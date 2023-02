Facebook Protects Nazis To Protect Ukraine Proxy War – PopularResistance.Org Meta, the parent company of Facebook, announced on January 19 that the company no longer considers Ukraine’s Azov Regiment to be a “dangerous organization.” The far-right paramilitary group grew out of the street gangs that helped topple Ukraine’s president in the US-backed 2014 coup.

Foto oben: Foto einer Asow-Gedenkfeier mit Fahnen mit dem SS-Wolfsangel-Symbol, verwendet von Engadget (21.1.23) zur Illustration des Artikels “Meta Takes Ukraine’s Controversial Azov Regiment Off Its Dangerous Organizations List.”

Facebook schützt Nazis, um den Stellvertreterkrieg in der Ukraine zu schützen

Von Bryce Greene



Fairness and Accuracy In Reporting.

5. Februar 2023

Meta, die Muttergesellschaft von Facebook, gab am 19. Januar bekannt, dass das Unternehmen das Asow-Regiment in der Ukraine nicht mehr als “gefährliche Organisation” einstuft. Die rechtsextreme paramilitärische Gruppe ist aus den Straßenbanden hervorgegangen, die beim Sturz des ukrainischen Präsidenten im Rahmen des von den USA unterstützten Putsches 2014 geholfen haben. Ursprünglich von demselben ukrainischen Oligarchen finanziert, der den Aufstieg von Präsident Wolodymyr Selenskyj an die Macht unterstützte, stand Asow an der Front des Bürgerkriegs in der Ostukraine und wurde später vollständig in die ukrainische Nationalgarde integriert.

Das wichtigste Medium, das über diesen Schritt berichtete, war der Kiew Independent (1/19/23), eine ukrainische Nachrichtenredaktion, die eng mit westlichen Initiativen zur “Demokratieförderung” verbunden ist. Diese Verbindungen spiegeln sich auch in der Berichterstattung über den Schritt von Facebook wider. Nehmen wir die Beschreibung des Asowschen Regiments:

Die Gruppe hat eine Kontroverse über ihre angebliche Verbindung zu rechtsextremen Gruppen ausgelöst – ein immer wiederkehrendes Thema in der russischen Propaganda.

Die “Verbindung” zu “rechtsextremen Gruppen” ist weit mehr als nur “behauptet”, sie ist gut dokumentiert und wird von den Mitgliedern der Organisation offen zugegeben. Selbst die Verwendung des Begriffs “rechtsextrem” spielt die Tatsache herunter, dass sie regelmäßig mit Nazi-Symbolen und sogar mit dem Hitlergruß gesehen wurden. Die NATO sah sich gezwungen, sich zu entschuldigen, nachdem sie ein Foto des Regiments getwittert hatte, das im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit für den Krieg verbreitet wurde und auf dem ein Soldat ein Symbol des Dritten Reichs trug (Newsweek, 3.9.22).

Auch das Logo des Regiments ist eine Variante eines bekannten Nazi-Symbols. Ein weiteres Nazi-Symbol, das mit Asow verbunden ist, war auf der Jacke des Schützen von Christchurch, Neuseeland, aufgedruckt, als er 2019 das Feuer auf mehrere Moscheen eröffnete.

Der Gründer des Regiments behauptete einst (Guardian, 13.3.18), die Mission der Ukraine sei es, “die weißen Rassen der Welt in einen letzten Kreuzzug … gegen die von Semiten geführten Untermenschen zu führen.”

Selbst der US-Kongress, der das ukrainische Militär schon Jahre vor dem Krieg finanzierte, erkannte die neonazistische Zugehörigkeit des Regiments an. Im Jahr 2018 verabschiedete er ein Gesetz, das diese Gelder für Asow-Kämpfer einschränkt (The Hill, 27.3.18). Beamte vor Ort bestätigten jedoch, dass es nie einen wirklichen Mechanismus gab, der verhinderte, dass die Hilfe Asow erreichte (Daily Beast, 12/8/19).

Der Artikel des Kyiv Independent wurde in der US-Presse von Yahoo News (19.1.23) wiederveröffentlicht – mit einer Notiz, die einen Link zum Patreon-Fundraising-Konto des Independent enthielt.

Die Washington Post (21.1.23) berichtete ebenfalls über die Verlegung und deutete an, dass das “Asow-Regiment” nun von der “Asow-Bewegung” getrennt ist, da das Regiment nun formell unter der Kontrolle des ukrainischen Militärs steht. Die Post, die das Regiment als “umstritten” bezeichnete, kritisierte Metas Schritt nicht und verwies stattdessen auf Mykhailo Fedorov, den ukrainischen Minister für digitale Transformation, der die Entscheidung lobte.

Die Tech-Nachrichtenseite Engadget (21.1.23) stellte fest, dass “die Änderung es den Mitgliedern der Einheit ermöglichen wird, Facebook- und Instagram-Konten zu erstellen”.

Unterstützung der NATO-PR

Es ist nicht das erste Mal, dass die Richtlinien der Plattform zur Förderung der Öffentlichkeitsarbeit der USA genutzt werden. Im Februar 2022 kündigte Facebook an, dass es eine Ausnahme von seiner Richtlinie gegen die Lobpreisung der weißen Vorherrschaft machen würde, um dem Asow-Regiment entgegenzukommen (Business Insider, 25.2.22). Im März 2022 gab Facebook bekannt, dass es Beiträge zulassen würde, die im Zusammenhang mit der Invasion zu Gewalt gegen Russen aufrufen (Intercept, 4/13/22). Dazu gehörte auch, dass die Nutzer zum Tod des russischen Präsidenten Wladimir Putin und sogar des weißrussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko aufrufen durften.

Facebook förderte noch mehr ethnischen Hass gegen Russen, indem es die Richtlinien für gewalttätige oder hasserfüllte Äußerungen gegen russische Personen lockerte. Von The Intercept (4/13/22) gesichtetes Material zeigte, dass Facebook- und Instagram-Nutzer nun zur “ausdrücklichen Entfernung [von] Russen aus der Ukraine und Weißrussland” aufrufen durften. In krassem Gegensatz zu ihrer Politik, keine grafischen Bilder von den Opfern der israelischen Angriffe auf Palästina zuzulassen, erlaubte die Plattform ihren Nutzern nun, solche Bilder von der russischen Invasion zu posten (Intercept, 8/27/22).

All dies hat dazu beigetragen, dass Neonazis in den USA normalisiert oder sogar willkommen geheißen werden. Zu Beginn des Krieges förderten westliche Medien unkritisch eine Asow-Werbeveranstaltung, ohne die Nazi-Verbindungen der Gruppe zu erwähnen (FAIR.org, 23.2.22). Im Oktober schrieb die New York Times (4.10.22) einen lobenden Artikel über “Ukraine’s celebrated Azov Battalion”, der die Nazi-Verbindungen der Gruppe völlig ignorierte (FAIR.org, 6.10.22). Ein Asow-Soldat mit einer Nazi-Tätowierung wurde sogar von der liberalen Ikone Jon Stewart in Disney World willkommen geheißen (Grayzone, 8/31/22).

All dies geschieht in einer Zeit, in der die US-Medien eine angebliche Besorgnis über das Wachstum und den Einfluss der extremen Rechten im eigenen Land propagieren. Dieser blinde Fleck ist besonders ungeheuerlich angesichts der zahlreichen Berichte über US-amerikanische weiße Rassisten, die in die Ukraine gehen, um mit dem Asow-Regiment zu trainieren und einen neuen US-Bürgerkrieg vorzubereiten (Vice, 2/6/20). Übersetzt mit Deepl.com

