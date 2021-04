Facebook sagt, der palästinensische Geheimdienst habe die Plattform zum Ausspionieren von Bürgern genutzt

Soweit ist es schon gekommen, erschreckend wie gemeinsam versucht wird gegen die Hamas zu agieren und diese zu diskreditieren! Das zionistische Regime klatscht sich in die Hände, über diese Kooperation und “Hilfe”, um Widerstand und Wahlen zu verhindern!

Bild: Facebook said the Palestinian Authority targeted journalists, rights activists and military groups primarily in the West Bank, Gaza and Syria (AFP)

Facebook said on Wednesday it had disabled accounts used by the Palestinian Authority’s internal intelligence organisation to spy on journalists, human rights activists and political opponents. The social media giant also said it had identified and disabled “politically motivated” espionage operations by a group believed to be based in Gaza and affiliated with Hamas, the de facto ruling party in the besieged Palestinian enclave.