Europäisches Parlament umarmt Kriegsverbrecher Selenskyj von Kurt Nimmo

European Parliament Embraces War Criminal Zelenskyy “The question of long-range weaponry and fighter jets for Ukraine has been resolved,” declared Andriy Yermak, Zelenskyy’s chief of staff. “Details still to follow.” More like an ode to mass murder. European Parliament President Roberta Metsola said the “next step” is to provide “long range systems” and fighter jets to the ultranationalists.

Europäisches Parlament umarmt Kriegsverbrecher Selenskyj

Der Mann in Grün erhält stehende Ovationen für seine Folterung und Ermordung von ethnischen Russen.

von Kurt Nimmo

9. Februar 2023

Am Donnerstag berichtete Reuters, dass Selenskyj und sein Gefolge in Europa “von mehreren Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union auf einem Gipfel gehört haben, dass sie bereit sind, Kiew mit Flugzeugen zu versorgen, um den Kampf gegen die russische Invasion zu unterstützen”.

“Die Frage der Langstreckenwaffen und Kampfflugzeuge für die Ukraine ist geklärt”, erklärte Andriy Yermak, Zelenskyys Stabschef. “Details werden noch folgen.”

Das “Tabu”, Waffen zu schicken, die Hunderte von Kilometern in das Innere Russlands reichen können, soll gebrochen werden, so die mit der CIA zusammenarbeitende “Nachrichtenagentur” Reuters.

“Herr Selenskyj erhielt vor, während und nach seiner Rede vor europäischen Gesetzgebern stehende Ovationen”, berichtete The Hindu. “Nach seiner Ansprache hielt er eine EU-Flagge in die Höhe, und die gesamte Legislative verharrte in düsterer Stille, als die ukrainische Nationalhymne und anschließend die europäische Hymne ‘Ode an die Freude’ gespielt wurden.”

Eher eine Ode an den Massenmord.

Die Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola, sagte, der “nächste Schritt” sei die Bereitstellung von “Langstreckensystemen” und Kampfflugzeugen für die Ultranationalisten. Metsola sagte, die “Antwort” auf die russischen Bemühungen, das Regime in Kiew zu entnazifizieren und zu entwaffnen, “muss proportional zur Bedrohung sein, und die Bedrohung ist existenziell”.

Metsola, die durch eine geheime Abstimmung der Abgeordneten (nicht der europäischen Bürger) zur Präsidentin des Europäischen Parlaments ernannt wurde, treibt den Krieg auf die nächste Stufe.

Die EU ermutigt das ultranationalistische Regime in Kiew, seine ethnischen Säuberungen, Folterungen, Vergewaltigungen und anderen Kriegsverbrechen im Donbass und überall dort fortzusetzen, wo Ukrainer es wagen, Russisch zu sprechen, eine orthodoxe Kirche zu besuchen, russische Traditionen zu feiern oder sich gegen die Gräueltaten von Neonazi-Schergen auszusprechen.

Metsola und ihre Mitkollaborateure sollten den zweiten Bericht der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) über die Kriegsverbrechen der Neonazis in der Ukraine lesen: “War crimes of the armed forces and security forces of Ukraine: torture and inhumane treatment”.

Das PDF-Dokument enthüllt in grausamen Details die Kriegsverbrechen, die der ukrainische Staat nach dem von der US-Regierung orchestrierten Putsch in Kiew begangen hat, der bekennende Neonazis an die Macht brachte.

Die seit dem ersten Bericht der Foundation for Democracy Studies gesammelten Daten lassen den Schluss zu, dass Folter und unmenschliche Behandlung durch die ukrainischen Sicherheitskräfte (SBU), die ukrainischen Streitkräfte, die Nationalgarde und andere Formationen des ukrainischen Innenministeriums sowie durch illegale bewaffnete Gruppen wie den Rechten Sektor nicht nur fortgesetzt werden, sondern an Umfang zunehmen und systematisch werden.

In dem Bericht heißt es,

Die Gefangenen wurden mit Stromschlägen traktiert, grausam und mehrere Tage hintereinander mit verschiedenen Gegenständen (Eisenstangen, Baseballschlägern, Stöcken, Gewehrkolben, Bajonettmessern, Gummiknüppeln) geschlagen.

Zu den von den ukrainischen Streit- und Sicherheitskräften häufig angewandten Techniken gehören Waterboarding, das Erwürgen mit einer “banderistischen Garrotte” und andere Arten des Erwürgens.

In einigen Fällen wurden Gefangene zum Zweck der Einschüchterung auf Minenfelder geschickt und mit Militärfahrzeugen überfahren, was zu ihrem Tod führte.

Zu den weiteren von den ukrainischen Streit- und Sicherheitskräften angewandten Foltermethoden gehören das Zerschlagen von Knochen, das Stechen und Schneiden mit einem Messer, das Brandmarken mit glühenden Gegenständen und das Beschießen verschiedener Körperteile mit Handfeuerwaffen.

Die von den ukrainischen Streit- und Sicherheitskräften gefangen genommenen Gefangenen werden tagelang bei eisigen Temperaturen gehalten, ohne Zugang zu Nahrung oder medizinischer Versorgung, und werden oft gezwungen, psychotrope Substanzen zu nehmen, die Qualen verursachen.

Die absolute Mehrheit der Gefangenen wird durch Scheinerschießungen gequält und erleidet Todes- und Vergewaltigungsdrohungen gegenüber ihren Familien.

Viele der Gefolterten gehören nicht zu den Selbstverteidigungskräften der Volksrepubliken Donezk und Luhansk (DVR und LPR).

Die Menschenrechtskonvention verbietet Folter absolut und unabhängig von anderen Umständen”, und der Staat, der diese Verstöße begeht, ist verantwortlich für die Handlungen aller seiner Organe, wie der Polizei, der Sicherheitskräfte, anderer Strafverfolgungsbeamter und anderer staatlicher Stellen, die eine Person unter ihrer Kontrolle halten, unabhängig davon, ob sie auf Befehl oder aus eigenem Antrieb handeln”, schreiben die Autoren.

Mit anderen Worten: Es gibt mehr als genug Beweise, um den Mann in Grün und seine ultranationalen Partner wegen schwerer Kriegsverbrechen zu verurteilen. Darüber hinaus machen sich die US-Regierung und die EU der Unterstützung und Erleichterung der oben genannten Verbrechen schuldig. Hinzu kommen die Eigentümer und das Management der Kriegspropagandamedien.

Die EU-USG-Kollaborateure bei Kriegsverbrechen sind damit beschäftigt, Russland daran zu hindern, Zivilisten in Donezk, Luhansk, Mariupol, Melitopol, Cherson und auf der Krim zu schützen. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass sie Kriegsverbrecher und Apologeten des Neonazi-Terrors sind.

Und schließlich ist das folgende Video äußerst widerlich – ein Kriegsverbrecher und sein Kollaborateur bei Massenmord, Folter und Vergewaltigung machen vor der Kamera Kussmünder.

In einer vernünftigeren und weniger grausamen Welt würden diese beiden widerlichen Kreaturen vor einem ähnlichen Tribunal stehen wie Martin Bormann, Hermann Göring, Wilhelm Keitel, Julius Streicher und andere reuelose Nazis zum Tode verurteilt wurden. Übersetzt mit Deepl.com

