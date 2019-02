France to criminnalize anti-Zionism By Ali Abunimah, Electronic Intifada

France to criminalize anti-Zionism France is to criminalize opposition to Israel’s racist state ideology Zionism, a decision welcomed by Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. President Emmanuel Macron announced the measure Wednesday at a dinner hosted by CRIF, France’s main Jewish communal organization and Israel lobby group.

Wer je einen Zweifel daran hatte, wofür Macron mit seiner Politik steht, wird jetzt aufgeklärt. Die

Kriminalisierung des Anti-Zionismus ist undemokratisch.

Der französische Präsident Emmanuel Macron trifft am 20. Februar zum jährlichen Abendessen der CRIF, einer großen jüdischen Gemeinde- und Israel-Lobbygruppe, vergleichbar dem französischen Pendant zum deutschen Zentralrat der Juden in Paris ein. In einer von Israel begrüßten Rede kündigte Macron ein Durchgreifen gegen den Antizionismus an. Liewig Christian SIPA

Frankreich soll die Opposition gegen Israels rassistische Staatsideologie Zionismus kriminalisieren, eine Entscheidung, die vom israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu begrüßt wurde.

Präsident Emmanuel Macron kündigte die Maßnahme am Mittwoch bei einem Abendessen an, das von CRIF, Frankreichs wichtigster jüdischer Gemeindeorganisation und Israel Lobbygruppe, veranstaltet wurde.

Macron bekräftigte, dass „der Antizionismus eine der modernen Formen des Antisemitismus ist“ und versprach, dass Frankreich die so genannte IHRA-Definition des Antisemitismus offiziell übernehmen würde.

Unterstützt von der israelischen Lobby verbindet die Definition bewusst die Kritik an Israel und dem Zionismus einerseits und den Hass auf Juden andererseits.

Macron sagte, dass das französische Strafgesetzbuch nicht geändert, sondern den Polizisten, Richtern und Lehrern Anweisungen erteilt werden, „damit sie diejenigen, die sich hinter der Ablehnung Israels und sogar der Negierung seiner Existenz verstecken, besser bekämpfen können“.

Der Präsident behauptete, dass die neuen Maßnahmen diejenigen, die Israel kritisieren wollen, nicht „behindern“ würden, versprach aber, dass es „keine Selbstgefälligkeit in Bezug auf Boykott und BDS geben wird, die in Frankreich wiederholt verurteilt wurden und es wieder sein werden“.

Die aufeinanderfolgenden französischen Regierungen haben die Redefreiheit unterdrückt und die Bürger wegen Protesten und Aktivismus zur Unterstützung der palästinensischen Rechte verfolgt – insbesondere die Anhänger der Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung (BDS).

“ Dunkler Tag“

Die Wahlkampfgruppe Association France Palestine Solidarité sagte, Macrons „beklagenswerte“ Rede habe „alle Hoffnungen auf eine echte Bürgerbewegung gegen Antisemitismus zunichte gemacht“.

Die Gruppe beschuldigte Macron, dem israelischen Druck nachzugeben und zu versuchen, durch die Zusammenführung von Antisemitismus und Antizionismus und die Anklage gegen die gewaltfreie BDS-Bewegung eine Spaltung zu schaffen.

„Zwischen einem aufrichtigen und vereinten Kampf gegen alle Formen des Rassismus, einschließlich des Antisemitismus, auf der einen Seite und der Instrumentalisierung[des Antisemitismus] im Dienste eines Kriminalstaates auf der anderen Seite, wählte Macron bewusst die zweite Option“, fügte AFPS hinzu und nannte es einen „dunklen Tag für unsere Republik“.

„Das palästinensische Volk, das einer heftigen Unterdrückung und einem kontinuierlichen Enteignungsprozess ausgesetzt ist, braucht mehr denn je die Unterstützung des französischen Volkes, um seine Grundrechte zu verwirklichen“, erklärte die AFPS und verpflichtete sich, „es ihnen in größtmöglicher Einheit und unter Achtung unserer Prinzipien zu geben, die jede Form von Rassismus und Antisemitismus ablehnen“.

Islamophobie und Hass schüren

Die Spaltung in Macrons Rede vor CRIF zeigte sich auch darin, wie er Rassismus und Islamophobie gegen ärmere Gemeinschaften mit Abstammung in den ehemaligen Kolonien Frankreichs in Afrika förderte.

„Ja, leider gibt es neben dem traditionellen Antisemitismus auch einen Antisemitismus, der auf dem radikalen Islamismus basiert“, behauptete der Präsident.

Macron sprach von „Wundbrand“ in den Quartieren Frankreichs – ein Begriff für Viertel, der abwertende Bilder von Armut, rassisierten Minderheiten und Einwanderung hervorruft.

Er forderte eine „republikanische Rückeroberung“ dieser Viertel, ein klares Echo auf Ferdinands und Isabellas Reconquista – die so genannte katholische „Rückeroberung“ Spaniens, die den Mord und die Vertreibung der muslimischen und jüdischen Bevölkerung der iberischen Halbinsel zur Folge hatte, die dort seit Jahrhunderten in einem goldenen Zeitalter gelebt und gedeiht hatte.

Macron könnte Angst vor Minderheiten in einem klassischen demagogischen Trick schüren, um von den anhaltenden Protesten der Gilets Jaunes – Yellow Vest – gegen seine neoliberale Wirtschaftsagenda abzulenken, und Kritik an seinen Menschenrechtsverletzungen, während er versucht, sie zu unterdrücken.

Wie Zionismus Rassismus ist

Der Zionismus ist der Glaube, dass Juden im historischen Palästina einen eigenen Staat haben sollten.

Da die indigene muslimische und christliche Bevölkerung Palästinas jedoch – und das ist immer noch der Fall, wenn man die im Zwangsexil lebenden palästinensischen Flüchtlinge berücksichtigt – überwiegend nicht-jüdisch war und ist, ist der Zionismus von Natur aus diskriminierend.

Zionistische Milizen konnten Israel 1948 nur durch die Verübung der Nakba, die Vertreibung von etwa 800.000 Palästinensern und die Zerstörung von Hunderten von Städten, Gemeinden und Dörfern als jüdischen Staat etablieren.

Israel konnte seine gewaltsam manipulierte jüdische Mehrheit nur aufrechterhalten, indem es die Rückkehr palästinensischer Flüchtlinge unter Verletzung des Völkerrechts allein und ausschließlich deshalb verhinderte, weil sie keine Juden sind.

Israel verfolgt unerbittlich das zionistische Ziel eines jüdischen Mehrheitsstaates durch eine eklatante rassistische Politik, die von Apartheidgesetzen zur Diskriminierung von Palästinensern bis hin zu regelmäßigen Massakern im Gazastreifen reicht.

Die Opposition gegen den Zionismus ist daher eine grundsätzlich antirassistische Position, und Palästinenser aller politischen Hintergründe haben unmissverständlich deutlich gemacht, dass sie keinen Streit mit Juden als Juden haben, sondern mit Israel und seiner gewalttätigen rassistischen Politik.

Der Zionismus wird zudem von einer erheblichen Anzahl von Juden bekämpft. Während viele weltliche Juden sich aus politischen Gründen dagegen wehren können – was sie motiviert, sich solchen antizionistischen Organisationen wie der Jewish Voice for Peace anzuschließen -, lehnen viele religiöse Juden den Zionismus aus theologischen Gründen ab.

Die Satmars, zum Beispiel, die größte orthodoxe jüdische Gemeinde der Welt, lehnen den Zionismus als Ketzerei entschieden ab.

Jeder Versuch, Juden und Judentum auf der einen Seite mit Israel und dem Zionismus auf der anderen Seite gleichzusetzen, ist von Natur aus antisemitisch. Ironischerweise sind es die Antisemiten und die leidenschaftlichsten Anhänger Israels, die auf dieser Gleichung bestehen.

Silencing fordert Gleichheit

Doch während die globale Unterstützung für die palästinensischen Rechte weiter wächst, eskalieren Israel, seine Lobby und seine Verbündeten ihre Kampagne, um das Wasser zwischen Antisemitismus, Rassismus oder Hass gegen Juden einerseits und der Ablehnung der anti-palästinensischen zionistischen Staatsideologie Israels andererseits zu trüben.

Frankreich treibt diese Kampagne mit Macrons Ankündigung eines Durchgreifens gegen den Antizionismus einen Schritt weiter voran.

Macrons Schritt passt direkt in die Agenda Israels. Während Israel das Wiederaufleben eines echten und virulenten Antisemitismus von rechten europäischen Regierungen und politischen Bewegungen, mit denen Israel eng verbunden ist, ignoriert, behauptet es stattdessen, dass „der Antizionismus heute die beliebteste Form des Antisemitismus ist“.

Macrons Durchgreifen wurde von Israel und seiner Lobby wenig überraschend begrüßt. Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu twitterte, dass er am Mittwochabend mit Macron gesprochen habe.

Netanyahu schrieb, dass der französische Präsident „mir mitteilte, dass er die Definition übernehmen würde, dass Antizionismus Antisemitismus ist. Eine wichtige Entscheidung!“

Daniel Schwammenthal, Direktor des AJC Transatlantic Institute, der europäischen Niederlassung des American Jewish Committee, sagte am Donnerstag, dass die IHRA-Definition „ein nützliches Instrument ist, um festzustellen, wann Menschen die israelische Politik rechtmäßig kritisieren oder wenn Menschen dem jüdischen Volk ausgerechnet einen Staat verweigern“.

Das bestätigt, dass die ganze Übung wenig mit dem notwendigen und legitimen Ziel des Schutzes der Juden vor Diskriminierung zu tun hat, und alles, was damit zu tun hat, Israel vor Aufrufen zur Beendigung seines Apartheid-Systems zu schützen und alle, die zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer leben, uneingeschränkt und gleichberechtigt zu akzeptieren. Übersetzt mit Deepl.com

