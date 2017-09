Evelyn Hecht-Galinski – Deine Stimme gehört Dir!

Evelyn Hecht-Galinski ist Publizistin mit dem Schwerpunkt Israel-Palästina-Konflikt und Betreiberin des Blogs „Sicht vom Hochblauen“. Bei „Deine Stimme gehört Dir!“ erklärt sie, was der wichtigste Grund für sie ist, am 24. September ihre Stimme abzugeben. Die Kampagne „Deine Stimme gehört Dir!“ wird bis zur Bundestagswahl am 24. September täglich eine Persönlichkeit mit ihrem Verständnis von Wahlen und Demokratie zu Wort kommen lassen. Ziel der Kampagne ist es, mit diesen Statements die unterschiedlichen Perspektiven auf den Status Quo zur Bundestagswahl 2017 sichtbar werden zu lassen. Denn Vielfalt ist immer ein wesentlicher Teil der Demokratie, den es zu stärken gilt. In diesem Sinne ist auch das Abbilden der vielfältigen Perspektiven, die es in diesem Land gibt, zu verstehen: Ein „Mehr“ an Demokratie fängt dort an, wo Menschen ihre Meinung äußern. Diese Kampagne bietet dafür die Plattform.

