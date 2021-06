Evyatar is the test of the new government | Opinion Imagine: A Palestinian was shot to death by an Israeli soldier. In response the Palestinians decide to take revenge on Israel. They build an outpost in the heart of the Kikar Hamedina square in Tel Aviv. The Palestinian security forces help them and send military bulldozers to pave the way to the new settlement.

Bild: The the newly established Jewish outpost of Eviatar is seen from the Palestinian village of Beita, south of the West Bank city of Nablus, Monday, June 14, 2021. (AP Photo/Majdi Mohammed)

Evyatar ist der Test für die neue Regierung

Von Gideon Levy

Der Evyatar-Außenposten

24. Juni 2021

Stellen Sie sich vor: Ein Palästinenser wurde von einem israelischen Soldaten erschossen. Daraufhin beschließen die Palästinenser, sich an Israel zu rächen. Sie errichten einen Außenposten mitten auf dem Kikar Hamedina Platz in Tel Aviv. Die palästinensischen Sicherheitskräfte helfen ihnen und schicken militärische Bulldozer, um den Weg zur neuen Siedlung zu ebnen. Über 1 Million Schekel (307.000 Dollar) werden investiert, Geld aus anonymen Spenden, und innerhalb weniger Wochen verändert Kikar Hamedina sein Gesicht: Ein palästinensisches Dorf entsteht auf seinem Land.

Die Eindringlinge lügen und behaupten, Kikar Hamedina sei Staatsland. Israel behauptet, es sei Privatland. Die Palästinensische Autonomiebehörde behauptet, der Status des Landes müsse “geklärt werden”, vielleicht sei es “Vermessungsland, Gebiete, deren Besitz noch nicht geklärt ist”. Und so entsteht eine neue Siedlung namens Tareq, nach Tareq Sanober, der zwei Tage nach der Geburt seines ersten Sohnes von israelischen Soldaten getötet wurde.

Das Dorf von Tareq wird für immer auf dem Platz bleiben. Jeden Tag werden dort neue Strukturen gebaut, 52 palästinensische Familien leben bereits dort, und es gibt eine Moschee und ein Gemeindezentrum. Die alteingesessenen Bewohner von Kikar Hamedina sind am Boden zerstört und schockiert. Sie öffnen die Fenster ihrer Wohnungen und sind erstaunt, die Eindringlinge zu sehen, die sich in der Mitte des Platzes, auf ihrem privaten Land, niedergelassen haben, vor Augen, die sich weigern zu glauben. All ihre Bemühungen, zu demonstrieren oder sich an die Behörden zu wenden und ihr Land zurückzufordern, waren vergeblich. Das Dorf von Tareq ist eine Tatsache.

Ich erinnere mich an ein Interview mit der Siedlerführerin Daniella Weiss zwei oder drei Tage nach dem Angriff an der Tapuah Junction, bei dem Yehuda Guetta getötet wurde. Mit funkelnden Augen und süßem Gerede, wie immer, sagte Weiss, dass sie eine neue Siedlung bauen würde. Wenn es um Landraub geht, sterben alte Räuber nie, noch verblassen sie; sie werden nicht aufhören zu stehlen. Damals hat Weiss dreist gelogen – schließlich ist für das Land Israel alles erlaubt – und gesagt, es sei Staatsland, obwohl sie auch kein Recht hat, in Staatsland einzudringen.

Skeptiker sind eingeladen, die Facebook-Seite der Kerem Navot NGO zu besuchen. Der Siedlungsforscher Dror Etkes beweist dort mit Luftaufnahmen, dass die Palästinenser dieses Land kultiviert haben, bevor die Israel Defense Force es in den 1980er Jahren übernahm.

Einige Tage später fuhr ich zum Außenposten Evyatar. Dort standen bereits etwa 20 Gebäude, und in der Mitte stand ein riesiger militärischer Bulldozer, der gekommen war, um zu helfen. Uniformierte Soldaten wurden dabei gefilmt, wie sie sich an den Bauarbeiten beteiligten. Mehrere Offiziere standen und sprachen mit den Siedler-Radhändlern über einen neuen Kompromiss. Noch ein Moment und Evyatar wird für immer da sein.

Die Wahrheit ist, dass die Existenz von Evyatar nicht viel ändert. Die Siedler haben längst gewonnen, und inzwischen leben 52 Familien in Evyatar. Niemand wird jemals 700.000 Siedler evakuieren. Und anscheinend auch nicht 52 Familien. Die Situation ist unumkehrbar geworden. Aber die Hügel, die Evyatar umgeben, sind durchtränkt mit dem Blut von mindestens fünf Palästinensern, die dort getötet wurden, und dem Blut von Dutzenden anderer, die durch das Feuer der IDF verwundet wurden, einer der einzigen Armeen der Welt, neben der Armee von Myanmar, die Demonstranten mit scharfem Feuer tötet.

Im Nachhinein ist die Siedlung in Evyatar an sich nicht wichtig. Aber die kleine Gerechtigkeit und das Eigentumsrecht der Bewohner der drei Dörfer, die sie umgeben, müssen wiederhergestellt werden. Vor allem aber ist Evyatar der Test für die neue Regierung. Wenn Evyatar bleibt, werden wir ein für alle Mal wissen: eine rechte Regierung, wie wir vermutet haben; eine Regierung ohne Veränderung, wie wir befürchtet haben.

Einen deutlicheren Test gibt es nicht. Jeder Kompromiss, der nicht die Rückgabe des gesamten Landes an die Eigentümer und den vollständigen Abriss aller Gebäude beinhaltet, wäre ein weiterer Akt der Ungerechtigkeit. Um der Bewohner willen, die sehen, wie sich israelische Hooligans auf ihrem Land unter dem Schutz der Armee verhalten, und die hilflos waren, dies zu verhindern, muss jeder anständige Israeli auf die Zerstörung von Evyatar und die Auslöschung dieser Schande vom Antlitz der Erde hoffen. Solche Viertel des organisierten Verbrechens müssen zerstört werden, bis auf die Grundmauern. Übersetzt mit Deepl.com

