit und Kritik auf die mächtigste und zerstörerischste Machtstruktur der Welt richten, denn das ist das einzig Vernünftige und Normale. Aber diejenigen, die in den USA oder ihren imperialen Mitgliedsstaaten leben, haben eine besondere Verpflichtung, dies zu tun, denn sich auf weit weniger mächtige und weit weniger böse Regierungen zu konzentrieren, wenn man unter dem Dach des zentralisierten US-Imperiums lebt, ist grob.

Selbst wenn Sie das Argument, dass diejenigen, die unter dem US-Imperium leben, eine besondere Verpflichtung haben, ihre Kritik auf diese Machtstruktur zu richten, nicht glauben, sollten Sie zumindest Ihre Kritik in einem angemessenen Verhältnis zur Zerstörungskraft üben. Und da die USA bei weitem die zerstörerischste Macht auf der Welt sind, sollte man sie viel häufiger kritisieren als andere Mächte.

Aber es lohnt sich, sich die Zeit zu nehmen, eine ehrliche Selbstuntersuchung darüber vorzunehmen, warum Sie das Bedürfnis haben, die Regierungen des Imperiums wie Russland und China angemessen zu kritisieren, in einer Gesellschaft, in der jede einzelne der mächtigsten Medien und Regierungsinstitutionen diese Regierungen bereits ständig kritisieren, während sie die Verbrechen des Imperiums ignorieren. Es lohnt sich zu untersuchen, warum Sie das Bedürfnis haben, Ihre Stimme einer Botschaft zu leihen, die bereits so laut wie nur möglich verstärkt wird, während die Kritik am Imperium in der englischsprachigen Welt so stark vernachlässigt wird, und sich zu fragen, ob es überhaupt einen wünschenswerten Effekt hätte, Ihre Energie für diese Propagandakampagnen einzusetzen. Was passiert normalerweise, wenn wir anfangen, eine Regierung zu hassen, von der uns das US-Imperium eindringlich sagt, dass wir sie hassen sollen?

Wenn Sie Ihren Drang untersuchen, sich dem Mainstream anzuschließen, der über die von den USA angegriffenen Regierungen schreit, werden Sie wahrscheinlich feststellen (wenn Sie ehrlich zu sich selbst sind), dass Sie Ihr ganzes Leben lang von der Pro-US-Propaganda durchdrungen waren, und das hat Ihre Erwartungen an normale Kritik verzerrt.

Wir sind so sehr daran gewöhnt, dass die Missetaten der von den USA angegriffenen Regierungen stark überbetont und übertrieben dargestellt werden, während die Missetaten der USA stark unterbetont und ignoriert werden, dass dies die Messlatte für unsere Erwartungen an eine normale Kritik setzt. Dieser Verzerrungseffekt lässt ein angemessenes Maß an aggressiver Kritik am US-Imperium als unangemessen und unverhältnismäßig erscheinen; wir sind so trainiert worden, dass ein normales Maß an Betonung der Übel des US-Imperialismus als abartig und verdächtig erscheint.

In Wirklichkeit ist es nicht seltsam und verdächtig, wenn jemand seine Kritik auf die mächtigste und zerstörerischste Regierung der Welt konzentriert. Es ist seltsam und verdächtig, dass dies nicht die Norm ist.

Es ist viel einfacher, die Regierungen des Imperiums zu kritisieren als das Imperium selbst, denn jeder, der uns umgibt, hat sein ganzes Leben lang die Propaganda des Imperiums konsumiert, und wir werden von ihnen zurückgewiesen, wenn das, was wir sagen, bei ihnen eine kognitive Dissonanz hervorruft. Und das ist einer der Hauptgründe, warum so viele Menschen im Westen den Weg des geringsten Widerstands wählen, anstatt den Scheinwerfer der Wahrheit dorthin zu richten, wo die wahren Monster sind.

Aber das ist Feigheit. Es ist Stiefellecken. Es ist erbärmlich. Unterstützen Sie nicht die Propagandakampagnen Ihrer Herrscher, während Sie es versäumen, die Verbrechen dieser Herrscher zu kritisieren, nur weil es einfacher ist, als Ihre Energie dort einzusetzen, wo sie hingehört. Du bist kein großer, mutiger Wahrheitssprecher, wenn du weit entfernte Regierungen kritisierst, die keine Macht über dich haben; du bist ein Feigling. Dienen Sie nicht der Macht und geben Sie vor, gegen die Macht zu sein. Das ist ekelhaft. Übersetzt mit Deepl.com

