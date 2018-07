Fordert „Stopp Ramstein“ Von Anneliese Fickentscher und Andreas Neumann, NRhZ

Kommentar

Kommentar zum Protest in Ramstein, Juni 2018

Fordert „Stopp Ramstein“ den Verbleib der US-Airbase Ramstein?

Von Anneliese Fikentscher und Andreas Neumann

Schlagzeile auf der Titelseite: „Kriegsgegner sagen NEIN!“ Darunter in fetter Schrift: „Tausende demonstrieren gegen US-Militärbasen in Deutschland. Polizei geht gegen Friedensaktivisten vor. Gruselige Szenen in der US-Airbase Ramstein.“ So könnte es bei entsprechender Nachrichtenlage auf der Titelseite einer marxistischen Tageszeitung stehen. Aber dem ist nicht so. Die „junge Welt“ setzt andere Prioritäten. Das US-Imperium bleibt weitgehend ausgeblendet. Die Schlagzeile lautet: „Augsburg sagt nein“. Und darunter: „Tausende demonstrieren gegen Bundesparteitag der AfD. Polizei geht gegen Antifaschisten vor. Gruselige Szenen in der Messehalle.“ Immerhin: nach zweimal Umblättern gelangen die Leser der marxistischen Tageszeitung auf eine knappe Meldung und nach weiterem zweimaligen Umblättern auf die Seite 8. Dort ist in der Rubrik „Abgeschrieben“ neben einer Erklärung des Vorsitzenden der Partei DIE LINKE ein Auszug aus einer Pressemitteilung des Aktionsbüros der Kampagne „Stopp Air Base Ramstein 2018“ zu lesen. Darin heißt es: „Besondere Bedeutung bekamen die Aktionen durch die bekanntgewordene Ankündigung von Donald Trump, die US-Soldaten aus Deutschland abzuziehen und somit die US-Basen in Deutschland zu schließen. Dies würde schließlich die Verlagerung dieser Basen nach Polen, als Steigerung der aggressiven Politik von NATO und den USA gegen Russland bedeuten. Dies lehnen wir strikt ab.“ Doch in diesen Sätzen ist Entscheidendes falsch.

Attacken auf die Friedensbewegung von außen und innen?

Eine Ankündigung eines Truppenabzugs aus Deutschland gibt es nicht. Es gibt lediglich einen Washington-Post-Artikel, der behauptet, das Pentagon analysiere die „Kosten und Auswirkungen, die ein weitgehender Abzug oder eine Verlegung der in Deutschland stationierten US-Truppen zur Folge“ hätten, und der behauptet, die Überprüfung erfolge, „weil Trump bei einer Zusammenkunft mit Militärführern, die im Frühjahr 2018 im Weißen Haus stattfand, einen Abzug dieser Truppen erwogen habe“. (1) Von einer Ankündigung ist also nicht die Rede.

Die Fehlinterpretation führt zu einer paradoxen Situation: die Kampagne „Stopp Air Base Ramstein“ fordert in der Pressemitteilung nicht die Schließung der US-Militärbasen in Deutschland. Es liest sich, als fordere sie ihren Verbleib – unter der nicht belegten Annahme, es sei ihre Verlegung nach Polen geplant. Bedeutet „Stopp Ramstein“ womöglich soviel wie: „Stopp, Ramstein, hiergeblieben!“ Die Behauptung der „Washington Post“ lautet: „Zu den vom Pentagon geprüften Umzugsszenarien gehören ein Totalabzug aller in Deutschland stationierten US-Truppen und deren Rückverlegung in die USA sowie eine teilweise oder vollständige Verlegung von US-Truppen in Deutschland nach Polen…“ Die Verlegung nach Polen ist darin also nur eine von mehreren hypothetischen Varianten. Und inwieweit der „Washington Post“ Glauben zu schenken ist, ist eine weitere offene Frage.

Welche Strategen sind da am Werk? Man könnte den Eindruck gewinnen, die Attacken auf die Friedensbewegung kommen von außen und innen. Die „junge Welt“ hat nun schon zum wiederholten Mal über die Proteste der Stopp-Ramstein-Kampagne nur ganz am Rande berichtet – 2016 in einer Fußnote unter einem Artikel über die Proteste gegen den „Tag der Bundeswehr“ und 2017 mit einer Bildunterschrift unter einem Foto. Es lässt sich kaum anders interpretieren: als ein Angriff von außen gegen das Entstehen einer echten, unabhängigen Friedensbewegung, wie Michel Chossudovsky sie fordert.

Und von innen? Abgesehen von der haltlosen Darstellung in Sachen Truppenabzug konzentriert sich die Kampagne nach wie vor in erster Linie auf das Thema Drohnen. Im Kopf der website heißt es immer noch: „Stopp Air Base Ramstein – Keinen Drohnenkrieg!“ Und unten auf der website ist erläutert, was es mit der Kampagne „Stopp AIR BASE Ramstein“ auf sich hat: „Drohnen töten täglich in vielen Teilen der Welt unschuldige Zivilisten. Die U.S. Air Base in Ramstein spielt eine Schlüsselrolle bei völkerrechtswidrigen Einsätzen, ohne sie wäre der weltweite Drohnenkrieg unmöglich.“

Bis die oben formulierte fiktive Überschrift „Tausende demonstrieren gegen US-Militärbasen in Deutschland“ der Realität nahe kommt, muss noch ein erhebliches Maß an Aufklärungsarbeit geleistet werden. Die eingangs erwähnte Nachrichtenlage ist in der Tat (noch) eine andere. Es ist Aktiven wie dem Freidenker-Vorsitzenden Klaus Hartmann hoch anzurechnen, dass sie nicht davon ablassen, darauf aufmerksam zu machen, dass mit der Kündigung des Truppenstationierungsvertrages innerhalb von nur zwei Jahren alle Militäreinrichtungen von USA und NATO in Deutschland – inklusive Ramstein – geschlossen werden müssten.

Ein seltsamer Auftritt von Diether Dehm und Prinz Chaos II.

Und dann sei noch Folgendes angemerkt: Im Rahmen der Abschlusskundgebung, die am 30. Juni 2018 mit Sahra Wagenknecht und Eugen Drewermann vor den Toren der US-Airbase stattfand und bei der auch viel Richtiges und Wichtiges gesagt wurde, traten Diether Dehm und der sich „Prinz Chaos II.“ nennende Florian Ernst Kirner auf. Sie sangen das Lied über Verschwörungstheorien, das anlässlich der Karlspreisverleihung an Ken Jebsen im Dezember 2017 im Berliner „Babylon“ entstanden war, und schilderten den Entstehungszusammenhang. Sie sprachen von der Preisverleihung an Ken Jebsen und vom Berliner Kultursenator, der mit Verschwörungstheorievorwürfen die Preisverleihung habe verhindern wollen.

Was sie aber nicht erwähnten, war der Veranstalter der Preisverleihung: die „Neue Rheinische Zeitung“. Und sie sagten nicht, dass sie der Preisverleihung ferngeblieben waren und das Lied dort nicht wie geplant vortrugen. Und vor allem sagten sie nicht, dass sie zu denen gehörten, die die Veranstaltung – nach erfolgreicher gerichtlicher Auseinandersetzung – doch noch fast zum Kippen gebracht hätten, indem sie eine Kampagne gegen den im Kulturprogramm der Preisverleihung eingeplanten, aus Israel stammenden Israel-kritischen Jazz-Musiker und Philosophen Gilad Atzmon entfachten und damit einen enormen Druck auf den Preisträger Ken Jebsen entstehen ließen.

Erwähnt sei in diesem Zusammenhang noch: Florian Ernst Kirner gehörte auch zu denen, die verhindern wollten, dass über einen nach der Preisverleihung erschienenen, verleumderischen, gegen Gilad Atzmon gerichteten Artikel eine offene Diskussion entstand, in der sich der Angegriffene hätte verteidigen können. Und Diether Dehm gehört zu denjenigen, die zusammen mit Bundestagsabgeordneten der olivgrünen GRÜNEN und weiteren Abgeordneten der LINKEN den Antrag zu „70 Jahre Israel“ in den Bundestag eingebracht hat und zu dem Arn Strohmeyer schreibt: „Der in Ramallah lebende und arbeitende Hydrologe Clemens Messerschmid (ein exzellenter Kenner der Nahost-Materie) hat in einem empörten Brief an die Fraktionsvorsitzende der Linken Sahra Wagenknecht die Ungeheuerlichkeiten, die sich ihre Partei mit ihrem Antrag geleistet hat, detailliert aufgelistet. Er stellt fest: ‚Sie schaffen es, auf sieben Seiten, in 1750 Worten, und vor allem in den 16 Forderungen weder Westbank noch Gaza, weder Besatzung noch Annexionen, weder die Nakba noch die Gaza-Blockade, weder Militärrecht noch Ressourcenraub, weder Folter noch Administrativhaft, weder Angriffskriege noch das zugleich zur Bundestagsdebatte ablaufende Massaker in Gaza auch nur ein einziges Mal zu erwähnen…‘ Natürlich hat Sahra Wagenknecht den Brief von Clemens Messerschmid nicht beantwortet.“

Es ist ein Trauerspiel. Wie soll sich in dieser Gemengelage in den NATO-Staaten die von Michel Chossudovsky für das Überleben der Menschheit als notwendig erachtete echte, unabhängige Friedensbewegung entwickeln, die die Forderung nach Austritt aus der NATO in den Mittelpunkt ihrer Forderungen rückt und die nicht blind ist, wenn es um Israel geht?

Fußnote:

1 National Security: U.S. assessing cost of keeping troops in Germany as Trump battles with Europe

John Hudson, Paul Sonne, Karen DeYoung und Josh Dawsey am 29.06.2018 in „The Washington Post“

https://www.washingtonpost.com/world/national-security/us-assessing-cost-of-keeping-troops-in-germany-as-trump-battles-with-europe/2018/06/29/94689094-ca9f-490c-b3be-b135970de3fc_story.html

Deutsche Übersetzung (Wegen Trumps Streit mit Europa prüft seine Regierung die Kosten, die ein Verbleib der gegenwärtig in Deutschland stationierten US-Truppen verursacht):

http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP09318_020718.pdf

Anhang

Pressemitteilung des Aktionsbüros der Kampagne „Stopp Air Base Ramstein 2018“, „junge Welt“ vom 2.7.2018, Seite 8, Rubrik „Abgeschrieben“

2.500 Menschen demonstrierten am Samstag friedlich, bunt und vielfältig gegen den Drohnenkrieg und gegen alle von der Air Base Ramstein ausgehenden Kriege. Kriege beenden, Abrüstung durchsetzen! 300 Blockierern gelang es, in einer beeindruckenden Blockade die Air Base Ramstein am Haupttor für 45 Minuten symbolisch zu schließen – diese erstmals durchgeführte Blockadeaktion im Rahmen der Protestaktionen war ein Meilenstein unter den gewaltfreien Aktionen des zivilen Ungehorsams. ‚Wir kommen wieder!‘ hieß es übereinstimmend am Ende der großen Demonstration und der Blockade. (…)

Das internationale Basistreffen mit Teilnehmern aus zwölf Ländern wandte sich mit einer Erklärung an die Öffentlichkeit, in der es heißt: »Die EU, die USA und die NATO nehmen eine Schlüsselrolle ein bei der Entstehung ungleicher wirtschaftlicher Bedingungen, von Kriegen und bewaffneten Konflikten sowie von Umweltzerstörungen, die dazu führen, dass Menschen aus ihrer Heimat fliehen und Schutz und Sicherheit in Europa suchen. Die Kriege stoppen, nicht die Flüchtlinge!« (…)

Der Protest wandte sich eindringlich gegen die Anschaffung bewaffnungsfähiger Drohnen durch die Bundesregierung und den immensen Drohnenkrieg besonders der USA, der sich seit Übernahme der Regierungsgeschäfte durch Donald Trump verdreifacht hat. (…) Besondere Bedeutung bekamen die Aktionen durch die bekanntgewordene Ankündigung von Donald Trump, die US-Soldaten aus Deutschland abzuziehen und somit die US-Basen in Deutschland zu schließen. Dies würde schließlich die Verlagerung dieser Basen nach Polen, als Steigerung der aggressiven Politik von NATO und den USA gegen Russland bedeuten. Dies lehnen wir strikt ab. (…)



Quelle: https://www.jungewelt.de/artikel/335193.erfolgreiche-kampagne-stopp-ramstein.html



Online-Flyer Nr. 666 vom 04.07.2018

