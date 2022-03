Es lebe der Tag des Bodens Bundesvorstand der palästinensischen Gemeinde Deutschland e.V. (PGD

Nein zum Siedlungsbau!

Freiheit für die Palästinensischen Gefangenen

Kundgebung Freitag 1-4-2022 18:00

Köln-Domplatte

In den letzten Jahren ist Ostjerusalem ganz besonders von der israelischen

Vertreibungspolitik betroffen. In einer beispiellosen Strategie der ethnischen

Säuberung und systematischen Judaisierung werden Palästinenser, Muslime wie

Christen, gezielt aus Jerusalem; aus Silwan, Scheich Jarrah, Batn Al–Hawa und Bustan

vertrieben. Mehrere tausend palästinensische Häuser mussten bereits jüdischen

Siedlungen oder Ausgrabungsstätten weichen. In, einem 50 000–Einwohner–Stadtteil

direkt außerhalb der Altstadtmauer, werden Tausende Familien obdachlos gemacht,

damit Israel hier einen „Historienpark“ zum Gedenken an den mythischen König

David errichten kann.

Insgesamt 40 Prozent der palästinensischen Häuser in

Ostjerusalem sind vom Abriss bedroht, dadurch wird eine Zukunft Ostjerusalems als

Hauptstadt eines Palästinenserstaates systematisch und gezielt verhindert.

Auch im Jordantal gehen Landnahme und Vertreibung in rasantem Tempo voran. Für

Israel steht fest, dass sich hier im Grenzgebiet zu Jordanien kein palästinensischer

Staat etablieren darf. Systematisch werden Dörfer, Ställe, Felder und Herden der

Palästinenser vernichtet und an ihrer Stelle militärische Sperrzonen eingerichtet.



Der Landraub geht oft mit brutaler Gewalt einher. Versuchen die betroffenen

Einwohner sich zu widersetzen, werden sie von israelischen Soldaten

zusammengeschlagen, mit Tränengas oder gummiummantelter Munition beschossen

und verhaftet. In zunehmendem Maß sind davon auch Kinder und Jugendliche

betroffen. Ebenso brutal werden friedliche Demonstrationen und Aktionen von

Palästinensern, oft zusammen mit internationalen und israelischen Friedensaktivisten,

unterdrückt. Schon viele haben ihren Mut zum Protest gegen Landraub, Mauer– und

Siedlungsbau mit dem Leben bezahlt – genau wie am Tag des Bodens 1976.

Aus diesen Gründen und weitere Praktiken der israelischen Regierung wurde Israel

vom Amnesty International, Human Rights Watch und B‘Tselem als Apartheidstaat

bezeichnet.



Wir rufen die deutsche Regierung, den Bundestag und die politischen Parteien, dazu

auf diese Doppelmoral in ihrer Haltung zu verlassen. Denn wer gegen die Besatzung

und Vertreibung in der Ukraine ist, darf nicht die Besatzung und 73 Jahre Vertreibung

der Palästinenser mit Geld und Atomboote unterstützen. Die Menschen Rechte sollten

für alle, auch für die Palästinenser gelten.



Die Siedler und die israelischen Soldaten, die die Rechte der Palästinenser mit Füßen

treten sollten zur Rechenschaft gezogen werden. Das Apartheidsystem darf sich nicht

fest etablieren!



Nur so kann die Errichtung eines palästinensischen Staates, im Anklang mit dem

Völkerrecht und den zahlreiche UN–Resolutionen, möglich gemacht werden.

Wir appellieren an alle europäischen Regierungen, die Parlamente, die Parteien und

alle friedensliebenden Menschen sich mit Palästina zu solidarisieren und auf Israel

Druck auszuüben, damit die Völker– und Menschenrechte eingehalten werden.



Es lebe der Kampf des palästinensischen Volkes für Freiheit, Gleichberechtigung,

Rückkehr und Unabhängigkeit!

Es lebe die internationale Solidarität!



Bundesvorstand der palästinensischen Gemeinde Deutschland e.V. (PGD

