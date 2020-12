Bild: Partei der Humanisten

Wenn Religionsfreiheit Tierquälerei bedeutet, dann muss diese gestoppt werden. Tierwohl geht über Religionsausübung, diese darf nur so weit unterstützt werden, wie sie nicht zur Tierquälerei wird. Aber was will man von einem Zentralratspräsidenten erwarten, der sich auch mit einem “jüdischen Staat” solidarisiertund der sich damit Menschenrechts- und Völkerrechtsverbrechen auf die “Davidstern-Flagge geschrieben hat. “Jüdisch es Leben” darf nicht von Tierquälerei abhängig sein!



EuGH-Urteil: Juden und Muslime kritisieren Einschränkung des rituellen Schlachtens U-Staaten dürfen nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs auch für rituelle Schlachtungen eine Betäubung des Tieres vorschreiben. Rituelle Schlachtungen als solche würden nicht verboten und damit werde die Religionsfreiheit geachtet, befanden die Richter des höchsten EU-Gerichts am Donnerstag. Das Urteil kommt überraschend, da ein EuGH-Gutachter kürzlich noch zu dem Schluss gekommen war, derartige Vorschriften widersprächen dem Recht auf Religionsfreiheit.

Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, sprach von einem Angriff auf die Religionsfreiheit. Man hoffe, dass es keine Nachahmer in Europa finde und andere EU-Staaten die religiöse Schlachtung weiterhin ermöglichten. Bini Guttmann, Präsident der Europäischen Union jüdischer Studenten, warnte gar, die Ermöglichung eines Schächt-Verbots „könnte jüdisches Leben, so wie wir es kennen, langfristig unmöglich machen“.

