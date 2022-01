Es lohnt sich über deutschen Kolonialismus nachzudenken Von Tom Menger

Es gibt so viele Parallelen, der “Werte§ europäischer Gewalttäter in Afrika und in Palästina. Es sind ähnliche Lebensgeschichten von tatsächlichen ehemaligen Askari in Deutschland dokumentiert. Viele Deutsche afrikanischer Abstammung verbrachten den Krieg in Konzentrationslagern. Nach dem Krieg blieben einige von ihnen in Deutschland und bildeten eine dauerhafte schwarze Gemeinschaft……. Als ich mir das Buch von Abulrazak Gurnah, durchgelesen habe und in eine ganz andre Welt eintauchte, fielen mir sofort so viele Parallelen zur zionistischen Kolonisation und Besatzung Palästinas ein.Wie viele traurige Gemeinsamkeiten tauchen auf. Diese Verbrechen warten bis heute auf Aufklärung und Gerechtigkeit in ihrem verlorenen Paradies.

Das ‘Nachleben’ des deutschen Kolonialismus in Ostafrika. Merke auch in Sachen Koloniasmus ist Deutschland “ein Meister”—-

Der Nobelpreis des Schriftstellers Abdulrazak Gurnah lädt dazu ein, über Deutschlands koloniale Vergangenheit zwischen dem Kampf um Afrika und dem Ersten Weltkrieg im heutigen Tansania, Burundi und Ruanda nachzudenken, schreibt Tom Menger.

Abulrazak Gurnah im Jahr 2009. (PalFest, CC BY 2.0, Wikimedia Commons)

Afrika ist ein Land

Von Tom Menger

27. Januar 2022

Als Abdulrazak Gurnah im Oktober 2021 mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet wurde, würdigte die Jury “seine kompromisslose und mitfühlende Durchdringung der Auswirkungen des Kolonialismus”.

Da Ostafrika in vielen von Gurnahs Werken eine zentrale Rolle spielt, ist der deutsche Kolonialismus in seinen Romanen regelmäßig präsent, genauer gesagt die Kolonie Deutsch-Ostafrika, die größte deutsche Kolonie überhaupt, die das heutige Tansania, Burundi und Ruanda umfasste.

Obwohl die Geschichte dieses Gebietes gründlich erforscht wurde, steht sie immer noch sehr im Schatten der zeitgenössischen öffentlichen Debatten über die deutschen Völkermorde an den Herero und Nama sowie der Debatte über die Kontinuitäten zwischen diesem Völkermord und dem Holocaust.

Deutsch-Ostafrika ist in zwei von Gurnahs Romanen besonders präsent: dem frühen Paradies (1994) und dem jüngsten Nachleben (2020). Sie greifen mehrere Themen auf. Das erste ist, vielleicht wenig überraschend, die koloniale Gewalt. Auch wenn diese Gewalt in Gurnahs Büchern nicht immer im Vordergrund steht, ist sie doch immer präsent: Seine Figuren leiden unter den bösartigen Mdachi, den Deutschen, und ihren afrikanischen Soldaten, den Askari.

Das ‘Spektakel’ der Gewalt

Die deutsche Kolonialherrschaft in Ostafrika begann mit Gewalt, als Hermann von Wissmann von 1889 bis 1890 Krieg gegen die Küstenbevölkerung führte, nachdem diese sich dem Versuch der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft widersetzt hatte, die Kolonie als Privatunternehmen zu führen. Die Hinrichtung von Al Bushiri, einem der Anführer des Aufstands, im Jahr 1889 wird als großes Spektakel inszeniert, ein einschneidendes Ereignis in Afterlives.

Wie neuere Forschungen zeigen, setzten die europäischen Gewalttäter der Kolonialzeit solche “Spektakel” brutaler Gewalt ein, weil sie glaubten, damit eine Botschaft an das zu senden, was die britischen Kolonisatoren “den Geist der Eingeborenen” nannten.

Gurnah zeigt, wie wenig sich die Kolonialherren um den sogenannten “einheimischen Geist” kümmerten, den sie als monolithisch und unveränderlich ansahen.

Die deutsche Gewalt schockiert zwar häufig die einheimische Bevölkerung, bleibt aber ebenso unverständlich: Paradise erzählt beispielsweise, wie die Deutschen “einige Leute aus Gründen, die niemand verstand, aufhängten”.

Manchmal beeindruckten die “Spektakel” der Gewalt die einheimische Bevölkerung nicht, selbst wenn ein Askari in Afterlives mit den “gnadenlos wütenden Bastarden” der Schutztruppe prahlt, deren deutsche Offiziere “selbstherrliche Experten des Terrors” sind.

Nachdem die Deutschen 1890 die Küste unterworfen hatten, konzentrierten sie sich darauf, die Kontrolle über den arabisch dominierten Karawanenhandel zu erlangen, der vom Meer bis zum Kongo reichte. Die Übernahme dieses Handels bildet den Hintergrund für Paradies: “Jetzt, wo die europäischen Hunde überall sind, wird es keine Reisen mehr geben”, klagt ein Karawanenführer.

Askari-Soldaten unter deutschem Kommando, 1896, auf einem Gemälde von Themistokles von Eckenbrecher. (Wikimedia Commons)

Gewalt im 20. Jahrhundert

Doch dies war nur der Anfang der deutschen Eroberung. Bis zur Wende zum 20. Jahrhundert drang die deutsche Herrschaft weiter ins Landesinnere vor. Die Kriege, die darauf folgten, waren von besonders zerstörerischer Gewalt geprägt. Das wahllose Plündern von Feldern, Ernten und Dörfern gehörte zum Standardrepertoire der Kolonialkriege (nicht nur der Deutschen), um die ausweichenden Gegner auszuhungern und zu unterwerfen.

Unter Einflechtung deutscher Epitheta erklärt Gurnah durch eine Askari-Figur: “Das war die Arbeitsweise der Schutztruppe. Beim kleinsten Anzeichen von Widerstand wurden die Schwein zerschlagen, ihr Vieh geschlachtet und die Dörfer niedergebrannt.”

Die verheerendste Episode dieser Art der Kriegsführung war der Maji-Maji-Krieg von 1905 bis 1907, als sich mehrere Ethnien gleichzeitig gegen die Zwangsarbeit und die Strafsteuern der Kolonialherrschaft auflehnten. Dieser Krieg bildet den Ausgangspunkt für Afterlives, auch wenn die Gewalt nicht an der ostafrikanischen Küste, sondern im Hintergrund der Geschichte stattfindet.

Dennoch ist Gurnah unzweideutig, was die Grausamkeit des Krieges angeht: “Die Deutschen haben so viele Menschen getötet, dass das Land mit Schädeln und Knochen übersät und die Erde blutdurchtränkt ist. Schätzungen zufolge kostete der Krieg bis zu 300.000 Menschen das Leben, vor allem wegen des Hungers, der durch die Taktik der verbrannten Erde verursacht wurde.

Erster Weltkrieg

Als der Erste Weltkrieg die Küsten Ostafrikas erreichte, kämpften zum ersten Mal Europäer gegen andere Europäer in der Region. Wie Gurnah hervorhebt, handelte es sich bei den Armeen, die auf diesem Schauplatz aufeinander trafen, jedoch überwiegend um Afrikaner und Inder, die die Basis der Kolonialtruppen beider Seiten bildeten.

Auf deutscher Seite verfolgte der Befehlshaber Paul von Lettow-Vorbeck, der sich den britischen, belgischen und portugiesischen Streitkräften zahlenmäßig unterlegen sah, einen guerillaähnlichen Rückzug, den er bis zum Ende des Krieges durchhielt. Dieser Feldzug brachte ihm in Deutschland jahrzehntelang Ruhm ein.

Der deutsche General Paul Lettow-Vorbeck bei einer Parade in Berlin im Jahr 1919. (Bunde, (Wikimedia Commons)

Die Verherrlichung des Feldherrn in der Nachkriegszeit verdeckte jedoch die brutale Realität des Rückzugs, bei dem Lettow-Vorbecks Truppen rücksichtslos die Vorräte der örtlichen Bevölkerung beschlagnahmten, um sich selbst zu ernähren, und dann alles in ihrem Kielwasser niederbrannten, um ihre Feinde hinzuhalten.

Die Folge war – wieder einmal – eine verzweifelte Hungersnot. Darüber hinaus wurden Zehntausende von afrikanischen Zivilisten als Träger eingezogen und starben an Erschöpfung. Einheimische, die sich wehrten, sahen sich schweren Repressalien ausgesetzt, wie in Afterlives, wo ein Korporal einen Dorfältesten mit einem Kopfschuss hinrichtet.

Das Trauma, das durch den schrecklichen Rückzug der Deutschen ausgelöst wurde, ist ein wiederkehrendes Thema in diesem Buch. Aktuelle Forschungen gehen davon aus, dass in Ostafrika während des Ersten Weltkriegs mehrere Hunderttausend Menschen ihr Leben verloren, und viele Hunderttausende mehr, nachdem die Spanische Grippe eine bereits ausgemergelte und verwüstete Bevölkerung heimsuchte.

Diese Romane nur als literarische Verarbeitung der kolonialen Gewalt zu lesen, würde ihnen nicht gerecht werden. Sie geben auch einen umfassenden Einblick in das Leben der kolonisierten Menschen. Gurnah, der selbst unter britischer Kolonialherrschaft auf der Insel Sansibar geboren wurde, widmet dem Leben der Küstenbevölkerung und ihren afrikanischen, indischen und arabischen Einflüssen besondere Aufmerksamkeit.

In diesem kosmopolitischen Milieu waren der Islam als Religion und Weltanschauung und Swahili, die Verkehrssprache, meist die verbindenden Elemente. Es ist diese Weltoffenheit, die diese Region in jüngster Zeit in den Fokus der Weltgeschichte gerückt hat. Sie zeigt, dass die Globalisierung nicht ausschließlich von westlichen Akteuren vorangetrieben wird. Schon Jahrhunderte vor der europäischen Kolonisation gab es hier ein dichtes Netz von Verbindungen über den Indischen Ozean, die ostafrikanische Küste, das Horn von Afrika, Madagaskar, die Komoren, die arabische Halbinsel und die Westküste Indiens. Händler in Sansibar konnten Netzwerke aktivieren, um in Indien Kredite aufzunehmen, und islamische Gelehrte bewegten sich frei zwischen den verschiedenen Zentren dieser Welt.

Mit großem Einfühlungsvermögen und manchmal in märchenhafter Atmosphäre zeigt Gurnah, wie seine Figuren ihr Leben trotz des Kolonialismus leben. Sie werden erwachsen, sammeln Erfahrungen, genießen Reichtum oder leiden Armut und verlieben sich. Manchmal treten die Kolonialherren in den Hintergrund. Diese Romane erzählen Geschichten der Resilienz, in denen die Kolonisierten nicht nur Opfer sind.

Gegen Ende von Afterlives beschäftigt sich Gurnah mit der Frage der Kontinuität zwischen dem deutschen Kolonialismus und dem Nationalsozialismus. Er untersucht dies anhand des Lebens einer Figur, Ilyas, eines Askari, dessen Verbleib nach 1918 im Buch lange unklar bleibt, bis er in den 1920er Jahren nach Deutschland übersiedelt.

Dort fand er Arbeit als Sänger, der bei Propagandaveranstaltungen mit revisionistisch-kolonialem Thema auftrat. Die Gewalt der Nazis sollte bald sogar die deutsche Gewalt in Afrika übertreffen. Nach einer Affäre mit einer weißen Frau wird Ilyas 1938 in einem Konzentrationslager interniert, wo er 1942 stirbt.

Es sind ähnliche Lebensgeschichten von tatsächlichen ehemaligen Askari in Deutschland dokumentiert. Viele Deutsche afrikanischer Abstammung verbrachten den Krieg in Konzentrationslagern. Nach dem Krieg blieben einige von ihnen in Deutschland und bildeten eine dauerhafte schwarze Gemeinschaft.

Tom Menger ist Historiker für koloniale Gewalt, Krieg und trans-imperiale Geschichte in der Zeit von 1880 bis 1914.

Dieser Artikel stammt aus Afrika ist ein Land und wird unter einer Creative-Commons-Lizenz neu veröffentlicht. Er wurde adaptiert von Gewalt ohne Grund. Übersetzt mit Deepl.com

