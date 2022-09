“Radek Sikorski, ein ehemaliger polnischer Außenminister und jetziges Mitglied des Europäischen Parlaments, deutete auf Twitter an, dass Washington hinter dem Angriff steckt. Er postete auf Twitter ein Bild von der durch die Lecks verursachten Störung im Wasser und schrieb”: “Danke, USA“.

Explosionen verursachen schwere Schäden an beiden Nord Stream-Pipelines

Von Dave DeCamp / Antiwar.com

28. September 2022

Europäische Beamte sagten am Dienstag, dass massive Lecks in den Nord Stream-Erdgaspipelines, die durch Explosionen verursacht wurden, wahrscheinlich das Ergebnis von Sabotage waren, was die Frage aufwirft, wer der Schuldige sein könnte.

Die Nord Stream-Pipelines verbinden Russland über die Ostsee mit Deutschland. Russland hat vor kurzem die Gaslieferungen durch Nord Stream 1 auf unbestimmte Zeit eingestellt. Der Bau von Nord Stream 2 ist zwar abgeschlossen, aber die Pipeline war nie vollständig in Betrieb, da Berlin das Projekt nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine ausgesetzt hat.

In Nord Stream 1 wurden zwei Lecks entdeckt, und in Nord Stream 2 wurde ein Leck entdeckt, nachdem der Betreiber über Nacht am Montag einen plötzlichen Druckabfall gemeldet hatte. Keine der beiden Pipelines lieferte bisher Gas nach Europa, beide enthalten jedoch Gas unter Druck.

Zwei Unterwasserexplosionen wurden am Montag in der Nähe der dänischen Insel Bornholm in der Ostsee registriert, wo die Lecks entstanden. Die Nord Stream AG, der Betreiber der Pipelines, erklärte, es sei nicht möglich, abzuschätzen, wann die Schäden behoben werden könnten.

Offizielle Vertreter der EU, Schwedens, Norwegens und Dänemarks erklärten, der Schaden sei wahrscheinlich durch einen vorsätzlichen Angriff verursacht worden. In Moskau sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow, dass Sabotage nicht ausgeschlossen werden könne.

Radek Sikorski, ein ehemaliger polnischer Außenminister und jetziges Mitglied des Europäischen Parlaments, deutete auf Twitter an, dass Washington hinter dem Angriff steckt. Er postete auf Twitter ein Bild von der durch die Lecks verursachten Störung im Wasser und schrieb: “Danke, USA”.

In einem anderen Tweet bezeichnete Sikorski, der mit der amerikanischen Journalistin Anne Applebaum verheiratet ist, seine Ansicht, dass die USA verantwortlich seien, als “Hypothese”. Außerdem feierte er den Angriff mit den Worten: “20 Milliarden Dollar Schrott liegen auf dem Meeresgrund, ein weiterer Preis für Russlands kriminelle Entscheidung, in die Ukraine einzufallen.”

Einem Bericht des deutschen Spiegels zufolge hatten die USA von einem möglichen Angriff auf die Pipelines gewusst. Unter Berufung auf ungenannte Quellen berichtet der Spiegel, die deutsche Regierung habe im Sommer einen Hinweis von der CIA erhalten, dass Nord Stream angegriffen werden könnte, und Berlin gehe davon aus, dass beide Pipelines angegriffen werden könnten.

Die Nord Stream 2-Pipeline steht seit langem im Fadenkreuz Washingtons, und die USA hatten versucht, den Bau der Pipeline durch Sanktionen zu verhindern. Bevor Russland am 24. Februar in die Ukraine einmarschierte, sagte Präsident Biden, die USA würden der Nord Stream 2-Pipeline ein Ende setzen”.

Auf die Frage, wie die USA die Pipeline stoppen könnten, da sie unter deutscher Kontrolle stehe, sagte Biden: “Ich verspreche Ihnen, dass wir in der Lage sein werden, das zu tun. Bereits im Januar äußerte sich die Unterstaatssekretärin für politische Angelegenheiten Victoria Nuland ähnlich. “Wenn Russland in die Ukraine einmarschiert, wird Nord Stream 2 so oder so nicht vorankommen”, sagte sie.

Staatssekretär Antony Blinken äußerte sich am Dienstag zu den Angriffen auf die Pipelines und sagte, der Schaden sei in niemandes Interesse. “Es gibt erste Berichte, die darauf hindeuten, dass dies das Ergebnis eines Angriffs oder einer Art von Sabotage sein könnte, aber das sind erste Berichte und wir haben das noch nicht bestätigt”, sagte er. “Aber wenn es sich bestätigt, ist das natürlich in niemandes Interesse.”

Die Ukraine beschuldigte Russland, hinter dem Vorfall zu stecken, aber Moskau hat wenig Grund, die Pipelines anzugreifen. Anfang des Monats sagte der russische Präsident Wladimir Putin, wenn Europa Gas wolle, könne es Nord Stream 2 öffnen. “Die Quintessenz ist: Wenn Sie das Bedürfnis haben, wenn es Ihnen so schwer fällt, heben Sie einfach die Sanktionen gegen Nord Stream 2 auf, das sind 55 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr, drücken Sie einfach den Knopf und alles wird in Gang kommen”, sagte er.

Die Angriffe auf Nord Stream fielen mit der Einweihung der Baltic Pipe zusammen, einer weiteren Erdgaspipeline, die Gas von Norwegen über Dänemark nach Polen transportieren wird. “Die Ära der russischen Vorherrschaft im Gassektor geht zu Ende, eine Ära, die von Erpressung, Drohungen und Zwang geprägt war”, sagte der polnische Premierminister Mateusz Morawiecki bei der Einweihung der Pipeline, die laut EU am 1. Oktober mit dem Gastransport beginnen soll. Übersetzt mit Deepl.com

Dave DeCamp ist der Nachrichtenredakteur von Antiwar.com, folgen Sie ihm auf Twitter @decampdave.

