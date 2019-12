It’s not just Muslims threatened by Israeli groups churning far-right hatred Last week, a Guardian investigation traced a network of Facebook accounts fuelling far-right Islamophobic pages around the world to Israel. Journalists at the UK daily uncovered a plot to take over some of Facebook’s largest far-right pages in an attempt to foment hatred towards Islam and Muslims while fostering support for Israel, in a report titled Inside the hate factory .

Es sind nicht nur Muslime, die von israelischen Gruppen bedroht werden, die rechtsextremen Hass schüren.

Von Nasim Ahmed

Letzte Woche verfolgte eine Guardian-Untersuchung ein Netzwerk von Facebook-Konten, die rechtsextreme islamfeindliche Seiten auf der ganzen Welt nach Israel treiben. Journalisten der britischen Tageszeitung entdeckten in einem Bericht mit dem Titel Inside the hate factory einen Plan zur Übernahme einiger der größten rechtsextremen Seiten von Facebook, um den Hass auf Islam und Muslime zu schüren und gleichzeitig die Unterstützung für Israel zu fördern.

Bis zu 21 der größten rechtsextremen Facebook-Seiten, die den Hass auf Muslime im industriellen Maßstab ausbreiten, wurden zu „einer mysteriösen israelischen Gruppe“ verfolgt. Tausende von koordinierten gefälschten Nachrichtenposts pro Woche wurden produziert und an Millionen von Anhängern auf der ganzen Welt verteilt.

In dem Bericht, der im Rahmen des „Transparenzprojekts“ des Guardian veröffentlicht wurde, wurden große Bedenken hinsichtlich der Einmischung von außen zum Ausdruck gebracht. Sie stellte fest, dass Botschaften, die im Rahmen einer geheimen Handlung verbreitet wurden, auch solche enthielten, die mit rechtsgerichteten Terrorgruppen in Verbindung gebracht wurden.

Beiträge aus der Pro-Israel-Gruppe schürten das, was die Autoren als „tiefen Hass auf den Islam in der ganzen westlichen Welt und Einfluss auf die Politik in Australien, Kanada, Großbritannien und den USA“ beschrieben. Es wurde festgestellt, dass israelische Gruppen „rechtsextreme Parteien wie die One Nation Australiens verstärken und muslimische Politiker wie den Londoner Bürgermeister Sadiq Khan und die US-Kongressabgeordnete Ilhan Omar diffamieren“. Letzteres, wie auch Labour-Chef Jeremy Corbyn, war das Ziel einer gnadenlosen Schmierkampagne, um den Vertreter von Minnesota als Antisemiten zu bezeichnen.

Details, die Fragen über den Antisemitismus-Reihen aufwerfen sollten, der die britische Öffentlichkeit seit Corbyn im Jahr 2015 an der Spitze stand, sind unter anderem die Tatsache, dass Angriffe auf linke Politiker an kritischen Punkten im nationalen Wahlkampf terminiert wurden. Falsche Geschichten, die behaupten, dass Corbyn gesagt hatte, dass Juden „die Quelle des globalen Terrorismus“ seien, wurden an Millionen von Facebook-Anhängern verbreitet.

Israel rekrutiert Senior Manager zur Bekämpfung der „kulturellen Delegitimierung“.

Während die Guardian-Untersuchung Licht auf diese besorgniserregende Entwicklung wirft, die den demokratischen Prozess zu untergraben droht, hat sie es versäumt, die Gründe für den Aufbau solcher Netzwerke in Israel angemessen anzugehen. Die Autoren schlugen vor, dass diese Gruppen, die anti-muslimischen Hass hausieren und pro-israelische Propaganda verbreiten, motiviert waren, „den Verkehr für Profit zu melken“ und zu versuchen, „ein Handelsunternehmen zu schaffen, das islamfeindlichen Hass für Profit ernten“.

Ihr Vorschlag ignoriert jedoch eine Fülle von Daten, die darauf hindeuten, dass die großindustrielle Produktion von Hass auf Muslime und die Verbreitung gefälschter Nachrichten durch pro-israelische Gruppen mehr als nur die Kommerzialisierung von Hass ist.

Es sei darauf hingewiesen, dass eine der obersten Prioritäten der Regierung von Benjamin Netanyahu im Jahr 2015 darin bestand, sich mit dem globalen Anstieg des pro-palästinensischen Aktivismus auseinanderzusetzen. Seine Lösung bestand darin, aggressiver auf z.B. die globale Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung (BDS) zu reagieren. Netanyahu ernannte sein Ministerium für strategische Angelegenheiten zum Marschall der pro-israelischen Sympathisanten und gründete verdeckte, anonyme Gruppen, um pro-palästinensische Aktivisten anzusprechen, oft mit Hilfe professioneller Politikberater.

Seit der Gründung des Ministeriums hat Israel eine Millionen-Dollar-Troll-Armee von mehr als 15.000 Mann zusammengestellt, um „ausländische Bürger zu beeinflussen“ und den BDS zu bekämpfen. Manchmal ist die Rekrutierungsoffensive eher schamlos. Im Mai startete Israel beispielsweise eine massive Rekrutierungskampagne für seine Online-Propagandakampagne durch eine vom Ministerium für strategische Angelegenheiten vorgestellte Initiative.

Details zum Ausschreibungsverfahren für die Rekrutierung pro-israelischer Aktivisten wurden in der britischen Zeitung The Jewish Chronicle veröffentlicht. Die rechtsgerichtete Gemeinschaftszeitung hat eine bösartige Kampagne gegen Corbyn mit mehreren sensationellen Schlagzeilen geführt, darunter eine Warnung an die britische Öffentlichkeit, dass Juden aus Großbritannien fliehen würden, wenn Labour die Parlamentswahlen in diesem Monat gewinnen würde. Die israelische Regierung bot erfolgreichen Kandidaten 1,6 Millionen Dollar für die Erstellung von Online-Kampagnen zur Bekämpfung von BDS und zur Unterstützung anti-palästinensischer Gruppen, die Pro-Israel-Veranstaltungen auf der ganzen Welt durchführen.

Im selben Monat startete Israel eine Rekrutierungsaktion in der Jewish Chronicle, seine Firmen wurden von Facebook aufgedeckt, weil sie sich in die Wahlen mehrerer afrikanischer, asiatischer und lateinamerikanischer Länder eingemischt hatten. Der Social-Media-Riese verfolgte die Konten bis zur Archimedes Group, einem privaten Unternehmen mit Sitz in der Nähe von Tel Aviv, das die Kampagne entwickelt hatte.

Während israelische Unternehmen einen Ruf als Anlaufstelle für alle, die Wahlergebnisse manipulieren wollen, entwickelt haben, wurden diese Arsenale der Propaganda am erfolgreichsten eingesetzt, um pro-palästinensische Gruppen und Kritiker Israels zu verleumden. Anfang dieses Jahres fand eine Untersuchung heraus, dass gefälschte Online-Konten verwendet werden, um die Antisemitismus-Reihe innerhalb der Labour Party zu schüren. Mehrere Twitter-Accounts posierten als Corbyn-Anhänger, während sie virulente antisemitische Beiträge ausstellten.

Der Krieg gegen die Wahrheit: Wie Israels Social Media-Trolle Facebook eroberten

Ähnliche Taktiken, die in der Guardian-Untersuchung aufgedeckt wurden, scheinen in der Kampagne gegen Labour verwendet worden zu sein. Es gab Gründe zu vermuten, dass die Berichte, die Corbyn scheinbar bei der Verbreitung von Antisemitismus unterstützten, derselben Person oder Gruppe gehörten. Sechs der zehn gefälschten Profile waren angeblich Muslime, die einige der am meisten beunruhigenden antisemitischen Beiträge veröffentlichten, darunter direkte Aufrufe zur Gewalt gegen Juden. In einem Fall reagierten die gefälschten Twitter-Accounts auf das Targeting der offiziellen Twitter-Accounts von Corbyn und seinem Stellvertreter John McDonnell, indem sie „Dschihad“ gegen „Juden“ neben einer blutigen Grafik eines Messers bedrohten.

In den USA enthüllte eine jüdische Tageszeitung, The Forward, Praktiken von Pro-Israel-Gruppen, die Taktiken ähnelten, die vielleicht am besten als Guerilla-Krieg in sozialen Medien beschrieben wurden. Eine Reihe von Artikeln wurden von der Zeitung veröffentlicht, in denen die Finanzierungsquelle für viele der hyper-aggressiven und schattenhaften Gruppen offenbart wurde, von denen angenommen wurde, dass sie eine koordinierte Hass-Kampagne gegen Kritiker Israels anführen.

Gemeindeleiter und prominente jüdische Organisationen mit einem sorgfältig ausgearbeiteten und seriösen öffentlichen Profil wurden gefunden, die Millionen zur Finanzierung von Projekten für Studenten und Dozenten spenden. Bei einer Reihe von Gelegenheiten hat ihre blinde Unterstützung für Israel dazu geführt, dass sie rechtsextreme und antimuslimische Hetzgruppen zu Geld gemacht haben. Eine Reihe von Forward-Exposés ergab, dass eine der vielen Stiftungen, die von der Jewish Community Federation of San Francisco, einer großen jüdischen Wohltätigkeitsorganisation mit einem Jahresbudget von über 100 Millionen Dollar, kontrolliert werden, an Gruppen gespendet hatte, deren Arbeit Vergleiche mit einer McCarthyite-Blacklist gezogen hat.

Für diejenigen, die den Aufstieg von Hassgruppen und gefälschten Nachrichten verfolgt haben, wird die Untersuchung des Wächters über rechtsextreme islamfeindliche Stätten, die über Netzwerke in Israel über die ganze Welt verbreitet werden, kein Schock gewesen sein. Da Israel von Rassisten und Rechtsextremen zunehmend als ideales politisches Modell zur Erfüllung der Bestrebungen ethno-religiöser Nationalisten angesehen wird, wird dieses besorgniserregende Muster der Schändung von Muslimen anhalten. Während in diesem Moment der Islam und die Muslime ihr Ziel sein mögen, ist das ultimative Ziel, den Rückzug eines multinationalen Systems zu beschleunigen, das auf den Ideen einer Regel gestützten internationalen Ordnung, der Achtung der Menschenrechte und Minderheiten basiert.

Wenn das hyperbolisch klingt, dann denken Sie an die Erklärung von US-Außenminister Mike Pompeo, der Palästina letzten Monat auf eine außergerichtliche Angelegenheit reduziert hat, indem er uns aufforderte, den Rechtsrahmen für die Bestimmung von Recht und Unrecht in der Frage der illegalen israelischen Siedlungen zu beseitigen. Der Trend ist gesetzt und so mancher Autokrat und Diktator wird sicher folgen. Übersetzt mit Deepl.com

