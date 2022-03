Experte: Israel nutzt den Krieg in der Ukraine, um jüdische Migration zu fördern

Während jüdische Ukrainer werden”heim ins jüdische Reich” geführt werden, vertreibt das zionistische Besatzungsregime Palästinenser von ihrem illegal besetzten Heimatland Palästina, verjagt sie aus ihren Häusern und die westliche “Wertegemeinschaft” schaut in Komplizenschaft wohlwollend zu!



Israel is using the Russian war on Ukraine to encourage Jewish migration to Israel, expert in Israeli affairs Iyad Hamdan said yesterday. Speaking to Quds Press, Hamdan said that the Israeli occupation received hundreds of secular Jews who immigrated from Ukraine in order to maintain the balance between the secular and religious Jews in Israel.