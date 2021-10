https://mondoweiss.net/2021/10/facebook-censoring-posts-on-palestinians-rights/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=covid-newsletter-fri

Facebook zensiert Beiträge über die Rechte der Palästinenser

Der letzte Stand

442.749 Palästinenser wurden positiv auf COVID-19 getestet; 416.445 Heilungen; 4.484 Todesfälle

Von den positiv getesteten Palästinensern leben 236.616 im Westjordanland, 175.777 im Gazastreifen und 30.356 in Ostjerusalem.

1.302.777 Israelis wurden positiv auf COVID-19 getestet; 1.264.085 wurden wieder gesund; und 7.885 starben

Der Trend, dass die Israelis die Ausbreitung von COVID-19 endlich in den Griff bekommen, während die Palästinenser versuchen, den sich ausweitenden Ausbruch einzudämmen, hat sich auch in dieser Woche fortgesetzt. Nachdem Israel den Zugang zu einer dritten Impfung verbessert hat, geht die Zahl der schweren Coronavirus-Fälle rasch zurück und dürfte sich bis November halbieren. Dennoch haben die Palästinenser nach wie vor nur begrenzten Zugang zu Impfstoffen und Tests.

Während wir uns in diesem Newsletter normalerweise mit Indikatoren und Daten befassen, wollten wir uns in dieser Woche damit befassen, wie sich diese dramatischen Unterschiede zwischen Israelis und Palästinensern in den sozialen Medien auswirken. Genauer gesagt, wie soziale Medienplattformen scheinbar harmlose Beobachtungen, dass Palästinenser durch israelische Maßnahmen großen Schaden erleiden, unter dem Deckmantel der “Hassrede” verbreiten.

Wenn Ihnen aufgefallen ist, dass im Mai letzten Jahres während der Eskalation zwischen Israel und der Hamas Beiträge über Palästinenser von Instagram entfernt wurden, haben Sie sich nicht geirrt. Nun hat die Muttergesellschaft von Instagram, Facebook, noch eine Woche Zeit, um auf die Aufforderung ihres Aufsichtsrates zu reagieren, eine unabhängige Untersuchung über mögliche Voreingenommenheit oder Diskriminierung anzuordnen, nachdem sie Inhalte über Israel und Palästina entfernt hat. Dies geht aus einer heute von Human Rights Watch veröffentlichten Erklärung über digitale Zensur hervor.

“Das Eingeständnis des Unternehmens, Fehler gemacht zu haben, und die Versuche, einige davon zu korrigieren, sind unzureichend und gehen nicht auf das Ausmaß und den Umfang der gemeldeten Inhaltsbeschränkungen ein oder erklären nicht angemessen, warum sie überhaupt stattgefunden haben”, so Human Rights Watch heute Morgen.

Was genau wurde also entfernt? Human Rights Watch fand heraus, dass eine Reihe von Inhalten entfernt wurde: geteilte Bilder von Artikeln der New York Times und Schlagzeilen wurden als “Hassrede oder Symbole” entfernt, ebenso wie persönliche Einblicke.

Eine Person, die postete: “Dies ist ein Foto des Gebäudes meiner Familie, bevor es am Samstag, den 15. Mai 2021 von israelischen Raketen getroffen wurde. Wir haben drei Wohnungen in diesem Gebäude”, sah, wie der Inhalt wegen Verstoßes gegen die Bestimmungen über Hassreden entfernt wurde.

Das große Bild: In beiden oben genannten Fällen tauchten die Inhalte nach Beschwerden wieder auf Instagram auf, aber die Entfernung hat dazu geführt, dass man sich fragt, wo genau die Grenzen der Plattform für Meinungsäußerungen liegen.

Wir wissen zwar nicht viel darüber, wie Facebook seine Richtlinien formuliert, aber wir wissen, dass es Anfragen von Regierungen erhält, kritische Inhalte zu entfernen. Human Rights Watch stellte fest: “Die israelische Regierung hat aggressiv versucht, Inhalte aus den sozialen Medien zu entfernen. Die israelische Cyber-Einheit, die bei der Staatsanwaltschaft angesiedelt ist, markiert Inhalte und fordert Social-Media-Unternehmen auf, diese ‘freiwillig’ zu entfernen.”

“Anstatt den Rechtsweg zu beschreiten und einen Gerichtsbeschluss auf der Grundlage des israelischen Strafrechts zu erwirken, um Online-Inhalte zu entfernen, wendet sich die Cyber Unit direkt an die Plattformen auf der Grundlage ihrer eigenen Nutzungsbedingungen”, so Human Rights Watch. Übersetzt mit Deepl.com

