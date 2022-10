https://mondoweiss.net/2022/10/ethnic-cleansing-made-in-usa/

Spent Israeli teargas canister, with a “Made in USA” label imprinted on the side., outside Sami Hureini’s home. (Photo: Sami Hureini)

Ethnische Säuberung “made in USA”

von Mohammad Hureini

21.Oktober 2022

Die USA ermöglichen die ethnische Säuberung von Masafer Yatta, indem sie Israel mit Militärhilfe versorgen und die Waffen liefern, mit denen die Palästinenser terrorisiert werden.

“Im Frühling, wenn die Könige in den Krieg ziehen…” In 2 Samuel 11 lesen wir über den jährlichen Zyklus des Krieges. Im heutigen Israel ziehen illegale israelische Siedler im Frühjahr und im Herbst routinemäßig in die Schlacht, um Palästinenser gewaltsam anzugreifen.



Frühling und Herbst – wenn gesät und schließlich geerntet wird.



Obwohl sie eine Minderheit der Israelis sind, gehen extremistische Siedler, die die besetzten Gebiete als ihr Geburtsrecht betrachten, auf dem Weg zu und von ihren Feldern gewaltsam gegen Palästinenser vor. Oft werden sie von einer Eskorte der israelischen Armee begleitet, die zusieht, wie die Siedler Palästinenser ohne Provokation angreifen, und nicht eingreift. Im Gegensatz zu den Palästinensern werden diese Siedler nur selten verhaftet.

Am 12. September 2022 wurde mein Dorf Atuwani im besetzten Westjordanland von den israelischen Besatzungstruppen angegriffen – als Reaktion auf die Behauptung, mein Vater habe einen israelischen Siedler angegriffen.

Videos sollten später beweisen, dass Siedler meinen Vater auf seinem eigenen Land angegriffen und ihm beide Arme mit Schlagstöcken gebrochen hatten; nach zehn Tagen wurde er aus dem Gefängnis entlassen und die Anklage wegen versuchten Mordes wurde fallen gelassen. In der Zwischenzeit verübte die israelische Armee brutale Vergeltungsangriffe auf meine Familie und mein Dorf.

Als sich der Rauch lichtete, trat ich aus meinem Haus und fand einen Tränengaskanister auf dem Boden. Ich hob ihn auf und dachte an die kleine Waffe, die meine Familie, einschließlich meiner kleinen Kinder, dazu gebracht hatte, in unser Haus zu flüchten. Obwohl es nicht das erste Mal war, dass ich solche Kanister aus der Nähe gesehen hatte, fiel mir dieses Mal etwas auf. Auf der Seite war aufgedruckt: “Made in USA”.

Die Unterstützung der USA für die israelische Besatzung, von Bargeld bis zu Tränengaskanistern, trägt zu Israels staatlich gefördertem Terrorismus gegen die Palästinenser bei. Unter Verletzung unserer grundlegenden Menschenrechte und unter Missachtung zahlloser UN-Resolutionen versucht Israel, uns gewaltsam aus unseren Häusern und von unserem Land zu vertreiben.

Tränengas ist eine Waffe der Einschüchterung, die wahllos auf friedliche palästinensische Demonstranten, Hirten und Kinder gerichtet wird.

Häufig werden auch schmerzhafte und störende Schallgranaten eingesetzt. Dann die ultimative Menschenrechtsverletzung: die Bulldozer, die anrollen, um das Haus einer Familie dem Erdboden gleichzumachen.

Mit der Herstellung und Lieferung solcher Waffen unterstützen die USA die israelische Apartheid und ethnische Säuberung. Diese Waffen – zusammen mit den Schallgranaten, M16-Gewehren, Militärjeeps, Panzern und Bulldozern – terrorisieren uns täglich, um Land zu kontrollieren und zu kolonisieren, das rechtmäßig uns gehört.

Jedes Jahr geben die USA Israel 3,8 Milliarden Dollar aus dem Geld der US-Steuerzahler, um die Gewalt gegen Palästinenser im gesamten historischen Palästina fortzusetzen.

Nach Angaben der Campaign to Defund Racism beläuft sich die finanzielle Unterstützung der USA jedoch auf mehr als 3,8 Milliarden Dollar pro Jahr – viel mehr fließt auch durch israelische “Wohltätigkeitsorganisationen”, die an einigen der abscheulichsten Menschenrechtsverletzungen beteiligt sind. Der in den USA ansässige Central Fund of Israel (CFI) beispielsweise schickt Gelder an israelische Organisationen wie Regavim, die versuchen, Palästinenser in den Dörfern Khan al-Ahmar, Susiya und jetzt Masafer Yatta gewaltsam zu vertreiben.

Khan al-Ahmar und Susiya sind kleine Beduinenhütedörfer, die häufig vom israelischen Militär und bewaffneten Siedlern angegriffen werden, die sie zerstören wollen.

Am 16. Mai 2022 forderten Menschenrechtsexperten der Vereinten Nationen Israel auf, die Zwangsräumungen in Masafer Yatta unverzüglich einzustellen. Die Bewohner von Masafar Yatta, darunter mindestens 500 Kinder, sind von Zwangsräumung und Vertreibung aus ihren Häusern bedroht.

Regavim, das 2019 mehr als eine halbe Million Dollar vom CFI erhielt, hat sich erfolgreich für die Vertreibung von Khallet ad Dabe’, einem der kleinen Weiler in Masafer Yatta, eingesetzt. Am 29. September müssen sich die Bewohner jeden Moment auf eine Zwangsumsiedlung einstellen.





Die USA stehen allein da und ermöglichen ethnische Säuberungen

Während sich der Rest der Welt hinter die acht Gemeinden in Masafer Yatta stellt, stehen die Vereinigten Staaten mit ihrer Unterstützung für diesen gewaltsamen Plan der ethnischen Säuberung allein da.

Die Komplizenschaft der USA durch internationale Hilfe, wohltätige Spenden und in den USA hergestellte Waffen führt zur gewaltsamen Vertreibung unschuldiger Familien und zur Auslöschung ganzer Städte. Wir Palästinenser kämpfen nicht nur gegen die israelischen Kolonialmächte und die Apartheidgesetze – wir werden mit der Macht des US-Geldes und der Waffen vernichtet.

Die amerikanischen Bürger sollten wissen, wohin ihre Steuern fließen und was sie finanzieren. Wenn sie sehen, dass damit Ungerechtigkeit unterstützt wird, sollten sie sich dafür einsetzen, dies zu stoppen. Die Amerikaner können den Fluss von Steuern, Wohltätigkeitsorganisationen und Waffen, die gegen unschuldige Palästinenser eingesetzt werden, unterbrechen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie tun können, ist die Campaign to Defund Racism eine gute Anlaufstelle.

Die Gemeinde Masafer Yatta, die aus zwanzig Dörfern besteht, darunter auch mein eigenes Atuwani, ist das Opfer der US-Unterstützung für Apartheid und siedlungskoloniale Gewalt. Wir sind fast täglich mit Angriffen von Siedlern, Gewalt durch israelische Streitkräfte, Hauszerstörungen, Tränengas und dem Raub von Ressourcen – Land, Wasser, Straßen – konfrontiert. Deshalb werden wir unsere friedlichen Formen des Protests fortsetzen.

Aber wir bitten unsere Verbündeten in den USA, sich gegen unsere Vertreibung auszusprechen und zu fordern, dass ihre Steuergelder für gute Zwecke verwendet werden und nicht zur Unterstützung der Gewalt gegen uns. Übersetzt mit Deepl.com

