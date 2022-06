“Das sind nicht die Werte, für die Europa angeblich steht.”

Europa zeigt einmal mehr, dass es vor Israel kapituliert hat

Von Sami Abu Shehadeh

6. Juni 2022

In ihrer Rede vor der Knesset versäumte es die Präsidentin des Europäischen Parlaments, Israels anhaltende Verletzungen der palästinensischen Menschenrechte anzusprechen

Die Rede, die die Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola, letzten Monat vor der israelischen Knesset gehalten hat, war vielleicht eine der am wenigsten verantwortungsvollen Reden, die ich je von einem ausländischen Staatsoberhaupt in Bezug auf Israel gehört habe.

Da sie aus Malta kommt, einem Land, das sich traditionell mit dem palästinensischen Volk solidarisch zeigt und einen Block vertritt, der sich für eine wertebasierte Außenpolitik, Rechtsstaatlichkeit und Rechenschaftspflicht einsetzt, hätte man von Metsola erwarten können, dass sie der Macht die Wahrheit sagt.

Stattdessen hörten wir das Gegenteil: eine europäische Kapitulation vor Israels Politik der Annexion und Apartheid, wie sie von Amnesty International und Human Rights Watch angeprangert wird. Das Lippenbekenntnis zur Zwei-Staaten-Lösung am Ende ihrer Rede änderte nichts an der Tatsache, dass Metsola weder die Begriffe Besatzung, Kolonisierung oder Annexion erwähnte, noch auf die Rechte der Palästinenser, das Völkerrecht oder UN-Resolutionen einging.

Wenn Europa es weiterhin vermeidet, Israel für seine systematischen Verbrechen und Verstöße zur Rechenschaft zu ziehen, wird der Status quo der Apartheid intakt bleiben

Ihre Botschaft war klar: Die Beziehungen zwischen Europa und Israel werden durch Israels systematische Verbrechen und Verletzungen der palästinensischen Menschenrechte nicht beeinträchtigt. Sie machte sich die israelisch-zionistische Sichtweise vollständig zu eigen – etwas, das ich von einem israelischen Beamten erwartet hätte, der eine Rede vor dem Europäischen Parlament hält, und nicht umgekehrt.

Metsola ließ keine Gelegenheit aus, ihre Position zu bekräftigen und ignorierte, dass Israel kein Land nur für Juden ist, sondern eines, in dem 20 Prozent der Bevölkerung palästinensische Bürger sind. Sie zeigte große Bewunderung für die frühere israelische Premierministerin Golda Meir, die bekanntermaßen sagte, dass es “so etwas wie Palästinenser nicht gibt”, und ging nicht auf die mehr als 65 israelischen Gesetze ein, die palästinensische Bürger Israels diskriminieren, darunter das im März beschlossene rassistische Verbot der Familienzusammenführung von Palästinensern.

Metsola erwähnte nicht einmal Shireen Abu Akleh, die Al Jazeera-Journalistin, die letzten Monat von israelischen Streitkräften erschossen wurde, und forderte auch nicht öffentlich Gerechtigkeit. In ihrer Rede ging es vor allem darum, Israel zu versichern, dass die Apartheid die bilateralen Beziehungen nicht beeinträchtigen wird.



Mangel an Glaubwürdigkeit

Metsola sprach auch von gemeinsamen Werten und der tiefen Verbundenheit Europas mit dem Staat Israel. Hat sie überhaupt darüber nachgedacht, wie die Palästinenser darüber denken würden? Welche Werte werden denn geteilt? Die Verweigerung von Rechten? Kolonisierung? Die Ablehnung von Gleichberechtigung? Abriss von Häusern? Die Trennung von Familien? Wenn sie Gerechtigkeit und Gleichheit meint, dann weiß sie sehr wenig über Israel.

Leider ist Metsola mit ihrem Standpunkt nicht allein. Wann immer die EU im Zusammenhang mit Israel/Palästina in irgendeiner Form Rechenschaft ablegt, richtet sie sich gegen das palästinensische Volk. Oliver Varhelyi, Ungarns Mitglied der Europäischen Kommission, hat den Inhalt der palästinensischen Schulbücher kritisiert und ein Einfrieren der europäischen Hilfe für Palästina gefordert. Er ist keine einsame antipalästinensische Stimme in der EU.

Die schamlose Komplizenschaft der EU mit den Verbrechen Israels

Die Frage der palästinensischen Schulbücher ist ein politisches Gesprächsthema, das von denjenigen verwendet wird, die gegen die Existenz Palästinas an sich sind. Als israelischer Gesetzgeber habe ich jedoch nie eine europäische Forderung nach einer Überprüfung der israelischen Schulbücher gehört, die systematisch die Existenz des palästinensischen Volkes negieren und die Nakba leugnen.

Wenn es um Israel geht, scheint das Wort rechtsgerichteter Denkfabriken und sogar von Siedlern in Brüssel mehr Gewicht zu haben als die Berichte internationaler Menschenrechtsgruppen über die israelische Apartheid. Selbst das Urteil des EU-Gerichtshofs über die Kennzeichnung von Siedlungsprodukten wird nicht umgesetzt. Wie glaubwürdig kann Europa also sein, wenn es zur Zweistaatenlösung Stellung bezieht?

Für die meisten europäischen Länder ist der brutale Angriff der israelischen Streitkräfte bei der Beerdigung von Abu Akleh nicht zu rechtfertigen, und viele waren sicherlich schockiert, als Tausende von israelischen Juden während des jüngsten Jerusalemer Flaggenmarsches “Tod den Arabern” skandierten. Solche Szenen können nicht von der täglichen Realität der Besatzung und den Gesetzen, die ein System der jüdischen Vorherrschaft auf beiden Seiten der Grenze von 1967 fördern, getrennt werden.

Europa, Israels wichtigster Handelspartner, verfügt über genügend Instrumente, um einen Wandel herbeizuführen, u. a. durch die Umsetzung von Artikel 2 des Handelsabkommens zwischen der EU und Israel, der die Achtung der Menschenrechte zur Bedingung für seine Umsetzung macht. Frieden ist eine Konstruktion, die auf Gerechtigkeit beruht. Wenn Europa es weiterhin vermeidet, Israel für seine systematischen Verbrechen und Menschenrechtsverletzungen zur Rechenschaft zu ziehen, wird der Status quo der Apartheid bestehen bleiben. Das sind nicht die Werte, für die Europa angeblich steht. Übersetzt mit Deepl.com

