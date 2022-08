https://www.middleeasteye.net/news/palestine-islamic-jihad-angry-egypt-betrayal-gaza-raid

MEE kann enthüllen, dass die palästinensische Gruppe “erhebliche Wut” auf den ägyptischen Geheimdienst hat, weil Kairo in den Stunden vor der Bombardierung des Gazastreifens durch Israel eine Rolle gespielt hat

Palästinensischer Islamischer Dschihad



Exklusiv: Islamischer Dschihad wütend über Ägyptens “Verrat” vor den Angriffen auf Gaza

Von David Hearst



11. August 2022

Vier Stunden bevor Israel am Freitag mit der Bombardierung des Gazastreifens begann, erklärten ägyptische Vermittler der Palästinensischen Islamischen Dschihad-Bewegung, dass Israel nicht auf eine Eskalation aus sei und auf die Bitte, zwei PIJ-Mitglieder aus dem Gefängnis zu entlassen, “positiv” reagieren werde. Auf einer für Sonntag anberaumten israelischen Kabinettssitzung werde dies als Durchbruch in den Verhandlungen verkündet, hieß es.

Die Zusicherungen wurden einem hochrangigen Mitglied des politischen Büros des PIJ von dem ägyptischen Vermittler Brigadier Ahmed Abdul Khaliq am Freitagmittag (Ortszeit) übermittelt, vier Stunden und zwanzig Minuten vor dem ersten israelischen Luftangriff auf den Gazastreifen, wie Quellen aus dem Umfeld des PIJ gegenüber Middle East Eye erklärten.

In dem ersten detaillierten Bericht über die Verhandlungen, die der jüngsten israelischen Offensive auf den Gazastreifen vorausgingen, kann MEE enthüllen, dass der PIJ “beträchtliche Wut” auf den ägyptischen Geheimdienst hegt, weil Kairo in den Stunden vor dem Beginn der jüngsten israelischen Bombardierung eine Rolle gespielt hat.

“Die PIJ glauben, dass sie von den Ägyptern verraten wurden und dass sie Teil des Spiels waren – damit sie sich entspannt und sicher fühlten, kurz bevor die Luftangriffe stattfanden”, sagte eine hochrangige palästinensische Quelle, die der PIJ nahe steht, gegenüber MEE.

“Innerhalb des Islamischen Dschihad gibt es viel Ärger und Spannungen wegen der Rolle der ägyptischen Vermittler, weil sie der Meinung sind, dass die Ägypter ihnen kurz vor den Luftangriffen irreführende Informationen und Hinweise gegeben haben. Infolge dieser Informationen hat der Islamische Dschihad nachgelassen und war nicht auf die Luftangriffe vorbereitet”.

PIJ-nahe Quellen berichteten MEE, Abdul Khaliq habe Khaled al-Batsh, einem hochrangigen Mitglied des PIJ-Politbüros, fälschlicherweise mitgeteilt, es habe einen “Durchbruch” bei den indirekten Verhandlungen gegeben.

Israelische Geheimdienstagenten sollen dem PIJ über den ägyptischen Geheimdienst folgende Botschaft übermittelt haben: “Wir wollen diese Eskalation beenden. Gebt uns bis Sonntag Zeit, und wir drängen sie [Israels politische Führer], zuzustimmen”.

Was hat die Unruhen ausgelöst?

Die Spannungen eskalierten Anfang letzter Woche, als israelische Streitkräfte Bassam al-Saadi, einen hochrangigen PIJ-Kommandeur, im besetzten Westjordanland festnahmen.

Saadi wurde nach einer israelischen Razzia in der Stadt Dschenin verhaftet, bei der ein palästinensischer Teenager getötet wurde.

“Als der Scheich [Saadi] verhaftet wurde, gab es im Gazastreifen eine Diskussion darüber, ob wir Vergeltung üben sollten. Die Art und Weise, wie er verhaftet wurde, war erniedrigend, was zu einer gewissen Wut führte. Die Ägypter haben sofort versucht, die Situation zu beruhigen”, sagte eine mit den Verhandlungen vertraute Quelle gegenüber MEE.

“Der Mann, der das tat, war der Brigadier. Er übermittelte die Botschaft, dass der Shin Bet [Israels Inlandsgeheimdienst] nicht an einer Eskalation interessiert sei.”

Einer dem PIJ nahestehenden Quelle zufolge bat die Bewegung den ägyptischen Geheimdienst um eine gefilmte Zusicherung von Saadis körperlichem Wohlergehen, die dieser später auch erhielt.

“Dies wurde als ein gutes Zeichen gewertet”, so die PIJ-Quelle.

Der PIJ forderte daraufhin die Freilassung sowohl von Saadi als auch des PIJ-Gefangenen Khalil Awawdah, der seit mehr als 150 Tagen die Nahrung verweigert, um auf seine Inhaftierung durch Israel ohne Gerichtsverfahren oder Anklage aufmerksam zu machen.

Der ägyptische Geheimdienst teilte dem PIJ mit, dass der Shin Bet “positiv” auf die Anfragen reagiere und sehr daran interessiert sei, die Spannungen zu verringern. Sie sagten auch, dass sie sich im israelischen Kabinett für die Freilassung der beiden Männer einsetzen würden.

Katars Rolle auf dem Prüfstand

Doch am Freitag teilte Abdul Khaliq – Leiter der ägyptischen Generaldirektion für Nachrichtendienste, die für die Verhandlungen zwischen den im Gazastreifen ansässigen palästinensischen Gruppierungen und dem israelischen Geheimdienst zuständig ist und regelmäßig Delegationen der Hamas und der PIJ in Kairo leitet – Batsh einen Durchbruch mit, der auf der üblichen israelischen Kabinettssitzung am Sonntag bekannt gegeben werden sollte.

Nur vier Stunden später begann Israel mit der Bombardierung des Gazastreifens und tötete Taiseer al-Jabari, den Kommandeur der nördlichen Abteilung der al-Quds-Brigaden (Saraya al-Quds), des militärischen Flügels der PIJ, sowie mindestens neun weitere Personen, darunter ein fünfjähriges Mädchen.

Als die Luftangriffe einen zweiten Tag lang auf den Gazastreifen niedergingen, wurde Khaled Mansour, ein PIJ-Führer im südlichen Gazastreifen, bei einem israelischen Luftangriff getroffen und getötet. Mansour hatte als Delegierter an den PIJ-Gesprächen in Kairo teilgenommen.

Das israelische Militär erklärte am Samstag, es habe mindestens 19 Mitglieder des PIJ im besetzten Westjordanland festgenommen. Die gezielten Luftangriffe und die Reihe von Verhaftungen haben die Beziehungen zwischen dem PIJ und dem ägyptischen Geheimdienst zerrüttet. Ziad al-Nakhalah, der Leiter des PIJ, weigerte sich, Anrufe des ägyptischen Geheimdienstes entgegenzunehmen, wie Quellen aus dem Umfeld des PIJ gegenüber MEE erklärten.

Die beiden Seiten standen sich zuvor sehr nahe, wobei der PIJ zwischen dem ägyptischen Geheimdienst und der Hamas vermittelt hatte.

Die Wut auf die Ägypter wurde Anfang dieser Woche deutlich, als Nakhalah auf einer Pressekonferenz in der iranischen Hauptstadt Teheran sprach.

Nakhalah lobte die Unterstützung, die er vom Iran, dem Irak und dem katarischen Außenminister Scheich Mohammed bin Abdulrahman Al Thani erhalten hatte, erwähnte aber die Rolle Ägyptens nicht. Er dankte auch dem katarischen Sender Al Jazeera für die kontinuierliche Berichterstattung über die Angriffe auf den Gazastreifen.

Die Ägypter protestierten Berichten zufolge und teilten dem PIJ mit, dass sie nicht verstehen könnten, warum die Rolle Dohas gelobt und Kairos Bemühungen um eine Deeskalation der Spannungen übersehen worden seien.

Gefahr weiterer Gewalt

Nach einem Waffenstillstand, der am Sonntag von Ägypten – mit Hilfe der Vereinten Nationen und Katars – vermittelt wurde, ließ der PIJ über den ägyptischen Geheimdienst verlauten, dass er die Raketenangriffe einstellen werde, nachdem Israel angeblich zugesagt hatte, Saadi und Awawdah freizulassen.

Dies wurde jedoch zunichte gemacht, als der israelische Verteidigungsminister Benny Gantz die Freilassung von Saadi ausschloss.

“Saadi wurde zu Recht verhaftet, und ich kenne kein Versprechen, Terroristen freizulassen”, sagte Gantz dem israelischen Nachrichtensender Channel 12.

“Ich möchte nicht einfach versprechen, dass sie nicht freigelassen werden. Wir halten niemanden umsonst im Gefängnis fest.”

In einem Versuch, die Beziehungen zum PIJ nach der israelischen Offensive zu verbessern, hat Ägypten versprochen, eine “große Delegation” nach Israel zu schicken, um die Freilassung von Awawdah zu erreichen.

Der PIJ droht unterdessen mit einer Wiederaufnahme der Militäraktionen. “Der PIJ droht mit einer erneuten Eskalation, wenn es keine Fortschritte gibt”, so die dem PIJ nahestehende Quelle gegenüber MEE.

MEE hat die ägyptische Botschaft in London und das israelische Militär um eine Stellungnahme gebeten, aber bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Antwort erhalten. Übersetzt mit Deepl.com

