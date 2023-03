European Antiwar Protests Strengthen As NATO’s Ukraine Proxy War Escalates – PopularResistance.Org Athens, Greece — This February 21, several thousand Greeks filled Athens’ streets to denounce NATO and the United States in the wake of Antony Blinken’s Greece visit, where the US Secretary of State applauded the Mediterranean country for being amongst the first European countries to support Ukraine, thus leading to way for “the support of democracy.”

Europäische Antikriegsproteste nehmen zu, während der Stellvertreterkrieg der NATO in der Ukraine eskaliert

Von Stavroula Pabst und Max Blumenthal, The Grayzone.

Februar 28, 2023

Die Europäer gehen in einer noch nie dagewesenen Zahl auf die Straße, um gegen den Stellvertreterkrieg der NATO in der Ukraine und ihren eigenen sinkenden Lebensstandard zu protestieren.

The Grayzone hat seit Ausbruch des Krieges in mehreren Ländern über die Demonstrationen berichtet und die Protestführer interviewt.

HINWEIS: Nationaler Marsch und Kundgebung gegen Krieg und Austerität am 20. Jahrestag der US/NATO-Invasion und Besetzung des Irak, 18. März in Washington, DC. KLICKEN SIE HIER FÜR WEITERE INFORMATIONEN.

Athen, Griechenland — Am 21. Februar füllten mehrere tausend Griechen die Straßen Athens, um die NATO und die Vereinigten Staaten zu verurteilen. Anlass war der Besuch von Antony Blinken in Griechenland, bei dem der US-Außenminister das Mittelmeerland dafür lobte, dass es zu den ersten europäischen Ländern gehört, die die Ukraine unterstützen und damit den Weg für die “Unterstützung der Demokratie” ebnen.

Dies war nur eine von vielen Protestaktionen auf dem gesamten Kontinent, da sich der NATO-Vertreterkonflikt in der Ukraine zum ersten Mal jährt. Die europäischen Bürgerinnen und Bürger sind zunehmend beunruhigt, da ihre Staats- und Regierungschefs den Krieg offenbar um mindestens ein weiteres Jahr verlängern wollen: Sie haben mehrere Runden von Sanktionen gegen Russland beschlossen, der Ukraine Milliarden von Euro zur Verfügung gestellt und sich bereit erklärt, Tausende ukrainischer Soldaten auszubilden.

Diese Maßnahmen haben den Lebensstandard der Durchschnittseuropäer verschlechtert. Obwohl der Kontinent dank erfolgreicher Bemühungen um Energiealternativen und des für die Jahreszeit ungewöhnlich warmen Wetters einen weithin befürchteten Energiekollaps vermeiden konnte, hatten sich die europäischen Regierungen in diesem Winter bereits auf mögliche Stromausfälle und mobile Blackouts vorbereitet, die durch die Abtrennung der russischen Energieversorgung verursacht wurden.

Mit der Eskalation des Krieges nehmen auch die Proteste in den Kernländern der NATO zu, von Griechenland über Großbritannien und die Tschechische Republik bis hin zu Frankreich und Spanien. Die jüngste Welle von Demonstrationen knüpft an die zahlreichen Proteste gegen den Krieg an, die den ganzen Winter über in Städten von Chișinău über Paris und Brüssel bis Tirana und Wien stattfanden.

In Deutschland, wo Außenministerin Annalena Baerbock angesichts von Berichten, dass das US-Militär die Nord-Stream-Pipeline, die das Land mit der russischen Gasversorgung verbindet, zerstört hat, erklärt hat, dass “wir uns im Krieg mit Russland befinden”, nehmen die Demonstrationen gegen den Stellvertreterkrieg der NATO ebenfalls zu.Die wachsende Flut der Proteste auf dem gesamten Kontinent scheint die europäischen Staats- und Regierungschefs aufgerüttelt zu haben und führte zu polizeilicher Unterdrückung, demagogischen Denunziationen und sogar zur strafrechtlichen Verfolgung von Anführern der Proteste, weil sie die militärische Unterstützung ihrer Regierungen für die Ukraine öffentlich kritisierten.

Im Gegensatz zu den westlichen Mainstream-Medien, die die Proteste mit Verachtung behandeln, wenn sie sie nicht sogar gänzlich ignorieren, hat The Grayzone an mehreren Protesten teilgenommen und die Arbeiter- und Antikriegsaktivisten interviewt, die ihre Mitbürger gegen den Stellvertreterkrieg der NATO mobilisiert haben.



In Europa wächst der Widerstand der Bevölkerung, während die führenden Politiker vor Washington kriechen

Kurz vor dem 24. Februar 2023, dem Jahrestag des russischen Einmarsches in der Ukraine, begann eine wachsende Zahl deutscher Bürger, sich über die unterwürfige Haltung ihrer Regierung gegenüber Washington zu ärgern. Bundeskanzler Olaf Scholz war nicht nur der Forderung der USA nachgekommen, Leopard-Panzer an das ukrainische Militär zu liefern, was die erste Konfrontation zwischen deutschen und russischen Panzern seit dem Zweiten Weltkrieg bedeuten könnte, sondern schien auch keinerlei Interesse daran zu haben, herauszufinden, wer für die Zerstörung der Nord Stream-Pipelines verantwortlich ist.

In einem Antikriegsmanifest, das von Sahra Wagenknecht von der Partei Die Linke und der feministischen Schriftstellerin Alice Schwarzer verfasst wurde, haben die Deutschen ihre Empörung über die militärische Unterstützung der Ukraine durch ihre Regierung zum Ausdruck gebracht. Der offene Brief, in dem Scholz aufgefordert wird, “die Eskalation der Waffenlieferungen zu stoppen” und “ein starkes Bündnis für Verhandlungen zu führen”, hatte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bereits über 700.000 Unterschriften gesammelt.

Am 25. Februar riefen Wagenknecht und Schwarzer die Unterstützer des Manifests zu einer Kundgebung in der Berliner Innenstadt auf. Mehr als 15.000 Demonstranten – und möglicherweise noch viel mehr – folgten ihrem Aufruf und strömten zum Brandenburger Tor, um die Reden der beiden Autoren und von Rednern wie Jeffrey Sachs und dem ehemaligen deutschen Brigadegeneral Eric Vad zu hören.

Wagenknecht stellte die Lieferung deutscher Panzer an die Ukraine den Gespenstern der Vergangenheit des Landes gegenüber und erklärte: “Wir wollen nicht, dass deutsche Panzer auf die Urenkel russischer Frauen und Männer schießen. Das ist völlige Geschichtsvergessenheit! Habt ihr die deutsche Geschichte vergessen?”

Ebenfalls am 25. Februar veranstaltete die britische “Stop The War Coalition” in London eine Demonstration gegen Waffenlieferungen an die Ukraine und die Eskalation des Stellvertreterkriegs der NATO. Am selben Tag wurde in London eine von den ehemaligen Abgeordneten George Galloway und Chris Williamson organisierte Konferenz “No 2 NATO, No 2 War” eröffnet, die trotz Einschüchterungskampagnen, die zwei Veranstaltungsorte veranlassten, die Veranstaltung abzusagen, gut besucht war.

Die Londoner Kundgebungen wurden durch große Proteste gegen den Stellvertreterkrieg der NATO in Paris und Brüssel ergänzt, wo Tausende vor dem Europäischen Parlament aufmarschierten und sofortige Verhandlungen mit Russland forderten.

Die Kundgebung am 25. Februar in Paris wurde von einer Gruppe namens “Die Patrioten” einberufen, die den sofortigen Rücktritt des französischen Präsidenten Emmanuel Macron fordert.

Jüngste Proteste knüpfen an monatelange Antikriegsaktivitäten in ganz Europa an

Die jüngste Welle von Demonstrationen schließt sich an die Proteste in Italien an, wo im November 2022 Zehntausende gegen die Entscheidung von Premierministerin Giorgia Meloni demonstrierten, Waffen in die Ukraine zu liefern, und in einer Demonstration zivilen Ungehorsams ihre Stromrechnungen verbrannten.

Eine im Februar dieses Jahres durchgeführte Umfrage unter Italienern zeigt, dass die Mehrheit der Bürger des Landes die Lieferung von Waffen an die Ukraine ablehnt und eine sofortige Verhandlungslösung befürwortet.

In Leipzig, Deutschland, kommt es seit letztem Herbst zu Massenprotesten gegen die explodierenden Lebensmittel- und Energiepreise. Wie in Berlin, wo Wagenecht offen erklärte, dass jeder unabhängig von seiner politischen Überzeugung willkommen sei, stellten diese Demonstrationen ein Zeichen der Einigkeit gegen den Krieg zwischen der Partei Die Linke und der rechtsnationalen Alternative für Deutschland (AfD) dar.

Die Leipziger Proteste wurden als Wiederbelebung der “Cold War Mondays” dargestellt, die in den späten 1980er Jahren in der Stadt stattfanden und bei denen die Öffentlichkeit gegen die schwächelnde Deutsche Demokratische Republik demonstrierte. Dieses Mal ist das Ziel der Proteste jedoch ein zentristisches, neoliberales Regime, das auf einen Konflikt mit Russland aus ist.

Tschechische Demonstranten lehnen es ab, als “Subunternehmer des ausländischen Kapitals” zu dienen

In der Tschechischen Republik versammelten sich Anfang September etwa 70.000 Menschen in Prag zu einer Demonstration unter dem Motto “Tschechien zuerst”. Sie forderten den Rücktritt der Koalitionsregierung des tschechischen Ministerpräsidenten Petr Fiala wegen ihrer prowestlichen und pro-NATO-Politik.

Der Mitte-Rechts-Premierminister Petr Fiala reagierte, indem er die Demonstrationen als pro-russisch, “extrem” und “gegen die Interessen der Tschechischen Republik” bezeichnete.

Die tschechischen Demonstranten ließen sich von Fialas Äußerungen kaum beirren und kehrten Ende September und im Oktober auf die Straße zurück, wo sie weiterhin kleinere Veranstaltungen im ganzen Land organisierten. Die Anti-EU- und Anti-NATO-Proteste kanalisierten die Stimmung, die am besten durch ein Transparent mit dem Titel “Das Beste für die Ukrainer und zwei Pullover für uns” zusammengefasst wurde.

Um die Demonstrationen der Ersten Tschechischen Republik besser zu verstehen, sprach The Grayzone mit Josef Skála von der Kommunistischen Partei Böhmens und Mährens (Komunistická strana Čech a Moravy, oder KSČM). Skála, ein prominenter Unterstützer der Ersten Tschechischen Republik, kandidierte im vergangenen Jahr für das Amt des Präsidenten der Tschechischen Republik, zog seine Kandidatur jedoch im November zurück, nachdem er nicht genügend Unterschriften für den Wahlgang gesammelt hatte.

Skála betonte die Einzigartigkeit der Proteste der Ersten Tschechischen Republik. Obwohl die Teilnehmer das gesamte politische Spektrum abdeckten, einte sie die Frustration über die schwächelnde Wirtschaft des Landes und die Weigerung der Regierung, den Widerstand der Bevölkerung gegen den Stellvertreterkrieg in der Ukraine zu berücksichtigen. “Wir haben in der Tschechischen Republik eine Regierung, die total pro-amerikanisch, pro-EU, pro-Brüssel und so weiter ist”, beklagte er sich gegenüber Τhe Grayzone. “Sie kümmern sich nicht um [unsere] nationalen Interessen.”

Skála erklärte, dass die Untätigkeit in Bezug auf die hohen Preise eine “absolut beispiellose Ära in der [tschechischen] Geschichte einläutet, die zur Zerstörung des Lebensstandards der Menschen und zur Zerstörung der meisten Sektoren unserer Wirtschaft führt”.

“Und nein, die Regierung unternimmt nichts gegen [diese Probleme]. Die Regierung unterstützt diese dramatische Politik…Wir sind Abzieher von ausländischem Kapital.”

Skálas Äußerungen verdeutlichen ein Problem, das sich hinter dem Stellvertreterkrieg abzeichnet: Während sich die heutigen europäischen Protestforderungen auf die aktuelle Energiekrise konzentrieren, sind viele Demonstranten wütend über die Bereitschaft ihrer Regierungen, dem EU-Diktat Vorrang vor dem nationalen Interesse einzuräumen.

Während die Proteste weitergehen, hofft Skála, dass er mehr Linke zu den Demonstrationen bringen kann, indem er die Bedrohung der Wirtschaft und des menschlichen Überlebens durch den Stellvertreterkrieg in der Ukraine hervorhebt. “Die Gefahr eines Krieges steht unmittelbar bevor”, erklärte er gegenüber The Grayzone. “Und was fehlt, ist eine dringende und gut organisierte Antikriegs-Friedensbewegung.”



Der Blick aus Griechenland: “Die Amerikaner sind die Mörder des Volkes”

Während sich die konservative Mitsotakis-Regierung verbiegt, um Washington zu gefallen, kämpfen die griechischen Durchschnittsbürger mit unvorstellbar hohen Lebenshaltungskosten und Energierechnungen. Die Demonstranten, mit denen ich im Februar in Athen sprach, brachten reflexartig die Unterstützung ihrer Regierung für den Stellvertreterkrieg der NATO mit ihren eigenen sich verschlechternden Lebensbedingungen in Verbindung. Ihre Wut ist in einem Land, in dem die Anti-NATO- und Anti-EU-Stimmung nach wie vor relativ hoch ist, weit verbreitet.

Auf der Demonstration am 21. Februar wurde US-Außenminister Blinken auf Transparenten angeprangert, während Slogans wie “Solidarität ist die Waffe des Volkes” und “Sie haben Lambrakis und Beloyiannis getötet – die Amerikaner sind die Mörder des Volkes” durch die Menge hallten. (Grigoris Lambrakis und Nikos Beloyiannis waren prominente griechische Linke des zwanzigsten Jahrhunderts, die von Rechtsextremisten getötet bzw. von der griechischen Regierung hingerichtet wurden).

Die Demonstration vom 21. Februar endete an der amerikanischen Botschaft, trotz der Warnungen vor Repressionen durch die stark militarisierte Polizei. Später am Abend kam es im Athener Stadtteil Exarchia zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und den Demonstranten, wie es nach großen Demonstrationen in der Hauptstadt üblich ist.

Die Ende Februar zum Ausdruck gebrachten Gefühle wiederholten sich bei früheren Protesten in der griechischen Hauptstadt.

Jedes Jahr am 17. November gehen die Griechen auf die Straße, um an den historischen Polytechnio-Aufstand von 1973 gegen die damalige Militärjunta des Landes zu erinnern, bei dem antiimperialistische und Antikriegs-Studentenorganisationen von der von den USA unterstützten Diktatur zerschlagen wurden und in vielen Fällen verschwanden.

Wie der Aufstand von 1973 haben auch die jährlichen Polytechnio-Demonstrationen einen ausgeprägten Antikriegscharakter und enden in der Regel in Auseinandersetzungen zwischen der Polizei, die die US-Botschaft in Athen bewacht, und den Demonstranten – wobei viele eingezogene und uniformierte Militärangehörige auf Seiten der Demonstranten kämpfen.

In diesem Jahr wurde die griechische Tradition des 17. Novembers durch einen neuen Konflikt ergänzt: den Stellvertreterkrieg der NATO in der Ukraine, den die europäischen Staats- und Regierungschefs anscheinend um mindestens ein weiteres Jahr verlängern wollen.

Als der Polytechnio-Jahrestag 2022 anstand, richteten die Demonstranten ihre Aktion direkt gegen das von den USA dominierte Militärbündnis. Die Teilnehmer schwenkten Schilder mit der Aufschrift “Ή με το ΝΑΤΟ ή με την ειρήνη” (Entweder mit der NATO oder mit dem Frieden), während sie an der US-Botschaft in Athen vorbeizogen.



Griechische Generalstreiks bereiten den Boden für Antikriegsproteste

Die griechischen Kundgebungen gegen den Stellvertreterkrieg der NATO in der Ukraine haben sich den Schwung der Arbeitskämpfe gegen die Lebenshaltungskostenkrise zunutze gemacht. Am 9. November 2022, etwa eine Woche vor der Antikriegskundgebung, riefen die Gewerkschaften zu einem Generalstreik auf und forderten Lohnerhöhungen, ein Verbot von Strom- und Versorgungsunterbrechungen in Privathaushalten sowie die Abschaffung der verbrauchsabhängigen Steuern und der Mehrwertsteuer für Energiequellen.

Sotiris Lapieris ist Stadtrat im Athener Vorort Chalandri und Mitglied der Λαϊκή Ενότητα (Volkseinheit), einer abtrünnigen linken Koalition, die nach der Kapitulation von Syriza vor den internationalen Gläubigern im Jahr 2015 gegründet wurde. Lapieris erklärte gegenüber The Grayzone, dass der Streik vom 9. November wahrscheinlich der größte in Griechenland seit dem Rettungsreferendum von 2015 war, wenn nicht sogar der größte seit den Anti-Austeritätsstreiks von 2012. “Es gibt eine weit verbreitete Verzweiflung über die Lebenshaltungskosten und die [niedrigen] Löhne”, erklärte er.

Lapieris betonte, dass die derzeitige Energiekrise zwar die materielle Not in Griechenland verschärft habe, die Situation aber symptomatisch für die katastrophalen Beziehungen zwischen Griechenland und der EU sei. “Die Krise der Lebenshaltungskosten in Griechenland ist das Ergebnis von drei verschiedenen … Dingen”, erklärte er. “Erstens die Memoranden, die die griechische Wirtschaft [vor einem Jahrzehnt] zerstört haben. Zweitens hat die 2001 ins Leben gerufene Energiebörse [die griechische Energiebörse als Teil des EU-Zielmodells für Strommärkte] die Energiepreise in die Höhe getrieben. Und drittens kamen zu diesen beiden Dingen noch die Sanktionen der Europäischen Union gegen Russland hinzu. Das ist eine katastrophale Mischung.”

In einem Gespräch mit The Grayzone kurz vor dem Streik am 9. November erklärte die Gewerkschaftsfront Π.Α.Μ.Ε. (Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, oder All-Workers Militant Front) erklärte Sekretariatsmitglied Nikolas Theodorakis, wie die Energiekrise und der Krieg den Lebensstandard in Griechenland verschlechtert haben.

“Der prozentuale Anteil des griechischen Haushalts für militärische Rüstung, insbesondere für die NATO, ist die Nummer eins oder zwei im NATO-Bündnis”, sagte Theodorakis. “Gleichzeitig haben griechische Schulen keine Heizung und Krankenhäuser keine Ärzte [in diesem Winter]. Wir sagen also, dass es ein klarer Widerspruch ist, wie die EU-Mittel verwendet werden”, erklärte er weiter und verwies auf den aufgeblähten griechischen Militärhaushalt. “Eine unserer grundlegenden Forderungen in diesem Konflikt ist der Haushalt, und dass unsere finanziellen Prioritäten geändert werden müssen, um die Menschen zu schützen und ihnen zu dienen.

Nikos Chistodoulakis, Mitglied der Kommunistischen Revolutionären Aktionsfront Griechenlands (Κομμουνιστική Επαναστατική Δράση, oder ΚΕΔ), bemerkte, dass viele der Proteste in ganz Griechenland, einschließlich des Generalstreiks im November, keine substanziellen kriegsbezogenen Forderungen gestellt hätten, sondern sich stattdessen auf wirtschaftliche Erleichterungen und die Gier der Unternehmen konzentriert hätten. Er fügte hinzu, dass viele Linke sich scheuten, Forderungen oder Erklärungen abzugeben, die als kremlfreundlich ausgelegt werden könnten. In der Tat beschränkte sich ein Großteil der Streiks am 9. November auf wirtschaftliche Forderungen, darunter die Forderung nach höheren Löhnen und garantierter Strom- und Heizungsversorgung im Winter.

“Wenn man das eigentliche Problem nicht anspricht, nämlich die Europäische Union und die Haltung der griechischen Regierung gegenüber Russland und ihre Allianz mit den USA, kann man keine Lohnerhöhungen oder Preisstopps fordern”, so Lapieris. “Diese [Lebenshaltungskostenkrise] ist eine offensichtliche Folge dieser ganzen Politik.”

Unten: Demonstranten werfen bei einer Anti-NATO-Demonstration in der griechischen Stadt Patras rote Farbe auf ein Kriegsschiff

Anti-Kriegs-Proteste sehen sich Polizeigewalt und staatlicher Repression gegen die Meinungsfreiheit ausgesetzt

Die Demonstrationen gegen die Lebenshaltungskosten und gegen die NATO in Europa werden häufig durch Polizeigewalt, Massenverhaftungen und das Schweigen der Mainstream-Medien unterdrückt. Wie schon bei der Unterdrückung der Proteste gegen die drakonischen Abriegelungen von Covid-19 im Jahr 2020 ging die militarisierte französische Bereitschaftspolizei auch bei den Anti-NATO- und Lebenshaltungskosten-Kundgebungen im Oktober gewaltsam gegen die Demonstranten vor, unter anderem mit Knüppelschlägen und Tränengas.

Während der Massendemonstration am 25. Februar in Berlin setzte die deutsche Polizei 1400 Beamte ein, um die vor kurzem eingeführten Redegesetze durchzusetzen, die öffentliche Unterstützungsbekundungen für Russlands Militäroperation in der Ukraine unter Strafe stellen und alles verbieten, vom Tragen des St. Georgs-Kreuzes über den Buchstaben “Z” und “V” bis hin zur sowjetischen Flagge.

Der deutsche Staat verfolgt auch Heinrich Bücker, einen führenden Berliner Antikriegsaktivisten, weil er die Unterstützung seiner Regierung für neonazistische Regimenter des ukrainischen Militärs wie das Asow-Bataillon kritisiert hat. Bücker wird vom deutschen Staat beschuldigt, Äußerungen gemacht zu haben, die “geeignet sind, das Vertrauen in die Rechtssicherheit zu erschüttern und das geistige Klima in der Bevölkerung aufzuwiegeln”. Da es unwahrscheinlich ist, dass er die 2000 Euro Geldstrafe bezahlen kann, wird er für eine obligatorische 40-tägige Haftstrafe ins Gefängnis gehen.

Wenn die westlichen Medien Europas Antikriegs-Protestwelle nicht gänzlich ignoriert haben, schwankte ihre Berichterstattung zwischen abschätzig und verächtlich. Der deutsche Staatssender Deutsche Welle bezeichnete die Demonstration vom 25. Februar in Berlin spöttisch als “naiv”, während er über kleinere Demonstrationen der ukrainischen Diaspora zur Unterstützung des Krieges begeistert berichtete. Die New York Times ihrerseits erwähnte die europäischen Proteste nur in einer einzigen allgemeinen Zeile, die in einem Artikel über winzige Anti-Putin-Proteste russischer Emigranten versteckt war.

Für diejenigen, die sich vor Ort organisieren, steht zu viel auf dem Spiel, als dass sie sich der staatlichen Repression oder der Dämonisierung durch die Medien beugen könnten. “Wir werden in das finstere Mittelalter zurückversetzt; unsere Führer verlangen, dass wir ohne Strom leben. Wie können Sie das also akzeptieren?”, rief Nikolaos Theodorakis von der griechischen Gewerkschaft ΠΑΜΕ. “Für uns besteht die einzige Alternative zu diesen Bedingungen darin, zu kämpfen, uns zu organisieren und bessere Bedingungen zu fordern.” Übersetzt mit Deepl.com

