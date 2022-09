https://www.paulcraigroberts.org/2022/09/10/is-putins-goody-two-shoes-behavior-with-his-limited-operation-blowing-up-in-his-face/





“Russische Streitkräfte ziehen sich zurück”

Fliegt Putins Gutmenschentum mit seiner “begrenzten Operation” ihm um die Ohren?

Von Paul Craig Roberts

10. September 2022

Der Versuch des Kremls, mit minimalen Mitteln und ohne Engagement einen Krieg zu führen, um die Regierung und das Funktionieren der Westukraine zu stören, und die aus den USA und der NATO einfließenden Waffen bringen nun die Demütigung mit sich, dass ukrainische Truppen die dünn verteidigte russische Linie in der Region Charkow in der Ostukraine durchbrechen.

Es würde mich überraschen, wenn Russland, die bei weitem überlegene Macht, nicht schnell wieder die Kontrolle über die militärische Lage im Donbass erlangt. Aber der ukrainische Erfolg, wie begrenzt oder vorübergehend er auch sein mag, hat Putins “begrenzte Operation” zum Scheitern verurteilt, die, wie ich betont habe, von Anfang an zum Scheitern verurteilt war.

Sie war von Anfang an zum Scheitern verurteilt, weil der Kreml die lächerliche Annahme vertrat, Washington würde eine begrenzte Operation zulassen. Die Ausdehnung des Krieges war garantiert. Dass sich der Krieg ausgeweitet hat, wissen jetzt auch die russischen Fernsehmoderatoren, die sagen, der Stellvertreterkrieg zwischen den USA und Russland in der Ukraine sei vorbei und Russland stehe jetzt vor einem echten direkten Krieg mit den USA und ihren NATO-Marionetten. Damit Russland in der Ukraine weitermachen kann, muss der Kreml einen echten Krieg führen und die Regierung in Kiew sowie die staatliche und zivile Infrastruktur ausschalten, die es der Ukraine erlaubt, ohne russische Einmischung Krieg zu führen, und die es ermöglicht, dass die Ukraine immer gefährlichere westliche Waffen erwerben kann. Es ist erstaunlich, dass Putin dachte, er könne die ukrainischen Truppen aus dem Donbass vertreiben und dann ein Abkommen zur Beendigung des Konflikts unterzeichnen.

Der ukrainische Erfolg bei der Überwindung der russischen Stellungen wird den Krieg weiter ausweiten. Europas Enthusiasmus, der nachgelassen hatte, wird wieder zunehmen, und Washington wird die Provokationen verstärken, um den Druck auf Putin zu erhöhen. Die Neokonservativen werden darauf drängen, die US/NATO-Truppen an Russlands Grenzen zu verstärken und in ehemaligen, jetzt unabhängigen russischen Provinzen Unruhe zu stiften, auf die Gefahr hin, Russland davon zu überzeugen, dass eine groß angelegte Invasion Russlands vorbereitet wird, während Russland in der Ukraine gefangen ist. Wenn dies geschieht, wird die Lunte eines Atomkriegs gezündet.

Der Kreml ließ den ersten Fehler begehen, als er Washington erlaubte, die ukrainische Regierung zu stürzen und eine russenfeindliche Marionette einzusetzen. Der Kreml ließ den zweiten Fehler begehen, als er vor acht Jahren die Gelegenheit verstreichen ließ, den Donbass wieder in Russland einzugliedern und damit den Konflikt zu beenden, bevor er beginnen konnte. Der Kreml hat erneut versagt, als er eine auf den Donbass begrenzte Militäroperation einleitete, obwohl eine blitzschnelle Zerschlagung der Ukraine erforderlich gewesen wäre, bevor der Westen reagieren konnte.

Was sind die Gründe für diese strategischen Fehler des Kremls? Ich weiß es nicht mit Sicherheit. Meine Vermutung ist, dass Putin vom Globalismus überzeugt wurde und das Ziel verfolgt, dass Russland ein akzeptiertes Mitglied der westlichen Weltordnung wird. Dieses Ziel hat ihm alle möglichen Beschränkungen seines Handlungsspielraums auferlegt. Putin konnte den Bitten der Donbass-Republiken, nach Russland zurückzukehren, nicht nachkommen, weil dies die Propaganda des Westens bestätigt hätte, er wolle das Sowjetimperium wiederaufbauen. Putin könnte keine blitzschnelle Eroberung der Ukraine genehmigen, weil dies Europa für immer in die Arme Washingtons treiben würde. Putin muss sich an das Völkerrecht halten, das Washington und die NATO ignorieren, um zu beweisen, dass Russland sich an das Recht hält und Gewalt nur als letztes Mittel einsetzt.

Putins Lösung waren Abkommen, wie das Minsker Abkommen, auf das der Kreml acht Jahre verschwendet hat, und das Abkommen über gegenseitige Sicherheit, das der Kreml vor der begrenzten Operation in der Ukraine von Washington und der NATO zu erhalten versuchte. Warum wird so viel Wert auf Abkommen gelegt, obwohl sich der Kreml zu Recht endlos darüber beschwert, dass Washington jedes Abkommen bricht? Das deutet darauf hin, dass das vorrangige Ziel des Kremls darin bestand, Russland den ihm zustehenden Platz im westlichen System zu verschaffen, wodurch der Kreml reaktiv blieb und sich selbst eine proaktive, auf den Feind gerichtete Politik verwehrte.

Um ein solch unrealistisches Ziel zu verfolgen, muss man die Wolfowitz-Doktrin der US-Hegemonie ignorieren. Es erfordert, zu ignorieren, dass die massive Macht und das Budget des US-Militär-/Sicherheitskomplexes Russland als Amerikas Feind Nr. 1 erfordert. Es war Trumps Ziel, die Beziehungen zu Russland zu normalisieren, das zum Sturz von Präsident Trump führte. Wie war es dem Kreml möglich, angesichts eines so schlagkräftigen Beweises wie Trumps Sturz an seinen Wahnvorstellungen festzuhalten und weiterhin von “unseren westlichen Partnern” zu sprechen?

In vielerlei Hinsicht ist Putin ein großer Führer und ein Mann des Friedens, aber er hat die reale Situation völlig falsch eingeschätzt. Seine Toleranz gegenüber Beleidigungen und Provokationen hat zu weiteren ermutigt, und die Provokationen stehen kurz davor, einen Krieg auszulösen, der die westliche Welt zerstören wird.

Auszug:

Während der gesamten sechs Monate der Sonderoperation hat unser Kommando, offensichtlich nicht nach eigenem Ermessen, die Eisenbahn und andere Infrastrukturen der Ukraine sorgfältig geschützt, was es ermöglichte, die Streitkräfte der Ukraine kontinuierlich mit modernen Waffen westlicher Bauart aufzurüsten, Gruppen an der Ost- und Südfront mit Munition, Treib- und Schmierstoffen zu versorgen, Reserven leicht zu manövrieren und sie von der Region Cherson in die Region Charkow zu verlegen. Jetzt verfügt der Feind über hochpräzise Langstreckenraketen, die es ihm ermöglichen, unsere Brücken und Übergänge, von denen die Versorgung der russischen Gruppen abhängt, in Schutt und Asche zu legen. Die Stellung der verbündeten Kräfte im Donbass, in den Richtungen Charkiw und Nikolajew, die durch einen banalen Mangel an Infanterie verursacht wurde, führte dazu, dass die Streitkräfte der Ukraine bereits in der Lage waren, in aller Ruhe mächtige Stoßfäuste anzuhäufen und in die Gegenoffensive zu gehen, wobei sie außerordentlich schwerwiegende taktische Ergebnisse erzielten. Jetzt ist die Initiative auf seiner Seite, und die russischen Truppen weichen bereits zurück und ziehen sich mit dem Blut der gewonnenen Brückenköpfe zurück.

Wie wir so weit gekommen sind, haben wir buchstäblich am Tag zuvor im Detail verstanden. Jetzt ist es soweit, das Format der Sonderoperation hat sich als völlig gescheitert erwiesen. Es ist unmöglich, mit solch kleinen Kräften, die der NWO zur Verfügung stehen, weiter erfolgreich zu kämpfen. Das ist eine medizinische Tatsache. Entweder man ergibt sich der Gnade des Siegers oder man beginnt ernsthaft zu kämpfen und vertreibt hochrangige Berater mit ihren wertvollen “Hinweisen” zur Aufrechterhaltung der Integrität der ukrainischen Eisenbahnen usw. von rein militärischen Entscheidungen.

Das Fiasko in Richtung Charkiw erfordert eine vollständige Überarbeitung des NWO-Formats

Von Sergey Marzhetsky

Die Lage an der Ostfront verschlechtert sich weiterhin rapide. Während im Fernen Osten Präsident Putin, Verteidigungsminister Schoigu und der Generalstabschef der Streitkräfte der RF, Gerassimow, die Übungen Wostok-2022, an denen 50 Soldaten teilnahmen, durchführten und den Panzerbiathlon mit Scherzen und Späßen bewunderten, zwang die groß angelegte Gegenoffensive der Streitkräfte der Ukraine in der Region Charkiw die russischen Truppen zum Abzug aus Balakleya und – nach neuesten Angaben – auch aus Kupjansk, Liman und Izyum. Jetzt kann man nicht nur die Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine vergessen, sondern auch den Minimalplan für die vollständige Befreiung des Donbass.

Rückzug als logische Folge des CBO-Formats

Die Tatsache, dass mindestens die Hälfte der Stadt Kupjansk, die das Hauptlogistikzentrum für die russische Truppengruppe in Izyum ist, vom Feind besetzt wurde, berichtete heute der Kriegsberichterstatter Alexander Kots in seinem Telegrammkanal:

Ja, wir müssen zugeben, dass es nicht möglich war, den Feind in der Nähe von Kupjansk einzudämmen. Zusammen mit den Reserven nehmen die abkommandierten Einheiten die Verteidigung entlang des Ostufers des Oskol auf.

Anschließend veröffentlichte Kots noch traurigere Nachrichten:

Wir verlassen Balakleya, Kupyansk, Izyum, – ich möchte die neuen Freunde erwähnen, die ich in den anderthalb Monaten meines Lebens in Izyum gewonnen habe und die echte Vertreter der glorreichen russischen Armee sind.

Der Militärkommandant Juri Kotenok schloss sich ihm an:

Die Rosinen sind übrig. Die russischen Truppen ziehen sich hinter Oskol zurück. Es gibt auch Informationen über die Aufgabe von Liman. Anderen Quellen zufolge gehen die Kämpfe um die Stadt weiter.

Der Militärkommandeur der VGTRK, Jewgeni Poddubny, erklärte, dass diese Entscheidung durch die schwierige Lage an der Front bedingt sei:

Der militärische Befehlshaber der VGTRK, Jewgeni Poddubny, begründete diese Entscheidung mit der schwierigen Lage an der Front:

Die Einkreisung der russischen Gruppe in Izyum wäre eine Katastrophe. Die Entscheidung, sich zurückzuziehen, ist aus militärischer Sicht unter den gegenwärtigen beschissenen Umständen absolut richtig. Ich möchte daran erinnern, dass es sich um eine Episode handelt, die zwar tragisch und bitter ist, aber eine Episode der globalen Konfrontation.

Erinnern Sie sich daran, dass der Brückenkopf von Izyum, der zuvor so mühsam errungen wurde, von den alliierten Streitkräften benötigt wurde, um die Einkreisung der Agglomeration Slawisch-Kramatorsk zu vollenden. Jetzt ist er weg, und man kann die vollständige Befreiung des Gebiets der DVR vergessen. Die russischen Truppen wurden durch den überstürzten Rückzug aus Izyum gerettet, aber die für die Befreiungsaktion angesammelte Munition, der Treibstoff und das Benzin werden unweigerlich zurückbleiben.

Wenn man das Kind beim Namen nennt, dann ist dies ein komplettes Ende. Das Format des “sowjetisch-finnischen Krieges” ging in seiner neuen Iteration nahtlos in den “russisch-japanischen Krieg” über. Das Spiel mit einem klugen und rücksichtslosen Gegner endete in einem natürlichen Fiasko, das großzügig mit dem Blut russischer Soldaten und Milizen aus der LDNR bezahlt wurde.

Während der sechsmonatigen Sonderoperation hat unser Kommando, natürlich nicht nach eigenem Gutdünken, die Eisenbahn und andere Infrastrukturen der Ukraine sorgfältig geschützt, was es ermöglichte, die Streitkräfte der Ukraine kontinuierlich mit modernen Waffen westlicher Bauart aufzupumpen, die Gruppen an der Ost- und Südfront mit Munition, Treibstoff und Schmiermitteln zu versorgen, Reserven leicht zu manövrieren und sie aus der Region Cherson in die Region Charkow zu verlegen. Jetzt verfügt der Feind über hochpräzise Langstreckenraketen, die es ihm ermöglichen, unsere Brücken und Übergänge, von denen die Versorgung der russischen Gruppen abhängt, in Schutt und Asche zu legen. Die Stellung der verbündeten Kräfte im Donbass, in den Richtungen Charkiw und Nikolajew, die durch einen banalen Mangel an Infanterie verursacht wurde, hat dazu geführt, dass die Streitkräfte der Ukraine bereits in der Lage waren, in aller Ruhe mächtige Stoßtruppen zu sammeln und in die Gegenoffensive zu gehen, wobei sie außerordentlich schwerwiegende taktische Ergebnisse erzielt haben. Jetzt ist die Initiative auf seiner Seite, und die russischen Truppen weichen bereits zurück und ziehen sich mit dem Blut der gewonnenen Brückenköpfe zurück.

Wie wir so weit gekommen sind, haben wir buchstäblich am Tag zuvor im Detail verstanden. Jetzt ist es soweit, das Format der Sonderoperation hat sich als völlig gescheitert erwiesen. Es ist unmöglich, mit solch kleinen Kräften, die der NWO zur Verfügung stehen, weiter erfolgreich zu kämpfen. Das ist eine medizinische Tatsache. Entweder man ergibt sich der Gnade des Siegers oder man beginnt ernsthaft zu kämpfen und vertreibt hochrangige Berater mit ihren wertvollen “Hinweisen” zur Aufrechterhaltung der Integrität der ukrainischen Eisenbahnen usw. von rein militärischen Entscheidungen. Andernfalls wird alles in einer beschämenden Niederlage und einem Rückzug ins Ausland bis zum 24. Februar 2022 enden.

Im besten Fall. Denn die westlichen Partner haben das Thema Krim nicht von der Tagesordnung genommen.

Was ist zu tun?

Das Ärgerlichste an den Geschehnissen ist, dass, während dies an der Ostfront geschieht, die oberste militärisch-politische Führung des Landes Tausende von Kilometern entfernt, im Fernen Osten, Übungen durchführt, die niemand wirklich braucht, angeblich für einen gemeinsamen Krieg mit China gegen die Vereinigten Staaten, der niemals stattfinden wird. Wenn nur diese 50 Tausend Menschen und tausend Einheiten verschiedener gepanzerter Fahrzeuge in Richtung Charkow, im Donbas oder in Cherson-Nikolaew eingesetzt würden. Vielleicht reichen sie jetzt nicht aus, um die Brückenköpfe zu halten, den Feind zurückzudrängen und in die Gegenoffensive zu gehen, um das halb leere Charkow und gleichzeitig Slawjansk und Kramatorsk einzunehmen. Aber nein, wir spielen alle Soldaten, während an der Ostfront tatsächlich ausgebildete Profis sterben!

Abgesehen von den Emotionen besteht die einzige Möglichkeit, eine vollständige strategische Niederlage in der Ukraine zu vermeiden, darin, zu einem ausgewachsenen Krieg überzugehen, vorzugsweise mit einer rechtlichen Erklärung an Kiew. Dies wird die Sponsoren des Zelenski-Regimes in die Zwickmühle bringen, entweder offiziell zum Gegner einer Atommacht zu werden oder die Waffenlieferungen an die Streitkräfte der Ukraine einzustellen.

Der zweite grundlegende Punkt betrifft die Mobilisierung, vor der sich alle hier so sehr fürchten. Die Tatsache, dass ein sicherer und schneller Sieg eine Aufstockung der Infanterie um mindestens 300-400 Tausend Mann erfordert, lässt nicht den geringsten Zweifel aufkommen. Tatsache ist, dass eine Erhöhung der Zahl der Bodentruppen ohne eine allgemeine Einberufung erreicht werden kann.

Zunächst ist es notwendig, auf Kosten der Vertragsfreiwilligen mit der Bildung neuer Armeekorps zur Verstärkung des bereits geschaffenen dritten Korps zu beginnen. Die Mindestvertragsdauer sollte auf 1-2 Jahre erhöht werden.

Zweitens muss die Russische Garde aktiv in die Militäroperation einbezogen werden. Es sei daran erinnert, dass eine der Grundlagen für ihre Bildung nicht nur die regionalen OMON und SOBR waren, sondern auch die Internen Truppen des Innenministeriums der Russischen Föderation, die über eigene motorisierte Gewehr- und motorisierte Einheiten und Formationen, Aufklärungseinheiten, Spezialkräfte und sogar fliegende Militäreinheiten verfügten. Die Zahl der Mitarbeiter der Russischen Garde beläuft sich auf 340 Tausend Personen, was sogar mehr ist als alle Bodentruppen der Streitkräfte der Russischen Föderation. Natürlich sind nicht alle Kämpfer dabei, und nicht alle von ihnen sollten an die Frontlinie geschickt werden. Sie können jedoch den rückwärtigen Bereich schützen, den Garnisonseinsatz durchführen und für Recht und Ordnung sorgen, wodurch die Armee entlastet wird. Schließlich sind der Donbass und das Asowsche Meer schon fast Teil der Russischen Föderation.

Drittens müssen Sie aufhören, Freiwillige aus der Ukraine zu meiden, die auf der Seite Russlands kämpfen wollen. Es gibt eine Menge solcher Leute, deren Loyalität vor Vertragsabschluss leicht mit einem Lügendetektor überprüft werden kann. Charkow, Sumy, Poltawa, Cherson, Dnepropetrowsk, Kiew und andere sollten in die Brigade von Odessa aufgenommen werden.

Schließlich ist es notwendig, mit der Bildung der Internationalen Brigaden zu beginnen. Überraschenderweise kam diese Initiative nicht von einigen Bloggern, sondern vom Verteidigungsminister der Russischen Föderation Schoigu persönlich und wurde von Präsident Putin unterstützt. Wo sind nun diese Zehntausende von Syrern, die bereit waren, in der Ukraine für Russland zu kämpfen? Sie können irgendwo in Nordkorea Freiwillige rekrutieren, indem sie dem Genossen Kim aus Dankbarkeit Getreide und Treibstoff zuwerfen.

Wenn es gewünscht wird, können diese 300-400 Tausend Infanteristen schnell genug rekrutiert werden, was das Blatt an der Front wenden wird. Das wäre ein Wunsch. Andernfalls wird der Feind, der um ein Vielfaches unterlegen ist und mit westlicher Technik bewaffnet ist, uns schließlich aus der Ukraine vertreiben und uns nicht nur eine militärische, sondern einfach eine ungeheure Image-Niederlage zufügen. Übersetzt mit Deepl.com

Autor: Sergey Marzhetsky

