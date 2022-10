https://www.globalresearch.ca/open-letter-new-york-times-fake-reporting-blown-up-pipelines-russia-annexation-donbas/5794979

Falsche Berichterstattung über die gesprengten Pipelines und Russlands “Annexion” des Donbas

Offener Brief an die New York Times



Von Peter Koenig

Global Research

30. September 2022

Sehr geehrter Redakteur der einstmals für ihre Wahrhaftigkeit berühmten New York Times,

Mit Schlagzeilen wie dieser, sabotierte Pipelines und ein Rätsel: Who Did It? (War es Russland?), die sogar andeuten, dass Russland seine eigene Pipeline in die Luft gesprengt haben könnte, tötet die NYT ihr letztes Fünkchen Glaubwürdigkeit.

Sie wissen genau, dass dies eine Lüge ist.

Die einzige Macht, die ein vitales Interesse daran hat, ist das US/NATO-Konglomerat – um sicherzustellen, dass es keine Möglichkeit gibt, dass Deutschland seine Meinung ändert und seine Entscheidung rückgängig macht, sein Volk in diesem Winter erfrieren zu lassen und Deutschland, DIE Wirtschaftsmacht und Führungsmacht Europas, wirtschaftlich zu zerstören.

Sie und Ihre Analysten wissen das.

Leider gibt es keinen Einfluss des einfachen Volkes auf unsere Berichterstattung. Es gibt stärkere Kräfte, die sich Ihren verblüffenden Journalismus zu eigen gemacht haben.

Als ehemaliger Unterstützer der NYT ist es mir dennoch ein Bedürfnis, Ihnen das zu sagen.

Das Gleiche gilt für diese Berichterstattung

Russische Stellvertreter in der Ukraine drängen Moskau zur Annexion besetzter Regionen

und

Wladimir Putin wird am Freitag Abkommen zur Übernahme von vier ukrainischen Regionen unterzeichnen, so der Kreml, nachdem die Abstimmungen weithin als Täuschung verurteilt wurden.

Auch hier handelt es sich nicht um “stellvertretende” Russen, die eine Scheinpetition für den Anschluss an Russland unterzeichnet haben. Das wissen Sie sehr gut.

Es handelt sich um echte Russen, die im äußersten Osten der Ukraine leben, vor allem im Donbass, und die diskriminiert werden, seit die USA am 22. Februar 2014 den Maidan-Putsch angezettelt haben – als eine Neonazi-Regierung eingesetzt wurde, die die Nazi-Asow-Bataillone die ukrainische Bevölkerung im Donbass buchstäblich abschlachten ließ – es wurde berichtet, dass in den acht Jahren seit dem “Victoria Nuland”-Putsch (“Scheiß auf Europa”) mindestens 14.000 Menschen getötet wurden, etwa die Hälfte davon Kinder. Siehe dies.

Wir sprechen hier von denselben Asow-Bataillonen, die Hitler im Zweiten Weltkrieg im Kampf gegen Russland geholfen haben.

Bereits 2014 / 2015 wollten sich die Donbass-Gebiete Russland anschließen. Präsident Putin ließ dies nicht zu, weil er damals noch an die von Frankreich und Deutschland unterstützten “Minsker” Abkommen glaubte.

Diese Vereinbarungen waren in erster Linie dazu gedacht, die Bevölkerung des Donbass zu schützen, die Ukraine zu entmilitarisieren – zu entnazifizieren – und die NATO aus der Ukraine herauszuhalten. Keine der Bedingungen des Minsker Abkommens (September 2014 und April 2015) wurde jemals eingehalten.

Wenn wahrheitssuchende geopolitische Analysten rund um den Globus die wahren Hintergründe kennen, dann kennen auch Sie, Chefredakteur der NYT, und Ihre Journalisten die wahre Geschichte. Dennoch berichten Sie Lügen und Halbwahrheiten, um die Meinung der Menschen gegen Russland weiter zu beeinflussen und zu fördern.

Die New York Times ist allein durch Ihre Berichterstattung zu einer Waffe gegen Russland und China geworden.

Glauben Sie nicht, dass das irgendwann nach hinten losgehen wird?

Peter Koenig ist geopolitischer Analyst und ehemaliger leitender Wirtschaftswissenschaftler bei der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wo er über 30 Jahre lang weltweit tätig war. Er hält Vorlesungen an Universitäten in den USA, Europa und Südamerika. Er schreibt regelmäßig für Online-Zeitschriften und ist Autor von Implosion – Ein Wirtschaftsthriller über Krieg, Umweltzerstörung und Konzerngier sowie Mitautor von Cynthia McKinneys Buch “When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis” (Clarity Press – November 1, 2020)

Peter Koenig ist Research Associate des Centre for Research on Globalization (CRG). Er ist auch ein nicht ansässiger Senior Fellow des Chongyang Instituts der Renmin Universität, Peking.

