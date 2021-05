Bild: The Austrian Federal Chancellery raises the Israeli flag as a sign of solidarity on 14 May 2021 (AFP)

Europas beschämende Voreingenommenheit gegenüber Israel-Palästina



Von Martin Konecny

19. Mai 2021

Als die israelisch-palästinensischen Kämpfe in der vergangenen Woche ausbrachen, reihten sich die politischen Äußerungen Europas in einem bekannten Spektrum aneinander.

Auf der einen Seite standen führende Politiker in Mitteleuropa (Österreich, die Tschechische Republik, Ungarn und Slowenien), die Israel vorbehaltlos unterstützten und der Hamas die ganze Schuld zuschoben. Auf der anderen Seite verurteilten der irische und der belgische Außenminister die Aktionen sowohl Israels als auch der Hamas. Andere positionierten sich dazwischen, indem sie zur Deeskalation oder zum Schutz von Zivilisten aufriefen, während sie nur die Hamas verurteilten.

Die allgemeine Tendenz unter den europäischen Offiziellen war jedoch, die Kette der Ereignisse in dieser jüngsten Eskalation zu verdrehen. Sie neigen dazu, die Reihe israelischer Provokationen im besetzten Ost-Jerusalem, die den Hamas-Raketen vorausgingen, auszulassen oder herunterzuspielen. Dazu gehörten die Androhung der Vertreibung palästinensischer Familien durch israelische Siedler und die Erstürmung der al-Aqsa-Moschee durch israelische Streitkräfte, bei der etwa 300 Palästinenser verwundet wurden.

In keiner der Erklärungen wird das grundlegende Problem erwähnt: die langfristige Verweigerung grundlegender Rechte und Freiheiten für die Palästinenser

Dann erheben sie die Raketen zu dem einzigen wirklich ungerechtfertigten Element.

Schließlich spielen sie wieder die israelische “Antwort” in Form von Luftangriffen auf Gaza herunter – der bei weitem tödlichste Teil der Kette.

Keine der Erklärungen geht klar auf das grundlegende Problem ein: die langfristige Verweigerung grundlegender Rechte und Freiheiten für Palästinenser unter der jahrzehntelangen israelischen Besatzung des Westjordanlands, der Blockade des Gazastreifens und der ethno-territorialen Eroberung (euphemistisch als “Siedlungsexpansion” bezeichnet) im Westjordanland, einschließlich Ostjerusalem.

Dieser unterdrückende und ungerechte Kontext macht die zyklischen Explosionen der Gewalt fast unvermeidlich – und er sollte zuallererst angesprochen werden.

Selektive Empörung

Europäische Beamte haben den wahllosen Raketenbeschuss der Hamas verurteilt, dessen schreckliche Auswirkungen auf die israelische Zivilbevölkerung weit über die Dutzend Toten und Hunderten Verletzten hinausgehen.

Aber die Hamas zu verurteilen, während man bei den israelischen Angriffen – die bereits mehr als 200 Palästinenser, darunter etwa 60 Kinder, getötet und Dutzende von zivilen Gebäuden in Gaza zerstört haben – gleichgültig bleibt, erfordert ein höchst selektives Empörungsempfinden. Das absichtliche Anvisieren von zivilen Objekten und unverhältnismäßige Angriffe gegen Zivilisten, die vorsätzlich durchgeführt werden, sind Kriegsverbrechen, ebenso wie die Hamas-Raketen.

Selektive Wahrnehmungen sind in allen nationalistischen Konflikten üblich, die dazu neigen, eine kognitive Verzerrung zu aktivieren, die viele Menschen dazu bringt, die Missetaten der von ihnen bevorzugten Seite herunterzuspielen und die Verbrechen der anderen Seite zu vergrößern. Insofern ist es nicht überraschend, dass das israelisch-jüdische Narrativ in erster Linie den palästinensischen Raketen die Schuld gibt, während viele Palästinenser sie umgekehrt als berechtigte Antwort auf Israels überwältigende Aggression betrachten.

Das Besondere an diesem Fall ist, dass ein beträchtlicher Teil der westlichen politischen Elite – aus Gründen wie kultureller Affinität und historischen Sympathien – sich dem israelischen Narrativ zuneigt oder sich ganz auf dessen Seite schlägt.

Diese Tendenz ist besonders sichtbar, wenn die Hamas ins Spiel kommt. Die meisten europäischen Politiker sind in der Lage, Bedenken über die israelische Besatzung, die Siedlungen und die Situation in Gaza anzuerkennen. Aber wenn die Raketen zu fliegen beginnen, wird dieser Kontext plötzlich beiseite geschoben, als ob ein anderer, mehr stammesbezogener Teil des Gehirns aktiviert worden wäre.

Doppelter Standard

Jeder, der denkt, dass die europäischen Aussagen einigermaßen ausgewogen sind, sollte sich vorstellen, wie Europa und die USA reagieren würden, wenn die Situation umgekehrt wäre: Palästinenser würden jüdische israelische Enklaven besetzen, besiedeln, blockieren und bombardieren, von denen aus jüdische bewaffnete Gruppen dann Raketen in Richtung Palästina abfeuerten.

In einem solchen Szenario würde der Westen wahrscheinlich nicht nur die palästinensischen Unterdrücker verurteilen, sondern schwere Sanktionen verhängen und Flugverbotszonen diskutieren.

Die Doppelmoral zeigt sich auch in der Vorstellung, dass Israel das “Recht hat, sich zu verteidigen”, die in mehreren europäischen Kommuniqués zu finden ist. Keine sagt, ob die Palästinenser – die keinen Iron Dome zu ihrem Schutz haben – auch das Recht haben, sich gegen israelische Angriffe zu verteidigen – oder irgendein anderes angemessenes Recht.

EU redet nur und handelt nicht im israelisch-palästinensischen Konflikt

Die selektiven europäischen Aussagen sind schwer mit den Einschätzungen der vergangenen Runden der Kämpfe zwischen Israel und Hamas durch UN-Ermittler, den Internationalen Strafgerichtshof (ICC) und NGOs wie Human Rights Watch in Einklang zu bringen. Diese Beobachter folgen im Allgemeinen den universellen und unparteiischen Normen des internationalen Rechts und genießen im Allgemeinen das Vertrauen des europäischen politischen Mainstreams. Alle diese Akteure haben zahlreiche Beweise für schwere Verstöße, die wahrscheinlich auf Kriegsverbrechen hinauslaufen, sowohl von Israel als auch von der Hamas gefunden.

Die EU-Mitgliedsstaaten haben sich häufig bei Abstimmungen über die Einleitung von UN-Untersuchungen zur Gewalt im Gazastreifen im UN-Menschenrechtsrat enthalten, während sie für Untersuchungen zu anderen Konflikten stimmten. Ähnlich verhält es sich mit dem IStGH: Während die EU kollektiv den IStGH als eine Säule der internationalen Rechtsstaatlichkeit unterstützt, haben sich mehrere europäische Staaten gegen den Beitritt Palästinas zum Gericht und die Zuständigkeit des IStGH für das Land ausgesprochen. Dies ist nicht nur inkonsequent, sondern trägt auch zu der wiederkehrenden Gewalt bei, indem es sowohl Israel als auch der Hamas den Eindruck vermittelt, dass sie sich der internationalen Rechenschaftspflicht entziehen können.

Deckmantel der Legitimität

Traditionell war die Pro-Israel-Parteinahme in den USA viel stärker als in Europa. Aber das wird immer weniger deutlich.

Im US-Kongress gibt es inzwischen eine Kohorte progressiver Demokraten wie Bernie Sanders, Ayanna Pressley und Mark Pocan, die sich weitaus offener für die Rechte der Palästinenser aussprachen als die vermeintlich progressive grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock in ihren übervorsichtigen Tweets.

Sogar einer der entschiedensten Pro-Israel-Demokraten, der Vorsitzende des Ausschusses für auswärtige Beziehungen im Senat, Robert Menendez, gab eine seltene Erklärung ab, in der er sagte, er sei “zutiefst beunruhigt über Berichte über israelische Militäraktionen, die zum Tod unschuldiger Zivilisten in Gaza führten, sowie über israelische Angriffe auf Gebäude, in denen internationale Medien untergebracht sind”.

Wenn sie zum Frieden beitragen wollen, müssen die europäischen Regierungen die Günstlingswirtschaft beenden

Er hat damit mehr Nuancen gezeigt als sein Amtskollege im Europäischen Parlament, der Vorsitzende des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten, David McAllister, der eine Erklärung mitunterzeichnete, die größtenteils aus Pro-Israel-Mantras bestand und nur “mit dem Volk von Israel” Solidarität ausdrückte – als ob das palästinensische Volk nicht ebenso Solidarität verdient hätte, unabhängig davon, wer die Schuld an den Kämpfen trägt.

Am Dienstag trafen sich die EU-Außenminister per Video, um zu besprechen, wie die Gewalt beendet werden kann. Während der Hohe Repräsentant der EU, Josep Borrell, in ihrem Namen zu einer sofortigen Beendigung der Gewalt aufrief, sendeten die Kommuniqués vieler Minister in den letzten Tagen das gegenteilige Signal: Sie gaben Israel einen Freibrief für die Fortsetzung der Offensive.

Wenn sie zum Frieden beitragen wollen, müssen die europäischen Regierungen ihre Günstlingswirtschaft beenden und ihre Politik neu ausrichten, um die kolossalen Ungerechtigkeiten gegenüber den Palästinensern anzugehen, die den Kreislauf der Gewalt antreiben. Das wäre ein stärkeres Signal als diplomatische Telefonate mit Israel und regionalen Akteuren. Übersetzt mit Deepl.com

Martin Konecny leitet das European Middle East Project (EuMEP), eine unabhängige NGO in Brüssel, die sich auf die europäische und internationale Politik zum israelisch-palästinensischen Konflikt spezialisiert hat.

