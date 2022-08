Factchecking the Factchecker on Chomsky, Russia and Media Access By John Kempthorne / FAIR Since the Russian invasion of Ukraine, US-based media platforms have made an extraordinary effort to cut Western audiences off from news from a Russian perspective. When social critic Noam Chomsky pointed out how unprecedented this was, Newsweek’s “factchecker” ( 7/26/22) declared his criticism “clearly untrue”-a determination that did more to confirm the ideological strictures of US media than to debunk them.

Noam Chomsky bei Democracy Now! (12/7/21).

Millionen von Menschen in der Sowjetunion, darunter praktisch alle Intellektuellen, hatten in den 1970er Jahren Zugang zu westlichen Medien und schalteten diese ein.

Factchecking des Factcheckers zu Chomsky, Russland und Medienzugang

Von John Kempthorne / FAIR

31. August 2022

Seit dem russischen Einmarsch in der Ukraine haben die in den USA ansässigen Medienplattformen außerordentliche Anstrengungen unternommen, um das westliche Publikum von Nachrichten aus russischer Sicht abzuschneiden. Als der Gesellschaftskritiker Noam Chomsky darauf hinwies, wie beispiellos dies sei, erklärte der “Factchecker” von Newsweek (26.7.22) seine Kritik für “eindeutig unwahr” – eine Feststellung, die eher die ideologischen Zwänge der US-Medien bestätigte als sie zu widerlegen.

Kurz nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Februar wurde Russia Today, das von der russischen Regierung finanziert wird, von DirecTV und Dish Network (New York Times, 12.3.22), YouTube (France24, 3.12.22), TikTok, Meta (CNN, 1.3.22), Google News (Reuters, 1.3.22) und Spotify (Reuters, 2.3.22) in den Vereinigten Staaten und/oder Europa entfernt. RT und Sputnik (ein weiteres russisches staatlich finanziertes Netzwerk) wurden aus dem Apple App Store entfernt (TechCrunch, 3.1.22).

CNN (3.1.22): “Die Maßnahmen der Fernsehsender und Technologieunternehmen gegen RT haben … die Fähigkeit des Kremls eingeschränkt, seine Geschichte zu einem entscheidenden Zeitpunkt zu verbreiten.”

Microsoft verbannte RT aus dem Windows-App-Store und strich RT und Sputnik aus den Bing-Suchergebnissen (TechCrunch, 3.1.22). Google (Reuters, 1.3.22), Meta (Reuters, 26.2.22) und Microsoft (Microsoft.com, 28.2.22) untersagten RT jegliche Werbeeinnahmen über ihre Plattformen. RT wurde auch von Roku, einem Unternehmen für Streaming-Hardware, verboten (CNN, 3.1.22).

Die Gründe für das Verbot von RT und Sputnik waren laut Google “außergewöhnliche Umstände” (Reuters, 26.2.22) und der Schutz “vor staatlich geförderten Desinformationskampagnen” (Microsoft.com, 28.2.22). Die Büros von RT in den USA mussten ihre Produktion komplett einstellen (Washington Post, 3.3.22).

PayPal hat kürzlich die Konten von unabhängigen Nachrichtenagenturen wie Consortium News (Democracy Now!, 7/12/22) und MintPress (Democracy Now!, 5/4/22; FAIR.org, 5/18/22) eingefroren. Die Umstände des Vorgehens von PayPal sind weniger klar als bei den Maßnahmen gegen RT. Der Chefredakteur von Consortium News, Joe Lauria, sagte, er wisse nicht, warum PayPal sein Konto eingefroren hat, aber er vermutet, dass eine Klausel in der Nutzungsvereinbarung gegen die “Verbreitung von Fehlinformationen” geltend gemacht wurde (Democracy Now!, 7/12/22).

Eine der vielen abschreckenden Auswirkungen der Mediensperre war, dass YouTube sein gesamtes Archiv mit Kommentaren des mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Journalisten Chris Hedges (der früher für die New York Times und NPR arbeitete) löschte, weil es von RT gehostet wurde (Democracy Now!, 4/1/22).

Im Mai kündigten die USA neue Sanktionen gegen die russischen Fernsehsender Channel One Russia, Television Station Russia-1 und NTV Broadcasting Company an (CNN, 5.8.22) und schlossen sie von US-Werbekunden aus.

Eine Art totalitäre Kultur

Noam Chomsky, emeritierter Professor für Linguistik am MIT und renommierter Medienkritiker, reagierte in einem Interview mit dem Schauspieler Russell Brand (YouTube, 22.7.22) auf diese konsolidierten Bemühungen, “der Bedrohung” durch den “Informationskrieg” zu begegnen (Newsweek, 26.7.22):

Die Vereinigten Staaten leben heute in einer totalitären Kultur, wie es sie zu meinen Lebzeiten noch nicht gegeben hat, und sie ist in vielerlei Hinsicht schlimmer als die Sowjetunion vor Gorbatschow. Gehen Sie zurück in die 1970er Jahre, als die Menschen in Sowjetrussland Zugang zu BBC, Voice of America und dem deutschen Fernsehen hatten, wenn sie sich über die Nachrichten informieren wollten.

Chomskys Äußerungen wurden kürzlich von Tom Norton von Newsweek (26.7.22) “faktengeprüft”. Er schrieb:

Während die BBC und Radio Free America nach dem Zweiten Weltkrieg und während des Kalten Krieges in Russland sendeten, wurden ihre Frequenzen von der sowjetischen Regierung jahrzehntelang gestört. Der Zugang der russischen Öffentlichkeit wurde trotz und nicht dank der Bemühungen der Regierung ermöglicht.

Der Artikel befasst sich kurz mit der Geschichte der Signalstörung in der Sowjetunion und anderen Kommentaren Chomskys und schließt damit:

Die BBC und Radio Free America haben zwar nach dem Zweiten Weltkrieg und während des Kalten Krieges in Russland gesendet, aber ihre Frequenzen wurden von der sowjetischen Regierung jahrzehntelang gestört. Der Zugang der russischen Öffentlichkeit wurde trotz und nicht dank der Bemühungen der Regierung ermöglicht.

Der Artikel geht kurz auf die Geschichte der Signalstörung in der Sowjetunion und andere Bemerkungen Chomskys ein und kommt zu dem Schluss:

Die Behauptung, die Amerikaner hätten weniger Zugang zu Informationen als die Bürger in Sowjetrussland, ist daher nicht nur eindeutig unwahr, sondern ein Argument, das die Opfer und Gefahren vernachlässigt, die Journalisten auf sich genommen haben, um korrekte Nachrichten über das Land zu liefern, und die sie bis heute auf sich nehmen.

Das offizielle Urteil von Newsweek erklärte Chomskys Äußerungen für falsch:

Nach allem, was man hört, können Amerikaner auf Nachrichten aus Russland zugreifen, obwohl viele westliche Journalisten aus dem Land geflohen sind und Russland den Zugang seiner Öffentlichkeit zu den meisten westlichen sozialen Medien und Nachrichtenplattformen blockiert hat.

Newsweek (26.7.22): “Es gibt keine gerechtfertigten Parallelen zwischen der Medienlandschaft in Sowjetrussland und derjenigen in den USA heute.”

Ein allgegenwärtiges Phänomen

Einer der Artikel, die zur Untermauerung der Unwahrheit herangezogen wurden, war ein Artikel der New York Times (26.5.87) aus dem Jahr 1987, in dem es hieß, Russland habe mit der Ausstrahlung von Voice of America begonnen, nachdem das Signal sieben Jahre lang blockiert worden war. Ein BBC-Artikel (23.3.11) aus dem Jahr 2011 wurde ebenfalls herangezogen, um zu erklären, dass die Sowjets zwischen 1949 und 1987 erhebliche Mittel für die Entwicklung von Störsendern ausgaben, um westliche Übertragungen zu blockieren.

BBC (3/23/11): “Das Hören des russischen Dienstes [der BBC] sowie anderer westlicher Sender war in den 1970er Jahren zu einem allgegenwärtigen Phänomen unter der sowjetischen städtischen Intelligenz geworden.”

Interessanterweise berichtet derselbe Artikel der New York Times, dass “eine Studie der Harvard University Mitte der 1970er Jahre schätzte, dass 28 Millionen Menschen in der Sowjetunion mindestens einmal pro Woche [den von den USA finanzierten VoA] einschalteten”. Und ähnlich heißt es in dem von Newsweek zitierten BBC-Artikel:

Allerdings war die Störung nie völlig wirksam, und das Hören des Russischen Dienstes [der BBC] sowie anderer westlicher Sender war in den 1970er Jahren zu einem allgegenwärtigen Phänomen unter der sowjetischen städtischen Intelligenz geworden.

Anhand von nur zwei Artikeln aus westlichen Quellen, die vom Factchecker ausgewählt wurden, scheint es, dass Millionen von Menschen, darunter praktisch alle Intellektuellen in der Sowjetunion, in den 1970er Jahren Zugang zu westlichen Medien hatten und diese auch einschalteten, was ziemlich gut mit Chomskys Bemerkungen übereinstimmt: “Wenn man in die 1970er Jahre zurückgeht, konnten die Menschen in Sowjetrussland BBC, Voice of America und das deutsche Fernsehen empfangen, wenn sie sich über die Nachrichten informieren wollten.”

Newsweek bat Chomsky um einen Kommentar und dieser antwortete:

I was explicit. Ich bezog mich auf das Verbot von RT und anderen Sendern und verglich es mit dem Russland vor der Perestroika, als die Russen laut US-Studien ihre Nachrichten von BBC und VoA erhielten.

Ein sowjetisches Massenpublikum

Eine Sammlung von Studien wurde 2010 in dem Buch Cold War Broadcasting: Impact on the Soviet Union and Eastern Europe (Auswirkungen auf die Sowjetunion und Osteuropa), herausgegeben von A. Ross Johnson, einem ehemaligen Forschungsstipendiaten des Hoover-Instituts (einer konservativen Denkfabrik) und Direktor von Radio Free Europe (von den USA finanzierte Medien), und R. Eugene Parta, ebenfalls ein ehemaliger Direktor von RFE und Mitarbeiter der Hoover Institution. Die Studien untermauern die Behauptung, dass die Menschen in der Sowjetunion häufig westliche Medien hörten.

In den 1970er Jahren erreichten Simulationen des MIT zufolge 19 % der erwachsenen Sowjetbevölkerung wöchentlich VoA und 11 % die BBC. “Die Studienergebnisse zeigten, dass Ende der 1970er Jahre mehr als die Hälfte der städtischen Bevölkerung der UdSSR mehr oder weniger regelmäßig ausländische Sendungen hörte”, heißt es in Cold War Broadcasting.

Cold War Broadcasting (CEU Press, 2010): “Rund 52 Millionen Menschen in der Sowjetunion und in Osteuropa schalteten in den frühen 1980er Jahren wöchentlich die Voice of America ein.”

Nur aus Neugier: Was sagen die US-Studien über die 1980er Jahre?

Etwa 52 Millionen Menschen in der Sowjetunion und in Osteuropa schalteten Anfang der 1980er Jahre wöchentlich die Voice of America ein. Das war etwa die Hälfte der damaligen weltweiten Hörerschaft von VoA.

Der sowjetische Krieg in Afghanistan hielt die Menschen offenbar nicht davon ab, westliche Sendungen zu hören. Im Jahr 1984 erhielten 40 % der Stadtbevölkerung Informationen über den Krieg in Afghanistan aus dem westlichen Rundfunk, 1987 waren es 45 %.

In den heutigen Vereinigten Staaten ist dies jedoch nicht erlaubt. Wir können nicht zulassen, dass die Menschen in Kriegszeiten dem Feind zuhören.

Cold War Broadcasting stellte fest, dass

Die Hörerschaft der westlichen Radiosender wuchs seit Beginn der Ausstrahlung in der frühen Nachkriegszeit allmählich an und erreichte Anfang der 1980er Jahre mehr als 50 % der sowjetischen Stadtbevölkerung.

Mit anderen Worten: Die westlichen Radiosender hatten in der ehemaligen UdSSR ein Massenpublikum. Die Zahl der regelmäßigen Hörer lag bei 20-25 %.

Die sowjetischen Hörer schienen ihren Zugang zu Nachrichten aus verschiedenen Perspektiven zu nutzen, um sich ein umfassenderes Bild von den Ereignissen zu machen:

Trotz eines relativ großen Vertrauens in westliche Radiosender akzeptierten die meisten Hörer nicht alle Informationen, die sie hörten. Das sowjetische Publikum verfolgte einen bewussteren Ansatz, um Informationen zu verstehen, der auf einem Vergleich von Informationen aus sowjetischen Massenmedien mit denen aus ausländischen Radioprogrammen beruhte.

Westliche Medien und US-Studien scheinen also mit Chomsky übereinzustimmen: Trotz der Störsender hatten die Menschen in der Sowjetunion Zugang zu westlichen Quellen und hörten sie häufig, und sie setzten sich mit den Nachrichten dieser Zeit kritisch auseinander, insbesondere in den 70er Jahren. Übersetzt mit Deepl.com

John Kempthorne

John ist Schriftsteller und Doktorand der Psychologie. Sie können ihm auf Twitter folgen @JohnKempthorne.

