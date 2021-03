Bild:Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and defense minister Benny Gantz, left, are likely to be targets of the ICC war crimes investigation. Menahem Kahana Reuters

EU backs ICC after Netanyahu’s “anti-Semitism” smear The European Union appears to be rejecting Benjamin Netanyahu’s smears against the International Criminal Court after Chief Prosecutor Fatou Bensouda confirmed on Wednesday that she would be launching a formal investigation into war crimes in Palestine.

EU unterstützt ICC nach Netanjahus “Antisemitismus”-Verleumdung

von Ali Abunimah

4. März 2021

Die Europäische Union scheint Benjamin Netanjahus Verleumdungen gegen den Internationalen Strafgerichtshof zurückzuweisen, nachdem Chefanklägerin Fatou Bensouda am Mittwoch bestätigte, dass sie eine formelle Untersuchung von Kriegsverbrechen in Palästina einleiten wird.

Der israelische Premierminister beschimpfte die Untersuchung als “die Essenz des Antisemitismus”, und andere israelische Führer äußerten sich ähnlich.

Auf die Frage von The Electronic Intifada nach der Reaktion der EU auf Netanjahus Kommentare antwortete der Sprecher des Blocks, Peter Stano, nicht direkt auf den israelischen Führer.

Stano bekräftigte jedoch, dass der ICC eine unabhängige und unparteiische Justizinstitution ist, die keine politischen Ziele verfolgt”.

Er wiederholte auch, dass die EU “die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit des Gerichts respektiert” – eine implizite Rüge für Israels haarsträubende Anschuldigungen der antijüdischen Voreingenommenheit.

Stano merkte an, dass der IStGH “ein Gericht der letzten Instanz ist, ein grundlegendes Sicherheitsnetz, um Opfern zu helfen, Gerechtigkeit zu erlangen, wenn dies auf nationaler Ebene nicht möglich ist, also wenn der betreffende Staat wirklich nicht willens oder in der Lage ist, die Untersuchung oder die Strafverfolgung durchzuführen.”

Die EU drängte auch “Vertragsstaaten des Römischen Statuts und Nicht-Vertragsstaaten” – letzteres ein klarer Hinweis auf Israel, das das Gründungsstatut des Gerichts nicht unterzeichnet hat – “einen Dialog” mit dem IStGH zu führen, der “nicht konfrontativ, nicht politisiert und auf Recht und Fakten basierend” sein sollte.

In Anbetracht der Tatsache, dass die EU Israel seit langem praktisch bedingungslos unterstützt, ist es bemerkenswert, dass sie an ihrer Unterstützung für den ICC festhält, da das Gericht endlich Israels unkontrollierte Verletzungen der palästinensischen Rechte aufgreift.

Die ICC-Untersuchung wird sich auf mutmaßliche Verbrechen seit Juni 2014 erstrecken, ein Zeitraum, der Israels Krieg gegen Gaza 2014 und den anhaltenden Bau von Siedlungen auf besetztem palästinensischem Land einschließt.

Die Position der EU stellt einen Bruch mit Verbündeten wie den Vereinigten Staaten, Kanada und Australien dar, die sich offen gegen das Gericht ausgesprochen haben, das mutmaßliche Kriegsverbrechen im besetzten Westjordanland und im Gazastreifen untersucht.

Ungeachtet der Unterstützung der EU für den ICC trösten sich die Israel-Lobbyisten damit, dass einige einzelne EU-Mitgliedsstaaten, vor allem Deutschland, gegen eine Untersuchung von Kriegsverbrechen sind.

US-Opposition gegen die Justiz

Am Mittwoch wiederholte US-Außenminister Antony Blinken, dass die Biden-Regierung Gerechtigkeit und Rechenschaftspflicht für palästinensische Opfer israelischer Kriegsverbrechen “entschieden ablehnt”.

Diese Opposition ist nicht überraschend, wenn man bedenkt, dass die Obama-Biden-Regierung Israel mit Munition versorgte, während es im Sommer 2014 den Gazastreifen bombardierte und dabei mehr als 2.200 Palästinenser tötete, darunter mehr als 550 Kinder.

Bidens Haltung wird Netanjahu und andere hochrangige israelische Führer, einschließlich Verteidigungsminister Benny Gantz, die wahrscheinlich Ziele der ICC-Untersuchung sein werden, bejubeln. Gantz war der israelische Armeechef zur Zeit des israelischen Angriffs auf Gaza 2014.

Nichtsdestotrotz, nach jahrelangen Verzögerungen und jahrzehntelangem Warten auf Gerechtigkeit, sehen die Palästinenser endlich, dass ihr Bestreben, Israel zur Verantwortung zu ziehen und seine Verbrechen zu überprüfen, Früchte trägt. Übersetzt mit Deepl.com

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...