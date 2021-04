Ex-Minister beschuldigt Pro-Israel-Lobbyisten der “ekelhaften Einmischung” Von Alex MacDonald

Sprengstoff! endlich spricht der ehemalige britischer EU-Minister Duncan Klartext und spricht die Wahrheit aus! Wann wird endlich auch ein deutscher Minister diesen “Mut” aufbringen, da in Deutschland das gleiche Problem herrscht.

A former UK foreign office minister has accused pro-Israel lobbyists of “the most disgusting interference” in British public life, and of negatively influencing the country’s foreign policy in the Middle East. Alan Duncan, a former Conservative MP and government minister until 2019, wrote in his newly published memoir that the Conservative Friends of Israel (CFI) had been responsible for pushing the country to adopt disproportionately anti-Palestinian and pro-Israel policies.