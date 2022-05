Es sei daran erinnert, dass es die Hisbollah war, die den Südlibanon durch bewaffneten Kampf von der israelischen Besatzung befreit hat VonOmar Ahmed

Ich werde weder die Palästinenserlager im Libanon vergessen, noch die vielen Gräber und Erinnerungen an die unzähligen jungen Hisbollah Kämpfer, Märtyrer, die ihr Leben im Kampf gegen die zionistischen Besatzer verloren. Niemals, kann ich diese Libanon Eindrücke aus meinem Gedächtnis streichen deshalb ist der Widerstand gegen das jüdische Besatzungsregimeauch so wichtig, bis Palästina befreit ist vom River to the Sea.

Evelyn Hecht-Galinski

It’s worth remembering that it was Hezbollah that liberated South Lebanon from Israel’s occupation, through armed struggle As the sole Lebanese armed faction from the country’s civil war implicitly allowed to retain its arsenal in accordance with the 1989 Taif Accord that ended the conflict, the Hezbollah movement has faced incessant calls to disarm by political and sectarian rivals alike, both domestic and foreign.

Ein Bild vom 12. Oktober 2020 zeigt einen israelischen Soldaten, der das Tor des Rosh Hanikra Crossing, auch bekannt als Ras Al Naqoura Crossing, zwischen Israel und Libanon öffnet. (JALAA MAREY/AFP via Getty Images)

Es sei daran erinnert, dass es die Hisbollah war, die den Südlibanon durch bewaffneten Kampf von der israelischen Besatzung befreit hat

Von Omar Ahmed

27. Mai 2022

Als einzige bewaffnete libanesische Gruppierung des Bürgerkriegs, die gemäß dem Taif-Abkommen von 1989, das den Konflikt beendete, ihr Waffenarsenal behalten durfte, sah sich die Hisbollah-Bewegung unaufhörlichen Aufrufen zur Entwaffnung durch politische und konfessionelle Rivalen aus dem In- und Ausland ausgesetzt.

Diese Forderungen rühren vor allem daher, dass die vom Iran unterstützte Miliz stärker ist als das libanesische Militär, was zu dem Vorwurf geführt hat, das Land werde von der schiitischen Partei “als Geisel gehalten”. Diese Bedenken wurden zuletzt bei den Parlamentswahlen im Libanon vor zwei Wochen geäußert, bei denen die Waffen der Hisbollah im Mittelpunkt standen, obwohl die Wirtschaft des Landes schwer angeschlagen ist und die Bevölkerung mit der korrupten politischen Elite insgesamt unzufrieden ist.

Die Hisbollah hat jedoch hartnäckig behauptet, dass sie ihre Waffen, einschließlich Drohnen und Raketen, aufbewahrt, um sich gegen künftige israelische Angriffe zu wehren und das umstrittene – wenn auch winzige – Stück Land, die so genannten Shebaa-Farmen, zurückzuerobern, das Israel im Krieg von 1967 erobert hatte. Diese Politik wird von Kritikern weithin als Vorwand gesehen, um die fortgesetzte Aufrüstung der Hisbollah zu rechtfertigen und dem Iran die Möglichkeit zu geben, seine asymmetrische Abschreckung gegen Israel zu verstärken.

Da es bei den Wahlen in diesem Monat keinen eindeutigen Sieger gab, musste der politische Flügel der Hisbollah einen Rückschlag hinnehmen, da seine Koalition ihre parlamentarische Mehrheit verlor. Es sei darauf hingewiesen, dass sowohl die Hisbollah als auch ihr Verbündeter Amal alle Sitze erhalten haben, die aufgrund des veralteten konfessionellen Systems des Landes für die schiitische Sekte vorgesehen sind, und dass der von der Hisbollah geführte Block nach wie vor der größte einzelne Parlamentsblock ist.

Dennoch verloren wichtige Verbündete unter den Drusen und vor allem die christlichen Politiker ihre Sitze, darunter die einst dominierende christliche Partei, die Freie Patriotische Bewegung von Präsident Michel Aoun. Sie wurden von unabhängigen Kandidaten und der von Saudi-Arabien unterstützten Partei Libanesische Kräfte (LF) verdrängt, die jetzt die größte christliche Partei im Parlament ist und derzeit der wichtigste politische Partner des Königreichs ist, seit Riad die Unterstützung der sunnitischen Zukunftsbewegung unter dem ehemaligen Premierminister Saad Hariri eingestellt hat.

In einem seiner ersten Interviews nach den Wahlen nutzte der Vorsitzende der LF, Samir Geagea, die Gelegenheit, die Hisbollah erneut zur Entwaffnung aufzufordern und alle sicherheitspolitischen und militärischen Angelegenheiten der Armee zu überlassen, was allerdings auf taube Ohren stoßen dürfte. Den Anhängern der LF wurde voriges Jahr vorgeworfen, bei Zusammenstößen mit Hisbollah-Demonstranten sechs Menschen getötet zu haben, was zu den tödlichsten sektiererischen Ausschreitungen in der Hauptstadt seit über einem Jahrzehnt führte. Die Partei gehörte auch zu denjenigen, die im Wahlkampf mit der Frage der Souveränität in Bezug auf den starken Einfluss der Hisbollah im Lande argumentierten.

Der Zeitpunkt der jüngsten Aufrufe der Opposition zur Entwaffnung der Hisbollah ist interessant, da die Bewegung und ihre Anhänger am Mittwoch den Tag des Widerstands und der Befreiung begingen, der 22 Jahre nach dem Ende der 22-jährigen illegalen Besetzung des Südlibanon durch Israel begangen wurde. Diese Leistung war das Ergebnis von 18 Jahren bewaffnetem Widerstand gegen die Besatzungstruppen, die gezwungen waren, sich in einem Zustand von “Chaos und Demütigung” zurückzuziehen.

Während dieser Besatzung waren die LF und die andere christlich dominierte Südlibanonarmee (SLA) mit dem israelischen Militär verbündet. Die SLA- und LF-Milizen waren notorisch an den Massakern von Sabra und Schatila beteiligt. Es ist daher eine Ironie, dass Geagea den angeblichen Verlust der Souveränität des Libanon auf Betreiben einer vom Iran unterstützten Bewegung beklagt, obwohl es dieselbe Bewegung war, die das Land zum ersten Mal von der israelischen Besatzung befreite.

Anlässlich des diesjährigen Jahrestages der historischen Befreiung sagte Hisbollah-Generalsekretär Sayyed Hassan Nasrallah, der Sieg habe “die Überlegenheit der Zionisten zerschlagen und dem Mythos ihrer Unbesiegbarkeit ein Ende gesetzt”.

Nasrallah wies die Aussicht auf eine baldige Entwaffnung zurück und erklärte: “Es stimmt, dass jeder Versuch, die Hisbollah gewaltsam zu entwaffnen, zu einem Bürgerkrieg führen würde”, und fügte hinzu: “Dieser Widerstand ist stärker, als Sie sich vorstellen können, er ist stärker als je zuvor”.

Das Land stürzt in einen Abgrund, es könnte kein Staat mehr übrig bleiben, der uns die Waffen übergibt.

Der Hisbollah-Führer erklärte: “Der Sieg des Jahres 2000 hat das große Projekt der Zionisten zerstört und die Hoffnung der Palästinenser auf die Befreiung ihrer Heimat geweckt”.

Da die Spannungen im besetzten Palästina in den letzten Monaten zugenommen haben, besteht die Gefahr einer weiteren Eskalation, da an diesem Wochenende provokative Gesten in Form eines Fahnenmarsches durch das besetzte Ost-Jerusalem geplant sind, wovor sowohl die Hisbollah als auch die palästinensischen Widerstandsgruppen gewarnt haben.

Die politische und wirtschaftliche Zukunft des Libanon ist nach wie vor ungewiss, und wie die Wahlen gezeigt haben, werden ausländische Einmischungen auf absehbare Zeit ein fester Bestandteil der innenpolitischen Szene des Landes sein. In Bezug auf die vom Iran unterstützte Bewegung steht jedoch eines fest: Die Hisbollah hat die Souveränität des Libanon nicht verletzt, sondern die territoriale Integrität des Landes durch den bewaffneten Kampf wiederhergestellt. Dies hat nicht nur gezeigt, dass dies möglich ist, sondern bietet auch ein Vorbild für die palästinensischen Gruppierungen, die sich weiterhin dem nationalen Befreiungskampf verschrieben haben. Übersetzt mit Deepl.com

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...