 Ex-Palästinensische Gefangene erinnert an Eid-Fest im Gefängnis

Genau die Medien, die immer wieder die Türkei und ihre Gefängnisse und Gefangenen anprangern, schweigen, wenn es um palästinensische Häftlinge in Willkürhaft in Palästina geht, dass wird medial und politisch verschwiegen. Welche unerträglichen Doppelstandards

Palestinian female prisoners lodged in Israeli prisons are eagerly awaiting the day of Eid al-Fitr to hear the voices of their dear ones. Barred from meeting their relatives and lawyers over the past three months since the outbreak of COVID-19 or coronavirus pandemic, a Palestinian radio station in its voice of prisoners‘ program will broadcast voice messages of family members of prisoners.