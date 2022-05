Dank an Ali Abunimah für seine traurige Analyse der “beglückenden Beziehungen” von EU und dem “jüdischen Staat”, auf dem Rücken von Krebspatienten

https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/eu-punishes-palestinian-cancer-patients-please-israel

Bild: European Parliament President Roberta Metsola, left, with Israeli Prime Minister Naftali Bennett. During her visit to Israel this week, Metsola urged that the “partnership between the EU and Israel should be further strengthened.” (via Twitter)

EU bestraft palästinensische Krebspatienten, um Israel zu beglücken



Von Ali Abunimah



27. Mai 2022

Die Europäische Union lässt palästinensische Krebspatienten leiden, um die Israel-Lobby in Brüssel zu besänftigen. Sie tut dies, indem sie rund 230 Millionen Dollar an Mitteln zurückhält, die bereits für die Unterstützung von Palästinensern, die unter israelischer Militärbesatzung leben, zugesagt waren. Die Auszahlung verzögert sich seit letztem Jahr, “da die Europäische Union die Freigabe der Gelder weiterhin von bestimmten Änderungen an palästinensischen Schulbüchern abhängig macht”, erklärte der Norwegische Flüchtlingsrat am Dienstag.

Die Aussetzung der Hilfe – die an die von US-Präsident Donald Trump nach seinem Amtsantritt 2017 verhängten Kürzungen erinnert – “lähmt kritische Sektoren und Dienstleistungen, einschließlich des Gesundheitswesens im besetzten Ost-Jerusalem, mit schwerwiegenden Folgen für Patienten, die in Krankenhäusern behandelt werden müssen”, fügte die Hilfsorganisation hinzu. “Diese Einschränkungen bestrafen unheilbar kranke Patienten, die keine lebensrettenden Medikamente erhalten können, und zwingen Kinder zu hungern, wenn die Eltern sich keine Lebensmittel leisten können”, sagte Jan Egeland, der Generalsekretär des Norwegischen Flüchtlingsrats.



“Die Palästinenser zahlen den grausamsten Preis für politische Entscheidungen, die in Brüssel getroffen wurden.”



Infolgedessen konnten mindestens 500 neu diagnostizierte Krebspatienten im besetzten Ostjerusalemer Krankenhaus Augusta Victoria keine lebensrettenden Behandlungen erhalten. Bei anderen verzögert sich der Erhalt wichtiger Behandlungen erheblich.



Lügen über Schulbücher – Diese politischen Entscheidungen scheinen weitgehend das Ergebnis einer Kampagne zu sein, die von Olivér Várhelyi, einem hohen Beamten der Europäischen Kommission, dem Exekutivorgan der EU, geführt wird. Várhelyi hat Lügen der Israel-Lobby verbreitet, wonach palästinensische Schulbücher Antisemitismus enthalten und “den Terrorismus verherrlichen”. Die Lügen über palästinensische Schulbücher sind Teil einer seit langem laufenden Desinformationskampagne Israels und seiner Lobbygruppen. Die Kampagne zielt darauf ab, die lächerliche Behauptung zu verbreiten, dass Palästinenser Israel nicht deshalb feindlich gesinnt sind, weil es ihre grundlegendsten Rechte seit Jahrzehnten brutal verletzt, sondern weil sie in ihren Klassenzimmern durch eine Gehirnwäsche zum Hass auf Israel und Juden erzogen werden.

Die falschen Behauptungen sind auch ein Mittel, um die Palästinensische Autonomiebehörde ständig unter Druck zu setzen, noch mehr mit Israel zu kooperieren. Obwohl die Kampagne in den Vereinigten Staaten vor mehr als zwei Jahrzehnten begann, wurde sie in jüngster Zeit von der pro-israelischen europäischen extremen Rechten aufgegriffen.

Bemerkenswert ist, dass Várhelyi von Viktor Orbán, dem Premierminister seines Heimatlandes Ungarn, für sein Amt nominiert wurde. Orbán hat im Wahlkampf antisemitische Phrasen verbreitet und einem Nazi-Kollaborateur den Heldenstatus verliehen. Wie David Cronin von The Electronic Intifada feststellte, hat Várhelyi diese Manifestationen echter antijüdischer Bigotterie noch nicht angeprangert.

Obwohl Várhelyis Behauptungen falsch sind, ist er erfolgreich in dem, was vielleicht eines seiner unausgesprochenen Ziele ist: Die am meisten gefährdeten Palästinenser leiden und vielleicht sogar sterben zu lassen.



EU gibt grünes Licht für weitere israelische Übergriffe – Während Israel weiterhin Palästinenser angreift und ihnen Schaden zufügt, signalisieren die Eliten der Europäischen Union öffentlich ihre volle Unterstützung.

Anfang dieser Woche reiste Roberta Metsola, die Präsidentin des Europäischen Parlaments, zu einer hochkarätigen Reise nach Israel, wo sie den Präsidenten, den Premierminister und den Außenminister traf. Metsola kritisierte mit keinem Wort Israels brutale Herrschaft über Millionen von Palästinensern, die von palästinensischen, israelischen und internationalen Menschenrechtsgruppen als Apartheid bezeichnet wird – eines der abscheulichsten Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die im Gründungsstatut des Internationalen Strafgerichtshofs von Rom aufgezählt sind. Stattdessen sprach Metsola vor dem israelischen Parlament und lobte es als “Haus der Demokratie”.

Er ignorierte Israels eskalierende Verbrechen gegen das palästinensische Volk, einschließlich der kürzlichen Ermordung und anschließenden Vertuschung der Al Jazeera-Korrespondentin Shireen Abu Akleh, und forderte, dass die “Partnerschaft zwischen der EU und Israel weiter gestärkt werden sollte”.

Metsolas einziges öffentliches Bekenntnis zur Existenz der Palästinenser war ein flüchtiger Besuch im israelisch besetzten Ramallah, wo er sich mit dem Führer der Palästinensischen Autonomiebehörde Mahmoud Abbas traf. Die langjährige Unterstützung, die Abbas durch die EU genießt, ist direkt mit seiner Bereitschaft verbunden, mit Israel bei der Unterdrückung des palästinensischen Widerstands zusammenzuarbeiten. Dies wird euphemistisch als “Sicherheitskoordination” bezeichnet.



Israel verbietet Mitglieder des Europäischen Parlaments – Während die Anbiederung an Israel und die Komplizenschaft mit seinen Verbrechen die Norm für führende Politiker der Europäischen Union ist, war Metsolas Besuch noch mehr als gewöhnlich erbärmlich. Sie setzte ihren Besuch sogar fort, nachdem Israel einer Delegation unter der Leitung von Manuel Pineda, einem ihrer Kollegen im Europäischen Parlament, die Einreise verweigert hatte. Die Reise war zum Teil eine Reaktion auf die Ermordung der Al Jazeera-Korrespondentin Shireen Abu Akleh.

Pineda ist Vorsitzender der Parlamentsdelegation für die Beziehungen zwischen der EU und Palästina und spielt somit eine wichtige Rolle bei der Überwachung der Verwendung von EU-Mitteln und der Maßnahmen der EU-Beamten vor Ort.

Metsola zeigte keine Solidarität mit ihren Kollegen und forderte auch nicht, dass Israel das Europäische Parlament respektiert, indem es seinen Besuch absagt. Stattdessen veröffentlichte sie einen Tweet, in dem sie ihr “Bedauern” über Pinedas Ausschluss ausdrückte und erklärte, sie werde “das Problem direkt mit den betroffenen Behörden ansprechen”. Israel wird diese sanften Worte, gefolgt von Metsolas überschwänglichem und bedingungslosem Lob für den Apartheidstaat, mit ziemlicher Sicherheit als Duldung und sogar als grünes Licht für den weiteren Ausschluss von Personen verstehen, die es als nicht ausreichend unterwürfig betrachtet. Es ist wohl kein Zufall, dass Pineda derzeit Ziel einer Rufmordkampagne der Israel-Lobby ist. Am Mittwoch veröffentlichte das Simon Wiesenthal Center einen “offenen Brief” an Ursula von der Leyen, die nicht gewählte Präsidentin der Europäischen Kommission, und forderte, dass der vom Volk gewählte Pineda “aus dem Europäischen Parlament ausgeschlossen werden muss”, weil er ein “Sprecher von Terroristen” sei.

Die Liste der Vorwürfe, die die Israel-Lobbygruppe gegen Pineda erhebt, umfasst unter anderem, dass er 2011 an einer Flottille nach Gaza teilgenommen hat, die darauf abzielte, Israels brutale Blockade des Gebiets zu durchbrechen, und dass er mit Mitgliedern palästinensischer und libanesischer politischer Gruppierungen und Widerstandsgruppen verkehrt, die Israel und seine europäischen Verbündeten willkürlich als “terroristisch” eingestuft haben. Die antipalästinensische Gruppe wiederholt sogar unbegründete Verleumdungen, dass Pinedas linke Partei Podemos – ein Mitglied der spanischen Regierungskoalition – “angeblich vom Iran finanziert” werde. Diese Behauptungen tauchten 2016 auf, als Teil dessen, was ein Podemos-Wähler als eine “schmutzige Kampagne” der damaligen spanischen Rechtsregierung bezeichnete. Dabei handelt es sich um genau die Art von Verleumdungen und Unterstellungen, die Israel und seine Lobby regelmäßig gegen jeden einsetzen, der es wagt, sie zu kritisieren oder sich auf die Seite der Palästinenser zu stellen.



Führende palästinensische Menschenrechtsorganisationen richteten am Mittwoch einen offenen Brief an die Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola.

Sie prangerten die Entscheidung von Roberta Metsola an, Israel zu besuchen, nachdem die dortigen Behörden die von Pineda geleitete Delegation, mit der sie sich treffen wollten, abgewiesen hatten. Sie verurteilten auch ihr Angebot, die Beziehungen zu Israel zu verstärken, während sie die Ermordung von Abu Akleh und die zunehmende Vertreibung palästinensischer Dorfbewohner im Gebiet Masafer Yatta im Westjordanland durch Israel nicht einmal erwähnte.



Die Gruppen teilten Metsola mit, dass “Sie es versäumt haben, Ihrer völkerrechtlichen Verantwortung nachzukommen und sich mitschuldig an der institutionalisierten Herrschaft und systematischen Unterdrückung des palästinensischen Volkes machen”.

Einige der Gruppen, die an Metsola geschrieben haben, gehören zu den sechs Gruppen, die von Israel im vergangenen Jahr grundlos als “terroristische Organisationen” bezeichnet wurden, um ihre Arbeit, die die Verbrechen des Landes dokumentiert, zu behindern und zu diskreditieren. Die EU, die mehrere dieser Gruppen finanziert hat, hat Israel erlaubt, mit dieser Verleumdung davonzukommen. Jetzt erlaubt die EU Israel, dasselbe mit seinen gewählten Vertretern zu tun.

Brüssel wird alles tun, um Israel und seiner Lobby zu dienen und sie zu beschwichtigen, selbst wenn das bedeutet, dass palästinensischen Krebspatienten absichtlich und wissentlich zusätzliches Leid zugefügt wird. Übersetzt mit Deepl.com

