EU-Parlamentariererin fordert Sanktionen gegen Vanessa Beeley und alle Beobachter des Donbass-Referendums Von Max Blumenthal und Anya Parampil / The Grayzone

EU Parliamentarian Calls To Sanction Vanessa Beeley and All Observers of Donbass Referendums By Max Blumenthal and Anya Parampil / The Grayzone A French Member of European Parliament (MEP), Natalie Louiseau, has delivered a letter to EU High Representative of Foreign Affairs, Joseph Borrell, demanding the European Union place personal sanctions on all international observers of the recent votes in the Donetsk and Lugansk People’s Republics and certain Russian-controlled territories in eastern Ukraine.

Referendum in der Donezker Volksrepublik. Ministerium für Jugend, Sport und Tourismus der DVR, CC BY 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0, via Wikimedia Commons

EU-Parlamentarier fordert Sanktionen gegen Vanessa Beeley und alle Beobachter des Donbass-Referendums



Von Max Blumenthal und Anya Parampil / The Grayzone

29. September 2022

Die französische EU-Parlamentarierin Nathalie Louiseau setzt sich für individuelle Sanktionen gegen alle Beobachter der von Russland organisierten Referenden in der Donbass-Region ein. Sie hat die Journalistin Vanessa Beeley nicht nur wegen ihrer Berichterstattung über die Abstimmung, sondern auch wegen ihrer Berichterstattung über den vom Ausland unterstützten Krieg gegen die syrische Regierung herausgegriffen.

Die französische Europaabgeordnete Natalie Louiseau hat einen Brief an den Hohen Vertreter für Auswärtige Angelegenheiten der EU, Joseph Borrell, gerichtet, in dem sie die Europäische Union auffordert, persönliche Sanktionen gegen alle internationalen Beobachter der jüngsten Abstimmungen in den Volksrepubliken Donezk und Lugansk sowie in einigen russisch kontrollierten Gebieten in der Ostukraine zu verhängen.

Der Brief, den The Grayzone von einer EU-Quelle erhalten hat, wird derzeit unter den europäischen Parlamentariern verteilt, in der Hoffnung, eine Reihe von unterstützenden Unterschriften zu erhalten.

“Wir, als gewählte Mitglieder des Europäischen Parlaments, fordern, dass all diejenigen, die in irgendeiner Weise freiwillig an der Organisation dieser illegitimen Referenden mitgewirkt haben, individuell ins Visier genommen und sanktioniert werden”, erklärte Louiseau.

Der Brief des französischen Europaabgeordneten kam, nachdem eine Gruppe formal ukrainischer Gebiete Ende September darüber abgestimmt hatte, ob sie sich offiziell in die Russische Föderation eingliedern sollen oder nicht. Die unabhängigen Volksrepubliken Donezk und Lugansk, die sich 2014 nach einem vom Ausland unterstützten Putsch gegen die Regierung in Kiew von der Ukraine abspalteten, sowie die Regionen Cherson und Saporischschja stimmten in dem Referendum mit überwältigender Mehrheit für den Beitritt zur Russischen Föderation.

Louiseau hob besonders Vanessa Beeley hervor, eine britische Journalistin, die in die Region gereist war, um die Abstimmung zu beobachten. Die französische Abgeordnete beschuldigte Beeley, “seit Jahren kontinuierlich Fake News über Syrien zu verbreiten und als Sprachrohr für Wladimir Putin und Bashar el [sic] Assad zu fungieren”.

Louiseau, ein enger Verbündeter des französischen Präsidenten Emanuel Macron, forderte ausdrücklich, dass Beeley “in die Liste der Sanktionierten aufgenommen wird.”

Beeley antwortete auf Louiseaus Brief in einer Erklärung an The Grayzone: “Die Verhängung von Sanktionen gegen Weltbürger, weil sie Zeugen eines juristischen Prozesses sind, der das Selbstbestimmungsrecht der Menschen im Donbass widerspiegelt, ist Faschismus. Sollte die EU mit dieser Kampagne fortfahren, wird dies meiner Meinung nach ernsthafte Konsequenzen haben, da das Wesen der Rede- und Gedankenfreiheit angegriffen wird.

Russlands Volksabstimmungen: ein Schulterschluss mit der NATO

Mitte September 2022 reisten Beeley und rund 100 weitere internationale Delegierte nach Osteuropa, um die Abstimmung über den Beitritt zur Russischen Föderation in den Regionen Cherson, Saporischschja und den unabhängigen Republiken Lugansk und Donezk zu beobachten.

Warum hat ihre Anwesenheit eine so empörte Reaktion der westlichen Regierungen ausgelöst? Die Antwort liegt in der jüngsten Geschichte dieser stark umkämpften Gebiete.

Die ehemals ukrainischen Gebiete Cherson und Saporischschja fielen Anfang dieses Jahres infolge der von Moskau im Februar eingeleiteten Militärkampagne unter russische Kontrolle, während die Volksrepubliken Donezk und Lugansk 2014 ihre Unabhängigkeit von der Regierung in Kiew erklärten.

Russland begann seine militärische Sonderaktion auf ukrainischem Gebiet am 24. Februar. Die Operation folgte auf die Entscheidung Moskaus in derselben Woche, die Unabhängigkeit der Volksrepubliken Donezk und Lugansk (die Donbass-Republiken) in der ostukrainischen Region Donbass offiziell anzuerkennen. Die prorussischen Separatisten im Donbass liefern sich seit 2014 blutige Grabenkämpfe mit der von den USA unterstützten Regierung in Kiew.

Der ukrainische Bürgerkonflikt brach im März 2014 aus, nachdem US-amerikanische und europäische Streitkräfte einen Putsch in dem Land unterstützt hatten, der ein entschieden pro-NATO-nationalistisches Regime in Kiew installierte, das daraufhin der ethnisch russischen Minderheitsbevölkerung den Krieg erklärte.

Nach dem Putsch von 2014 hat die ukrainische Regierung die russische Sprache offiziell an den Rand gedrängt, während extremistische Schläger, die von Kiew unterstützt werden, russischstämmige Bürger der Ukraine massakrierten und einschüchterten. Als Reaktion darauf kam es in den mehrheitlich russischen östlichen Regionen der Ukraine zu separatistischen Protesten.

Die Krim stimmte im März desselben Jahres offiziell für den Anschluss an Russland, während die Republiken Donezk und Lugansk in der ostukrainischen Region Donbass noch im selben Monat ihre inoffizielle Unabhängigkeit von Kiew erklärten. Mit Unterstützung des US-Militärs und der NATO erklärte die ukrainische Putschregierung dem Donbass im April 2014 offiziell den Krieg und leitete eine so genannte “Anti-Terror-Operation” in der Region ein.

Russland bildete die Separatistenmilizen in Donezk und Lugansk aus und rüstete sie während des gesamten Bürgerkriegs in diesen Gebieten gegen Kiew aus, obwohl Moskau die Unabhängigkeit der Donbass-Republiken erst im Februar 2022 offiziell anerkannte. Bis dahin hatten die Vereinten Nationen die Zahl der Opfer des ukrainischen Bürgerkriegs auf etwa 13.000 geschätzt. Während Moskau die Separatisten im Donbass von 2014 bis 2022 unterstützte, investierten die Regierungen der USA und Europas Milliarden, um das ukrainische Militär zu stützen, das sich stark auf Armee- und Geheimdienstgruppen stützte, die direkte Verbindungen zum historischen antisowjetischen, pro-nazistischen tiefen Staat des Landes hatten, der aus dem Zweiten Weltkrieg hervorgegangen war.

Nach der Anerkennung der Donbass-Republiken durch Moskau trat das russische Militär im Februar 2022 formell in den Ukraine-Konflikt ein. Während der russische Präsident Wladimir Putin die Befreiung der Donbass-Republiken als Hauptziel der Militäroperation definierte, nannte er auch die “Entnazifizierung” und “Entmilitarisierung” der Ukraine als Ziele der Kampagne. So haben russische Truppen seither die Kontrolle über ukrainische Gebiete außerhalb der Donbass-Region, einschließlich der Gebiete von Cherson und Saporoshja, erlangt.

Angesichts zunehmender westlicher Investitionen in den mit Kiew verbündeten Block des ukrainischen Bürgerkriegs kündigten die Behörden in den Donbass-Republiken für Ende September 2022 ein Referendum über die Mitgliedschaft in der Russischen Föderation an, während die mit Moskau verbündeten Behörden in Cherson und Saporischschja ähnliche Initiativen ankündigten. In allen Gebieten stimmten die Bürger mit überwältigender Mehrheit für den Beitritt zu Russland.

Die Ergebnisse des Referendums bedrohten nicht nur die Regierung in Kiew, sondern auch ihre europäischen und amerikanischen Unterstützer. Westliche Medien stürzten sich darauf, die Abstimmung als Betrug zu bezeichnen und zu behaupten, Moskaus Truppen hätten die Bürger mit Waffengewalt zum Beitritt zur Russischen Föderation gezwungen. Diese Behauptung hätte die Oberhand behalten, wären nicht rund hundert internationale Beobachter in die betroffenen Regionen gereist, um den Ablauf des Referendums zu beobachten.

Beobachtern wie Vanessa Beeley droht nun die Rückkehr in den Westen als gesuchte Verbrecher. Doch wie Loiseaus Brief deutlich macht, stand die britische Journalistin schon lange vor der Eskalation in der Ukraine im Fadenkreuz.

Beeley gehört zu den europäischen Journalisten, die wegen ihrer Berichterstattung aus Donezk verfolgt wurden

Vanessa Beeley gehörte zu den ersten unabhängigen Journalisten, die die Unterstützung der Regierungen der USA und des Vereinigten Königreichs für die syrischen Weißhelme aufdeckten, eine so genannte “Freiwilligenorganisation”, die durch ihre Koordination mit westlichen und vom Golf gesponserten Medien eine führende Rolle bei der Förderung des vom Ausland unterstützten schmutzigen Krieges gegen die syrische Regierung spielte. Beeley spielte auch eine entscheidende Rolle bei der Aufdeckung der engen Verbindungen der Weißhelme zum syrischen Zweig von Al-Qaida sowie der Beteiligung ihrer Mitglieder an den Gräueltaten der vom Westen unterstützten Aufständischen.

Beeleys Arbeit über Syrien wurde von einer Reihe von Think Tanks, die von der NATO und der Rüstungsindustrie finanziert werden, scharf angegriffen. Im Juni 2022 bezeichnete das Institute for Strategic Dialogue (ISD), das von einer Reihe von NATO-Staaten, Unternehmen und Milliardären finanziert wird, Beeley als den produktivsten Verbreiter von Desinformationen” über Syrien vor 2020. (Laut ISD wurde Beeley in jenem Jahr von Aaron Mate von The Grayzone irgendwie “überholt”). Die Gruppe hat nicht einen einzigen Beweis für ihre Behauptungen vorgelegt.

Obwohl Beeley schon viele Verleumdungen über sich ergehen lassen musste, ist die Aufforderung der französischen Europaabgeordneten Natalie Loiseau an die EU, die Journalistin zu sanktionieren, das erste Mal, dass ein westlicher Beamter ihre Arbeit formell kriminalisieren will. Loiseau machte keinen Hehl daraus, dass sie Beeley nicht nur wegen ihrer Rolle als Beobachterin der Referendumsabstimmung ins Visier nimmt, sondern auch wegen ihrer Meinung und Berichterstattung über Syrien.

Loiseaus Vorstoß, persönliche Sanktionen gegen EU- und US-Bürger zu verhängen, folgt auf die Verfolgung der unabhängigen Journalistin Alina Lipp durch die deutsche Regierung. Im März 2020 leitete Berlin ein förmliches Verfahren gegen die deutsche Staatsbürgerin Lipp ein, weil ihre Berichterstattung aus der Volksrepublik Donezk angeblich gegen die neu genehmigten staatlichen Sprachregelungen verstieß.

Vor Lipps strafrechtlicher Verfolgung startete das Institut für strategischen Dialog eine Medienkampagne, in der sie als Verbreiterin von “Desinformationen” und “kremlfreundlichen Inhalten” dargestellt wurde.

In London hat die britische Regierung unterdessen individuelle Sanktionen gegen Graham Philips, einen britischen Staatsbürger und unabhängigen Journalisten, wegen seiner Berichterstattung aus Donezk verhängt.

Und in Brüssel scheint Louiseaus Kampagne gegen Beeley aus einem zutiefst persönlichen Rachefeldzug hervorgegangen zu sein.

Nathalie Louiseau und der französische Präsident Macron

Wer ist Natalie Louiseau?

Im April 2021 veröffentlichte Beeley in ihrem persönlichen Blog The Wall Will Fall ein detailliertes Profil von Louiseau, in dem sie die französische Europaabgeordnete als Ideologin des Regimewechsels darstellte, die sich der “Verteidigung der globalen Unsicherheit und des immerwährenden Krieges” verschrieben habe. Beeley merkte an, dass Lousieau als Minister in der Regierung des französischen Präsidenten Emanuel Macron diente, als diese Luftangriffe als Reaktion auf zweifelhafte Behauptungen über einen chemischen Angriff der syrischen Regierung in Douma im April 2018 genehmigte.

Beeley berichtete auch, dass Louiseau eine enge Beziehung zur Syrien-Kampagne, dem PR-Arm der Weißhelme-Operation, unterhielt. Dieselbe Organisation, die vom britisch-syrischen Milliardär Ayman Asfari unterstützt wird, war der Sponsor des Berichts des Institute for Strategic Dialogue, in dem Beeley als “Top-Propagator von Desinformationen” über Syrien bezeichnet wurde.

Louiseau hat ihren Aktivismus ins Herz des Europäischen Parlaments getragen und ihre Position als Vorsitzende des Unterausschusses für Sicherheit und Verteidigung des Europäischen Parlaments genutzt, um Kollegen zum Schweigen zu bringen, die zu viele Fragen über die westliche Kampagne für einen Regimewechsel in Syrien stellen.

Während einer Anhörung im April 2021 versuchte der Abgeordnete Mick Wallace, den Generaldirektor der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW), Fernando Arias, zu den Vorwürfen zu befragen, er habe persönlich die Zensur einer OPCW-Untersuchung unterstützt, die zu dem Schluss kam, dass im April 2018 kein chemischer Angriff in Douma, Syrien, stattgefunden hat.

Louiseau verfiel sofort in einen Wutanfall, unterbrach Wallace und hinderte ihn am Sprechen.

“Ich kann nicht akzeptieren, dass Sie die Arbeit einer internationalen Organisation in Frage stellen und das Wort der Opfer in der Weise in Frage stellen, wie Sie es gerade getan haben”, wetterte Loiseau.

Wallace reagierte entrüstet und fragte: “Gibt es im Europäischen Parlament keine Redefreiheit mehr? Heute verweigern Sie mir meine Meinung!”

Ein Jahr später verklagten Wallace und seine irische Kollegin Clare Daly den irischen Fernsehsender RTE wegen Verleumdung, nachdem dieser ein Interview mit Loiseau ausgestrahlt hatte, in dem diese sie grundlos als Lügner bezeichnete, die im Parlament Desinformationen über Syrien verbreiteten.

Nun scheint sich Louiseau an Beeley rächen zu wollen und fordert, dass sie nicht nur wegen ihrer Tätigkeit als Beobachterin des Referendums, sondern auch wegen ihrer journalistischen Arbeit strafrechtlich verfolgt wird. Übersetzt mit Deepl.com

Der Chefredakteur von The Grayzone, Max Blumenthal, ist ein preisgekrönter Journalist und Autor mehrerer Bücher, darunter die Bestseller Republican Gomorrah, Goliath, The Fifty One Day War und The Management of Savagery. Er hat Printartikel für eine Reihe von Publikationen, viele Videoreportagen und mehrere Dokumentarfilme, darunter Killing Gaza, produziert. Blumenthal gründete 2015 The Grayzone, um ein journalistisches Licht auf Amerikas Zustand des permanenten Krieges und seine gefährlichen innenpolitischen Auswirkungen zu werfen.

Anya Parampil ist Journalistin und lebt in Washington, DC. Sie hat mehrere Dokumentarfilme produziert und darüber berichtet, darunter Vor-Ort-Reportagen von der koreanischen Halbinsel, Palästina, Venezuela und Honduras.

