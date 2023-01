Patrick Lawrence beschreibt hier die wirklichen Gründe die Russland zum Anlass brachten die Ukraine anzugreifen und die uns von Politik und Medien verschwiegen werden. Evelyn Hecht-Galinski

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel, der russische Präsident Wladimir Putin und der französische Präsident François Hollande im Kreml, um Lösungen für die Situation im Südosten der Ukraine zu besprechen. (2015-02-06). Kremlin.ru, CC BY 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by/3.0, via Wikimedia Commons

Europa und die Legitimierung der Täuschung

Von Patrick Lawrence / Original bei ScheerPost

08. Januar2023



Die USA, die keine Notwendigkeit oder Begabung für Staatskunst haben, haben lange Zeit das praktiziert, was ich die Diplomatie der Nicht-Diplomatie nenne. Von Tussis wie Antony Blinken oder Wendy Sherman, Blinkens Nummer 2 im Außenministerium, kann man nicht viel erwarten. Alles, was sie können, ist brüllen, selbst wenn sie neben einem seriösen Diplomaten Mäuse sind.

Aber haben sich die europäischen Mächte nun angeschlossen? Ich traue mich nicht zu fragen, weil ich die Antwort fürchte. Aber ich muss es angesichts der jüngsten Ereignisse tun.

Als Petro Poroschenko Anfang letzten Jahres öffentlich erklärte, dass das Regime in Kiew nach dem Putsch nicht die Absicht habe, sich an die diplomatischen Zusagen zu halten, die es 2014-15 für eine friedliche Beilegung der Ukraine-Krise gemacht hatte, hoben sich ein paar Augenbrauen, aber nicht über viele. Wer war eigentlich der ehemalige ukrainische Präsident? Ich hielt ihn von Anfang an für einen eigennützigen Dummkopf, der nur das tat, was Washington ihm sagte, und sonst nichts, kein bisschen staatsmännisch.

Etwas anderes war es, als Angela Merkel Anfang Dezember in zwei Interviews zugab, dass die europäischen Mächte das Gleiche vorhatten. Das Ziel der diplomatischen Gespräche Ende 2014 und Anfang 2015, so die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin gegenüber dem Spiegel und der Zeit, sei nicht, wie vorgetäuscht, ein Rahmen für eine föderalisierte Ukraine gewesen, um einen dauerhaften Frieden zwischen den verfeindeten Hälften des Landes zu erreichen: Es ging darum, die Russen zu täuschen, um Kiew Zeit zu geben, sich auf einen militärischen Angriff auf die russischsprachigen Provinzen im Osten vorzubereiten, deren Bevölkerung sich geweigert hatte, den von den USA inszenierten Putsch zu akzeptieren, der im Februar 2014 zwanghaft russophobe Nationalisten an die Macht brachte.

Die Enthüllungen Merkels waren natürlich ein Schock. Aber ich habe mir vorgenommen, ihre Äußerungen als unbeabsichtigte Indiskretion im Herbst eines langjährigen Regierungschefs abzutun. Merkel hat sich mehr oder weniger beiläufig geäußert. Es war keine Prahlerei dabei. Sie schien nicht stolz auf ihre Doppelzüngigkeit zu sein.

Jetzt mischt sich François Hollande ein. Wenige Tage vor Jahresende gab der ehemalige französische Präsident der Zeitung The Kyiv Independent ein längeres Interview. Darin stellte er die deutsch-französische Position klar: Ja, Merkel und ich haben die Russen belogen, als wir im September 2014 und im Februar 2015 die Protokolle Minsk I und Minsk II aushandelten. Nein, wir hatten nie die Absicht, Kiew zur Einhaltung der Protokolle zu zwingen oder sie anderweitig durchzusetzen. Es war von Anfang an eine Scharade, und – der Teil dieses Interviews, der wirklich ärgerlich ist – Hollande hat dies als kluge, solide Staatskunst dargestellt.

Zählen wir die Verräter auf, die wir dem unglücklichen Hollande und der wankelmütigen Merkel zuschreiben müssen.

Der Verrat an Russland und seinem Präsidenten versteht sich von selbst. Es ist bekannt, dass Wladimir Putin, der direkt an den Minsker Gesprächen teilnahm, lange, lange Stunden für eine Einigung gearbeitet hat, die die Ukraine stabil und geeint als freistehende postsowjetische Republik an der südwestlichen Grenze der Russischen Föderation belassen würde.

An dieser Stelle möchte ich die Leser an die Feindseligkeit erinnern, die Putin in seiner Neujahrsansprache zum Ausdruck brachte, drei Tage nachdem Hollande die deutsch-französische Abhöraktion im Detail beschrieben hatte:

Der Westen hat uns über den Frieden belogen, während er sich auf eine Aggression vorbereitete, und heute zögert er nicht mehr, dies offen zuzugeben und die Ukraine und ihr Volk zynisch als Mittel zur Schwächung und Spaltung Russlands zu benutzen.

Dies, ein klarer Verweis auf die Interviews von Merkel und Hollande, wirft eindeutige und offensichtliche Fragen auf. Haben Berlin und Paris Moskau keine andere Wahl gelassen, als in der Ukraine militärisch zu intervenieren, als sie die Friedensverhandlungen sabotierten? Moskau ist zwar nach wie vor offen für Gespräche zur Beendigung des Krieges, aber wie ernst soll es eine solche Aussicht nehmen? Wolodymyr Selenskij schlägt die Tür zu Verhandlungen mit den Russen immer wieder zu, aber der ukrainische Präsident ist zu spät dran: Die Deutschen und Franzosen haben das schon vor Jahren getan.

Den diplomatischen Prozess zu verraten, wie es Deutschland und Frankreich getan haben, bedeutet auch, das Vertrauen zu verraten, das eine notwendige Voraussetzung für geordnete zwischenstaatliche Beziehungen ist. Nationen mögen einander nicht völlig vertrauen, aber sie müssen in der Lage sein, dem diplomatischen Prozess zu vertrauen – dem Wort, das im Laufe einer Verhandlung gegeben wird. Auf diese Weise haben die europäischen Kernmächte uns alle zu einer instabilen, gefährlichen Welt verdammt – und sich damit des Verrats an uns allen schuldig gemacht: an unserer Sicherheit, unserer Zukunft, unserem Wunsch nach einer stabilen, friedlichen Weltordnung.

Da sind natürlich die Ukrainer. Die Mehrheit von ihnen wollte von Anfang an ein Friedensabkommen. Poroschenko wurde bei den ukrainischen Wahlen 2019 klar besiegt, weil er es nicht geschafft hat, ein solches Abkommen zu schließen. Die westliche Presse verrät es nicht, aber Selenskij wurde mit einer Mehrheit von über 70 Prozent der Stimmen sein Nachfolger, weil er versprach, in direkten Gesprächen mit Putin eine Lösung auszuhandeln.

Jetzt liegt das Land in Trümmern, seine Wirtschaft ist im letzten Jahr um 30 Prozent eingebrochen, 30 Millionen Menschen sind vertrieben, die Zahl der Kriegstoten geht in die Zehntausende. Ich sehe kein Argument dagegen, dies als eine wichtige Folge des deutsch-französischen Täuschungsmanövers zu werten.

Ich empfehle den Lesern dringend, Hollandes Interview mit dem The Kyiv Independent zu lesen. Der zweitklassige Sozialist – so viel zu Frankreichs langer und geschichtsträchtiger sozialistischer Tradition – kann es mit jedem verlogenen amerikanischen Diplomaten aufnehmen, gemessen an seinen Lügen, Auslassungen und seiner auf den Kopf gestellten Logik.

Nach Hollandes Darstellung geht die Absicht, die Russen in die Irre zu führen, auf die D-Day-Feierlichkeiten im Jahr 2014 zurück, wenige Monate nach dem Putsch in Kiew und dem Beginn der Artillerieangriffe des Putschregimes auf zivile Gebiete in den östlichen Provinzen. Im Juni desselben Jahres kamen Frankreich, Deutschland, Russland und die Ukraine in der Normandie zusammen, um einen Verhandlungsprozess einzuleiten, der nominell zu einer Friedensregelung und einer stabilen nationalen Struktur in der Ukraine führen sollte. Dieser Prozess wurde als Normandie-Format bezeichnet.

Dieses Format führte im darauffolgenden September zum Protokoll von Minsk I. Als dieses Anfang 2015 scheiterte, weil Kiew sich weigerte, den Beschuss einzustellen, kamen die vier Staaten erneut zusammen. Diesmal stützten sich die Gespräche auf einen von Paris und Berlin gemeinsam entwickelten Einigungsplan. Es folgte Minsk II. Dieses Protokoll sah nicht nur einen Waffenstillstand vor, sondern auch eine Umstrukturierung der Ukraine, bei der die östlichen Provinzen das Maß an Autonomie erhalten sollten, das notwendig ist, um die Nation trotz der großen Unterschiede zwischen dem europäisch geprägten Westen und dem russisch geprägten Osten zusammenzuhalten.

Auf dem Papier ist das alles großartig. In der Praxis, so Hollande, sei das alles eine Täuschung: “Putin akzeptierte das Normandie-Format, das von ihm verlangte, regelmäßig über die Fortschritte zu berichten, die bei der Umsetzung der Minsker Vereinbarungen erzielt werden können.” Zu den tatsächlichen Ereignissen bietet Hollande folgendes an, und hier beginnt sich seine Darstellung der Ereignisse auf den Kopf zu stellen:

Die Minsker Vereinbarungen stoppten die russische Offensive für eine Weile. Es war sehr wichtig zu wissen, wie der Westen diese Atempause nutzen würde, um weitere russische Versuche zu verhindern.

Selbstverständlich nutzte die NATO diese Gelegenheit, um mit der Ausbildung ukrainischer Streitkräfte zu beginnen – und das, obwohl Putin die Bedingungen der Minsker Vereinbarungen nach Hollandes eigenen Angaben ernst nahm. Es ist bekannt, dass die Offensive in den östlichen Provinzen von Kiew ausging, das seine eigenen Bürger beschoss. Die von den Beobachtern der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) gemeldete Zahl der Todesopfer erzählt die Geschichte der nächsten acht Jahre: 14.000 tote Zivilisten, mehr als 80 Prozent davon in den östlichen Provinzen, die als Donbass bekannt sind.

Die Lügen kommen von da an Schlag auf Schlag. Zu Beginn des Gesprächs fragt The Kyiv Independent: “Hatten Sie den Eindruck, dass Wladimir Putin die Minsker Vereinbarungen einhalten würde?”, worauf Hollande antwortet: “Das konnten wir nicht wissen.”

Ein Lügner. Putins Wunsch nach einer Verhandlungslösung war seit dem D-Day-Treffen völlig offensichtlich.

“Er träumte von einer Neuauflage der Sowjetunion”, sagt Hollande über den russischen Staatschef. “Putin nahm eine aggressive Haltung ein und wartete ab, wie der Westen reagieren würde.

Der erste Punkt ist eine übliche Perversion einer sentimentalen Bemerkung, die Putin vor vielen Jahren gemacht hat: Wer den Zusammenbruch der Sowjetunion gutheißt, hat kein Herz, wer glaubt, dass sie wieder zum Leben erweckt werden kann, hat kein Hirn. Was den “Putin als Aggressor” betrifft, was ist aus Moskaus jahrzehntelangen Bemühungen geworden, eine funktionierende Ordnung nach dem Kalten Krieg auszuhandeln? Was ist aus den jahrzehntelangen amerikanischen Täuschungsmanövern in der Ukraine mittels verschiedener von den USA geförderter “zivilgesellschaftlicher Gruppen” geworden? Was ist aus dem Putsch vom Februar 2014 geworden, einer Aggression, wenn es je eine gegeben hat?

Hollande hat dazu nichts zu sagen. Es geht weiter und weiter. “Moskau wollte keinen Frieden.” “Mariupol war bereits in seinem [Putins] Visier”, eine Anspielung auf die ukrainische Hafenstadt, die im vergangenen Frühjahr von russischen Truppen eingenommen wurde. Unfug und Unfug. Nichts davon hält einer logischen Prüfung oder bekannten Fakten stand.

Und vergessen Sie, dass die Untergrabung der Gespräche im Normandie-Format und der beiden Minsker Abkommen direkt zu dem Krieg geführt hat, der nächsten Monat vor einem Jahr begann. Die europäische Doppelzüngigkeit war ein großer Erfolg, will Hollande uns wissen lassen. “Die Ukraine hat ihre militärische Position gestärkt”, behauptet er. “In der Tat war die ukrainische Armee eine völlig andere als 2014. Sie war besser ausgebildet und ausgerüstet. Es ist das Verdienst der Minsker Vereinbarungen, der ukrainischen Armee diese Möglichkeit gegeben zu haben.”

Die Verdienste der Minsker Vereinbarungen: Wir müssen davon ausgehen, dass er die Verdienste ihrer Subversion meint.

Wie, so fragen Sie, kann Hollande die hinterhältige Strategie, die er mit Angela Merkel verfolgt hat, angesichts des Ausgangs der Dinge als Erfolg werten? Das ist ganz einfach. Der Westen hat Russland gegenüber nachgegeben und damit Putin den Weg geebnet, den er gesucht hat. Bedenken Sie dies:

Wir haben bereits den Rückzug der USA von der internationalen Bühne in Syrien mit dem “laissez faire” [der Freifahrtschein] gesehen, der Putin hinsichtlich der Unterstützung des syrischen Diktators Bashar al-Assad gewährt wurde.

Wow! Ich wusste nicht, dass die USA einen Freifahrtschein für Syrien haben – wo ihre Intervention illegal war und bleibt und wo die Russen im September 2015 auf Einladung der Assad-Regierung gegen den Islamischen Staat interveniert haben.

Wie die französischen Sozialisten gefallen sind, muss ich sagen.

Warum hat Hollande diese seltsamen Äußerungen gemacht? Das ist eine interessante Frage.

Ein Anhaltspunkt könnte darin liegen, dass er den “Kyiv Independent” als Publikation für dieses Interview gewählt hat. Der Kyiv Independent ist, um es gleich vorweg zu nehmen, nicht unabhängig. Die kanadische Regierung und der European Endowment for Democracy, die kontinentale Version des National Endowment for Democracy, gehören seit seiner Gründung vor einem Jahr zu seinen Unterstützern. Sie scheint mit anderen NROs der antirussischen Art verflochten zu sein. Der Kiewer Independent war mit anderen Worten ein trockenes Pflaster für Hollande, der alle richtigen und keine falschen Fragen stellte. Das Interview war also eine Art inszeniertes Ventil.

Es ist unvorstellbar, dass Hollande ohne Merkels Wissen gesprochen hat. Vielleicht hat er das gedeckt, was die beiden als Fehler der ehemaligen Kanzlerin betrachteten, als sie ihre Unehrlichkeit und die von Hollande gegenüber dem Spiegel und der Zeit zugab. Schwer zu sagen.

Was auch immer Hollandes spezifische Motivation war, es scheint offensichtlicher, dass seine Absicht darin bestand, Täuschung als ein Merkmal der Staatskunst des 21. Ein größerer Zynismus ist nicht denkbar.

Er und Merkel haben in den letzten neun Jahren einen großen Schritt in die falsche Richtung gemacht. Es ist viele Jahrzehnte her, dass wir von den Amerikanern eine ernsthafte Diplomatie erlebt haben. Es ist eine andere Sache, wenn die Europäer ihre langen, zugegebenermaßen pockennarbigen diplomatischen Traditionen aufgeben. Immer weniger Nationen nehmen US-Diplomaten noch ernst, weil sie wissen, dass ihr Wort nichts gilt. Wird sich dies nun auf den Westen insgesamt ausweiten, da der Nicht-Westen wenig Sinn darin sieht, mit ihm zu reden?

Die Doppelzüngigkeit, mit der Frankreich und Deutschland die Minsker Verhandlungen über mehrere Jahre hinweg geführt haben, reiht sich nun in die lange Geschichte der Unehrlichkeit des Westens im Umgang mit Russland ein, seit James Baker, der Außenminister von George H.W. Bush, im Februar 1990 Michail Gorbatschow – im Gespräch, nicht schriftlich – versprochen hat, dass die NATO nicht von Deutschland aus nach Osten erweitert wird.

Hollande hat soeben bestätigt, dass Lügen gegenüber Moskau unter den westlichen Großmächten nach wie vor völlig akzeptabel sind. Das hat der Welt noch nie etwas Gutes gebracht und wird es auch nicht. Übersetzt mit Deepl.com

Patrick Lawrence, langjähriger Auslandskorrespondent, vor allem für die International Herald Tribune, ist Medienkritiker, Essayist, Autor und Dozent. Sein jüngstes Buch ist Time No Longer: Americans After the American Century. Seine Website lautet Patrick Lawrence. Unterstützen Sie seine Arbeit über seine Patreon-Seite. Sein Twitter-Konto, @thefloutist, wurde ohne Erklärung dauerhaft zensiert.



