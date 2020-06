Miko Peled, der „Sohn des Generals“, Autor und Friedensaktivist

„Fataler Austausch“: Beziehungen zwischen der amerikanischen und der israelischen Polizei

Von Miko Peled

Miko Peled*, ein israelischer Jude und palästinensischer Rechtsaktivist, kehrt in einem Artikel über den Austausch zwischen „Partnern in Gewalt und systemischem Rassismus“ zurück und erläutert, wie pro-israelische Organisationen in den Vereinigten Staaten oft den Austausch zwischen der US-Polizei und ihren israelischen Kollegen finanzieren.







„Während der Trainingssitzungen in Israel treffen US-Polizeidelegationen mit israelischen Militär-, Polizei- und Geheimdienstkräften zusammen und haben das gelehrt, was Israel Terrorismusbekämpfung nennt, aber dies ist in Wirklichkeit nur „eine Verfeinerung der Methoden zur Erstellung rassistischer Profile.

Rassismus und Gewalt gegen farbige Menschen in den Vereinigten Staaten ist nichts Neues. Tatsächlich waren die Vereinigten Staaten, die behaupten, „das Land der Freiheit“ zu sein, schon immer ein rassistischer, völkermörderischer und gewalttätiger Staat. Sie wurde auf dem Völkermord an indigenen Völkern und auf dem Rücken afrikanischer Sklaven gegründet. Die Vereinigten Staaten haben einige der eklatantesten Kriegsverbrechen in der Geschichte der Menschheit begangen, darunter Völkermord, den Einsatz von Atomwaffen, die Zerstörung von Demokratien und die Unterstützung mörderischer Diktatoren in der ganzen Welt, und die Liste geht von den Anfängen der Union bis heute weiter.

Der Staat Israel, der historisch neu ist, wurde ebenfalls auf Völkermord und Rassismus gegründet. Seit fast hundert Jahren führt die zionistische Bewegung, die Israel geschaffen hat, eine brutale Kampagne, um Palästina von seiner einheimischen Bevölkerung zu befreien und ihr Land jüdischen Siedlern zu überlassen. Es sollte daher nicht überraschen, dass gute Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Israel bestehen.

Es gibt unzählige Lebensbereiche in den Vereinigten Staaten, in denen Israel und verschiedene zionistische Organisationen Einfluss nehmen und intervenieren. Die Jüdische Föderation, die Anti-Defamation League und AIPAC sind die bekanntesten, aber sie sind nur drei der unzähligen Organisationen, die in allen fünfzig Staaten tätig sind und unerbittlich israelische Interessen in allen Facetten des amerikanischen Lebens verfolgen.

Diese Organisationen mischen sich in US-Wahlen ein, indem sie Geld in die Kampagnen pro-israelischer Kandidaten injizieren; sie beeinflussen stark den Ausgang von Prozessen, in denen die Angeklagten Araber oder Muslime sind, und sie finanzieren Kampagnen, um Lehrpläne öffentlicher Schulen zu redigieren und umzuschreiben, so dass der Nahe Osten immer in einer Weise gelehrt wird, die die zionistische Erzählung unterstützt.



Ein tödlicher Austausch – Als der Videoclip eines Polizeibeamten aus Minnesota, der George Floyd langsam und bösartig erstickte, sich verbreitete, dachten viele Menschen, darunter auch ich, sofort an Palästina. Der Offizier Derek Chauvin, der sein Knie nonchalant auf George Floyd’s Hals legte, hätte leicht ein israelischer Soldat oder ein Polizist sein können, der einen Palästinenser festhält. Die Art und Weise, wie er da saß, ein Knie auf Floyds Hals legte, Floyd ignorierte, der wiederholt wiederholte, dass er nicht atmen könne, Floyd ignorierte, als er ihn anflehte, ihn atmen zu lassen, und die Tatsache ignorierte, dass der Mann unterhalb seines Knies langsam erstickte. Es ist klar, dass dieser Polizist ein Raubtier war und George Floyd nur seine Beute war.

Dies geschieht in Amerika ebenso wie in Palästina. Die Ähnlichkeiten sind nicht zufällig und könnten durchaus das Ergebnis dessen sein, was als „Tödlicher Austausch“ bekannt geworden ist, eine Zusammenarbeit zwischen den beiden rassistischen Staaten, die kein Problem darin sehen, den langsamen und qualvollen Tod von Schwarzen und Braunen auszuführen und zu beobachten.

Deadly Exchange ist der Name einer Kampagne zur Beendigung der Zusammenarbeit zwischen den Polizeikräften der Vereinigten Staaten und des Staates Israel. Die Organisatoren der Kampagne haben einen detaillierten Bericht veröffentlicht, der die Zusammenarbeit zwischen den Strafverfolgungsbehörden in den Vereinigten Staaten und Israel beschreibt. Der Bericht listet auch die Gefahren und Bedrohungen auf, die dieser Austausch für farbige Menschen in den Vereinigten Staaten mit sich bringt.



Israelische Demokratie und Sicherheit – Israel wird fälschlicherweise als eine Demokratie dargestellt, die einer ständigen Bedrohung ausgesetzt ist. In Wirklichkeit handelt es sich um einen Apartheidstaat, und sein Sicherheitsapparat ist nicht, wie er behauptet, der Sicherheit und Geborgenheit gewidmet, sondern der Unterwerfung der Palästinenser. Während der Trainingssitzungen in Israel treffen amerikanische Strafverfolgungsdelegationen mit israelischen Militär-, Polizei- und Geheimdienstkräften zusammen. Sie erhalten „Gelegenheiten“, etwas über das zu lernen, was Israel Terrorismusbekämpfung nennt, aber in Wirklichkeit ist es nichts anderes als „Verfeinerung der Methoden zur Erstellung rassistischer Profile“.

Unter zynischer Ausnutzung der Anschläge vom 11. September reisten US-Strafverfolgungsbeamte einige Monate nach den Anschlägen zu ihren ersten offiziellen Trainingsexpeditionen nach Israel. Ziel war es, von Israels so genannter „Expertise“ in der so genannten Terrorismusbekämpfung zu lernen. Terrorismusbekämpfung, das sei hier angemerkt, ist ein Euphemismus für die gewaltsamen Mittel, die zur Versklavung der Unterdrückten eingesetzt werden.

Nach Angaben von Deadly Exchange gehörten der allerersten Delegation nach Israel Polizeichefs und Kongressabgeordnete aus Kalifornien, Texas, Maryland, Florida und New York an. Der Delegation gehörten auch FBI- und CIA-Agenten, künftige ICE-Offiziere und Sicherheitsdirektoren der New Yorker MTA an.

Zu den Sponsoren des Austauschprogramms gehörten die Anti-Defamation League (ADL), die vorgibt, die Diffamierung des jüdischen Volkes zu bekämpfen, sich aber in Wirklichkeit der Diffamierung von Arabern und Muslimen widmet, und das Jewish Institute for National Security Affairs (JINSA). JISNA sagt, dass sie sich der „Aufklärung von Entscheidungsträgern im Kongress, der militärischen und zivilen nationalen Sicherheit über die US-Verteidigung und strategische Interessen“ widmet, deren Eckpfeiler laut JINSA „eine starke amerikanisch-israelische Sicherheitszusammenarbeit“ ist. Beide Gruppen sind finanziell gut ausgestattete zionistische Organisationen, die sich der Förderung und Verteidigung israelischer Gewalt und israelischen Rassismus widmen, ganz gleich, was passiert.



Systemischer Rassismus – Eine der vielen Gemeinsamkeiten zwischen Israel und den Vereinigten Staaten ist ihre Neigung zu systemischem Rassismus. Von Anfang an hat Israel im besetzten Palästina ein Apartheidregime eingeführt, und palästinensische Bürger Israels unterliegen einer systematischen Profilbildung. Dies bedeutet, dass Interaktionen mit der israelischen Polizei regelmäßig zu „exzessiver und oft tödlicher Gewaltanwendung führen, die ungestraft angewandt wird“.

Wie in den Vereinigten Staaten, wo schwarze und braune Amerikaner die Mehrheit der Gefängnispopulation ausmachen, stellen in israelischen Gefängnissen palästinensische Bürger Israels eine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Inhaftierten dar. Einem Bericht der israelischen Publikation Mekomit (https://www.mekomit.co.il) zufolge machen palästinensische Staatsbürger Israels, die etwa 20 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachen, mehr als 40 Prozent der Gefängnispopulation aus. Tatsächlich sind laut Mekomit nur etwa ein Viertel der in israelischen Gefängnissen inhaftierten Gefangenen jüdisch, und von den in israelischen Gefängnissen inhaftierten Minderjährigen sind nur 13 Prozent jüdisch.

Wenn wir die so genannten „Sicherheitsgefangenen“ mit einbeziehen, die aus dem besetzten palästinensischen Westjordanland, Jerusalem und dem Gazastreifen stammen, sind die Zahlen noch grotesker, denn der Anteil der Palästinenser an der israelischen Gefangenenpopulation beträgt 73%.

Die israelische Polizei wendet die offizielle Politik an, dass eine ganze Bevölkerung schuldig ist, bis ihre Schuld bewiesen ist, und dies ist natürlich Teil der so genannten Antiterror-Ausbildung, die von Israel angeboten wird. Sie verstärkt das institutionalisierte rassistische Profiling und sogar die Ausrichtung auf soziale Bewegungen, die sich für Rassengerechtigkeit einsetzen.

Die israelische Regierung benutzt falsche Behauptungen über „Terrorismus“, um alle Palästinenser als potenzielle feindliche Kämpfer zu behandeln. Die Ausrede des Terrorismus wird auch benutzt, um Palästinenser einem anderen Rechtssystem zu unterwerfen, was unweigerlich zu mehr Polizeiarbeit und höheren Inhaftierungsraten führt.

Medien

Die von Israel angebotene Ausbildung umfasst auch Methoden der Medienbeobachtung. Strafverfolgungsbeamte, die an der Schulung teilgenommen haben, sagten, sie hätten „gelernt, wie man eingreift und den Zugang der Medien und die Berichterstattung über Gewalt durch Militär und Polizei gestaltet“. Zu den gelehrten israelischen Methoden gehört es, die Medien als einen Arm der Regierung zu benutzen und „die Berichterstattung über staatliche Gewalt neu zu gestalten“.

Die israelische Regierung nutzt das Büro der Militärzensur, um alle Berichte über die Anwendung von Gewalt durch Israel zu kontrollieren. Sie überprüft auch alle Bücher und anderen Dokumente, bevor sie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Das Büro des IDF-Sprechers, das auch die Macht an israelische Journalisten übergibt, fungiert als Israels De-facto-Büro für Öffentlichkeitsarbeit, das die lokale Berichterstattung über das, was es als „Sicherheitsangelegenheiten“ betrachtet, einschränkt und gestaltet.

Es ist anzumerken, dass in Israel die Arbeit der Armee und anderer Sicherheitsorgane nur sehr wenig kritisiert wird und Journalisten eng mit der Armee zusammenarbeiten, um ihre Gewalt gegen Palästinenser als gerechtfertigt darzustellen. Palästinensischer Dissens, selbst wenn er auf friedlichste Weise zum Ausdruck kommt, wird regelmäßig als Gewalt und Terrorismus bezeichnet.

Israel hatte die Anwendung militärischer Gewalt zur Auslöschung von Volksdemonstrationen „normalisiert“ und damit zur Verletzung der grundlegenden Bürgerrechte der Palästinenser beigetragen. Diese gewalttätigen und gewaltsamen Methoden zur Kontrolle von Meinungsverschiedenheiten werden den US-Polizeidelegationen durch Briefings und sogar durch Live-Demonstrationen vorgeführt.



Parallelen zu Palästina – Die gewaltsamen Begegnungen schwarzer Gemeinden in den Vereinigten Staaten mit der Polizei haben viele dazu veranlasst, Parallelen zwischen Palästinensern und farbigen Menschen in den Vereinigten Staaten zu ziehen. Dies hat ein echtes Gefühl der Solidarität zwischen den amerikanischen sozialen Bewegungen und dem palästinensischen Befreiungskampf geschaffen, eine Solidarität, die immer stärker wird und das Potenzial hat, das Blatt der öffentlichen Meinung in den Vereinigten Staaten in dieser Frage zu wenden.

In ihrem Bericht fordert die Deadly Exchange Campaign, dass „die US-Regierung ihre Gewalt im Namen der Sicherheit beenden muss“. In dem Bericht heißt es auch: „Wir hoffen, dass die Kommunalverwaltungen landesweit die Aufrufe der Gemeinschaften in ganz Palästina und den Vereinigten Staaten beherzigen, beim Aufbau einer Welt mit echter Sicherheit mitzuhelfen, in der wir alle in Würde leben können“. Übersetzt mit Deepl.com

