10. EU-Sanktionspaket

Das zehnte EU-Sanktionspaket gegen Russland, das in Brüssel vollmundig angekündigt wird, zeigt, dass es für die EU nichts mehr zu sanktionieren gibt.

Die Diskussion um das letzten EU-Sanktionspaket scheint abgeschlossen zu sein. Harte Sanktionen gegen Russland sind der EU nicht mehr geblieben, denn auf Sanktionen gegen die russische Nuklearindustrie konnte man sich nicht einigen, weil dann vor allem in Frankreich, aber auch in Ungarn, schnell die Lichter ausgehen würden. Beide Länder sind auf russischen Nuklearbrennstoff für ihre Atomkraftwerke angewiesen.

Stattdessen will die EU nun den Export von Kloschüsseln, Kugelschreibern und anderen Waren nach Russland verbieten. Die russische Nachrichtenagentur TASS hat zusammengefasst, was über das zehnte EU-Sanktionspaket gegen Russland bekannt ist und ich habe den TASS-Bericht übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Die EU hat das 10. Sanktionspaket gegen Russland gekürzt: Man wollte Verbote bis zum 24. Februar vereinbaren

Die EU konnte keine Beschränkungen für den Export von russischem Kernbrennstoff und Diamanten im Wert von fast 2 Milliarden Euro pro Jahr in das 10. Sanktionspaket gegen Russland aufnehmen und versucht, es bis zum 24. Februar – dem Jahrestag des Beginns der Militäroperation in der Ukraine – in Kraft zu setzen. Das sagte eine diplomatische Quelle bei einer europäischen Vertretung in Brüssel am Freitag gegenüber den TASS.

Sie sagte, dass die Maßnahmen „die wichtigsten“ in dem Paket „hätten sein können“ und faktisch die letzten Optionen für Exportbeschränkungen gegen Russland gewesen seien. Sie wurden jedoch aus dem endgültigen Entwurf des Sanktionsbeschlusses gestrichen, da einige EU-Länder dagegen Einspruch erhoben hatten und die Zeit für die Suche nach einem Kompromiss fehlte.

Zuvor hatte die Zeitung Politico berichtet, dass sich mehrere EU-Staaten, allen voran Ungarn und Frankreich, gegen ein Verbot der Zusammenarbeit mit Russland im Nuklearbereich ausgesprochen hätten. Die Beschränkungen für Diamantenexporte werden von Belgien blockiert, wie Premierminister Alexander De Croo wiederholt erklärt hat. Das Königreich befürchtet, das historische Diamantengeschäft Antwerpens zu verlieren, ohne dabei Russland zu schaden, da seine Diamantenexporte einfach nach Indien und in die Vereinigten Arabischen Emirate umgelenkt werden würden.

Die TASS hat alle bisher bekannten Informationen über den Entwurf des zehnten Sanktionspakets der EU zusammengestellt.

Beschränkungen für Importe aus Europa nach Russland

Am 15. Februar stellten Ursula von der Leyen, die Präsidentin der EU-Kommission, und Josep Borrell, der EU-Chefdiplomat, die wichtigsten Parameter des zehnten Sanktionspakets vor.

Die EU beabsichtigt, den Verkauf von Industrie- und Hochtechnologiegütern im Wert von 11 Milliarden Euro an Russland zu verbieten, insbesondere von Gütern, die nicht aus China geliefert werden können“, darunter Flugzeugtriebwerke und deren Komponenten, schwere Baumaschinen und Ersatzteile sowie Kommunikationssysteme.

47 Arten von elektronischen Bauteilen

Nach Angaben der EU-Kommissionschefin wird die EU 47 Arten von elektronischen Bauteilen in das neue Sanktionspaket gegen Russland aufnehmen.