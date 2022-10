https://multipolarista.substack.com/p/europe-neocolonialist-racist-borrell?utm_source=post-email-title&publication_id=457596&post_id=78840710&isFreemail=true&utm_medium=email



Neokoloniale Tirade der EU: Europa ist ein “Garten”, der dem barbarischen “Dschungel” der übrigen Welt überlegen ist

EU-Außenpolitikchef Josep Borrell zeigte die neokoloniale Mentalität des Westens, indem er sagte, die Welt brauche Europa als “Leuchtturm” und schönen “Garten”, um den gewalttätigen “Dschungel” im globalen Süden zu zivilisieren

Europa ist ein “Garten”, der dem barbarischen “Dschungel” der übrigen Welt überlegen ist

Von Ben Norton

17. Oktober 2022

Der oberste außenpolitische Beamte der Europäischen Union hat gezeigt, dass die kolonialistische Mentalität auf dem Kontinent noch sehr lebendig ist.

Der Chef der EU-Außenpolitik, Josep Borrell, sagte, Europa sei ein Garten”, der schön” und der großen Mehrheit der Länder der Erde überlegen sei. Andererseits behauptete er: “Der größte Teil der übrigen Welt ist ein Dschungel, und der Dschungel könnte in den Garten eindringen.”

Borrell argumentierte, dass “die Welt Europa braucht”, weil es ein “Leuchtfeuer” sei, das den Rest der Welt zivilisieren müsse.

Die aufgeklärten westlichen “Gärtner müssen in den Dschungel gehen”, betonte er, denn wenn die vermeintlichen Barbaren nicht gezähmt werden, “wird der Rest der Welt in uns einfallen”.

Borrell hielt diese offen rassistische Rede bei der Einweihung der Europäischen Diplomatischen Akademie in Brüssel am 13. Oktober.

Laut der offiziellen Niederschrift, die auf der EU-Website veröffentlicht wurde, sagte Borrell Folgendes:

Europa ist ein Garten. Wir haben einen Garten gebaut. Alles funktioniert. Es ist die beste Kombination aus politischer Freiheit, wirtschaftlichem Wohlstand und sozialem Zusammenhalt, die die Menschheit je erschaffen konnte – diese drei Dinge zusammen. Und hier ist Brügge vielleicht ein gutes Beispiel für schöne Dinge, intellektuelles Leben, Wohlbefinden.

Der Rest der Welt – und das weißt du sehr gut, Federica – ist nicht gerade ein Garten. Der größte Teil der übrigen Welt ist ein Dschungel, und der Dschungel könnte in den Garten eindringen. Die Gärtner sollten sich darum kümmern, aber sie werden den Garten nicht durch den Bau von Mauern schützen. Ein schöner kleiner Garten, der von hohen Mauern umgeben ist, um das Eindringen des Dschungels zu verhindern, wird keine Lösung sein. Denn der Dschungel hat eine starke Wachstumskapazität, und die Mauer wird nie hoch genug sein, um den Garten zu schützen.

Die Gärtner müssen in den Dschungel gehen. Die Europäer müssen sich viel stärker für den Rest der Welt engagieren. Andernfalls wird der Rest der Welt in uns eindringen, und zwar auf unterschiedliche Art und Weise.

Ja, das ist meine wichtigste Botschaft: Wir müssen uns viel mehr für den Rest der Welt engagieren.

Der Leiter der EU-Außenpolitik versäumte es zu erwähnen, dass die europäischen Kolonialmächte seit mehr als 500 Jahren die gewalttätigsten Imperien in der Geschichte der Menschheit unterhalten, die für massenhafte Völkermorde, rassifizierte Sklaverei, ethnische Säuberungen und ständige Kriege verantwortlich sind.

Stattdessen fuhr Borrell später in seinen Ausführungen fort, Europa als überlegenes “Leuchtfeuer” der Zivilisation darzustellen:

Glauben Sie mir, Europa ist ein gutes Beispiel für viele Dinge. Die Welt braucht Europa. Wenn ich um die Welt reise, erlebe ich, dass die Menschen uns als Leuchtturm betrachten.

Warum [kommen] so viele Menschen nach Europa? Gibt es Ströme von illegalen oder irregulären Migranten, die nach Russland gehen? Nicht viele. Nein, sie kommen nach Europa, aber aus guten Gründen.

Hütet den Garten, seid gute Gärtner. Aber eure Aufgabe wird es nicht sein, den Garten selbst zu pflegen, sondern den Dschungel draußen.

In der gleichen Rede behauptete Borrell, Europa sei aufgrund seiner “Institutionen” überlegen:

Es gibt einen großen Unterschied zwischen Europa und dem Rest der Welt – nun ja, dem Rest der Welt, verstehen Sie, was ich meine, oder? – ist, dass wir starke Institutionen haben. … Der große Unterschied zwischen entwickelten und nicht entwickelten Ländern ist nicht die Wirtschaft, es sind die Institutionen.

Hier haben wir eine Justiz – eine neutrale, unabhängige Judikative. Hier haben wir Systeme zur Verteilung der Einnahmen. Hier haben wir Wahlen, die den Bürgern eine freie Wahl ermöglichen. Hier haben wir rote Ampeln, die den Verkehr regeln, Leute, die den Müll mitnehmen.

Hier haben wir eine Justiz – eine neutrale, unabhängige Judikative. Hier haben wir Systeme zur Verteilung der Einnahmen. Hier haben wir Wahlen, die den Bürgern ein freies Leben ermöglichen. Hier haben wir rote Ampeln, die den Verkehr regeln, Leute, die den Müll mitnehmen.

…

Der große Unterschied zwischen uns und einem großen Teil der übrigen Welt besteht darin, dass wir Institutionen haben.

Trotz seiner Andeutungen haben die Länder des Globalen Südens tatsächlich eine unabhängige Justiz, Steuerbehörden, freie Wahlen, Ampeln und Müllabfuhr. Aber der oberste außenpolitische Beamte der EU glaubt offenbar, dass die Mehrheit der Weltbevölkerung aus ungebildeten, knöcheltragenden Höhlenmenschen besteht.

Borrell war sich offenbar bewusst, dass seine Äußerungen rassistisch waren, und fügte daher vorsichtig hinzu: “Ich kann nicht in Schwellenländer gehen und Institutionen für sie aufbauen – sie müssen von ihnen aufgebaut werden. Andernfalls wäre das eine Art Neokolonialismus”.

Doch während er den Neokolonialismus oberflächlich betrachtet ablehnte, spiegelten Borrells Äußerungen eine unverhohlene neokolonialistische Mentalität wider.

Und die Verwendung des Begriffs “Schwellenländer” durch den EU-Außenpolitikchef machte deutlich, dass seine Tirade speziell auf die ehemals kolonialisierten Nationen im globalen Süden abzielte.



Die EU führt einen neuen kalten Krieg, um das “Post-Putin-Russland” in das vom Westen geführte hegemoniale System zu integrieren

In derselben Rede vom 13. Oktober räumte Josep Borrell indirekt ein, dass der Westen einen neuen kalten Krieg gegen Russland und China führe.

“Wir haben den Kalten Krieg und den Post-Kalten Krieg endgültig hinter uns gelassen. Der post-kalte Krieg ist mit dem Krieg in der Ukraine zu Ende gegangen”, sagte er.

Borrell machte deutlich, dass das Ziel der EU ein Regimewechsel in Moskau ist, um ein “Post-Putin-Russland” zu schaffen, das in die westlich dominierte imperialistische Ordnung integriert werden kann.

“Nach diesem Krieg [in der Ukraine] wird es eine Periode der Instabilität geben, und wir werden eine neue Sicherheitsordnung aufbauen müssen”, forderte er. “Wie wir Russland – das Russland nach Putin – in diese Weltordnung einbinden, wird den Menschen, die über Diplomatie nachdenken, viel Arbeit abverlangen, ebenso wie die Frage, wie man sie praktiziert und umsetzt.”

In seiner Ansprache lobte Borrell auch den US-Diplomaten George Kennan, der selbst ein überzeugter Kalter Krieger und Architekt der Eindämmungspolitik gegen die Sowjetunion war.

Borrell bezeichnete diesen Moment als eine “Zeit des außergewöhnlichen Wandels” und sagte: “Wir leben in einer Welt der Machtpolitik. Das auf Regeln basierende System, das wir verteidigen, wird wie nie zuvor in Frage gestellt”.

“Und wir leben sicherlich auch in einem ‘Moment der Schöpfung’ einer neuen Welt. Denn dieser Krieg verändert viele Dinge, und er verändert sicherlich auch die Europäische Union. Dieser Krieg wird eine andere Europäische Union schaffen, aus anderen Perspektiven”, fügte er hinzu.

In seiner gesamten Rede räumte Borrell nur einmal Kritik ein. “Es gibt Leute, die sagen, dass dieser Krieg das Ende der Außenpolitik der Europäischen Union bedeutet, weil wir blindlings den Vereinigten Staaten folgen”, räumte er ein. Er betonte jedoch, dass dies falsch sei und dass Brüssel seine eigene, unabhängige Politik mache.

Borrells Äußerungen folgten auf eine ähnliche Rede, die die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, am Vortag auf der EU-Botschafterkonferenz in Brüssel gehalten hatte.

Borrell beklagt, dass sich “zu viele” Länder bei der UN-Abstimmung gegen Russland enthalten haben

In seiner Rede vom 13. Oktober prahlte Josep Borrell damit, dass die Europäische Union viel Zeit und Ressourcen aufgewendet habe, um Länder auf der ganzen Welt dazu zu bewegen, am Vortag bei den Vereinten Nationen gegen die Eingliederung der ehemaligen ukrainischen Regionen Lugansk, Donezk, Cherson und Saporischschja in die Russische Föderation zu stimmen.

“Dahinter steckt eine Menge Arbeit, eine Menge Kontakte zu vielen Menschen, um sicher zu sein, dass wir über der 140er-Linie liegen – was das Ergebnis der ersten Abstimmung war”, prahlte er.

Er beklagte jedoch, dass “zu viele” Länder des globalen Südens sich weigerten, Russland zu verurteilen.

“Ich muss auch sagen, dass ich besorgt bin, weil es zu viele Stimmenthaltungen gab”, beklagte Borrell. “Wenn mehr oder weniger 20 % der Weltgemeinschaft beschlossen haben, die russische Annexion nicht zu unterstützen oder abzulehnen, dann ist das für mich zu viel. Es sind zu viele.”

EU spricht über drohenden Atomkrieg und verspricht, “die russische Armee zu vernichten

Bei der Diskussion über den Stellvertreterkrieg in der Ukraine sprach Borrell auch unbekümmert die Möglichkeit eines Atomkriegs an. Der EU-Außenpolitiker versprach, dass die russische Armee vernichtet wird”, sollte der Konflikt so weit eskalieren:

Und dann ist da noch die nukleare Bedrohung und Putin sagt, dass er nicht blufft. Nun, er kann es sich nicht leisten zu bluffen. Und es muss klar sein, dass die Menschen, die die Ukraine unterstützen, und die Europäische Union und die Mitgliedstaaten, die Vereinigten Staaten und die NATO ebenfalls nicht bluffen. Und jeder nukleare Angriff auf die Ukraine wird eine Antwort hervorrufen, keine nukleare Antwort, aber eine so starke Antwort von militärischer Seite, dass die russische Armee vernichtet wird, und Putin sollte nicht bluffen.

Dies ist ein ernster Moment in der Geschichte, und wir müssen unsere Einigkeit, unsere Stärke und unsere Entschlossenheit zeigen. Völlige Entschlossenheit.

Borrell hat sich wiederholt gegen Versuche gewandt, eine friedliche, diplomatische Lösung für den Konflikt in der Ukraine zu finden. Stattdessen beharrt er öffentlich darauf, dass die einzige Lösung ein militärischer Sieg sei: “Dieser Krieg wird auf dem Schlachtfeld gewonnen”. Übersetzt mit Deepl.com

