Fascism: Israeli Style Israelis dismiss charges of “apartheid against Palestinians” as anti-Semitic propaganda, but Benjamin Netanyahu’s new government will confirm the apartheid nature of the regime, and will provide hints of fascism, Israeli-style. Netanyahu is not a fascist, but he is a racist and he is considering appointing to his government people who are dangerous racists.

Faschismus: Israelischer Stil



von Melvin Goodman

2. Dezember 2022



Israelis tun den Vorwurf der “Apartheid gegen die Palästinenser” als antisemitische Propaganda ab, aber die neue Regierung von Benjamin Netanjahu wird den Apartheidscharakter des Regimes bestätigen und Anzeichen von Faschismus nach israelischem Vorbild liefern. Netanjahu ist kein Faschist, aber er ist ein Rassist, und er erwägt, Leute in seine Regierung zu berufen, die gefährliche Rassisten sind. In keiner israelischen Regierung der letzten sieben Jahrzehnte gab es Regierungsmitglieder, die den Idealen, die die Gründung Israels begleiteten, so fremd waren.

Der neue Minister für nationale Sicherheit (ehemals innere Sicherheit) wird Itamar Ben Gvir sein, der die Grenzschutzeinheiten im Westjordanland kontrollieren wird, die an zahlreichen Gewalttaten gegen unschuldige Palästinenser beteiligt waren. Ben Gvir ist ein Gefolgsmann von Meir Kahane, einem Faschisten, der vor seiner Ermordung zahlreiche Verbrechen gegen Israelis beging. Ben Gvirs Partei Jüdische Kraft wird das Ministerium für die Entwicklung des Negev und Galiläas kontrollieren. Das neue Ministerium für Kulturerbe seiner Partei wird für die historischen und archäologischen Stätten im Westjordanland zuständig sein.

Neuer Finanzminister wird Bezalel Smotrich, der versuchen wird, die Zivilverwaltung im Westjordanland zu kontrollieren, die derzeit vom Verteidigungsministerium geleitet wird. Smotrich und Ben Gvir werden ihr Bestes tun, um die Befugnisse des Verteidigungsministeriums, insbesondere im Westjordanland, einzuschränken. Ihre Politik wird die israelischen Beziehungen zu den arabischen Staaten untergraben, die Israel anerkennen, insbesondere zu den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain und Marokko. Nach Ansicht von Yossi Alpher, einem angesehenen israelischen Sicherheitsanalysten, könnten sie sogar versuchen, das Westjordanland zu annektieren, während sich die Weltgemeinschaft auf die Ukraine, Russland und den Iran konzentriert.

Die Mainstream-Medien haben die Verhaftungsakten sowohl von Ben Gvir als auch von Smotrich heruntergespielt, was ihre faschistischen Handlungen in den letzten Jahrzehnten widerspiegelt. Netanjahu selbst steht derzeit wegen mehrerer Korruptionsvorwürfe vor Gericht, und es wird erwartet, dass er die israelische Justiz schwächen wird, um einer Verurteilung wegen Korruption zu entgehen. Alpher glaubt, dass die Netanjahu-Regierung versuchen wird, die Macht des Obersten Gerichtshofs zu beschneiden. Netanjahus oberste Priorität ist es – wie die seines guten Freundes Donald Trump -, nicht ins Gefängnis zu müssen.

Der neue stellvertretende Minister im Präsidialamt, Avi Maoz, setzt sich für die Stärkung der jüdischen Identität der Israelis ein und ist ein entschiedener Gegner der nicht orthodoxen israelischen Juden. Er ist gegen LGBTQ und gegen den Dienst von Frauen im Militär. Verweise auf “jüdische Identität” und “Erbe” deuten auf eine faschistische Politik hin, so Alpher.

Was bedeutet das für uns? Nun, die neue Koalitionsregierung wird zumindest versuchen, mindestens 70 illegale Siedlungen oder “Außenposten” zu legalisieren, die derzeit gegen israelisches Recht verstoßen und in denen mindestens 25.000 Menschen leben. Die Palästinenser in Ostjerusalem werden in einer militanteren und gewalttätigeren Weise polizeilich verfolgt werden. Die Strafverfolgung wird generell politisiert werden, und die Faschisten werden die tägliche Arbeit der Regierung stärker kontrollieren. Es ist zu erwarten, dass das Gebiet C des Westjordanlandes, das mehr als 60 % des Westjordanlandes ausmacht und teilweise unter palästinensischer Kontrolle steht, de facto annektiert wird. Im Gebiet C leben mehr als 200.000 Palästinenser, die vermutlich stärker unter Druck geraten werden, auszuwandern.

Die israelische Politik gegenüber dem Gazastreifen ist noch schlimmer, wird aber in der internationalen Presse kaum diskutiert. Israel geht nicht nur mit überwältigender militärischer Gewalt gegen die Palästinenser im Gazastreifen vor, sondern schränkt auch die Nutzung der Elektrizität ein, zwingt sie, ihre Abwässer ins Meer zu leiten, sorgt dafür, dass das Wasser ungenießbar bleibt, und stellt sicher, dass der Treibstoff knapp wird, so dass die Kläranlagen abgeschaltet werden müssen. Der Gazastreifen ist im Wesentlichen ein Freiluftgefängnis, und Netanjahu wird die Politik der erzwungenen Verzweiflung unter den unschuldigen Zivilisten fortsetzen, die versuchen müssen, unter diesen Bedingungen zu leben. Wenn es eine weitere Intifada gibt, hat Israel nur sich selbst die Schuld gegeben.

Es ist längst an der Zeit, dass die US-Regierung und die jüdische Diaspora in den Vereinigten Staaten und Europa Druck auf die Israelis ausüben, damit sie eine humanere Politik gegenüber der palästinensischen Gemeinschaft betreiben und eine zentralistischere Vertretung in ihrer neuen Koalitionsregierung anstreben. Keine israelische Regierung war in den letzten Jahren bereit, die Gewalt gegen die Palästinenser in den besetzten Gebieten zu beenden. Keine US-Regierung hat in den letzten Jahren etwas unternommen, um Druck auf die Israelis auszuüben. Gleichzeitig erhält Israel mehr Militärhilfe von den Vereinigten Staaten als jede andere Regierung außer der Ukraine. Die Israelis spielen mit harten Bandagen; es ist an der Zeit, dass die Vereinigten Staaten dies ebenfalls tun. Übersetzt mit Deepl.com

Melvin A. Goodman ist Senior Fellow am Center for International Policy und Professor für Regierungslehre an der Johns Hopkins University. Als ehemaliger CIA-Analyst ist Goodman der Autor von Failure of Intelligence: The Decline and Fall of the CIA und National Insecurity: The Cost of American Militarism und A Whistleblower at the CIA. Seine jüngsten Bücher sind “American Carnage: The Wars of Donald Trump” (Opus Publishing, 2019) und “Containing the National Security State” (Opus Publishing, 2021). Goodman ist der Kolumnist für nationale Sicherheit bei counterpunch.org.

