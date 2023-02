West is out of touch with rest of world politically, EU-funded study admits A study by an elite European government-funded think tank found that, while the United States and Europe are growing closer together, the West is increasingly out of touch politically with the rest of the world. But this “consolidation of the West is taking place in an increasingly divided post-Western world”, the study acknowledged.

EU-finanzierte Studie: Der Westen hat politisch den Anschluss an den Rest der Welt verloren

von Ben Norton

26. Februar 2023

Eine Studie eines von der europäischen Regierung finanzierten Think Tanks kommt zu dem Ergebnis, dass die Vereinigten Staaten und Europa zwar enger zusammenwachsen, der Westen aber politisch immer weniger Kontakt zum Rest der Welt hat.

Der Bericht des von den EU-Mitgliedstaaten finanzierten European Council on Foreign Relations räumt ein, dass das System der “amerikanischen globalen Vorherrschaft” im Niedergang begriffen ist und viele Menschen im globalen Süden eine neue “multipolare Welt” wollen.

Die Reihe von Umfragen kam zu dem Schluss, dass der Stellvertreterkrieg der NATO in der Ukraine “die erneute Zentralität der amerikanischen Macht in Europa bestätigt” und den Westen unter der Führung Washingtons vereint. Heute haben Europäer und Nordamerikaner “viele gemeinsame Ansichten zu wichtigen globalen Fragen”.

Doch diese “Konsolidierung des Westens findet in einer zunehmend gespaltenen post-westlichen Welt statt”, so die Studie. Der globale Süden bewegt sich in die entgegengesetzte Richtung.

Der Bericht beschreibt “eine große Kluft zwischen dem Westen und dem ‘Rest’, wenn es um die gewünschten Ergebnisse des Krieges geht, und unterschiedliche Auffassungen darüber, warum die USA und Europa die Ukraine unterstützen”.

Der Bericht räumt ein, dass selbst wenn es der Ukraine gelänge, den Stellvertreterkrieg der NATO gegen Russland zu gewinnen, “es höchst unwahrscheinlich ist, dass dadurch eine von den USA geführte globale liberale Ordnung wiederhergestellt wird”, und dass stattdessen “der Westen als ein Pol einer multipolaren Welt leben muss”.



Die 13 % der Weltbevölkerung im Westen haben keinen Kontakt zum “Rest” der Welt

Diese Studie wurde vom Europäischen Rat für Auswärtige Beziehungen (ECFR) durchgeführt, einem notorischen Falken-Thinktank, der offen russland- und chinafeindliche Tendenzen vertritt.

Der ECFR wird vom Europäischen Parlament und zahlreichen europäischen Regierungen finanziert, darunter Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Belgien, Irland, Norwegen, Dänemark, Finnland und die Tschechische Republik sowie der wichtigste westliche Verbündete Japan.

Für den Bericht hat das ECFR Umfragen in Auftrag gegeben:

China

Indien

Türkiye

Russland

Vereinigte Staaten

Großbritannien

Die Studie befragte auch Menschen in neun großen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die sie gemeinsam als EU9 bezeichnete:

Dänemark

Estland

Frankreich

Deutschland

Italien

Polen

Portugal

Rumänien

Spanien

Die Meinungsforscher haben Ende Dezember 2022 und Anfang Januar 2023 insgesamt 19.765 Erwachsene befragt.

Die Stichprobe der Teilnehmer in der westlichen Welt war repräsentativ für die allgemeine Bevölkerung. Die Studie ergab jedoch, dass die Befragten in China, Indien und Russland nur aus Großstädten stammten, was bedeutet, dass die Ergebnisse möglicherweise nicht die Ansichten der Menschen in ländlichen Gebieten widerspiegeln.

Die Studie litt unter Verzerrungen. Diese Voreingenommenheit wurde deutlich, als der Bericht den Stellvertreterkrieg zwischen der NATO und Russland in der Ukraine wiederholt und irreführend als “Putins Krieg” und “russische Aggression” bezeichnete, als ob der Westen nicht eine grundlegende Rolle dabei gespielt hätte, den Konflikt überhaupt erst auszulösen, indem er 2014 einen gewaltsamen Staatsstreich in Kiew unterstützte, wiederholt gegen das Versprechen verstieß, die NATO nach der Wiedervereinigung Deutschlands 1990 nicht nach Osten zu erweitern, die Minsker Vereinbarungen und Friedensgespräche sabotierte und Moskaus Forderung nach Sicherheitsgarantien 2021 ignorierte.

Doch trotz der vielen Mängel der ECFR-Studie vermitteln ihre Ergebnisse eine unmissverständliche Botschaft: Der Westen hat den Kontakt zum Rest der Welt verloren.

Der Bericht räumte dies ein und wählte als Titel: “Der geeinte Westen, getrennt vom Rest”.

Die in der Studie untersuchten westlichen Länder haben zusammen eine Bevölkerung von fast 1 Milliarde Menschen – etwa 13 % der Weltbevölkerung von 8 Milliarden.

Dies ist nur ein Bruchteil der Bevölkerung von China (1,41 Milliarden), Indien (1,39 Milliarden), Russland (142 Millionen) und der Türkei (83 Millionen).

Zusammen haben diese Länder eine Bevölkerung von etwas mehr als 3 Milliarden, was etwa 38 % der gesamten Weltbevölkerung ausmacht.

Die ECFR-Umfrage zeigt, wie sehr sich die öffentliche Meinung der 13 % im Westen von derjenigen der eurasischen Mächte unterscheidet.

Die Sicht des Westens auf den Ukraine-Krieg wird vom Rest der Welt nicht geteilt

Der Europäische Rat für Auswärtige Beziehungen stellte in seinem Bericht fest, dass der Stellvertreterkrieg in der Ukraine “sowohl die Konsolidierung des Westens als auch die Entstehung der lange angekündigten post-westlichen internationalen Ordnung markiert”.

“Viele in China sind der Meinung, dass die amerikanische und europäische Unterstützung für die Ukraine von dem Wunsch getrieben wird, die westliche Vorherrschaft zu schützen”, heißt es in der Studie.

“Und für die große Mehrheit der Chinesen und Türken hat die westliche Unterstützung für die Ukraine andere Gründe als die Verteidigung der territorialen Integrität der Ukraine oder ihrer Demokratie”, heißt es weiter.

45 % der Befragten in China, 38 % in Russland, 30 % in der Türkei und 23 % in Indien gaben an, dass die USA die Ukraine nur deshalb unterstützen, um “die westliche Vorherrschaft zu verteidigen”.



Umfrage US-Krieg Ukraine Gründe

Eine Mehrheit in diesen eurasischen Ländern ist der gleichen Meinung über Brüssel.

40 % der Befragten in China, 46 % in Russland, 27 % in der Türkei und 23 % in Indien gaben an, dass Europa die Ukraine unterstützt, um “die westliche Dominanz zu verteidigen”.

Umfrage Europa Ukraine Krieg Grund

Der Bericht räumt ein, dass “die Menschen in den nicht-westlichen Ländern eine klare Präferenz für ein sofortiges Ende des Krieges haben – selbst wenn dies bedeutet, dass die Ukraine Territorium aufgeben muss”.



54 % der Befragten in Indien, 48 % in der Türkei, 44 % in Russland und 42 % in China sind der Meinung, dass “der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine so schnell wie möglich beendet werden muss, auch wenn dies bedeutet, dass die Ukraine Gebiete an Russland abtreten muss”.

Weitere 12 % der Menschen in Indien, 8 % in der Türkei, 29 % in Russland und 12 % in China sind der Meinung, dass die westliche Dominanz in der Welt zurückgedrängt werden muss, auch wenn dies bedeutet, dass die russische territoriale Aggression gegen die Ukraine akzeptiert werden muss.

Umfrage Ukraine Krieg Ende Westen Globaler Süden

Während die Mehrheit der Menschen in den Vereinigten Staaten, Großbritannien und der EU Russland als “Gegner, mit dem wir im Konflikt stehen” betrachtet, ist die Situation in Indien, China und der Türkei umgekehrt.

In Indien sehen 80 % der Befragten Russland als Verbündeten oder Partner an (51 % als “Verbündeten, der unsere Interessen und Werte teilt” und 29 % als “notwendigen Partner, mit dem wir strategisch zusammenarbeiten müssen”).

In China sehen 79 % der Befragten Russland als Verbündeten oder Partner (35 % als Verbündeten und 44 % als notwendigen Partner).



In der Türkiye sehen 69 % der Befragten Russland als Verbündeten oder Partner (14 % als Verbündeten und 55 % als notwendigen Partner).

Der ECFR-Bericht räumte ein, dass US-Präsident Joe Biden den Krieg [in der Ukraine] zwar als Kampf zwischen Demokratie und Autoritarismus dargestellt habe, die Menschen im globalen Süden dies aber nicht so sähen.

Die Meinungsforscher fragten die Teilnehmer, welches Land ihrer Meinung nach “einer echten Demokratie am nächsten kommt”. Diese Frage spiegelt die Voreingenommenheit der Studie wider und macht die Umfrage zu einem Wettstreit darüber, welches Land angeblich demokratischer ist.

Trotzdem waren mehr als drei Viertel der Befragten in China (77 %) der Meinung, dass ihr Land “einer echten Demokratie am nächsten kommt”, ebenso wie 57 % der Teilnehmer in Indien.

Eine andere Studie, die im Jahr 2022 von einer anderen, von westlichen Regierungen unterstützten Organisation, der NATO-nahen Alliance of Democracies Foundation, durchgeführt wurde, ergab, dass 83 % der Menschen in China ihre Regierung für eine Demokratie halten, und 91 % gaben an, dass sie Demokratie für wichtig halten. (In den Vereinigten Staaten hingegen halten nur 49 % der Menschen ihre Regierung für eine Demokratie).

In der Studie heißt es weiter: “Die meisten Menschen in großen nicht-westlichen Ländern wie China, Indien, der Türkei und Russland sagen voraus, dass der Westen bald nur noch ein globaler Pol unter mehreren sein wird. Der Westen mag immer noch die stärkste Partei sein, aber er wird nicht hegemonial sein”.

Eine Mehrheit der Befragten in China (30 %) und Russland (33 %) ist der Meinung, dass die Welt zunehmend multipolar sein wird.

Dies steht in krassem Gegensatz zur Mehrheit der Befragten in Großbritannien (29 %), der EU (28 %) und den USA (26 %), die eine Rückkehr zu einem bipolaren System des Kalten Krieges zwischen einem Block unter Führung der USA und einem Block unter Führung Chinas sehen.

Umfrage multipolare bipolare Welt China Russland Westen

Der ECFR schrieb:

Der Westen mag jetzt gefestigter sein, aber er ist nicht unbedingt einflussreicher in der Weltpolitik. Das Paradoxe ist, dass diese neu gefundene Einheit mit der Entstehung einer post-westlichen Welt zusammenfällt. Der Westen hat sich nicht aufgelöst, aber seine Konsolidierung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem andere Mächte nicht einfach tun werden, was er will. Übersetzt mit Deepl.com

